РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8298 посетителей онлайн
Новости
5 672 39

С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, - "слуга народа" Безуглая

С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, -

С созданием Бюро экономической безопасности Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, а также Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будут ликвидированы. Украинская спецслужба будет заниматься вопросами безопасности страны.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ

"Подписан закон о БЭБ. Значит ли это, что ликвидируют: Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Управление К? Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ? Да. Что с контрразведкой в ​​экономике? Возможности контрразведки будут усиливаться во всех сферах существования государства, но без правоохранительных функций/максимальным сужением. В соответствии с Законом о национальной безопасности СБУ становится государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, обеспечивает государственную безопасность Украины", - отметила Безуглая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней"

Напомним, 28 января Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект "О создании Бюро экономической безопасности". Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности".

22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины"

Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Также читайте: Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому

"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.

СБУ (19890) Безуглая Марьяна (291) Бюро экономической безопасности (205)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Оце всі слуги такі як ця безугла, дурне, тупе, страшне.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:16
+7
То ти горілку пити не вміешь.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:17
+7
Когда рехформированием СБУ занимается тетя 34 лет от роду...с образованием меинститутуа....полгода проработавшая в поликлинике и с умственным развитием курицы....Что остаётся ждать от будущего спецслужбы Украины?! Только маты на языке.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце всі слуги такі як ця безугла, дурне, тупе, страшне.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:16 Ответить
То ти горілку пити не вміешь.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:17 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2021 13:18 Ответить
Столько не выпьешь....."Красота неземная", чаривна дурэпа!
показать весь комментарий
23.03.2021 13:20 Ответить
Аж стільки горілки?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:07 Ответить
цікаво, чи вона плюватися на тебе буде... Може, і буде - якщо зайде сюди.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:41 Ответить
какаяразница.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:45 Ответить
та не зовсім... Ти згадай інфу https://www.depo.ua/ukr/politics/komitet-radi-skhvaliv-stvorennya-tsk-shchodo-diy-posadovtsiv-proti-suverenitetu-ukraini-202103171297676 (яку повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт СН шість днів тому) :
"Регламентний комітет парламенту підтримав створення Тимчасової (комплексної) слідчої комісії, яка розслідуватиме дії високопосадовців проти суверенітету України. Яку очолить заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

За словами Безуглої, яка очолить майбутню ТСК, рішення підтримали представники всіх фракцій та груп, окрім представника "Європейської Солідарності".
Водночас за її словами, проголосувати за створення ТСК нардепи зможуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, оскільки ще кілька засідань розглядатимуть "земельні законопроєкти".
Безугла очікує, що фракції "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" нададуть своїх представників для участі у роботі ТСК. Таким чином комісія матиме максимальне представництво парламентських сил.
"На підготовку проведення першого засідання потрібен певний час. Першим кейсом буде так звана справа вагнерівців. Далі - це питання "плівок", які набули широкого резонансу. Також будемо розглядати питання, пов'язані з рішеннями щодо Іловайську, Дебальцевого, Криму. Їх накопичилося дуже багато. І парламент не має мовчати. Водночас ми повинні уникнути створення ТСК під кожне політичне бажання, а об'єднуватися для розвитку парламентського нагляду і контролю. Пам'ятати про гроші платників податків, адже робота кожної ТСК потребує додаткового забезпечення з боку Апарату Верховної Ради", - розповіла вона.
До складу ТСК від фракції "Слуга народу" увійдуть також Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко."
показать весь комментарий
23.03.2021 14:31 Ответить
СБУ при Зеленском - место выяснения отношений сбушников, фсбшников и клоунов: кто кого переобъявит предателем: кого-то - Родины, кого-то - «Квартала», кого-то - просто так...
показать весь комментарий
23.03.2021 14:48 Ответить
А до этого чем занимались?
показать весь комментарий
23.03.2021 13:16 Ответить
Чем попало.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:18 Ответить
каже, де тільки на що не вчилась... І в медичному, і в міжнародному
показать весь комментарий
23.03.2021 13:42 Ответить
Да неужели??? СБУ во все времена кошмарила бизнес и на "безопасноти страны" не сильно заработаешь.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:18 Ответить
Когда рехформированием СБУ занимается тетя 34 лет от роду...с образованием меинститутуа....полгода проработавшая в поликлинике и с умственным развитием курицы....Что остаётся ждать от будущего спецслужбы Украины?! Только маты на языке.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:19 Ответить
https://censor.net/user/121323 - вона, та сама безугла
показать весь комментарий
23.03.2021 13:46 Ответить
Мда...шиза косит ихние ряды
показать весь комментарий
23.03.2021 14:18 Ответить
Российский дальний ватобордировщик Ту-22М разбился под Калугой.
Трое ватольОтчиков уничтожено, один с сильными травмами госпитализирован..
Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал https://t.me/ENews112/8331 112 .
Инцидент произошел на аэродроме Шайковка.
При этом, по данным источника http://www.interfax.ru/ «Интерфакса» , самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел. В то же время он уточнил, что вооружения на борту Ту-22М не было.
Слава войска ПВО Вейшнории!!!
С созданием БЭБ два управления СБУ ликвидируют. Спецслужба будет заниматься безопасностью страны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9966
показать весь комментарий
23.03.2021 13:19 Ответить
А де Єнот?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:06 Ответить
на другой ветке https://censor.net/ru/news/3255037/********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comments
показать весь комментарий
23.03.2021 14:09 Ответить
Я в курсі.
Але й тут не завадило б...
показать весь комментарий
23.03.2021 14:15 Ответить
"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями."

