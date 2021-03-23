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Спецпропуска в транспорте Киева могут ввести в случае ухудшения эпидситуации, - КГГА

Спецпропуска в транспорте Киева могут ввести в случае ухудшения эпидситуации, - КГГА

Введение спецпропусков в общественном транспорте Киева пока не планируется, однако, если ситуация будет ухудшаться, то такие пропуска могут ввести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Отвечая на вопрос, планирует ли городская власть вводить спецпропуска, Поворозник сказал: "Пока еще нет, но если ситуация не будет улучшаться в части заболеваемости и госпитализаций, будем вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, будем переходить на спецрежим работы транспорта".

Напомним, ранее сообщалось, что столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

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Пенсионеры против!!!! Кто то может открыть тайну куда они все ездят каждое утро когда все едут на работу. Помнится по молодости, когда возвращался домой рано утром, часов в 5-6 утра, то на остановке все где видел пенсионера с большой сумкой! Куда они ездят в это время?!!!
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23.03.2021 12:01 Ответить
Враги рода человеческого? І ти будеш пенсом, якщо пенсії до тих пір будуть.
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23.03.2021 12:03 Ответить
Так все мы будем... Только вот про врагов я ничего не писал, это лично Ваше мнение...
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23.03.2021 12:06 Ответить
Днем пенсинеров реально много, а утром уж очень редко. Да и работать они вынуждены.
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23.03.2021 12:05 Ответить
Это тот поровозник что должен сидеть с конфискацией, которого поймали на взятке. выпустили, порешали. да , такие особи очень нужны Кличко, знатоки схем по распилу бюджета Киева.
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23.03.2021 12:01 Ответить
Як це відповідає Конституції України?
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23.03.2021 12:01 Ответить
Невже є якісь передумови, що ситуація до 14 липня(завершення вакцинації ЄС) буде покращуватися?
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23.03.2021 12:02 Ответить
 
 