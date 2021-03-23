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От двух до двенадцати лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков

От двух до двенадцати лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков

Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду законопроект № 5124, которым предусматривается установление уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Комитета в Facebook.

"Угроза убийством будет караться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет", - сказано в сообщении.

Как сообщил председатель Комитета Михаил Радуцкий, сейчас в Украине в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта.

Отмечается также, что с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников скорой становится все больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациент в Черкасской области отгрыз капельницу и напал на медиков скорой

От двух до двенадцати лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков 01

ВР (29244) законопроект (3221) медицина (2519) нападение (2215) врачи (1515) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+9
это не правильно - у нас все равны перед законом - это мое личное мнение
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23.03.2021 14:41
+9
Если человек при исполнении - то он должен быть защищен особенно сильно. Это - мировая практика в развитых странах к примеру.
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23.03.2021 14:44
+5
А на всех остальных граждан?
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23.03.2021 14:41
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А на всех остальных граждан?
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23.03.2021 14:41 Ответить
согласен полностью?
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23.03.2021 14:42 Ответить
Кроме медиков и депутатов все животные?
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23.03.2021 16:14 Ответить
это не правильно - у нас все равны перед законом - это мое личное мнение
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23.03.2021 14:41 Ответить
Если человек при исполнении - то он должен быть защищен особенно сильно. Это - мировая практика в развитых странах к примеру.
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23.03.2021 14:44 Ответить
так и есть - сотрудники силовых структур - просто везде есть процент - в данном случаи он меньше двухзначного числа после запятой - 0,00.. - на общее количество вызавов за день в стране
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23.03.2021 14:53 Ответить
Знакомый на скорой во время интернатуры работал. Рассказывал, что буйных больных довольно много.
Вот и представь: отдубасил какой-нибудь быдляк врача скорой, а ему штраф или в крайнем случае условное. Так он и дальше быковать будет. А вот если будет знать, что впаяют реальный срок - 100 раз подумает, прежде чем лезть в драку.
ИМХО конечно, но думаю, что все работники экстренных служб должны быть защищены особенно сильно.
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23.03.2021 15:11 Ответить
1. Медики (за отдельным исключением) - не экстренные службы.
2. За риск предусмотрены доплата.
3. Логика, что усиление наказания заставляет 100 раз подумать - не работает.
4. Чем хулиганские действия против медика хуже, чем такие же действия против остальных? По логике п. 3 почему бы просто не поднять степень наказания за хулиганские действия против всех вплоть до расстрела на месте. А чё, 10000 раз подумают! (сарказм).
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23.03.2021 16:14 Ответить
Экстренные, дружок. Экстренные. Они спасают жизнь и здоровье людей.
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23.03.2021 17:43 Ответить
Давайте без ненужного пафоса. Фармацевты спасают жизни лекарствами, конструкторы разрабатывают более безопасные автомобили, технари делают кислородные концентраторы и т. д. и т. п.
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23.03.2021 18:33 Ответить
Яка це доплата за ризик передбачена медикам? Якщо у приймальне відділення реанімації привозять буйного чи п'янюгу, чи грабіжника, то тамтешні медики лишаються геть незахищеними, бо поліція супроводжує лише швидку.
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23.03.2021 17:47 Ответить
Якщо доплата не передбачена, то передбачте! Якщо поліція не супроводжує буйного, то хай супроводжує. Але не треба міняти закони під одну групу людей!
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23.03.2021 18:29 Ответить
Так можно же, как принято, в одном законе, где есть пункты и подпункты добавить подпункт об усиленной ответственности за насилие над работниками служб при исполнении, как то так.
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23.03.2021 16:03 Ответить
После Закона ответственности за насилие в отношении медиков, примем закон за насилие в отношении педиков, столяров, сварщиков, водителей и дворников?
Или кроме медиков - остальные не люди?
Зачем плодить законы, когда должен быть ОДИН закон для ВСЕХ??
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23.03.2021 14:42 Ответить
Университет Мэриленда провел исследование, выявив, что для медиков риск столкнуться с нападением на выезде в 22 раза выше, чем для рядового американца в повседневной жизни.
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23.03.2021 14:48 Ответить
А Университет в Оклахоме провел исследование, выявив, что для таксистов и доставщиков пиццы риск столкнуться с нападением на выезде в 24 раза выше
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23.03.2021 15:49 Ответить
ваш ник вызывает омерзение, поэтому любой ваш комент воспронимается отрицательн
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23.03.2021 16:13 Ответить
Товарищ не подумал об этой стороне.
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23.03.2021 16:17 Ответить
Да мне до жопы, что и у кого вызывает мой ник. Но тест на дебилов очень хороший.
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23.03.2021 17:44 Ответить
Ты сам то понят ЧТО ИМЕННО ты сказал ?
То, что по статистике и достается в 22 раза чаще - не делает их более привилегированными в защите ! Так как в защите ОДИНАКОВО нуждаются ВСЕ кто подвержен нападению !!!

