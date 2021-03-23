Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский
Общее состояние внешней политики и работы дипломатической системы Украины вызывает беспокойство. Рядом с правильными идеями часто преобладают действия, рассчитанные исключительно на публичный эффект.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил известный украинский дипломат, директором Киевского форума по Безопасности Даниил Лубкивский.
"Система не раз кажется дезориентированной. Звучат какие-то пропагандистские задачи о поиске послами всего, что можно - от инвестиций до вакцин - или провозглашаются "нафталиновые" тезисы о "экономизации", как это звучало еще в 90-х. Есть критические управленческие вопросы. Уже два года, как у нас нет главы Миссии при НАТО. А мы соревнуемся за членство в Альянсе ... Одним словом, эти вещи меня беспокоят гораздо больше", - подчеркнул дипломат.
Отвечая на вопрос, бывали ли случаи, когда лидеры США избегали общения с президентом Украины, Лубкивский заявил, что таких моментов можно вспомнить несколько.
"Это период президентства Кучмы после развертывания всего комплекса политических потрясений, которые были следствием установления новой политической и экономической олигархической модели в Украине. Обострение пришлось на период, когда был убит Георгий Гонгадзе и до международного скандала, связанного с предположением о нелегальной продаже "Кольчуг" Ираку. Этот случай является тем самым примером, о котором вы спрашиваете. Другие примеры найдем во время президентства Януковича", - отметил дипломат.
В то же время, по словам Лубкивского, нынешние обстоятельства не приходится сравнивать с упомянутыми событиями.
"Нет оснований говорить о каких-то признаках системного раздора в государственных отношениях. Но это не значит, что наши отношения не надо беречь от провокаций и предотвращать стратегические ошибки или подрывные усилия врага. Это следует понимать и главе нашего государства, и его команде, и украинскому парламенту, которому надо повзрослеть, и, несомненно, нашем гражданскому обществу. Это - еще один крупный игрок и участник украинского-американских отношений", - подытожил директор Киевского форума по безопасности.
Полный текст интервью с дипломатом Даниилом Лубкивским читайте здесь.
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Чи Ні ? Не прийдуть ?
Тим більше, що "нарідний" презЕдент робить все для того, щоб ми і не стали частиною альянсу.
Кумедні.