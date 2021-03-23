РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8298 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 631 36

Негативный тест для иностранцев и самоизоляция для украинцев, - в Госпогранслужбе рассказали о новых правилах въезда в страну

Негативный тест для иностранцев и самоизоляция для украинцев, - в Госпогранслужбе рассказали о новых правилах въезда в страну

Новые правила въезда в Украину, согласно принятым Кабинетом министров в понедельник изменениям в постановление №1236, предусматривают обязательный негативный результат теста на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для иностранцев и прохождение самоизоляции, или негативный результат ПЦР-теста для украинцев.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для иностранцев, кроме обязательного полиса страхования (что действовало и ранее), теперь при въезде в Украину необходимо иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы", - сказал Демченко.

Он указал, что остается четко определенная категория лиц, которых эта норма не касается. "В частности, это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, дипломаты и представители вооруженных сил других стран, которые принимают участие в учениях на территории Украины, и другие", - отметил спикер.

Демченко подчеркнул, что, согласно изменениям, исключена норма, которая обязывала Министерство здравоохранения Украины делить другие страны на "красную" и "зеленую" зоны, что в дальнейшем влияло на самоизоляцию. "Отныне под самоизоляцию подпадают граждане Украины, которые пересекают государственную границу Украины. То есть это не зависит от раздела, как было раньше, когда тем, кто ехал с "зеленой" зоны, не нужна была самоизоляция, а с "красной" - нужна была", - пояснил он.

Читайте также: Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов

Спикер добавил, что под самоизоляцию не подпадают четко определенные категории граждан Украины, в том числе дети до 12 лет, а также те граждане Украины, у которых негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до пересечения границы.

По словам Демченко, изменения касаются и пересечения линии разграничения и границы с Крымом. "В частности, из категории иностранцев, которые при пересечении этих направлений должны были иметь обязательный полис страхования, исключены те, кто постоянно проживают на территории Украины, и представители международных организаций. Продолжает действовать норма, что граждане Украины, которые подпадают под самоизоляцию при пересечении государственной границы, и лица, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с временно оккупированных территорий, должны установить приложение "Дома", - рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что избежать самоизоляции при пересечении государственной границы можно, сдав ПЦР-тест, который будет иметь негативный результат. Пересекая линию разграничения и границу с Крымом, избежать самоизоляции можно будет также, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест.

Кроме того, добавил Демченко, изменениями нормированы полномочия сотрудников Государственной пограничной службы, которые имеют право проверять установление приложения "Дома" на мобильные устройства граждан, которые подпадают под самоизоляцию.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Кабмин (14026) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Это у тебя проблема с анализом прочитанного. Иностранных граждан не пускают. Украинские граждане либо сдают тест по прибытию, либо самоизоляция - 2 недели у себя дома. Вот из-за таких как ты, сплетни рождаются.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:38
+3
А чому дискримінація за терміном придатності ПЦР-тесту:
для іноземних громадян тест дійсний протягом 72 годин, а для громадян України протягом 48 годин ???
показать весь комментарий
23.03.2021 13:45
+3
И что там... украинские граждане либо должны иметь отрицательный тест, либо отправляются на самоизоляцию. Где написано, что украинских граждан не впускают в нашу страну?
показать весь комментарий
23.03.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всех в Новые Санжары!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 12:59 Ответить
А як же стаття 33 Конституції України:
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну"
?
показать весь комментарий
23.03.2021 13:04 Ответить
Так а в чем проблема? Граждан Украину впускают.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:22 Ответить
Уважно статью читали? Впускають тільки за наявності негативного тесту не старше 48 годин чи після здачі тесту в аеропорту. Тобто ці 2 обставини є обмежуючись. А в Конституції жодних додаткових умов чи приміток до даної статті 33 немає. Тобто Постанова 1236 порушує статтю 33 Конституції України.
Якби я мав би юридичну освіту - обов'язково подав би до суду.
Але впевнений, за мене це зроблять інші. В країні багато правозахисників. Судові позові обов'язково будуть. Як і конфлікти при перетині Державного кордону України від громадян, які відмовлятимуться робити тест і не мають результатів 48-годинного тесту
показать весь комментарий
23.03.2021 13:33 Ответить
Это у тебя проблема с анализом прочитанного. Иностранных граждан не пускают. Украинские граждане либо сдают тест по прибытию, либо самоизоляция - 2 недели у себя дома. Вот из-за таких как ты, сплетни рождаются.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:38 Ответить
Уважно перший абзац статті прочитайте
показать весь комментарий
23.03.2021 13:42 Ответить
И что там... украинские граждане либо должны иметь отрицательный тест, либо отправляются на самоизоляцию. Где написано, что украинских граждан не впускают в нашу страну?
показать весь комментарий
23.03.2021 13:48 Ответить
заклинило просто його.
показать весь комментарий
23.03.2021 14:17 Ответить
Если тест не могут пройти - не важно по каким причинам, а установить додаток тоже технически не возможно - то что тогда !?
Эта постанова 10000% является незаконной !!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:50 Ответить
Например на смарт додаток не устанаялвиется ! Тупо процесс незавершается !
показать весь комментарий
23.03.2021 17:51 Ответить
Так а никто не запрещает: либо тест, либо самоизоляция. Все как и было для красной зоны последний год. Просто, сейчас это не только для красной зоны, а из всех стран.

