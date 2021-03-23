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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков

Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков

Ситуация в оккупированном РФ Крыму в настоящий момент ухудшается в различных аспектах жизнедеятельности, а деоккупация полуострова является приоритетом для Украины.

Об этом заявил редседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с председателем палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном, информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основополагающих свобод, а также длительных угроз экологической безопасности региона", - сказал Разумков.

Тажке спикер отметил, что Украина выского ценит то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Разумков также отметил стремительное развитие в последнее время отношений между Украиной и Люксембургом. "Люксембург входит в десятку стран ЕС по объему инвестиций в Украину. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд дол. США прямых инвестиций", - сказал он.

По его словам, Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций.

"В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков

В то же время он подчеркнул, что Украине надо еще многое изменить, в том числе и на законодательном уровне, чтобы приблизиться к стандартам ЕС в различных сферах экономики.

В ходе встречи рассматривался также вопрос завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"К сожалению, мы хорошо знаем, чем заканчиваются подобные проекты, и как в один момент, так называемый, энергетический проект становится элементом давления", - сказал спикер, добавив, что "Северный поток-2" может стать таким элементом давления.

Он подчеркнул, что Украина является надежным транзитером российского газа в ЕС, но отметил при этом, что "к сожалению, мы не можем назвать Россию надежным энергопоставщиком".

Автор: 

Крым (26377) Северный поток (1449) деоккупация (847) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+10
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7848
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23.03.2021 14:37
+7
И это хорошо, что ухудшается!!!
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9639
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23.03.2021 14:38
+5
...твой приоритет, чмо пучеглазое - чтобы люди активнее несли вещи в твои ломбарды...
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 4922
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23.03.2021 14:38
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Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 7848
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23.03.2021 14:37 Ответить
И это хорошо, что ухудшается!!!
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9639
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23.03.2021 14:38 Ответить
...твой приоритет, чмо пучеглазое - чтобы люди активнее несли вещи в твои ломбарды...
Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 4922
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23.03.2021 14:38 Ответить
вы будете смеяться, но праздник еще не закончился

В Суэцком заливе Красного моря произошло столкновение российского военного танкера "Кола" и сухогруза, следующего под флагом Барбадоса. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского https://topwar.ru/armament/fleet/ флота .

Как следует из сообщения, иностранный сухогруз "Арк Роял", нарушил правила судоходства и задел кормовую часть российского военного танкера "Кола". В результате столкновения на "Коле" пострадавших нет, разлива топлива нет, танкер продолжает выполнение задачи по сопровождению корвета "Стойкий".

Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 6785
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23.03.2021 14:39 Ответить
кола..рюсський креатив..
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23.03.2021 14:42 Ответить
Люксембургу не понять, как можно отнять территорию в 1000 люксембургов.
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23.03.2021 14:46 Ответить
Путь засохнут . Может быть прозреют . Пока не наблюдается протестов . Хотя бы таких "хороводов" , как в Беларуси .
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23.03.2021 14:48 Ответить
Ну это понятно ,что приоритет -про Крым зекретине можно ещё лет десять брехливые популистские видосики снимать,а в Донбассе действовать надо -нах оно зебобе надо...
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23.03.2021 14:52 Ответить
Вообще на крысм фиолетово.
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23.03.2021 14:58 Ответить
Деоккупация полуострова - приоритет для Украины/ очередное кукареканье кодлана Коломойского. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак/ конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба
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23.03.2021 15:10 Ответить
Населення вже скоро без трусів ходити буде через «діяльність таких ефективних управлінців», а вони все собі пріоритети вишукують...
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23.03.2021 15:21 Ответить
А нужна ли Украине та деокупация? Экономхомут на шею и 2 млн кровных врагов. Лучше пусть будет как есть: РоССия - враг и оккупант, санкции и прочие вкусняшки
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23.03.2021 15:31 Ответить
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧАКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!
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23.03.2021 15:33 Ответить
вот тогда он и вернётся. Вот радость будет!
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23.03.2021 16:30 Ответить
Ситуація в Криму погіршується в багатьох сферах. Деокупація півострова - пріоритет для України, - Разумков - Цензор.НЕТ 6039
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23.03.2021 17:15 Ответить
Пишите правильно
Ситуация на Крыме ухудшается
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23.03.2021 17:47 Ответить
 
 