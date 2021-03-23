РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9682 посетителя онлайн
Новости
9 916 53
Киев (24773) мошенничество (1195) прокуратура (4928) врачи (1503)

Столичный стоматолог подозревается в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, путем навязывания пациентам ненужных процедур, - прокуратура

Столичный стоматолог подозревается в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, путем навязывания пациентам ненужных процедур, - прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч . 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 годов указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел средствами в размере около 400 тысячами гривен своих пациентов.

Кроме того, в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тыс.грн.

Также в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующее вещество, в результате чего потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

Кроме этого, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее взял с собой, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины", - следует из сообщения.

"Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении него по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины", - добавили в прокуратуре

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Ганнибал Лектор....
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15
+17
Деятельный такой стоматолог
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15
+11
Доктор-зло какой-то....
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ганнибал Лектор....
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15 Ответить
Доктор-зло какой-то....
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15 Ответить
Деятельный такой стоматолог
показать весь комментарий
23.03.2021 11:15 Ответить
Вырвать этому негодяю все зубы до одного.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:17 Ответить
Однозначно поддерживаю!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:20 Ответить
Ого. Як же недоречно в мене зуб боліти почав... Тепер не знаю що і робити після таких новин.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:16 Ответить
Срочно выпейте водки! А лучше- коньяк хороший. С непременным полосканием места боли! Мне- помогает.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:19 Ответить
С какой цены коньяк становится хорошим?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:21 Ответить
С армянского 3 звезды.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:33 Ответить
Коньяк буває тільки Французький. Усе іньше Бренді. 3 зірки - хороший??? Та Ви зовсім не коштували гарних напоїв.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:59 Ответить
Детка, ты не учи меня, ладно. Я уже 42 года бухаю. При этом- сохранил отменное здоровье. Вывод: бухал верные напитки.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:07 Ответить
Не факт.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:29 Ответить
Мій "детка" у твій рот не влізе... розумник.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:02 Ответить
Армянского сейчас не найти. Все из старые производства давным давно выкупили французы. А новоделы у них ужасные
показать весь комментарий
23.03.2021 12:12 Ответить
Найкращий коньяк - вкрадений на заводі ще до розлива в пляшки.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:06 Ответить
ув. Марко Лукаш - ваш единственный шанс без риска для жизни пролечить зуб - это обратиться к столичным киевским стоматологам, которые аккредитованы при посольствах западных стран в Киеве:

на сайтах посольств указаны координаты их доверенных киевских врачей разного профиля: педиатры, стоматологи и прочее.
Эти врачи уж точно не убьют пациента электротоком...
показать весь комментарий
23.03.2021 11:43 Ответить
Не факт. При российском посольстве могут и новичком травануть. )
показать весь комментарий
23.03.2021 12:01 Ответить
Это какой то ужас.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:16 Ответить
Но ведь он же давал клятву Гиппократа !
показать весь комментарий
23.03.2021 11:16 Ответить
Стоматолог!!! Я говорю совершенно честно: я их всегда боялся жутко!!! Вот не знаю причины. Но, что есть- то есть. Я просто немею и хренею, при виде стоматологического кресла. А когда включается эта ихняя пыточная машинка- я в коме. Понятно, что обезболивание по-полной и реально не больно. Но!!! Повторюсь: что есть- то у меня не отнять. Не удивлен я перечнем преступлений стоматолога! Они- всё могут!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:17 Ответить
треба знайти свого лікаря.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:19 Ответить
Что-о-о-о-о-о??? Своего стоматолога??? Никогда!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:20 Ответить
Довіряти зуби всім підряд оце дуже нерозумно.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:22 Ответить
Меня всегда, правило без исключений- водит к ним жена, за руку. К каким-то ей известным. Сам я, идя к стоматологам, трижды просто не доходил, до кабинета... Реальный психологический ступор. Менял направление и шел водку пить.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:25 Ответить
ну да, лучше без зубов в 40 лет ходить и чтобы из пасти говном воняло на километр.

