"Человек не стекло, его не заменишь": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У стен Печерского районного суда проходит акция в поддержку задержанного после акции под Офисом Пезидента Владислава Сорда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Уже видим, что уже начали вручать подозрения. Поэтому многие люди заблокированы мусорами под домами. Но я уверен, что если сейчас его (Сорда. - Ред.) не отпустят, то это тоже будет иметь последствия", - отметил Сергей Филимонов, которому вручили подозрение.

По словам Филимонова, то, что произошло под зданием ОП он считает мирной акцией.

Адвокат Сорда Дмитрий Мазурок заявил, что прокуроры просят для его обвиняемого круглосуточный домашний арест, тогда как адвокат настаивает на личном обязательстве.

Напомним, сегодня правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под ОП.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

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