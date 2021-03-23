"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина
Украина в ближайшие три года должна понять, когда сможет стать членом НАТО. Сейчас Киев готов получить План действий относительно членства в Альянсе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, решение о получении Украиной Плана действий о членстве в НАТО в ближайшее время.
"Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО... Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО", - отметила вице-премьер.
Топ комментарии
+12 Fly Flyiovich
показать весь комментарий23.03.2021 14:29
+11 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий23.03.2021 14:28
+10 Топ Ган
показать весь комментарий23.03.2021 14:27
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https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi
Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро, объявлено о ней было в начале февраля этого года. Однако затем продажей https://lenta.ru/news/2021/03/09/stop/ заинтересовалось контрразведывательное Управление национальной безопасности королевства.
зеля зробить за три роки..
а петя ? п'ять вже пройшло..
поки зеля виграє..
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский
Что Вы хотите от этих тупых глашателей они по бумажке читают что им дали думать не хотят напрягают извилину когда деньги пересчитывают ложа в свой карман стадо статистов и дешевых актеров
https://censor.net/ru/resonance/3254927/sbu_razoblachila_rossiyiskogo_shpiona_podpolkovnika_nalogovoyi_militsii_kotoryyi_deyistvoval_s_sanktsii
скільки років петі треба на судову реформу ? 3,5,7, 10 ?
но с ЭТИМИ даже и через 10 лет этого не будет.
2. США показал СССР, не то что ******** зачуханой
3. Меморандум. Вот камень преткновения
Но с этими зелеными наверно этого не будет уже.
https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi.
Все інше, зелена локшина, на вуха "мудрого" наріду.
Бубочка явно стал понимать, что до конца каденции досидеть ему вряд ли удастся.