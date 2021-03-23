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"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина

Украина в ближайшие три года должна понять, когда сможет стать членом НАТО. Сейчас Киев готов получить План действий относительно членства в Альянсе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, решение о получении Украиной Плана действий о членстве в НАТО в ближайшее время.

"Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО... Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО", - отметила вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский

Автор: 

НАТО (9979) ПДЧ (137) членство в НАТО (1510) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+12
Ну а что можно еще ждать от очередной корабельной сосны.... Читая такие интервью хочется, сцу..о, выразить благодарность 73% имбецилам, которые превратили страну, где живу я и мои дети в театр абсурда и откинули ее назад в 2014 год. Шоб вы платежки за газ каждый день получали, падлы!
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23.03.2021 14:29
+11
Так при зекретине там даже представителя нашего нет...но волать :"Байден,почему мы не в НАТО?!!!"-это так по зекретински...Да ,зесрань?
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23.03.2021 14:28
+10
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8846
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23.03.2021 14:27
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"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8846
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23.03.2021 14:27 Ответить
...Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы "боремся" за членство в Альянсе, - Лубкивский...

https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi
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23.03.2021 15:32 Ответить
Так при зекретине там даже представителя нашего нет...но волать :"Байден,почему мы не в НАТО?!!!"-это так по зекретински...Да ,зесрань?
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23.03.2021 14:28 Ответить
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6919
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23.03.2021 14:32 Ответить
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8189
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23.03.2021 14:33 Ответить
Власти Норвегии ввели запрет на продажу российскому https://lenta.ru/tags/organizations/transmashholding/ «Трансмашхолдингу» завода Bergen Engines, местного дочернего предприятия компании Rolls-Royce, которое производит дизельные и газопоршневые двигатели. Об этом говорится в https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justis-og-beredskapsministerens-redegjorelse-til-stortinget-om-bergen-engines-saken/id2839958/ отчете министра юстиции страны Моники Муланд, опубликованном на сайте ведомства.
Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро, объявлено о ней было в начале февраля этого года. Однако затем продажей https://lenta.ru/news/2021/03/09/stop/ заинтересовалось контрразведывательное Управление национальной безопасности королевства.
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2879
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23.03.2021 14:28 Ответить
Ну а что можно еще ждать от очередной корабельной сосны.... Читая такие интервью хочется, сцу..о, выразить благодарность 73% имбецилам, которые превратили страну, где живу я и мои дети в театр абсурда и откинули ее назад в 2014 год. Шоб вы платежки за газ каждый день получали, падлы!
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23.03.2021 14:29 Ответить
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3615
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23.03.2021 14:35 Ответить
скільки часу треба петі, щоб зробити судову реформу ?
зеля зробить за три роки..
а петя ? п'ять вже пройшло..
поки зеля виграє..
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23.03.2021 15:09 Ответить
Неуловимого судью Вовка поймали уже?
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23.03.2021 17:14 Ответить
👏👏👏👏👏
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23.03.2021 15:03 Ответить
Для того,щоб щось розуміти --потрібно мати розум і вміти щось робити. На жаль в команди 95 кварталу всього цього немає.
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23.03.2021 14:32 Ответить
"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2751
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23.03.2021 14:34 Ответить
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский- понятие у "зе слуг" отсутсвует как таково по указанию мацковских хозяев , у которых имеется понятие , что Украине не нужно НАТО и глава Миссии при НАТО
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23.03.2021 14:32 Ответить
Який політ фантазії... (((
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23.03.2021 14:33 Ответить
Та не вище "польоту з зонтиком" однієї дами з їхньої команди.
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23.03.2021 15:53 Ответить
Байденко никогда не даст Украине шанс быть в НАТО Зелемойские похоронили этот статус
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23.03.2021 14:34 Ответить
Щодо України, то не погоджуся. Слово "Україна" у вашому твердження потрібно доповнити прізвищем "Зєлєнскій". Має бути "Україна Зєлєнского".
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23.03.2021 15:07 Ответить
А вот из-за него при власти этого, вряд ли, только после, когда будет Петр Лексеич, или подобный на Лексеича, держись Украина, Беларусь с Вами.

