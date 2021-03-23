РФ перебросила на оккупированный Донбасс мины, беспилотники, станции РЭБ и несколько десятков внедорожников, - разведка. ВИДЕО
Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
С начала марта в соединения и части 1 и 2 АК автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования". Железнодорожным транспортом также доставлено более 5 тыс. тонн горючего.
Вместе с тем, как отметили в ГУР Минобороны, распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей более 100 танков Т-72 являются фейками, которые используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население.
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Kavkaz Center
@newkc14
Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам.
Из Гродно до Киева по трассе Е373 и М07 10 часов дороги. По трассе М10 - 11 часов пути
https://twitter.com/newkc14/status/1374121145629298688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
разграюленныйразграбленный
- из ОРДИЛО;
- из Крыма;
- из Беларуси.
Но вокруг нашей страны их как свиней не резаных, со всех сторон...
Я просто пишу, что десяток-другой внедорожников и пара РЭБ - как в статье - не та цифра, разве что для маскировки главного удара...