- стоматолога надо посещать раз в год, вне зависимости от того, болит что-то или нет.
- все это уже давно не больно, укол новокаина стоит 50 грн.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:38 Ответить
Вы не поняли. Стоматолога я посещаю тогда, когда уже нет возможности его избежать. А о вони изо рта- вы зря. Нет её. Наверное, "Листерин" спасет.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:42 Ответить
вонь есть, листерин дезодорирует на 20 минут. или вы каждые 20 минут полощите?
через год вам вместо одного зуба надо будет 3 пломбировать, а через 5 лет - протезировать и стоить это будет других денег.
смысл?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:47 Ответить
Единственный: не видеть стоматолога годами. Целоваться с кем-то я не собираюсь, годы не те. Потому- хрен с ним. Станет больно- навещу. Ранее- ни за что!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:50 Ответить
Бог вам судья )))
показать весь комментарий
23.03.2021 11:51 Ответить
Пусть он.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:08 Ответить
Міг заробити ці гроші легальними способом.
Навіщо вчиняти злочин...
показать весь комментарий
23.03.2021 11:18 Ответить
Видимо есть склонность к совершению преступлений.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:39 Ответить
на счет части обвинений "вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения " даже не сомневаюсь добрая половина врачей ( и не только стоматологов ) этим занимается

на счет остального не знаю . возможно

но вот это "подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее взял с собой, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей" звучит как маразматический бред старушки https://censor.net/ru/n3254998
показать весь комментарий
23.03.2021 11:20 Ответить
Насчёт того что половина врачей промышляет вымогательством под страхом жизни и здоровья это вы еще и оптимист. По моим наблюдениям их гораздо больше. Самый масовый метод - выписывание дорогостоящих лекарств при начичии дешевых аналогов. Фармацевты их стимулируют материально.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:35 Ответить
Какой всесторонне одаренный эскулап.. ))
показать весь комментарий
23.03.2021 11:21 Ответить
Это случайно не доктор Хи-Хи ?
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8812
показать весь комментарий
23.03.2021 11:23 Ответить
а зіленський часом не стоматолух?
показать весь комментарий
23.03.2021 11:23 Ответить
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 994

Стоматолога я не знайшов.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:31 Ответить
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4649
показать весь комментарий
23.03.2021 11:24 Ответить
Может это Янукович младший-Санька "Стоматолог" ?!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:24 Ответить
Разбой путьом навязывания процедур...
Це як?!
показать весь комментарий
23.03.2021 11:38 Ответить
Ось чому я уявляю не українця, а якогось «кавказця»? Українці, більше як «по-п'яні» або поцупити в різних варіантах ні ніякий кримінал не здатні.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:44 Ответить
Погано ти знаєш. На тяжкі злочини здатні усі але звісно у кацапа шкуродерство у ДНК, тут ти правий.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:56 Ответить
Одно понятно, стоматологу сильно нужны были деньги. Теперь буде на всем готовом ближайшие годы.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:52 Ответить
На зоні хороший дантист може навіть дуже непогано почуватись
показать весь комментарий
23.03.2021 15:16 Ответить
Был бы он хорошим дантистом , то ему бы не понадобилось ещё и 'подрабатывать'. Хотя про накручивание цен и ненужных процедур , услуг можно сказать о многих других тоже.
показать весь комментарий
23.03.2021 15:25 Ответить
Такі персонажі мають отримувати 20 років в'язниці мінімум.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:54 Ответить
Это не Саша стоматолог вернулся?
показать весь комментарий
23.03.2021 12:00 Ответить
А почему бы не озвучить название этой клиники и имя "предприимчивого" стоматолога? Наверняка люди туда продолжают нести свою денежку.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:00 Ответить
Такая она, зубная фея...
показать весь комментарий
23.03.2021 12:25 Ответить
Хороший доктор, специалист широчайшего профиля. Внедряет в практику современные методы лечения. Во только уголовный кодекс не оценил его достижения
показать весь комментарий
23.03.2021 13:50 Ответить
А скільки людей вони ще гепатитом заразили...
показать весь комментарий
23.03.2021 15:09 Ответить
Вот я тоже об этом подумала, ему, по-видимому, сам процесс был до лампочки, а пациенты уж тем более
показать весь комментарий
23.03.2021 15:27 Ответить
 
 