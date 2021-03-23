Правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под ОП, - Нацполиция (обновлено)
Правоохранители объявили о подозрении одному из организаторов акции протеста под Офисом президента 20 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.
"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта", - отметили в Нацполиции.
Правоохранители также напоминают, что по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области, который во время акции побил окна в дверях административного здания.
Активист Сергей Филимонов сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что подозрение правоохранители вручили именно ему. По его словам, речь идет о подозрении по статье 296, ч.4 (хулиганство).
Также он уточнил, что подозрение ему было вручено без присутствия адвоката.
"Как и анонсировала полиция, сегодня начались преследования участников субботней акции. Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову полиция вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката. Статья 296 ч. 4 - "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.", - отметил на своей странице в соцсети Фейсбук активист Сергей Стерненко.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Пожалуйста, подождите...
Радикализация протестов при глухоте власти - естественное явление.
Так что мимо.
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Стрим я тоже смотрел.
О чем можно вообще говорить, если на соорганизаторов акции ты сам не в состоянии положиться и заявляешь о них, как о возможных аваковских псах. Это по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше можешь и не отвечать.....
Объяснишь назначение этого? Сильно похоже на фото протестов сверху.?
Ещё раз:
В чём заключается моё враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид как на твоих фото или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Ещё раз:
В чём враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Достал ты уже со своей ответственностью. Каждый отвечает прежде всего за себя. Ни один человек не может быть уверенным в тысячах людей, пришедших на организованную им акцию! Враньё, да?
Ни один человек не может отвечать за поведение тысяч пришедших на акцию.
Глухота и беспредел власти, естественным образом радикализирует протесты.
Твои летние фотки только лишний раз это подтверждают.
Зачастую люди сами организовываются.
Повторюсь, я тоже имел неосторожность сфоткатся с человеком, чьё совместное с другим человеком фото, фигурирует в нелицеприятном для Украины расследовании беллинг Кэт.
Подавляющее большинство украинских правых перефоткалиссь друг с другом на разных совместных трусах.
У бошинства людей, пришедших на акцию, была цель просто выразить протест в независимости кто и какой сюрприз там анасировал. Для тебя они конечно "без мозгов"...
Маляр, что-то анонсировал?
Так еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?
И да, салют мне понравился!
Теперь каким боком тут Маляр?
Просвети меня неразумного. Прошу уже в который раз.
Так досконально фейсбуки как ты я не изучаю. Ну вот докажи мне теперь, что они все работают на Авакова и у каждого была своя роль. То, что их использовали я не сомневаюсь.
И это ты у нас типа активный националист и участник ультраправого движения, даже участвовавший в реале. Тож не нужно теперь так тупо переводить стрелки. Это не я, а именно ты должен знать такие личности, как Строкань-Хирург или Ковжун и всю их историю, если изволишь называть себя активным ультраправым, владеющим темой. А я пока слышу только детский лепет про организаторов, про "это не его, ему подсунули", "его использовали", "это не они", "они не знали", "их использовали", "не знаю, может они аваковские псы", "не в ком нельзя быть уверенным", "вы все врете" и т.д. и т.п.
Так вот повторюсь. Все это, если подитожить, по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше в реале можешь и не отвечать, мне уже абсолютно все понятно..
Оставь эти высокопарные эпитеты. Я себя никем не называю, тем более активным. Максимум неравнодушный, способный при возможности вийти и поддержать какой-нибудь проукраинский антиватный движ. Имею знакомых в тех кругах.
Не отрицаю, люди там зачастую специфические но других неравнодушных, способных на активные в Украине просто нет. Все "умные" как правило, способны только на обсералово в интернете...
(Wikipedia)
Я просто зараз намагаюся осягнути цей пи...ць...
"Патріоти" так воювали проти портнова, що привели русню, яка попалила герб і насцяла на двері в них на очах... а вони не те, що ні.уя не зрозуміли, і не відмудохали його прямо там... а ще й вигадують пояснення, чому це правильно.
Усе типово .... під шумок, зараз почнуть хапати будь-кого у кому бачать загрозу для зелькі і його секс-оточення .... Знімають узори з ху""ла і лукашки-таракашки .....
Згадка про ОП - викликає огиду і блювотний рефлекс ....
P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ
АВАКОВ - ЛОХ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЛОХ
Вихід з цієї ситуації, щоб твоїх людей не затримували, давно відомий. Ставити намети на майдані та організовувати озброєну самооборону, звідти не затримають.
Пам'ятаєш наметове містечко Саакашвілі ? Чому з ним возились так довго, тому що там були озброєні люди, пакет із двом десятками гранат, який Семенченко виносим з табору, навіть на фото попав. Можна тільки уявити який арсенал у них був ще.
Коли ти створюєш наметове містечко то ти можеш там зберігати що завгодно, від помп до автоматичної зброї та гранат. І з цим будуть рахуватись.
короче мусора начали охеревать последнее время, давно булыжник в голову не летал
"Дивись які спритні у нас МУСАРА стали....Всіх не пересадите виродки...
P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