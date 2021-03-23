Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ"
Глава управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что "к беспорядком в Беларуси причастны анархистские движения из Украины и России".
Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - рассказал Сергей Паско.
Он также разъяснил, что процедура выдачи блогеров, которые находятся за границей, инициируется непосредственно следователем. В последующем этим занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц - Генеральная прокуратура.
"В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ", - сказал Сергей Паско.
Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.
Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.
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Враховуючи ж, що їх "організація" скаладається з трьох калік та одного переляканого, то навіть важко уявити яку роль вони могли б виконувати в Білорусі...
https://www.youtube.com/watch?v=m5ZLpFIsMH8
Напишите правду, че стесняетесь?
Виноваты марсиане!
Там беларусские учоные обнаружили государство Бандерштадт
В кожаном плаще - мёртвый анархист
Крикнул он - хой, челюсть долой!
Трупов вёл он за собой…
- Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
- Ну да, читаю. - Как же вы можете! Вы же еврей!
- А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу - и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!