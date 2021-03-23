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вакцина (3777) Песков (1802) путин (30489) COVID-19 (18606)

Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков

Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.

"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.

При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.

"Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник", — заявил Песков, отметив, что Путину "это не нравится".

Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19. При этом он назвал вакцинацию россиян задачей номер один.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой: Это позволит нам снова жить без ограничений (обновлено)

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Президенту ввели индийскую вакцину CoviShield. Процедуру провели в районе проведения ООС на Донбассе, где Зеленский находился с визитом.

Привлекло внимание то, что Зеленский прививался с голым торсом, из-за чего в соцсетях начали активно обсуждать, почему президент Украины, как другие мировые лидеры, просто не подвернул рукав.
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Топ комментарии
+32
Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков - Цензор.НЕТ 5889
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23.03.2021 12:14
+27
Новичком этого ******, новичком!
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23.03.2021 12:09
+24
И на кого этот бред расчитан?!
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23.03.2021 12:09
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Соснет у Писькова.
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23.03.2021 13:08 Ответить
а после "прививки" ***** получит бесплатное молоко... придется поверить на слово...
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23.03.2021 13:11 Ответить
Понравилось мне одно изречение азербайджанца Рамиса Юнуса...
украинцы,станьте НАРОДОМ ,как мы сплотились вокруг Алиева,хотя многие из нас не были его сторонниками ,но Нагорный Карабах теперь НАШ...
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23.03.2021 13:23 Ответить
вокруг зе сплотиться что-ли?
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23.03.2021 13:28 Ответить
Байденко и Порошенко
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23.03.2021 13:35 Ответить
Поверить путлеру с письковым на слово всё равно что написать на лбу-"Меня на@бали".
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23.03.2021 13:28 Ответить
Конечно это будет не публично, потому, что зрители увидят вот такое: ))
Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9621
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23.03.2021 13:42 Ответить
Не публічно але анально...
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23.03.2021 13:52 Ответить
Еліксиром безсмертя ширнуть Геніалісімуса.
А що... віримо! Як можна не повірити?
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23.03.2021 14:12 Ответить
ТОЛЬКО НОВИЧКОМ!!!!!!
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23.03.2021 15:45 Ответить
Хрень для лапотной быдло-массы...
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23.03.2021 17:03 Ответить
***** верить на слово-себя не уважать
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23.03.2021 17:31 Ответить
****** как всегда
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23.03.2021 18:12 Ответить
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