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Лубкивский о разговоре Байдена и Зеленского: Дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве

Лубкивский о разговоре Байдена и Зеленского: Дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве

Длительное многомесячное отсутствие телефонного разговора новоизбранного президента Соединенных Штатов с Владимиром Зеленским не является случайностью или следствием каких-то технических или протокольных событий. Это - симптом, следствие.

Об этом заявил дипломат Даниил Лубкивский в интервью Цензор.НЕТ.

"Я это воспринимаю как результат последних двух лет президентства Владимира Зеленского. Многие эксперты и аналитики приводят широкий спектр возможных причин, которые сдерживают этот первый контакт. Нет смысла их повторять. Я себе позволю подойти к этой проблеме не из обычной точки зрения. Мне кажется, что, среди прочего, этой власти не хватает "свежего воздуха", - отметил Лубкивский.

По словам дипломата, всегда есть интерес к разговору с людьми, которые выполняют миссию или способны сделать важный - интеллектуальный, политический, экономический - вклад в тот или иной процесс.

"Не меньший интерес вызывают люди, которые имеют свежее мышление, видение, которые сами в переносном смысле слова являются "свежим дыханием" времени. Это всегда представляет интерес. На самом деле, такой телефонный разговор, о котором мы говорим, это не просто разговор. Это - диалог ценностей, позиций и идей. Вот об этом измерении и об этой "свежести" я сейчас говорю", - подчеркнул Лубкивский.

"И здесь мы переходим к самому важному моменту. Да, отсутствие телефонного звонка Джозефа Байдена Владимиру Зеленскому - красноречиво. Да, это симптом. Но диалог на высшем уровне нужно устанавливать. Поэтому я верю, что такой телефонный разговор состоится. Главное, чтобы к этому разговору Владимир Зеленский был готов. И здесь вопрос ко всей его политической команде - об их готовности к этому разговору. Потому что дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве", - подытожил дипломат.

Полный текст интервью с дипломатом Даниилом Лубкивским читайте здесь.

Также читайте: Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ

Автор: 

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20336) США (26611) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+6
А когда это зелибоба общался с Байденом? В своих влажных фантазиях разве что
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23.03.2021 13:55
+6
...этой "власти" не хватает смачного подсрачника, на котором зелепузые долетят до Ростова
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23.03.2021 13:58
+5
Байдену не має про що говорити з клоуном. І він не буде з ним говорити. Комунікатором США і Заходу з клоуном виступає президент Литви Науседа, так як колись президент Польщі Квасневський виступав комунікатором США з Кучмою. Кілька днів тому Науседа побував в Україні і доніс блазневі потрібний месидж.
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23.03.2021 14:30
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Правила форума Совет форумчан
А когда это зелибоба общался с Байденом? В своих влажных фантазиях разве что
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23.03.2021 13:55 Ответить
Зєлюня готує б-бу з алігархатом і корупцією. Через три з половиною роки план буде вироблено, програму ухвалено... і в України буде інший президент.
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23.03.2021 14:25 Ответить
Лубкивский о разговоре Байдена и Зеленского: Дело заключается не только в первом контакте, но и во всем дальнейшем сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8923
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23.03.2021 13:55 Ответить
Тоб-то писюніста рояльного Держдеп не тільки слухати не хоче, а ще й бачити у наступному...
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23.03.2021 13:57 Ответить
...этой "власти" не хватает смачного подсрачника, на котором зелепузые долетят до Ростова
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23.03.2021 13:58 Ответить
Є два хитрі народи. (Не путати з розумними) Євреї та українці. От тільки євреї на****ть майже всіх, а українці як нікого, то хоча б один одного. А тут взагалі гремуча суміш. От чому не телефонує Байден....
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23.03.2021 13:59 Ответить
В нас люди хочуть таких благ як в США чи Європі, але жити хочуть, як в рашкі. Не всі, але переважна більшість. Тобто хочуть і рибку їсти і знаєте куди сісти.... А так не вийде, бо вийде боком, як то вже не раз було в нашій сумній історії.
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23.03.2021 14:02 Ответить
А що саме дасть Україні розмова Зеленського з Байденом і яку практичну користь вона принесе?
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23.03.2021 14:04 Ответить
1. Зеля заявит что США наш стратегический партнер.
2. Мендель напишет что Байден восхищен успехами зели.
3. У электората чаще начнет выделяться слюна.

Дальше продолжать?
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23.03.2021 14:08 Ответить
С ним никто и не будет разговаривать, потому что Байдену в западло говорить с этим ушлепком. Все что нужно ему передадут через консула в Киеве.
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23.03.2021 14:06 Ответить
да все супер в отношениях, ну пока по крайней мере супер.
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23.03.2021 14:18 Ответить
Ты не радуйся,Змея! Скоро выпустят меня!Домыслы поважного дипломата-отставника.Я ещё на заре победы Байдена писал.Байден в Украине не появится.Но работа будет.У Байдена -команда.Уже и Волкер появился.Есть прекрасный консенсус в Сенате.Есть санкции для проворовавшихся и вредителей.Будет и продолжение.Лично Байден занимается пандемией,Блинкен -внешним миром.Не надо видеть лужу там ,где она и не предвидится.Авианосец.,,Дуайт Эйзенхауер "комфортно разместился своей армадой в Средиземном море,отдельные его корабли -в Констанце.Весь московский улус в клещах.От Норвегии и до СирииОт Берингова пролива и до Шикотана.Московсий улус сегодня и не только, доказал,что у него на вооружении корабли- камикадзе ,подводные лодки -камикадзе,а теперь и стратегические самолёты- камикадзе.Это не значит,что нам надо почивать на лаврах.Это значит,что Украине вместе с НАТО и США ,нужно продолжать раскачивать московский улус,пока он не рассыплется в труху.Нужно подключать наших хакеров.Долг всегда платежом красен.
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23.03.2021 14:23 Ответить
Байдену не має про що говорити з клоуном. І він не буде з ним говорити. Комунікатором США і Заходу з клоуном виступає президент Литви Науседа, так як колись президент Польщі Квасневський виступав комунікатором США з Кучмою. Кілька днів тому Науседа побував в Україні і доніс блазневі потрібний месидж.
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23.03.2021 14:30 Ответить
Видать сделаный вывод администрации США из предыдущего телефонного разговора нашего "найвэлычнишого" с Трампом.
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23.03.2021 15:20 Ответить
Когда Трамп стал президентом, Зе заискивал перед ним как мог , говорил что : мы в Украине берём с вас пример за ваши там какие то качества ..... Байден знает и видимо помнит про гуттаперчевого Зе О чем говорить с ним?
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23.03.2021 15:22 Ответить
Лох і сатруднічєство... щось дуже вкладається в голові такі поняття
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23.03.2021 15:32 Ответить
Байден не хоче розмовляти з гівнюком, оточеним російськими шпійонами..

а раптом шпійони зроблять запис розмови..
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23.03.2021 15:46 Ответить
зеля труп
с трупом не разговаривают
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23.03.2021 17:37 Ответить
Один президент США уже пообщался с Нелохом. В результате сам чуть не получил импичмент, а Нелох стал Моникой.
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23.03.2021 17:37 Ответить
 
 