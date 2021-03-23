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Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ

Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

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Автор: 

армия РФ (19188) россия (95497) самолет (3589) смерть (9218) Минобороны рф (927)


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Топ комментарии
+94
их есть у меня! слава ПВО Вейшнории!!
Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3711
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23.03.2021 13:21
+81
Три члени екіпажу загинули при спрацьовуванні катапульти на військовому літаку Ту-22 на аеродромі під Калугою, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8993.
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23.03.2021 13:31
+72
Танцуют все!!!
Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 6755
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23.03.2021 13:23
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аналоговнет,таки да.
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23.03.2021 22:07 Ответить
Три члени екіпажу загинули при спрацьовуванні катапульти на військовому літаку Ту-22 на аеродромі під Калугою, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 3546
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23.03.2021 22:48 Ответить
Посміявся. Дякую, ти зробив мій ранок. )))
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24.03.2021 08:48 Ответить
Только что стала известна расшифровка переговоров между руководителем полетов и экипажем самолета. В результате расшифровки выяснилось , что между членами экипажа произошел конфликт переходящий в нецензурную брать. Суть конфликта заключался в выяснении кто из них "главный" . В результате конфликта офицер сидящий на месте КВС с криком "я с этими пи-ами не полечу", нажал кнопку принудительного катапультирования экипажа. Жизнь офицеру сидящему на месте КВС спасло то обстоятельство, что в момент срабатывания системы катапультирования он был пристегнут. Офицер получил ожоги лица пороховыми газами. Военная прокуратура начала проверку инцидента .
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23.03.2021 22:50 Ответить
Т.е. остальные непристёгнутые - разлетелись как мешки с ... картошкой...
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23.03.2021 23:39 Ответить
Ну ти і культурний!
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24.03.2021 05:42 Ответить
про загиблих не можно казати як мішки з лайном, треба якось культурніше. )))
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24.03.2021 08:47 Ответить
"А ты не летай, желтоглазый! Ходить надо, а не летать!"
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23.03.2021 23:13 Ответить
Задротов по этому поводу сказал бы
"Они оказались тяжелее воздуха-ха-ха!"
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23.03.2021 23:33 Ответить
Интересно, они успели проорать "быыляяять!!!"? )))
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24.03.2021 00:02 Ответить
Обов'язково,і обісратись перед тим як здохнути
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24.03.2021 05:44 Ответить
Тяжелее воздуха?
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24.03.2021 06:39 Ответить
это были более и менее адекватные рузкие. знали что делать
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24.03.2021 07:15 Ответить
Це дущі сірійськиї дітей, яких цей літам бомбив, нажали кнопку. І це тільки початок московські териристи.
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24.03.2021 09:02 Ответить
этот экипаж бомбил сирию?
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24.03.2021 11:08 Ответить
Звичайно той екіпаж приймав участь у вбивстві мирних. В Московії немає військового, який не був би "іхтамнетом" в Сірії чи Україні.
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24.03.2021 12:14 Ответить
три танкиста и собака
вот собака и нажала лапой на тот рычаг....
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24.03.2021 11:12 Ответить
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