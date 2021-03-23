Еще один летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеет 2 196 человек

По состоянию на 10.00 23 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 196 человек, за минувшие сутки еще один военнослужащий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 390 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 599 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 53 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины с 11 марта 2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Центрального региона (г.. Винница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ..." - отметили в Минобороны.

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За минувшие сутки зарегистрировано 142 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 14 131 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 1 839 военных медиков.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 029 человек.