Не пускают в страну иностранных граждан.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:42 Ответить
**** ну это уже совсем! если я на пару дней еду в турцию, то теперь эти пцр и туда и назад...
показать весь комментарий
23.03.2021 13:06 Ответить
Именно так. Меня пока что радует то, что 72 часа действует этот тест у нас. В январе, в при въезде в Нидерланды, был 48-часовой. Вот это- была уже проблема. Для меня, мариупольца.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:09 Ответить
Мне кажется, в тексте новости неправильно донесена информация: 72 часа с момента забора материала. Так везде, по крайней мере.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:26 Ответить
А вы иностранный гражданин?
показать весь комментарий
23.03.2021 13:33 Ответить
Для Нидерландов- несомненно.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:36 Ответить
Так и есть. Мне это стоило- пролететь со спецкурсами в Роттердаме. Я- пролетел!
показать весь комментарий
23.03.2021 13:52 Ответить
Літав тиждень тому. Так і було.
показать весь комментарий
23.03.2021 14:19 Ответить
В украинских аэропортах для граждан Украины на выбор: либо сдаешь тест по прилете, либо 2 недели самоизоляция с мобильным приложением. Так было для тех, кто из красной зоны прилетал - сейчас для всех.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:30 Ответить
ну вот именно, теперь ни в Египет ни в Турцию не слетать, что б потом в Украине с этими тестами и изоляциями не парится...
показать весь комментарий
23.03.2021 13:40 Ответить
не ф**г мотаться туда-сюда и развозить заразу
показать весь комментарий
23.03.2021 14:28 Ответить
у вас забыл спросить что мне делать))
показать весь комментарий
23.03.2021 15:28 Ответить
Ну сделайте что бы на границе можно сдать
показать весь комментарий
23.03.2021 13:07 Ответить
А чому дискримінація за терміном придатності ПЦР-тесту:
для іноземних громадян тест дійсний протягом 72 годин, а для громадян України протягом 48 годин ???
показать весь комментарий
23.03.2021 13:45 Ответить
Это действительно загадка, не поддающаяся логике. Единственное объяснение-шмаль была забористая у тех, кто это сочинял
показать весь комментарий
24.03.2021 01:11 Ответить
Пенсионеров у которых нет смартфона чтобы установить Вдома приложения выходит в Украину не пропустят?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:09 Ответить
І таке може бути.
показать весь комментарий
23.03.2021 14:21 Ответить
те пенсионеры, которые не имеют сматртфона, не ездят за рубеж
показать весь комментарий
23.03.2021 14:29 Ответить
Я на мой смарт эта прога не устанавливается... -тупо процесс установки не завершается...
показать весь комментарий
23.03.2021 17:53 Ответить
И снова куча неточностей

например 72 часа, а не 48
1) у підпункті 4:
абзац перший після слів «перебування в Україні» доповнити словами і цифрами «, та негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону»;
показать весь комментарий
23.03.2021 15:54 Ответить
Відкрив вже петицію на цю тему. Цікаво, скільки людей підтримає?
показать весь комментарий
23.03.2021 22:30 Ответить
 
 