Вхождение Украины в Шенгенскую зону сегодня не на повестке дня, - вице-премьер Стефанишина

Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент находится не на повестке дня.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина.

По ее словам, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.

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