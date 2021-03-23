РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9421 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
683 3
карантин (16728) ВСУ (6275) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Еще один летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеет 2 196 человек

Еще один летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеет 2 196 человек

По состоянию на 10.00 23 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 196 человек, за минувшие сутки еще один военнослужащий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 390 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 599 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 53 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины с 11 марта 2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Центрального региона (г.. Винница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ..." - отметили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

За минувшие сутки зарегистрировано 142 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 14 131 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 1 839 военных медиков.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека

За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 029 человек.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне...
показать весь комментарий
23.03.2021 11:21 Ответить
Ще один летальний випадок від COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 2 196 осіб - Цензор.НЕТ 5422
показать весь комментарий
23.03.2021 11:57 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
23.03.2021 11:57 Ответить
 
 