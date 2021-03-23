Вхождение Украины в Шенгенскую зону сегодня не на повестке дня, - вице-премьер Стефанишина
Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент находится не на повестке дня.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина.
По ее словам, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.
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Сквозь грозы сиял лисапед Голозадька,
И Бучочка х***м нам путь указал!
На правое дело назначил он Ленку,
Налево он к Мендель не раз забегал!
Вообще вопрос детский. Как говориться: не на часі