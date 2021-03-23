МВД обнародовало список тех, кого хочет наказать за события под ОП: Все провокаторы установлены и будут отвечать по закону. ВИДЕО
Гражданину, который разбивал окна в Офисе Президента, уже предъявлено подозрение. Готовится целый ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью с указанием того, кто, в какой момент и, что сделал.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова".
"В субботу не пролилась ни одна капля крови, не поломалась ни одна кость, не разбилась ни одна голова. А здание Офиса Президента восстановят. Главное, что здоровье ни одного человека не потеряно. Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ", - отметил Геращенко.
По его словам, у организаторов и провокаторов этого митинга была простая задача - вызвать противодействие полиции, пролить кровь и получить в ответ применение силы со стороны правоохранителей.
"Организаторы и провокаторы запланировали проведение акции специально поздно вечером, в 19 часов, чтобы в темноте делать свои грязные дела. Они ожидали увидеть оцепление полиции. И дальше было бы следующее - полицейским бросали бы в лицо файеры, брызгали бы в них баллончиками со слезоточивым газом, били. Далее бы следовала реакция - примнение законной силы в отношении митингующих. В СМИ показывали бы, что президент снова окружает себя полицией, ограждаясь от народа. Мы показали общественности реальное лицо этих митингующих, кем они являются на самом деле", - отметил замминистра.
Он поблагодарил всех, кто мирно выражал свои права у Офиса Президента.
"Мы приветствуем это, но мы категорически не воспринимаем все те акты вандализма и насилия, которые были сделаны", - сказал Антон Геращенко.
Позже на своей странице в Facebook Геращенко выложил видео, где видно, что митинг под Офисом Президента 20 марта не был мирной акцией и даже не планировался быть таковым.
Он подчеркнул, что организаторы акции хотели, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Об этом свидетельствуют даже призывы в социальных сетях, которые содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие.
"Доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов - на видео", - написал замминистра.
"Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны ...Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другая - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше! Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие. Именно благодаря этому ни один полицейский или митингующий и, даже провокатор не пострадал", - отметил Геращенко.
Замминистра добавил, что после произошедшего украинское общество будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с огромным количеством заранее купленной пиротехники, баллончиками с краской.
"Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная, так и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственному имуществу.
Уверен, что абсолютное большинство тех, кто пришел вечером 20 марта не разделяют той агрессии и вандализма, которые произошли, и понимают, что Ваши чистые намерения были сожалению использованы кучкой манипуляторов и провокаторов", - резюмировал Геращенко.
Отметим, что согласно обнародованному замглавы МВД видео, в ближайшее время подозрения могут получить: Владислав Гранецкий-Стафийчук (задержан); Сергей Филимонов (глава гражданской организации "Гонор"); Вадим Адамов; Роман Ратушный (глава гражданской инициативы "Защитим Протасов яр"); Алексей Билковский (представитель гражданской организации "Гонор"); Олег Кабезский (представитель гражданской организации "Гонор"; Денис Мищенко.
Как сообщалось, в субботу вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Біндорвці?
Як встановило слідство, того вечора жінка з чоловіком і друзями відпочивала в місцевому кафе. Близько першої години ночі вона одна пішла додому. Але біля самого будинку, до якого від кафе кілька хвилин ходьби, на неї напав невідомий і, використовуючи фізичну силу, почав ґвалтувати. Але в цей час додому повертався і чоловік жертви. Поспішивши на крики про допомогу, він побачив, що хтось гвалтує його дружину і, знявши насильника з жінки, дав волю почуттям.
ТАК МОЖЕТ и отрезать те части тела у политиков и их пособников у тех кто НАСИЛУЕТ СТРАНУ 30 лет... распрода'т е' имущество торгует суверенитетом... тех кто отдал КРІМ и утратил ДОНБАСС?
P.S...ВИ ПОРОДЖУЄТЕ ТИРАНІЮ ВІД ЯКОЮ ЗАГИНИТЕ САМІ!!!
Мало того - я бы еще послал их лично оттирать намалеванное и стекла вставлять.
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/ Знайомтесь, один з організаторів мітингу-спектаклю біля ОП "за волю Стерненка" від Зеленського з плясками, графіті, "обсциканням" дверей і салютом.
https://www.facebook.com/chernobaiev/posts/3760149554020491 Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.
Во всем мире полиция, оказывается, может остановить беспорядок у государственных зданий, а наша настолько беспомощна, что "боится провокаций". А зачем тогда она нужна? До вчерашнего дня думал, как раз для того, чтобы профессионально и без крови сдерживать такие провокации.
