С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, - "слуга народа" Безуглая

С созданием Бюро экономической безопасности Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, а также Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будут ликвидированы. Украинская спецслужба будет заниматься вопросами безопасности страны.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Подписан закон о БЭБ. Значит ли это, что ликвидируют: Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Управление К? Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ? Да. Что с контрразведкой в ​​экономике? Возможности контрразведки будут усиливаться во всех сферах существования государства, но без правоохранительных функций/максимальным сужением. В соответствии с Законом о национальной безопасности СБУ становится государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, обеспечивает государственную безопасность Украины", - отметила Безуглая.

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Напомним, 28 января Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект "О создании Бюро экономической безопасности". Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".

22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины"

Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

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"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.