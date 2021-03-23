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Вхождение Украины в Шенгенскую зону сегодня не на повестке дня, - вице-премьер Стефанишина

Вхождение Украины в Шенгенскую зону сегодня не на повестке дня, - вице-премьер Стефанишина

Вопрос вхождения Украины в Шенгенскую зону на данный момент находится не на повестке дня.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому Союзу… Думаю, что сегодня этот вопрос не на повестке дня", - сказала Стефанишина.

По ее словам, сегодня украинцы имеют достаточно преимуществ в рамках "безвиза", насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Читайте также: От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

евроинтеграция (2124) Шенген (185) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+5
Шенген з недоумками при владі?
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23.03.2021 14:08
+4
такими темпами даже в Таежный союз уже не возьмут.....
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23.03.2021 14:04
+3
Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 1676
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23.03.2021 14:12
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23.03.2021 14:03 Ответить
такими темпами даже в Таежный союз уже не возьмут.....
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23.03.2021 14:04 Ответить
Таежный союз еще надо заслужить...
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23.03.2021 15:14 Ответить
в тайожний беруть всіх без розбору
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23.03.2021 23:59 Ответить
Шенген з недоумками при владі?
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23.03.2021 14:08 Ответить
И при прозрачной границе с козломордой мокшанской помойкой....Для начала надо закрыть любое безвизовое сообщение с лаптями.... Навсегда....
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23.03.2021 16:34 Ответить
Новый гимн "слуг урода":

Сквозь грозы сиял лисапед Голозадька,
И Бучочка х***м нам путь указал!
На правое дело назначил он Ленку,
Налево он к Мендель не раз забегал!
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23.03.2021 14:09 Ответить
Входження України до Шенгенської зони сьогодні не на порядку денному, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 1676
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23.03.2021 14:12 Ответить
А зачем нам какой-то там Шенген?! Нам и по диппаспортам кругом дорога открыта!
Вообще вопрос детский. Как говориться: не на часі
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23.03.2021 14:15 Ответить
На часі вхождение в БАП. Про вхождение в ЕС и его структуры при этой власти нужно забыть.
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23.03.2021 14:17 Ответить
Что такое БАП? "Большой Арктический Песец"?
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23.03.2021 15:57 Ответить
беня-ахметов-пинчук.
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23.03.2021 16:16 Ответить
все ще мають надію затриматися в нинішньому стані - Беня і інші такі ж будуть сосати кров навіть з полутеплих трупів але не відпустять
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23.03.2021 14:19 Ответить
Для того,щоб кудись вступати потрібно мати розум,а у шпанюків з підворотні є тільки 95 квартал. Базіки .
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23.03.2021 14:21 Ответить
Чомусь так сильно януковощем засмерділо...
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23.03.2021 14:30 Ответить
А ради чего Майдан устроили?!!! Ради чего воюем, военный сбор платим? Ради того что бы потерять Крым и обнищать?!
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23.03.2021 14:47 Ответить
Вы сначала выясните зачем было голосовать за Ишака
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23.03.2021 15:56 Ответить
Майдан был против уху евшего ворья при власти которое уже начало продавать страну целиком диктатору и маньяку путену . И то что потом вместо одного ворья пришло другое олигархическое ворье чтобы снова красть и брехать не вина тех людей кто стоял и погибал на Майдане и на фронте.
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23.03.2021 20:31 Ответить
Як раз у ЄС нам ні до чого, а ось шенген - потрібен
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23.03.2021 23:56 Ответить
 
 