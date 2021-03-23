Рудьковский: "Если что-то заварится в Украине - пойду сам воевать. После тюрьмы в РФ я понимаю, что в Украине есть что защищать"
Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, которому вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского, заявил, что после пребывания в российской тюрьме, в случае обострения ситуации, готов сам защищать Украину с оружием в руках.
Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.
"Россия – это гидра ФСБ, которая держит под контролем весь народ, она его придавила к земле и позволяет двигаться только в рамках того, что им позволяют. Каждому на своем месте. Хоть генералу, хоть кому-то еще. И они все чувствуют, что они никто. Вот это для меня разница между Украиной и Россией. В Украине кто-то бегемотик, кто-то мушка, комарик и так далее. Если посмотреть на улей, то в России человек – это не пчела, это не сота, не мед, это пустота..." – сказал Рудьковский.
По его мнению, в РФ "все раздавлены системой".
"У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать. Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, иметь право на свою точку зрения – это все! И после того, как я там посидел... Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится (между Украиной и Россией более серьезное - Ред.), я пойду сам (воевать. - Ред.), потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать – право на свою точку зрения", – отметил бизнесмен.
Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский, комментируя причастность к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування", заявил: Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью.
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Але спочатку про давно минуле...
В 90-х роках, коли ми організовували набагато потужніші акції за Незалежність України і проти влади кпсс-також були різного роду провокації, але в підсумку - ми перемогли... І зауважте, що всі закони, які мали змінити наше життя ініціювалися і вносилися лише РУХівцями, А "кравчуки" лише заважали їх прийняттю і вносили "поправки" які дозволяли "дерибанити", гребти під себе - на таких принципах формували і виконавчу та судову влади (маючи абсолютну більшість в парламенті). Що тягнеться й донині...
А нині - багато тих, хто дійсно здатний творити подалася ще й в трудову міграцію...
Нами акції планувалися і чітко організовувалися..
Наприклад, в нас були загони правопорядку, завданням яких було виявляти провокаторів і здавати їх міліції, - бо ми чітко розуміли, що розбитою вітриною чи підпаленими дверима обкому кпсс- Незалежність України не завоюєш, перемоги не здобудеш, але на цьому успішно зіграє проти нас та наших інтересах пропагандистська машина кгб....
Я ще якось зрозумів би організаторів акції на Банковій, якби вони витягли ЗЕ, чи ЗЕлених "єрмаків" і підпалили їх чи бодай облили фарбою, але палити двері чи вивіску "президент" і малювати стіни... ??? Чому ж провокаторів не присікли та не здали поліції???
А те, що було вчинене - це свідчить лише про низьку креативність та організаторські здібності організаторів акції. Бо, якщо немає клепки - то назавжди?! І такі "організатори" привести до перемоги не здатні- навіть теоретично, бо це прояв безсилля...
Акції мають розпочинатися та проходити мирно, збільшуючи їх масовість ( в т.ч. і по регіонах). А от потім, коли вони сягнуть критичної маси... - тут є кілька варіантів розвитку подій. У всякому випадку - не громити вікна, а тих, хто за ними сидить...
Наступне, - про дії влади і її жандармів...
Ось тут якраз - все дуже чітко і зрозуміло... Так було все задумано і чітко зрежисовано... Бо коли поліція не втрутилася навіть тоді, коли розпочався "бардак" - є тому однозначним доказом, що "так задумано"...
Використати дії протестантів (хоча, на мою думку, - штатних провокаторів), щоб:
-дискредитувати саму ідею протестів
- показати, що їх організатори не здатні бути будівничими , а лише громилами... Що їх підтримувати не слід...
-нажити на цьому собі (владі) політичний капітал (для чого й збирають позачергове засідання парламенту)
-та й навіть на цьому - черговий раз "урвати" (бо ремонт фасаду коштує максимум 50 тис. грн, а не 2 мільйони)
Роль організаторів має полягати в продуманості, яка здатна привести до успішного результату... А де їх об'єднавча, чи хоча б координуюча роль? Бо коли в одні дні протестуватимуть ФОПи, на другий- "євробляхери", на третій- медики та вчителі, на четвертий - проти комунальних тарифів, на п'ятий - проти свавілля судів, на шостий -націоналісти, на сьомий- проти зрадників і гри в піддавки з Путіним...., то для роботи в Армії, поліції - для досягнення спільної мети.... не залишається й часу... Не кажучи вже про формування майбутніх держструктур, та вироблення чіткої програми їх діяльності, підбору в них кадрів - щоб не повторити непоправних помилок минулого... коли на зміну вигнаним одним бандитам у владі - прийшли інші... але бандити...
...
мой ты зайчик..
под клетчатым одеялом полежал, отдохнул.. потом потанцевал....
ну и на западный фронт. А как же еще
вояка блин...
На жаль , у нонішній ситуації москалі грають на ескалацію
Великі війська стоять уже давно на сході , у окупованому Криму нарощується групіровка .
Зараз - на півночі -в Білорусії зафіксовані рухи броньованих колон у західньому напрямку ...
+ до сих пір є військові сили у Придністровьї .
+ внутрішні проросійські сили не знищені ! Вони нагло є депутатами різних рівнів , у т.ч. і у ВРУ
Так що ... прийду та провірю наявність та склад твого "тривожного рюкзачка"