Попытки зебилья уничтожить НАБУ, заменив его функции бакановскими шестёрками, отодвинет телефонный разговор Байдена с Зелей до той поры, пока Зеля не окажется у себя дома- в Ростове.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:21 Ответить
Моє співчуття співробітникам СБУ ! Це найсумніший день за всі роки Незалежності.!
показать весь комментарий
23.03.2021 13:23 Ответить
Ого,так теперь ахметку и его прокладки вычислят или новые взяточники опять все порешают.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:23 Ответить
Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9699
показать весь комментарий
23.03.2021 13:40 Ответить
Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 3959
показать весь комментарий
23.03.2021 13:40 Ответить
Придется шпиенов ловить, печалька (((((
показать весь комментарий
23.03.2021 13:48 Ответить
Безугла... кругла... дурепа. Двох слів докупи не зв"яже. Такі дурниці іноді несе, що мамадарагая.
показать весь комментарий
23.03.2021 13:55 Ответить
Прям счас вижу очереди сбу-ов из этих 2х управлений подающих заявление об увольнении и переводящихся с повышением в новый орган!!!
Кто же от такой кормушки откажется.....
показать весь комментарий
23.03.2021 13:57 Ответить
Боже, куди ще цю руду аффцу не впихали?..
показать весь комментарий
23.03.2021 14:04 Ответить
Цю чи цій?
показать весь комментарий
23.03.2021 14:27 Ответить
Все ж... "цю". Бо для "цій" треба більше горілки, ніж може нормальний хлоп подужати .
показать весь комментарий
23.03.2021 14:34 Ответить
Какая же она дура, хотя, возможно, умело прикидывается чтобы не выделяться из общей массы слуг.
показать весь комментарий
23.03.2021 14:26 Ответить
Скорше, їй навіть придурюватись не треба.
показать весь комментарий
23.03.2021 14:36 Ответить
В публичном доме совают кроватки
показать весь комментарий
23.03.2021 14:30 Ответить
Надеюсь все члены розформированных отделов СБУ парейдут в БЕБ. Они же знающие, нужные кадры, проверенные. Нельзя такими швыряться! Да, для увеличения эффективности, можно взять их жен, детей, бизнес-партнеров. Будет новая, креативная команда.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:44 Ответить
Ага.
Именно для этого ЗЕ пропихнул туда своего схемщика и решалу Баканова - шоб безопасностью Украины заниматься.
Схемы по уходу от налогов и отмыванию бабла - ключенвой инструмент в безопасности Украины.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:53 Ответить
 
 