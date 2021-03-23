Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

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