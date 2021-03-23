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Новости Приговор Стерненко
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"Человек не стекло, его не заменишь": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У стен Печерского районного суда проходит акция в поддержку задержанного после акции под Офисом Пезидента Владислава Сорда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Уже видим, что уже начали вручать подозрения. Поэтому многие люди заблокированы мусорами под домами. Но я уверен, что если сейчас его (Сорда. - Ред.) не отпустят, то это тоже будет иметь последствия", - отметил Сергей Филимонов, которому вручили подозрение.

По словам Филимонова, то, что произошло под зданием ОП он считает мирной акцией.

Адвокат Сорда Дмитрий Мазурок заявил, что прокуроры просят для его обвиняемого круглосуточный домашний арест, тогда как адвокат настаивает на личном обязательстве.

Напомним, сегодня правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под ОП.

Читайте также: Стерненко - Зеленскому: Призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны. ВИДЕО

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна во время акции возле ОП, установлены и будут отвечать по закону, - Геращенко. ВИДЕО

Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 01
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 02
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 03
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 04
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 05
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 06
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 07
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 08
Человек не стекло, его не заменишь: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда 09

Автор: 

протест (5857) суд (25092) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+16
Місць в тюрмах небагато. Зєля забув звільнити 8 000 патріотів, яких посадив Порох.
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23.03.2021 14:22
+12
Если вникнуть в ситуацию, то нарывается не зеля, а соя.
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23.03.2021 14:25
+11
Гопники пришли защищать гопников!
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23.03.2021 14:45
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Страница 2 из 2
Краще СПЄШИ на Х** ! А С А В !
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23.03.2021 15:21 Ответить
От ты чепушило забавное... кроме мата ничего путного сказать не можешь? Съешь конфетку - может мозги заработают хоть ненадолго)
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23.03.2021 15:24 Ответить
Для тебе,мусор,тільки ІДИ НА Х** !
А С А В !!!!!
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23.03.2021 15:31 Ответить
А шо ти кожного разу закінчуєш «АСАВ» то ти так гавкаєш ?)
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23.03.2021 15:33 Ответить
То , щоб до тебе,мусорський! нарешті дійшло
А С А В
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23.03.2021 15:40 Ответить
Зрозуміло... дебіл
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23.03.2021 15:44 Ответить
ну , нарешті
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23.03.2021 15:57 Ответить
Та зрозуміло шо ти дебіл) а ти і цього зрозуміти не зможешь ))))
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23.03.2021 16:04 Ответить
Ти що ПУТІН ???
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23.03.2021 16:08 Ответить
Я ні... а от ти порохобот клятий ... тобі б лише розхитати лодку ... виходячи з принципу «чим гірше - тим краще» ... но нічого ти клята падлюка за це відповішь
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23.03.2021 16:19 Ответить
Я -Українобот ! І дуже !!!!!!!!цим пишаюся !!!!!
Слава Україні !
Слава ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ банкової !!!!!!
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23.03.2021 16:57 Ответить
Уграїнобот кажешь? А чого прапор в тебе Німеччини та їм'я фейкове? То що ти бот... а ось який порохо чи путіно -бот то ще слідство встановить ... та з тебе також фейкового «політв'язня» зроблять🤣
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23.03.2021 17:02 Ответить
Я працюю тут для України !І якраз у такій сфері,щоб таку фейко-маніпуло-рос бавовну мочити !
Так що ТИХШЕ будь !
Слава Україні ! ПОЛІТВ"ЯЗНЯМ !!!!!
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23.03.2021 17:18 Ответить
А хто тебе вповноважив в медіапросторі стверджувати що звичайні бандюги є політв'язнями?
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23.03.2021 17:48 Ответить
Є в мене така якість ,СОВІСТЬ ,називається .
Ти про неї ,скоріше, не чув.

В тебе аваков-АНГЕЛ .
У мене-4ОРТ !
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23.03.2021 18:08 Ответить
Муссоліні разом з Чаушеску на тому світі тихенько ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
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23.03.2021 14:52 Ответить
Що серйозно? То Зеля таки диктатор? Чи ні? Чи в голові деяких дописувачів труха?
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23.03.2021 15:14 Ответить
todi bude MAYDAN !!!!
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23.03.2021 14:53 Ответить
А це в зв'язку з чим він буде?
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23.03.2021 15:12 Ответить
В зв'язку з тим що йому так мариться ... бо тільки майдан це остання можливість повернути свого цукеркового барона до влади
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23.03.2021 15:18 Ответить
Бачу дебілів досі не пропускає від кінця епохи бідності....
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23.03.2021 16:21 Ответить
Бачиш ? То піди до дзеркала та ще на одного подивись
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23.03.2021 16:24 Ответить
судей на кол
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23.03.2021 14:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/460978 Так тут же всё просто отличить : мусора - это полицейские , которые выполняют незаконные приказы.
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23.03.2021 15:00 Ответить
Обезьяны не успокаиваются. Бабло глотают мешками...
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23.03.2021 15:06 Ответить
Шо суки, за сколько продаётесь тут?
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23.03.2021 16:19 Ответить
Слуги уроду продовжують загаджувати країну,своєю, антиукраїнською сранью
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23.03.2021 16:12 Ответить
Птицу видно по полёту!
"..."Уже видим, что уже начали вручать подозрения. Поэтому многие люди заблокированы мусорами под домами......"
Лексикон железнозубой шантрапы из подворотни.
Мусоров на нажы, млять!
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23.03.2021 18:03 Ответить
Ох, доиграется зеленая нечисть...диванные хомяки им не помогут.
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23.03.2021 23:53 Ответить
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