Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.
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