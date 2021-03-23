Рудьковский: "Если что-то заварится в Украине - пойду сам воевать. После тюрьмы в РФ я понимаю, что в Украине есть что защищать"

Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, которому вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского, заявил, что после пребывания в российской тюрьме, в случае обострения ситуации, готов сам защищать Украину с оружием в руках.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.





"Россия – это гидра ФСБ, которая держит под контролем весь народ, она его придавила к земле и позволяет двигаться только в рамках того, что им позволяют. Каждому на своем месте. Хоть генералу, хоть кому-то еще. И они все чувствуют, что они никто. Вот это для меня разница между Украиной и Россией. В Украине кто-то бегемотик, кто-то мушка, комарик и так далее. Если посмотреть на улей, то в России человек – это не пчела, это не сота, не мед, это пустота..." – сказал Рудьковский.

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По его мнению, в РФ "все раздавлены системой".



"У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать. Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, иметь право на свою точку зрения – это все! И после того, как я там посидел... Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится (между Украиной и Россией более серьезное - Ред.), я пойду сам (воевать. - Ред.), потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать – право на свою точку зрения", – отметил бизнесмен.

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Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский, комментируя причастность к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування", заявил: Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью.