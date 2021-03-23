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Жмак пытался реформировать Укрзализныцю, но за нее борются слишком большие группы интересов, – Саакашвили

Жмак пытался реформировать Укрзализныцю, но за нее борются слишком большие группы интересов, – Саакашвили

Владимира Жмака уволили из "Укрзализныци" из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании.

 Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

"Там реально большие группы интересов борются за передел этой собственности", - сказал Саакашвили. По его словам, реформа "Укрзализныци", которую начал Владимир Жмак, не устраивала тех, кто зарабатывал годами на коррупционных схемах в компании. Поэтому его уволили. "Что такое Укрзализныця? Которая берет из одного кармана государства, перекладывает в другие… Схемы и все эти вещи легче проворачивать, когда нет прозрачности, нет конкуренции, нет рынка. А он (Владимир Жмак, - ред.) пытался ввести какие-то рыночные элементы", - отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, сейчас "Укрзализныця" находится в тяжелейшем состоянии. По его мнению, компанию просто убили, возродить ее могло только проведение реформы в максимально короткие сроки. "Единственная попытка ее (УЗ. – ред.) оживить – это открыть, создать рыночные условия, прозрачность, разделить, чтобы финансы не были общими, а все знали, где бухгалтерия здесь одна", - уверен Саакашвили. Он обращает внимание, что Жмака убрали буквально за один день. Это, по его мнению - доказательство крупных закулисных игр. "Ситуация была такая, что такими темпами никого просто так не снимают. Создали следственную комиссию в парламенте, чтобы исследовать разграбление железной дороги до него (Владимира Жмака, - ред.), и почему-то забыли про предшественника и прямо предложили Кабмину снять его. Они сняли его за рекордный срок – за один день", - напомнил Саакашвили. По его мнению, такая поспешность с увольнением свидетельствует о том, что начатая Жмаком реформа "Укрзализныци" не устраивала тех, кто зарабатывал на коррупции в этой сфере.

"Мне кажется, что это все неспроста. Это больше всего связано с тем, что он действительно кого-то сильно задел, мне так кажется (…) Там другие закулисные игры. Реально большие группы интересов борются за передел этой собственности.", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку единогласно проголосовали наблюдательный совет "Укрзализныци". Перед этим Набсовет заблокировал разделение компании на отдельные вертикали по европейской схеме. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя увольнение Жмака, предположил, что оно может быть связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2746) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+6
шо,простые реформы опять не прошли? ну надо же...шось пороблэно
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23.03.2021 13:38
+5
Цей Саакашвілі просто геній по боротьбі із корупцією! Негайно підвищити платню цьому герою!
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23.03.2021 13:19
+4
Щось через УЗ вже проходить н-нний за рахунком "рефоматор" з семизначною з/п за місяць, а віз, вірніше старий засцяний плацкартний вагон радянського зразка - і нині там.
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23.03.2021 13:20
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Ну ось, знайшлась пропвжа.
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23.03.2021 13:17 Ответить
Цей Саакашвілі просто геній по боротьбі із корупцією! Негайно підвищити платню цьому герою!
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23.03.2021 13:19 Ответить
Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2476
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23.03.2021 13:42 Ответить
Щось через УЗ вже проходить н-нний за рахунком "рефоматор" з семизначною з/п за місяць, а віз, вірніше старий засцяний плацкартний вагон радянського зразка - і нині там.
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23.03.2021 13:20 Ответить
Давай, Миха, сноси их всех, кто если не ты
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23.03.2021 13:21 Ответить
Миха:

"Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами ! - И Шоколадным Джо !"

к/ф "Лимонадный Джо",
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23.03.2021 13:25 Ответить
Хого-Фого ?
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23.03.2021 13:35 Ответить
за два года мы видим он снес разве что яйцо
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23.03.2021 13:50 Ответить
А надо было бы, иначе это будет беспросветно
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23.03.2021 13:56 Ответить
То чого ж Ви, сучі діти нічого не робите, щоб реанімувати залізницю????
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23.03.2021 13:24 Ответить
"но за нее борются слишком большие группы интересов"

Конечно будут бороться, столько рельс на металлолом сдать можно....
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23.03.2021 13:38 Ответить
шо,простые реформы опять не прошли? ну надо же...шось пороблэно
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23.03.2021 13:38 Ответить
теперь окончательно видно что карлсон мудозвон
ну и где твои реформы за 10 дней, ведь порох уже не у руля, а 100% свой зелох
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23.03.2021 13:49 Ответить
Этот пустомеля уже задолбал...
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23.03.2021 13:50 Ответить
а как пели шо все лехко, это барыги все... а при барыгах хоть ввп рос
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23.03.2021 13:52 Ответить
Так вроде бы зебилы нам ещё год назад обещали немцев в управление УЗ , а у жмака явно не немецкая фамилия , я так понял власть зебилов решила исправить свой косяк 🙂
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23.03.2021 14:02 Ответить
видать, не пустили немцев. Нехай гівно, зато своє.
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23.03.2021 14:15 Ответить
А может на немцах зе власть просто очередной хайп хотела сорвать , который так нравится таким как ты , избирателям нынешней власти
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23.03.2021 14:19 Ответить
Кабмин полностью в руках Шмаркли, значит Жмака уволил сам преЗедент, который в своих видосиках рассказывает о своей борьбе с коррупцией. Ну а Саакашвили вообще ничего не решает, может только рассказывать обо всем как посторонний наблюдатель. Должность у него такая.
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23.03.2021 14:13 Ответить
Ще один зелений "реформатор", альфонс Скічко зашкварився.

Національне антикорупційне бюро зобов'язали відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань глави Черкаської обладміністрації Олександра Скічко.


https://zmi.ck.ua/sotsium/nabu-zobov-yazali-vdkriti-krimnalnu-spravu-proti-golovi-cherkasko-oda-skchka.html

Чи не за те, що Скічко засекретив дерибан "Великого крадівництва"?

Черкаська ОДА засекретила ціни на будматеріали «Великого будівництва»

https://bykvu.com/ua/bukvy/cherkaska-oda-zasekretila-cini-na-budmateriali-velikogo-budivnictva/
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23.03.2021 14:15 Ответить
Там еще есть, что реформировать? Вагоны на ходу разваливаются.
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23.03.2021 14:16 Ответить
так она же, млять невыгодная, убыточная
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23.03.2021 14:25 Ответить
так хто злив ахметке тендер на 50% полувагонів на 3 роки
по ціні нижче собівартості ?

або лещенко бреше , або Саакашвілі
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23.03.2021 14:40 Ответить
всё верно сказал.
А канхветные и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
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23.03.2021 17:00 Ответить
Нічого нового, що Зелені нічого не збираються реформувати, тому що клоуни, а ляльководи - олігархи, які всім керують!!! Їм реформи не потрібні. Тому й Жмака звільнили. Подякуємо ідіотам, які голосували за зелену плісняву, яка роз'їдає країну!!!!
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23.03.2021 21:20 Ответить
 
 