"За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6046
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23.03.2021 14:35 Ответить
Сегодня статья тут ниже
Два года у Украины нет главы Миссии при НАТО, а мы боремся за членство в Альянсе, - Лубкивский
Что Вы хотите от этих тупых глашателей они по бумажке читают что им дали думать не хотят напрягают извилину когда деньги пересчитывают ложа в свой карман стадо статистов и дешевых актеров
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23.03.2021 14:36 Ответить
Та ні,це НАТО повинно зрозуміти, чи ви насправді хочете вступити в альянс; чи традиційно брешете...
https://censor.net/ru/resonance/3254927/sbu_razoblachila_rossiyiskogo_shpiona_podpolkovnika_nalogovoyi_militsii_kotoryyi_deyistvoval_s_sanktsii
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23.03.2021 14:36 Ответить
Жуйте 73 % и Ковид -19,рейтинг зели круче Украины...
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23.03.2021 14:36 Ответить
Единственное чего жаль,это 10 лет будущих,которые вы просрали...,Главное не Порошенко
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23.03.2021 14:38 Ответить
у якому році петя вступив у НАТО ?
скільки років петі треба на судову реформу ? 3,5,7, 10 ?
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23.03.2021 15:06 Ответить
То Зєлєнскому це робити Пєтя заважає? 😁
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23.03.2021 15:09 Ответить
Петя в 2015 обещал, что не ранее 2024 - трезвые мысли. хотя тоже долго
но с ЭТИМИ даже и через 10 лет этого не будет.
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23.03.2021 15:29 Ответить
такое ощущение что зелины рабы и подхалимы получили команду спамить везде про вступление в НАТО... и так со стороны может показаться пересичному громадяныну шо Вава таки с трусов прыгает так хочет тудой ходить...но по сути то они ж ничего не делают для соответствия стандартам альянса
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23.03.2021 14:39 Ответить
Очередной бред для своего стада. Уже три года бьёмся и предлагаем оборудование с документами и стандартами НАТО для военных. Так они заставляют все стандарты в документации подгонять под ГОСТы и ДУСТы 80-90-х годов. Говорят нет у нас стандартов НАТО. А вы лапшу слушаете от своего правительства что вас кто то ждёт в НАТО. Со своими сначала разберитесь, кто вас в совок тянет со своими ГОСТами и ДУСТами.
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23.03.2021 14:40 Ответить
когда Украина будет членом НАТО/ Ответ знает торпеда кодлана Коломойского: Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.
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23.03.2021 14:41 Ответить
А тут многие против почему то
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23.03.2021 14:41 Ответить
Многие это Дерьмак, Татаров, братцы Шефиры и прочая про-московитская мразота?
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23.03.2021 17:16 Ответить
Для этого нужен консенсус....Если Эстония проголосует ЗА ,то ждать этого от Венгрии ,Греции ,Франции замучаемся. Исландия или Люксембург воевать никак не будут и идите вы в Албанию.....Нам надо укреплять связи с реальными союзниками. С США в первую очередь (добиться от них статус главного союзника!) с Британией , Балтией и Польшей! А НАТО - это больше разговоров.....
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23.03.2021 14:41 Ответить
Украине уже в НАТО,вам это дойдет,трошки позже... а документ о членстве то таке...что Путлер начальник ССРса дохлого
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23.03.2021 14:46 Ответить
7 лет войны с РАБссией с 1 марта 2014 и по сегодня,армия возмужала и построена с нуля Порошенко и Турчиновым...,...,а с чего вы взяли что армия Вихтара Индюковича будет убивать рюсскае быдло в Крыму в феврале 2014 года?Наивные...
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23.03.2021 14:51 Ответить
Деточка, в НАТО мы должны быть уже вчера, сп2 на горизонте запускается, и потом тютю, так что рвите жилы и проситесь любыми путями, или хотя бы у американцев статус главного партнёра вне НАТО требуйте, бо будет большая беда
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23.03.2021 14:52 Ответить
1. СП2 НЕ будет. США не для того настроил десятки приемников сжижженого сланцевого газа.
2. США показал СССР, не то что ******** зачуханой
3. Меморандум. Вот камень преткновения
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23.03.2021 18:23 Ответить
А чому дивуватися.У програмі СН було заявлено про відносини з НАТО - розширена співпраця, про відносини з ЕС - розширена співпраця, ні про яке членство мова не велась. https://politics.fakty.ua/311223-vybory-v-radu-v-seti-naglyadno-sravnili-programmy-partij-infografika Выборы в Раду: в сети наглядно сравнили программы партий (инфографика)
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23.03.2021 14:56 Ответить
после клоуна и не раньше ,к моему сожалению
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23.03.2021 14:57 Ответить
Порошенко обещал в 2015, что примерно в 2024 году! осталось 1, 5 года. я тогда еще подумал, ой как долго! оказывается еще 3 года....
Но с этими зелеными наверно этого не будет уже.
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23.03.2021 15:27 Ответить
Мы? В нато? Это не случится даже через 300 лет. Но скорее всего это случится, когда Украине не будет интересно это членство. Полагаться на эти вшивые союзы, нет смысла.
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23.03.2021 15:06 Ответить
Дякую, саме через такі суперечливі заяви ми дізналися, що у шмарклі ліва півкуля ГМ не дружить з правою
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23.03.2021 15:24 Ответить
Для вступление в НАТО, тридцати лет независимости оказалось недостаточно... Осталось подождать ещё каких-то три года и тогда.... мы обретём твёрдую уверенность в том, что нас примут в НАТО лет через тридцать.
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23.03.2021 15:25 Ответить
Пліснява реальність.
https://censor.net/ru/news/3255033/dva_goda_u_ukrainy_net_glavy_missii_pri_nato_a_my_boremsya_za_chlenstvo_v_alyanse_lubkivskiyi.

Все інше, зелена локшина, на вуха "мудрого" наріду.
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23.03.2021 15:37 Ответить
Гарні слова, як бублики, все котяться, котяться і котяться. А вот реальні справи владної команди - як дірки від бубликів.
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23.03.2021 15:59 Ответить
Что-то везде во всех макаронных изделиях ЗЕ-лядей стало звучать 3 года.

Бубочка явно стал понимать, что до конца каденции досидеть ему вряд ли удастся.
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23.03.2021 16:44 Ответить
В НАТО принимают тех кто РЕАЛЬНО БОРЕТСЯ за свою ТЕРРИТОРИЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ. УкраинСКАЯ власть сейчас борется с Порохом, чтобы быть чЛЕНом сРсР.
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23.03.2021 17:23 Ответить
З кім розуміти? З крисами у владі? За ці три роки хочаб ЗЕлену погань викорчувати а зрадників ще й не встигнути..
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23.03.2021 17:24 Ответить
 
 