➡ Кто настоящий организатор вандилизма? По всем признакам - Нацкорпус и его сателлиты. - Кто наиболее вероятный заказчик? Министр внутренних дел.
- На кого рассчитано? На Зеленского и его электорат.
➡ Цель? Их несколько и они на поверхности:
▪️ Маргинализовать антипрезидентские протесты и "повесить" организацию погрома на Порошенко - основного оппонента Зе-власти. Об этом свидетельствует мгновенное выступление Антона Геращенко с соответствующими тезисами и распространение такой версии ТГ-каналами, приближенными к ОПГ. Плюс сегодняшнее выступление Подоляка на канале Мураева.
▪️ Окончательно запугать Зеленского "реваншем Порошенко" на фоне выхода фильма о "вагнеровцах". О связи Ермака с Москвой Зеленскому уже открыто сообщали британцы и американцы, а потому глава ОПГ и Министр внутренних дел начали работать в паре с целью переключения внимания на события, которые сами спровоцировали.
▪️ Отвлечь внимание социума от дела Кузьменко и Антоненко, обвинения которым выглядят все более абсурдными.
▪️ Наполнить информационное пространство второстепенным шумом на фоне провала борьбы с ковидом и экономическими проблемами. ▪ перессорить между собой проукраинские силы.
➡ Учитывая изложенное, вчерашняя акция идеально ложится в канву желаний президентского окружения, а именно - Ермака и Авакова.
➡ На этом фоне не вижу ни одного мотива быть причастным к этому "ЕС" и лично Порошенко. Особенно, с его опытом и стратегическим мышлением. Достаточно вспомнить акцию благодарности сторонников Порошенко перед АПУ в 2019-м, когда не было затоптано ни одной травинки.
➡ Теперь я наглядно понимаю, зачем накануне вчерашнего происшествия был создан Центр противодействия дезинформации. Судя по информационной атаке на ПАП, в том числе для этого.
➡ Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Если бы Джордж Оруэлл еще был жив, он непременно добавил бы: "Зеленский и Ермак - патриоты." Потому черное у них всегда белое, белое - это черное, а о желто-синем думать нет времени. @ Helgi Sharp
ХарактЕрный момент этого материала заключается в том, что все противоборствующие олигархические силы в упор не видят граждан Украины, не видят и считают низакого украинский народ... И это типично для любого разбора...любой стороной... Любую ситуацию они рассматривают исключительно, как борьбу меж собой ..любой народный протест - не иначе, как проплаченную какой-то из олигархических групп титушню... Этот принципиальный и демонстративный игнор граждан , как весомой силы , говорит об объединяющем их страхе перед народом, который не хочет быть быдлом...И все эти провокации направлены на то, чтоб заткнуть рот народу, как они сейчас пытаются заткнуть рот Стерненко. Но им не отломится ни то , ни то. Украина - не рашка.
Удивляет в этом деле - а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ГФС? Почему молчит Офис Президента? Где же народные депутаты "Слуги народа" - почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранить Мельника от должности хотя бы на период расследования?
Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена на высшем уровне, задокументированная!
Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или, как по вагнеровцам, снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис Президента? Так как же вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства?
Мирными акциями?
https://www.youtube.com/watch?v=jtZTJdaEtJs
Тепер ви зрозуміли чому міністр охорони короновірусу Степанов носить такий дорогий одяг? 😏
Щоби ніхто не зміг в нього переодягнутися! 😂
Затем вы называете собственное государство девушкой легкого поведения.
Затем человека, который нагло прорывал границу вашего государства, вы возвращаете в страну и назначаете «главным реформатором», а на самом деле бездельником на зарплату в 20 тысяч долларов.
Затем вы устраиваете «Праздник», где ходите ногами по государственному флагу и тычете тот флаг, за который бойцы умирали на фронте, в руки плейбоевскому зайчику.
А ПОТОМ ВЫ ОЧЕНЬ УДИВЛЯЕТЕСЬ И ВОЗМУЩАЕТЕСЬ, ЧТО ТАКИЕ ЖЕ ПРОСТЫЕ ПАРНИ ИЗ НАРОДА ПО-ВАРВАРСКИ ОБОШЛИСЬ С ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА.
Так вы же их этому научили, мальчики.
Вы СИСТЕМНО прививаете простым ребятам из народа неуважение к собственному государству, к его институтам, границам и символов, которые на самом деле должны быть святыми и неприкосновенными