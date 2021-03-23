С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, - "слуга народа" Безуглая
С созданием Бюро экономической безопасности Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, а также Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будут ликвидированы. Украинская спецслужба будет заниматься вопросами безопасности страны.
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Подписан закон о БЭБ. Значит ли это, что ликвидируют: Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Управление К? Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ? Да. Что с контрразведкой в экономике? Возможности контрразведки будут усиливаться во всех сферах существования государства, но без правоохранительных функций/максимальным сужением. В соответствии с Законом о национальной безопасности СБУ становится государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, обеспечивает государственную безопасность Украины", - отметила Безуглая.
Напомним, 28 января Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект "О создании Бюро экономической безопасности". Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".
22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины"
Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.
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"Регламентний комітет парламенту підтримав створення Тимчасової (комплексної) слідчої комісії, яка розслідуватиме дії високопосадовців проти суверенітету України. Яку очолить заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
За словами Безуглої, яка очолить майбутню ТСК, рішення підтримали представники всіх фракцій та груп, окрім представника "Європейської Солідарності".
Водночас за її словами, проголосувати за створення ТСК нардепи зможуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, оскільки ще кілька засідань розглядатимуть "земельні законопроєкти".
Безугла очікує, що фракції "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" нададуть своїх представників для участі у роботі ТСК. Таким чином комісія матиме максимальне представництво парламентських сил.
"На підготовку проведення першого засідання потрібен певний час. Першим кейсом буде так звана справа вагнерівців. Далі - це питання "плівок", які набули широкого резонансу. Також будемо розглядати питання, пов'язані з рішеннями щодо Іловайську, Дебальцевого, Криму. Їх накопичилося дуже багато. І парламент не має мовчати. Водночас ми повинні уникнути створення ТСК під кожне політичне бажання, а об'єднуватися для розвитку парламентського нагляду і контролю. Пам'ятати про гроші платників податків, адже робота кожної ТСК потребує додаткового забезпечення з боку Апарату Верховної Ради", - розповіла вона.
До складу ТСК від фракції "Слуга народу" увійдуть також Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко."
Трое ватольОтчиков уничтожено, один с сильными травмами госпитализирован..
Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал https://t.me/ENews112/8331 112 .
Инцидент произошел на аэродроме Шайковка.
При этом, по данным источника http://www.interfax.ru/ «Интерфакса» , самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел. В то же время он уточнил, что вооружения на борту Ту-22М не было.
Слава войска ПВО Вейшнории!!!
Але й тут не завадило б...
Попытки зебилья уничтожить НАБУ, заменив его функции бакановскими шестёрками, отодвинет телефонный разговор Байдена с Зелей до той поры, пока Зеля не окажется у себя дома- в Ростове.
Кто же от такой кормушки откажется.....
Именно для этого ЗЕ пропихнул туда своего схемщика и решалу Баканова - шоб безопасностью Украины заниматься.
Схемы по уходу от налогов и отмыванию бабла - ключенвой инструмент в безопасности Украины.