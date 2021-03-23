Лубкивский о разговоре Байдена и Зеленского: Дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве

Длительное многомесячное отсутствие телефонного разговора новоизбранного президента Соединенных Штатов с Владимиром Зеленским не является случайностью или следствием каких-то технических или протокольных событий. Это - симптом, следствие.

Об этом заявил дипломат Даниил Лубкивский в интервью Цензор.НЕТ.

"Я это воспринимаю как результат последних двух лет президентства Владимира Зеленского. Многие эксперты и аналитики приводят широкий спектр возможных причин, которые сдерживают этот первый контакт. Нет смысла их повторять. Я себе позволю подойти к этой проблеме не из обычной точки зрения. Мне кажется, что, среди прочего, этой власти не хватает "свежего воздуха", - отметил Лубкивский.

По словам дипломата, всегда есть интерес к разговору с людьми, которые выполняют миссию или способны сделать важный - интеллектуальный, политический, экономический - вклад в тот или иной процесс.

"Не меньший интерес вызывают люди, которые имеют свежее мышление, видение, которые сами в переносном смысле слова являются "свежим дыханием" времени. Это всегда представляет интерес. На самом деле, такой телефонный разговор, о котором мы говорим, это не просто разговор. Это - диалог ценностей, позиций и идей. Вот об этом измерении и об этой "свежести" я сейчас говорю", - подчеркнул Лубкивский.

"И здесь мы переходим к самому важному моменту. Да, отсутствие телефонного звонка Джозефа Байдена Владимиру Зеленскому - красноречиво. Да, это симптом. Но диалог на высшем уровне нужно устанавливать. Поэтому я верю, что такой телефонный разговор состоится. Главное, чтобы к этому разговору Владимир Зеленский был готов. И здесь вопрос ко всей его политической команде - об их готовности к этому разговору. Потому что дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве", - подытожил дипломат.

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