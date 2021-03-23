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Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский

Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский

Общее состояние внешней политики и работы дипломатической системы Украины вызывает беспокойство. Рядом с правильными идеями часто преобладают действия, рассчитанные исключительно на публичный эффект.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил известный украинский дипломат, директором Киевского форума по Безопасности Даниил Лубкивский.

"Система не раз кажется дезориентированной. Звучат какие-то пропагандистские задачи о поиске послами всего, что можно - от инвестиций до вакцин - или провозглашаются "нафталиновые" тезисы о "экономизации", как это звучало еще в 90-х. Есть критические управленческие вопросы. Уже два года, как у нас нет главы Миссии при НАТО. А мы соревнуемся за членство в Альянсе ... Одним словом, эти вещи меня беспокоят гораздо больше", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, бывали ли случаи, когда лидеры США избегали общения с президентом Украины, Лубкивский заявил, что таких моментов можно вспомнить несколько.

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"Это период президентства Кучмы после развертывания всего комплекса политических потрясений, которые были следствием установления новой политической и экономической олигархической модели в Украине. Обострение пришлось на период, когда был убит Георгий Гонгадзе и до международного скандала, связанного с предположением о нелегальной продаже "Кольчуг" Ираку. Этот случай является тем самым примером, о котором вы спрашиваете. Другие примеры найдем во время президентства Януковича", - отметил дипломат.

В то же время, по словам Лубкивского, нынешние обстоятельства не приходится сравнивать с упомянутыми событиями.

"Нет оснований говорить о каких-то признаках системного раздора в государственных отношениях. Но это не значит, что наши отношения не надо беречь от провокаций и предотвращать стратегические ошибки или подрывные усилия врага. Это следует понимать и главе нашего государства, и его команде, и украинскому парламенту, которому надо повзрослеть, и, несомненно, нашем гражданскому обществу. Это - еще один крупный игрок и участник украинского-американских отношений", - подытожил директор Киевского форума по безопасности.

Полный текст интервью с дипломатом Даниилом Лубкивским читайте здесь.

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Автор: 

НАТО (9979) США (26611) членство в НАТО (1510) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+24
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8123
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23.03.2021 13:14
+22
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2656
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23.03.2021 13:04
+21
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4933
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23.03.2021 13:08
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Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2656
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23.03.2021 13:04 Ответить
Языком боремся, лозунгами.
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23.03.2021 13:05 Ответить
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 8123
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23.03.2021 13:14 Ответить
Потому что зеля хочет в тайожный союз, скучает хитрюга по пионерам и комсомолу:
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8292
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23.03.2021 13:05 Ответить
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6588
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23.03.2021 13:08 Ответить
Два года...и при чем же тут зекретин с зесранью?)
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23.03.2021 13:06 Ответить
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4933
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23.03.2021 13:08 Ответить
зарплата
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23.03.2021 13:24 Ответить
Та ну да. Що таке два роки? Зеленському років двадцять треба, щоб розчухався.
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23.03.2021 13:29 Ответить
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам


https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688
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23.03.2021 13:07 Ответить
Километры военной техники гонят по Тавриде в Крым

https://twitter.com/KrimRt/status/1373170419113529344
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23.03.2021 13:07 Ответить
Зараз сюди збіжаться всі форумні зебіли і будуть писати про успіхи їхнього свєточа, правда ж ?
Чи Ні ? Не прийдуть ?
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23.03.2021 13:10 Ответить
Кольчуг в Ираке так и не нашли, зато Кучма распродал облгазы и облэнерго...
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23.03.2021 13:10 Ответить
Там, де можна щось поцупити в державі, не тільки всі «місії» заповнені, а ще і створюються нові! Українці, із-за свого комлексу неповноцінності до всього, що українське, радше віддадуть владу в країні національно-кримінальному угрупуванню під час війни(!), яке буде їх грабувати і здавати державу ворогу, чим обере до влади чистих політиків! Дивний-дивний нарід!
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23.03.2021 13:11 Ответить
Что родычи закончились, не кого поставить?
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23.03.2021 13:14 Ответить
ну чуточку забыл ослик наначить, он же глобальные вопросы решает, а тут какое то НАТО.
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23.03.2021 13:15 Ответить
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 2400
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23.03.2021 13:18 Ответить
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 5328
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23.03.2021 13:19 Ответить
Колличество военной техники в одном только Ордло превосходит Германию и еще несколько стран. За таких как Венгрия, Словакия и и др. вспоминать смешно и грустно. А теперь вопрос: как это сцулявое НАТО поможет Украине? Без США они 0.
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23.03.2021 13:20 Ответить
З якого переляку НАТО "сцуляве"? Америка вже не частина НАТО? Ми в НАТО, щоб вони нам допомагали?
Тим більше, що "нарідний" презЕдент робить все для того, щоб ми і не стали частиною альянсу.
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23.03.2021 14:13 Ответить
Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський - Цензор.НЕТ 9466
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23.03.2021 13:23 Ответить
Відсутність посла в НАТО точно виказує справжню сутність Зеленського як промосковського ставленника!Не треба нікому і нічого доводити про цього зрадника!Україна переживе й такого!
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23.03.2021 13:28 Ответить
У Буби весь бізнес в парашці, кому він на Заході потрібен зі своїм совковим сміттям, а ви НАТО, ЄС.
Кумедні.
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23.03.2021 14:07 Ответить
во-во...понапридумают бреда всякого, если б не нужда бюджетная хер бы найвэлычнишый вообще сказал бы хоть раз о стремлении в НАТО и ЕС... киностудия и квартал это ж не бутерброд,туда сюда передавать
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23.03.2021 14:24 Ответить
так в НАТО уже в 2014-2018 вступили, разве нет?
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23.03.2021 17:01 Ответить
Они ждут
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23.03.2021 19:17 Ответить
Два года не было у нас посла в США, два года не было посла США у нас. Чего вы ждали, когда голосовали за неуча,труса,уклониста и малоросса?
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24.03.2021 00:32 Ответить
 
 