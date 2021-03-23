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Новости
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"Просто назначили его виновным за это все", - адвокат Найем о вручении подозрения Филимонову по событиям под ОП

Адвокат Маси Найем подтвердил вручение подозрения своему подзащитному, лидеру праворадикального движения "Гонор", бывшему члену праворадикального "Национального корпуса" Сергею Филимонову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода. 

"Пишут: уголовное производство - последние цифры 0422 - по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 и частью второй статьи 194. Это уголовное производство по этим статьям зарегистрировано. А подозрение по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса ", - рассказал Найем.

Согласно Уголовному кодексу, статья, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание за "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, мотивируемое явным неуважением к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под ОП, - Нацполиция (обновлено)

Подозрение было вручено около 10 часов утра без присутствия адвоката, а это нарушение, говорит Маси Найем. В дальнейшем защитник планирует доказывать, что подозрение является необоснованным, учитывая то, какие доказательства предоставит обвинения.

"Я тоже был на этой акции, видел Сергея, и то, в чем они его подозревают - этого на самом деле не было. Никому не были нанесены телесные повреждения, а они считают, что у него с собой было какое-то оружие с целью нанести повреждения. Кроме того, насколько мне известно, ни он, ни его друзья, которые были на этой акции, не нанесли ущерб государственному зданию - на видео видно, что там есть какие-то малолетние лица. Просто нашли Сергея, он активный гражданин. Просто назначили его виновным за это все", - говорит адвокат.

Также читайте: "Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов

Найем предполагает, задержанием Филимонова хотят напугать общество.

Суд по делу Филимонова пока еще не назначен.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Читайте также: Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

акция (2425) Нацполиция (16458) протест (5857) Найем Маси (138) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+8
ты бы "адвокат" лучше работу бы свою делал а не интервью с оценками раздавал
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23.03.2021 14:06
+7
С такими "адвокатами" и прокуроры не нужны. Это продолжение шоу для лохтората.

Show Must Go On.
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23.03.2021 14:09
+6
Власть сознательно давит патриотов.
Сейчас выбрана тактика запугивания протеста.
Очень плохо, когда люди у власти не знают истории.
Отсутствие публичной дискусии ведет к протесту, а при отсутствии реакции - к других, и не всегда "правильным" видам протеста. И очень бы не хотелось перехода в эту стадию.
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23.03.2021 14:30
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ты бы "адвокат" лучше работу бы свою делал а не интервью с оценками раздавал
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23.03.2021 14:06 Ответить
С такими "адвокатами" и прокуроры не нужны. Это продолжение шоу для лохтората.

Show Must Go On.
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23.03.2021 14:09 Ответить
Питання, чому Філімонов покинув Білецького? Відчув у собі гетьманський талант?
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23.03.2021 14:22 Ответить
Задайте этот вопрос этим бросателям плюшевых мишек и поросят. Может и ответят.
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23.03.2021 14:25 Ответить
новый мерс найему же нужно как-то оправдывать....
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23.03.2021 14:12 Ответить
тут протест перейшов у літературні читання https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
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23.03.2021 15:11 Ответить
Та не гони ! Масі - молодець! Всі захисники,що у справх Стерненко та Шеремета-ПРОФІ !!!
Вони ж повинні і суспільству інфо давати !
А С А В
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23.03.2021 16:06 Ответить
ну тогда расскажи почему этот молодец не подал ходатайство об отводе судьи-сталиниста и почему не указал на нестыковки в доказательства ДО суда а не ПОСЛЕ
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23.03.2021 16:15 Ответить
а кто еще должен отвечать за действия митингующих, как не организатор акции?

не боись, адвокат, другие подельники тоже будут. Что значит "назначили"? сам назначился, когда хаявил себя главным организатором акции.
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23.03.2021 18:11 Ответить
а теперь соберись и попробуй изложить свои мысли заново. так чтобы тебя люди понимали
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23.03.2021 18:17 Ответить
хуже не будет (с)
кидайте свинят или утят...
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23.03.2021 14:07 Ответить
Ага! Розібратись як положено і покарати кого-попало. Класика.
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23.03.2021 14:17 Ответить
А кто его ещё нанимает?слышала,что все дела простирает...
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23.03.2021 14:23 Ответить
Власть сознательно давит патриотов.
Сейчас выбрана тактика запугивания протеста.
Очень плохо, когда люди у власти не знают истории.
Отсутствие публичной дискусии ведет к протесту, а при отсутствии реакции - к других, и не всегда "правильным" видам протеста. И очень бы не хотелось перехода в эту стадию.
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23.03.2021 14:30 Ответить
То, може, нехай "патріоти", оголошуючи мирний протест, не нищать майно, яке потім буде відшкодовуватись не з їх кишень, а платників податків? І головне - вміють нести відповідальність, а не писати в соцмережах "мирний протест не почули - будемо по іншому", а коли взяли за яйця, починають розповідати про власний патріотизм і провокаторів?
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23.03.2021 15:41 Ответить
Андрію, а може вже час?
Бо шипки б,ють та стіни розмалювують одні, а до відповідальності притягують та садять зовсім інших...
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23.03.2021 16:28 Ответить
этот филимонов был организатором. Официальным. Кому еще отвечать за такую организацию, как не ему? Это первое.
Второе - кого задерживал и за что - видела вся Украина. Этот дебил который ножиком окна ковырял, рожу свою показывал на весь экран. Этот дебил даже маску не надел.
Конечно за свою тупость надо отвечать. Так что задержали именно тех кто творил чудеса под ОП. Видимо, считая, что при помощи нанесения краски на здание и побив окна, Зеленский сразу выпустит Стерненко.
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23.03.2021 18:14 Ответить
це Порошенко з вами цяцькався
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23.03.2021 14:32 Ответить
А говорит "адвокат" верно!
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23.03.2021 14:48 Ответить
Ну здравствуй украинская Беларусь!
Татаров и Портнов - ФОРЕВЕР!!!
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23.03.2021 16:24 Ответить
просто клоуны ненавидят тех кто не любит цирк
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23.03.2021 18:00 Ответить
 
 