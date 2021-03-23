Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ"

Глава управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что "к беспорядком в Беларуси причастны анархистские движения из Украины и России".

Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - рассказал Сергей Паско.

Он также разъяснил, что процедура выдачи блогеров, которые находятся за границей, инициируется непосредственно следователем. В последующем этим занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц - Генеральная прокуратура.

"В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ", - сказал Сергей Паско.

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Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.