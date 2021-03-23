"Просто назначили его виновным за это все", - адвокат Найем о вручении подозрения Филимонову по событиям под ОП

Адвокат Маси Найем подтвердил вручение подозрения своему подзащитному, лидеру праворадикального движения "Гонор", бывшему члену праворадикального "Национального корпуса" Сергею Филимонову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Пишут: уголовное производство - последние цифры 0422 - по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 и частью второй статьи 194. Это уголовное производство по этим статьям зарегистрировано. А подозрение по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса ", - рассказал Найем.

Согласно Уголовному кодексу, статья, по которой вручено подозрение, предусматривает наказание за "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, мотивируемое явным неуважением к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

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Подозрение было вручено около 10 часов утра без присутствия адвоката, а это нарушение, говорит Маси Найем. В дальнейшем защитник планирует доказывать, что подозрение является необоснованным, учитывая то, какие доказательства предоставит обвинения.

"Я тоже был на этой акции, видел Сергея, и то, в чем они его подозревают - этого на самом деле не было. Никому не были нанесены телесные повреждения, а они считают, что у него с собой было какое-то оружие с целью нанести повреждения. Кроме того, насколько мне известно, ни он, ни его друзья, которые были на этой акции, не нанесли ущерб государственному зданию - на видео видно, что там есть какие-то малолетние лица. Просто нашли Сергея, он активный гражданин. Просто назначили его виновным за это все", - говорит адвокат.

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Найем предполагает, задержанием Филимонова хотят напугать общество.

Суд по делу Филимонова пока еще не назначен.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.