Вот если бы в статистке писали, что их бьют СИЛЬНЕЕ чем всех остальных - то можно было бы рассуждать о чем то...
А так - весьма странные выборочный подход к защите одних, и других !
По вашей логике. если тебя отдубасят 1 раз - то ты не нуждаешься в такой же защите как и медик ?
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23.03.2021 16:59 Ответить
Ну-ка расскажи: почему за мента (милиционера, полицейского, нацгвардейца - не важно) тебе дадут срок больше, чем за обычного гражданина?
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23.03.2021 17:41 Ответить
Ну я откуда знаю ! Я считаю, что и это не правиьно ! ВСЕ должны быть равнозначно защищены !
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23.03.2021 17:44 Ответить
Это - твоё мнение и я его уважаю. Но у меня другое мнение и я его высказал.
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23.03.2021 17:48 Ответить
Так і тепер паралельний законопроект до змін в кримінальний кодекс щодо відповідальності медиків за несвоєчасну чи не професійну допомогу хворому, що призвело до ускладнення здоровя чи смерті хворого. Так буде справедливо.
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23.03.2021 14:43 Ответить
Многие жители страны всю жизнь свою чем-то недовольны... Да медиков на руках носить нужно, чтобы и нас и вас лечили. Защищать медиков законы страны обязаны так же, как и пациентов. А чтобы получать достойную и нормальную мед помощь, налоги в полном объеме всем платить нужно, а не прятаться от них. Тогда можно будет и спросить с медиков...
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23.03.2021 16:49 Ответить
А кто сейчас мешает спросить? Спрашивай.
А законов на принимать можно таких, что потом спрашивать не с кого будет. Все уедут туда, где спрашивают не за 6000 гривен.
Кстати, Эдуард. В Харькове аврал. Не хватаем медиков и медперсонала. Идет набор. Не упусти свой шанс.
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23.03.2021 17:52 Ответить
Ну, бачиш ти сам собі відповів. Законів можна понаприймати, а от чи будуть вони працювати і чи буде соціальна користь від них то це питання. І зараз є всі статті в кримінальному кодексі які захищають, як лікарів так і інших людей не залежно від професії. То чому потрібно видумувати під кожного свій закон? Закони потрібно виконувати і обовязково карати за їх порушення не залежно від того чи ти сантехнік чи лікар чи судя чи міністр. От тоді буде порядок, захист і впевненність в завтрашньому дні.
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23.03.2021 18:22 Ответить
Так может спросить у медиков для начала, нужен ли им этот закон, а не теории разные придумывать? Или самому поработать где нибудь в скорой помощи для начала на очень"большую" зарплату. На практике очень много случаев, когда место сидения меняло человеческие умозаключения. Попробуй именно сейчас. Вакансий выше крыши. Не упусти свой шанс.
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23.03.2021 19:55 Ответить
А сторожей с дворниками стало быть можно бить?
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23.03.2021 14:43 Ответить
Иногда .
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23.03.2021 14:44 Ответить
Сторож и дворник при случае и сам тебя отметелит нехило.
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23.03.2021 15:05 Ответить
у нас в стране пока так
https://www.0629.com.ua/news/3056006/mariupolec-nasmert-sbil-velosipedista-i-polucil-uslovnyj-srok-foto Мариуполец насмерть сбил велосипедиста и получил условный срок
20 сентября 2020 года автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина умер в больнице, а водитель получил условный срок.
Обвиняемый пояснил, что ехал 60-70 км в час, пытался затормозить перед велосипедистом, но не успел.
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23.03.2021 14:44 Ответить
Велосипедист сам виноват. Непонятно ещё за что усл.срок и судимость водила получил.
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23.03.2021 16:32 Ответить
І що з того, наркоманам все одно, яке покарання, вони і викликають швидку, щоб наркотичні засоби забрати.
При совдепі подібне було, підвищили покарання за згвалтування, так жертв стали вбивати. Не дай Бог, ще раз на ті ж граблі
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23.03.2021 14:48 Ответить
кроме наркоманов слишком много развелось разных бесстрашных, которые себе все что можно и что нельзя позволяют и руки распускают где только можно...
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23.03.2021 16:52 Ответить
Це лиш напівзахід. Тре' прийняти закон, за яким тому, хто дасть у писок кРадуцькому, закрили б на 15 років.
Маразм крєпчал...
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23.03.2021 14:49 Ответить
https://lurkmore.to/_/11183#mws_XOi9+8M Як писав свого часу легендарний студент Лі Вонг Ян - "Все врачов славят! Все врачами гордены! Народ уважил добрых доктор! Например аднажды у меня заболела головка. Из-за душивыдирающий боль и хныканье я не мог страдать от мучений. Кокда я пошол к доктор то боялся укол, особенно пугали задними местами. Но доктор не был злой и не делал укол а стал нежить меня долго и мудро. Это потому что он советцкий! Увидев мой проблем он опечалился но сдержал слезу и выдал красни пилюля (потомушто совецкий). Проглотив пилюля я возвысился и насиловал врача и сказал ему велики спасибо и почти поклонился и чуточку не вдарил в прок. Ушев из врач я был милый и слаткий потомушто головка прошол и проблемы ушоли в зад. Из всиго этово делаетца вывод что всем любимый совецки доктор и мне и всем людям потомушто он прославлени и лечит всяких члены. Народы мира гордены за услуги доктора!"
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23.03.2021 14:50 Ответить


