Жмак пытался реформировать Укрзализныцю, но за нее борются слишком большие группы интересов, – Саакашвили

Владимира Жмака уволили из "Укрзализныци" из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

"Там реально большие группы интересов борются за передел этой собственности", - сказал Саакашвили. По его словам, реформа "Укрзализныци", которую начал Владимир Жмак, не устраивала тех, кто зарабатывал годами на коррупционных схемах в компании. Поэтому его уволили. "Что такое Укрзализныця? Которая берет из одного кармана государства, перекладывает в другие… Схемы и все эти вещи легче проворачивать, когда нет прозрачности, нет конкуренции, нет рынка. А он (Владимир Жмак, - ред.) пытался ввести какие-то рыночные элементы", - отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, сейчас "Укрзализныця" находится в тяжелейшем состоянии. По его мнению, компанию просто убили, возродить ее могло только проведение реформы в максимально короткие сроки. "Единственная попытка ее (УЗ. – ред.) оживить – это открыть, создать рыночные условия, прозрачность, разделить, чтобы финансы не были общими, а все знали, где бухгалтерия здесь одна", - уверен Саакашвили. Он обращает внимание, что Жмака убрали буквально за один день. Это, по его мнению - доказательство крупных закулисных игр. "Ситуация была такая, что такими темпами никого просто так не снимают. Создали следственную комиссию в парламенте, чтобы исследовать разграбление железной дороги до него (Владимира Жмака, - ред.), и почему-то забыли про предшественника и прямо предложили Кабмину снять его. Они сняли его за рекордный срок – за один день", - напомнил Саакашвили. По его мнению, такая поспешность с увольнением свидетельствует о том, что начатая Жмаком реформа "Укрзализныци" не устраивала тех, кто зарабатывал на коррупции в этой сфере.

"Мне кажется, что это все неспроста. Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел, мне так кажется (…) Там другие закулисные игры. Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности.", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку единогласно проголосовали наблюдательный совет "Укрзализныци". Перед этим Набсовет заблокировал разделение компании на отдельные вертикали по европейской схеме. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя увольнение Жмака, предположил, что оно может быть связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.