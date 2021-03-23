МВД обнародовало список тех, кого хочет наказать за события под ОП: Все провокаторы установлены и будут отвечать по закону. ВИДЕО

Гражданину, который разбивал окна в Офисе Президента, уже предъявлено подозрение. Готовится целый ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью с указанием того, кто, в какой момент и, что сделал.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова".

"В субботу не пролилась ни одна капля крови, не поломалась ни одна кость, не разбилась ни одна голова. А здание Офиса Президента восстановят. Главное, что здоровье ни одного человека не потеряно. Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ", - отметил Геращенко.

По его словам, у организаторов и провокаторов этого митинга была простая задача - вызвать противодействие полиции, пролить кровь и получить в ответ применение силы со стороны правоохранителей.

"Организаторы и провокаторы запланировали проведение акции специально поздно вечером, в 19 часов, чтобы в темноте делать свои грязные дела. Они ожидали увидеть оцепление полиции. И дальше было бы следующее - полицейским бросали бы в лицо файеры, брызгали бы в них баллончиками со слезоточивым газом, били. Далее бы следовала реакция - примнение законной силы в отношении митингующих. В СМИ показывали бы, что президент снова окружает себя полицией, ограждаясь от народа. Мы показали общественности реальное лицо этих митингующих, кем они являются на самом деле", - отметил замминистра.

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Он поблагодарил всех, кто мирно выражал свои права у Офиса Президента.

"Мы приветствуем это, но мы категорически не воспринимаем все те акты вандализма и насилия, которые были сделаны", - сказал Антон Геращенко.

Позже на своей странице в Facebook Геращенко выложил видео, где видно, что митинг под Офисом Президента 20 марта не был мирной акцией и даже не планировался быть таковым.

Он подчеркнул, что организаторы акции хотели, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Об этом свидетельствуют даже призывы в социальных сетях, которые содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие.

"Доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов - на видео", - написал замминистра.

"Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны ...Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другая - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше! Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие. Именно благодаря этому ни один полицейский или митингующий и, даже провокатор не пострадал", - отметил Геращенко.

Замминистра добавил, что после произошедшего украинское общество будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с огромным количеством заранее купленной пиротехники, баллончиками с краской.

"Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная, так и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственному имуществу.

Уверен, что абсолютное большинство тех, кто пришел вечером 20 марта не разделяют той агрессии и вандализма, которые произошли, и понимают, что Ваши чистые намерения были сожалению использованы кучкой манипуляторов и провокаторов", - резюмировал Геращенко.

Отметим, что согласно обнародованному замглавы МВД видео, в ближайшее время подозрения могут получить: Владислав Гранецкий-Стафийчук (задержан); Сергей Филимонов (глава гражданской организации "Гонор"); Вадим Адамов; Роман Ратушный (глава гражданской инициативы "Защитим Протасов яр"); Алексей Билковский (представитель гражданской организации "Гонор"); Олег Кабезский (представитель гражданской организации "Гонор"; Денис Мищенко.

Как сообщалось, в субботу вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.