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Новости Революция в Беларуси
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Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ"

Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны
Фото: TUT.BY

Глава управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что "к беспорядком в Беларуси причастны анархистские движения из Украины и России".

Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - рассказал Сергей Паско.

Он также разъяснил, что процедура выдачи блогеров, которые находятся за границей, инициируется непосредственно следователем. В последующем этим занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц - Генеральная прокуратура.

"В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ", - сказал Сергей Паско.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД Беларуси насчитало 2,5 тыс. "преступлений", связанных с протестами

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.

Беларусь (7890) протест (5857) блогер (218)


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Топ комментарии
+5
Ну кацапы же жидофашистов нашли. Значит есть и анархисты.
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23.03.2021 12:53
+2
у нас есть клоун, как дорожку дунет то такую хрень несёёёёёёт))
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23.03.2021 12:53
+2
Не ))) Он себя царем возомнил, значит его окружение монархисты ))
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23.03.2021 12:55
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У нас есть анархисты?
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23.03.2021 12:51 Ответить
Ну кацапы же жидофашистов нашли. Значит есть и анархисты.
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23.03.2021 12:53 Ответить
у нас есть клоун, как дорожку дунет то такую хрень несёёёёёёт))
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23.03.2021 12:53 Ответить
Не ))) Он себя царем возомнил, значит его окружение монархисты ))
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23.03.2021 12:55 Ответить
царём шапито 95))
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23.03.2021 12:59 Ответить
У нас є соціалісти, котрі з якогось переляку називають себе анархістами...
Враховуючи ж, що їх "організація" скаладається з трьох калік та одного переляканого, то навіть важко уявити яку роль вони могли б виконувати в Білорусі...
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23.03.2021 13:01 Ответить
есть, но безобидные какие-то
https://www.youtube.com/watch?v=m5ZLpFIsMH8
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23.03.2021 13:05 Ответить
ага виноваты свидетели секты распятого мальчика у трусиках
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23.03.2021 12:52 Ответить
Брехня - якби були українці, то бєлазовських шин не вистачило. Це наша візитівка.
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23.03.2021 12:55 Ответить
Та харош уже п---ть!
Напишите правду, че стесняетесь?
Виноваты марсиане!
Там беларусские учоные обнаружили государство Бандерштадт
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23.03.2021 12:56 Ответить
Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ" - Цензор.НЕТ 1945
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23.03.2021 12:57 Ответить
всё, с поляками, литовцами и латышами не прокатило, кстати до того и чехов упоменяли, а вот теперь на истенный путь вышли - под кремлёвским руководством анархисты - кстати, после этих только сам сатана и никто иначе.
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23.03.2021 13:02 Ответить
чертяка Лука ))) Хотя если он уйдёт или его уйдут - БелАрусия исчезнет как государство
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23.03.2021 13:07 Ответить
Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні "анархісти з України та з РФ" - Цензор.НЕТ 7383
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23.03.2021 13:10 Ответить
на три весёлых вдовы на параше стало больше "Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой". )))
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23.03.2021 13:15 Ответить
Среди ублюдков шёл артист
В кожаном плаще - мёртвый анархист
Крикнул он - хой, челюсть долой!
Трупов вёл он за собой…
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23.03.2021 13:19 Ответить
А антихристы там случайно не участвовали?
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23.03.2021 13:34 Ответить
Люблю такие новости . Прям ощущаю величие
- Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
- Ну да, читаю. - Как же вы можете! Вы же еврей!
- А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу - и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!
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23.03.2021 13:39 Ответить
Анархисты любят революции устраивать.
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23.03.2021 14:42 Ответить
Опечатка! Антихристы!
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23.03.2021 15:34 Ответить
... И.... ИНОПЛАНЕТЯНЕ! *** БУДУ!
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23.03.2021 16:34 Ответить
 
 