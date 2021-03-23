Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков

Ситуация в оккупированном РФ Крыму в настоящий момент ухудшается в различных аспектах жизнедеятельности, а деоккупация полуострова является приоритетом для Украины.

Об этом заявил редседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с председателем палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основополагающих свобод, а также длительных угроз экологической безопасности региона", - сказал Разумков.

Тажке спикер отметил, что Украина выского ценит то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Разумков также отметил стремительное развитие в последнее время отношений между Украиной и Люксембургом. "Люксембург входит в десятку стран ЕС по объему инвестиций в Украину. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд дол. США прямых инвестиций", - сказал он.

По его словам, Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций.

"В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга", - сказал Разумков.

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В то же время он подчеркнул, что Украине надо еще многое изменить, в том числе и на законодательном уровне, чтобы приблизиться к стандартам ЕС в различных сферах экономики.

В ходе встречи рассматривался также вопрос завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"К сожалению, мы хорошо знаем, чем заканчиваются подобные проекты, и как в один момент, так называемый, энергетический проект становится элементом давления", - сказал спикер, добавив, что "Северный поток-2" может стать таким элементом давления.

Он подчеркнул, что Украина является надежным транзитером российского газа в ЕС, но отметил при этом, что "к сожалению, мы не можем назвать Россию надежным энергопоставщиком".