Підстолом!
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23.03.2021 14:57 Ответить
А цей його перл якщо розділити на три рядки, то виходить взагалі хокку

Когда я взгромоздился на стул,
То было поздно и лил дождь
И сыро было в мире.
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23.03.2021 15:05 Ответить
Маю підозру, що чувак направду геніальний і, як бонус, наділений потужним почуттям гумору.
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23.03.2021 18:46 Ответить
Офигеть теперь. Неприкосновенные медики. Распоясаются. Они и без этого в больничках борзые, теперь вообще правды не выбить будет. А ведь есть такие упыри, что без кулачного ну никак.
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23.03.2021 15:02 Ответить
Правильный закон. Принять и по быстрее.
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23.03.2021 15:04 Ответить
Ты дебил?
Слесарей , горничных и водителей трамвая можно?
Чем они отличаются?
Про равноправие слышал?
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23.03.2021 15:47 Ответить
вы с луны упали? какое равноправие, кода врач совершенно бесправен и его можно хаять и не уважать, не оплачивать его труд.. и т п. Что вы все и всё требуете? Да ничните с себя самого!!!
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23.03.2021 16:55 Ответить
Наталья. Ни с какой он не луны. С обыкновенной психушки, что в каждом городе имеется. Есть еще один вариант. Не уверен на все 100%, но шанс есть. Троль он поганый . От фабрики тролей, что всегда всем недовольны. Их тут как грязи.
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23.03.2021 17:35 Ответить
А https://censor.net/ua/user/327674-псих. И без всяких вопросительных знаков. Ведь только 100% -е психи могут таким образом на личное мнение ( кстати ни кого не оскорбляющее) реагировать.
А про равноправие я слышал. Только для психически больных, и в соответствующих медицинских заведениях. Вас там вылечат. Всех. Без исключения.
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23.03.2021 16:58 Ответить
Недоумки ***... давайте отдельные законы за насилие над прдавцами, учителями, строителями. Нельзя судить за насилие над любым человеком по одному закону?
Беспросветный дебилизм.
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23.03.2021 15:50 Ответить
Справедливости ради, при насилии в отношении мусоров при исполнении наказание выше. Может тут тот же принцип - врач при исполнении. Звучит вроде логично.
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23.03.2021 16:27 Ответить
А якщо 'при виконанні' полягає в невиконанні тоді злочинна сутність ініціативи - явна
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23.03.2021 20:54 Ответить
Для Зєлєбобіків норма нехтування правами громадян!
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23.03.2021 20:51 Ответить
это необходимая превентивная мера, чтобы со Степанова куртку не сняли ))
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23.03.2021 16:24 Ответить
Справедливость - вещь очень расплывчатая. Например. Сначала пенсионный фонд вывел справедливую форму вычисления размера пенсии, акцентируя внимания на том, что будет справедливым, если люди с малым стажем работы будут получать меньше, а с большим стажем - больше. Чуть позже пенсионный фонд сказал, что будет справедливо и гуманно, если поднять пенсию людям с малым стажем работы. В итоге борьба за справедливость привела фактически к уравниловке и отказу от справедливого вычисления и начисления пенсий. Популизм властей обесценил понятие хоть какой-то справедливости.
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23.03.2021 16:33 Ответить
что за бред вы несете? какая уравниловка? в рашке? вы оттуда? страну перепутали?
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23.03.2021 16:57 Ответить
Тебе везде рашка мерещится? Или ты из пенсионного фонда, который бывшим уборщицам и ведущим инженерам дал пенсию, которая отличается всего лишь на несколько сотен гривен, то есть процентов на 20?
В то время, когда зарплаты по указанным категориям отличались раза в 3. Это не уравниловка? Тебе не ведомо, что минимальную пенсию в Украине получает больше половины пенсионеров, ранее ведущих специалистов в разных отраслях. Это не уравниловка???
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23.03.2021 17:38 Ответить
А как на счет ответственности медиков?
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23.03.2021 16:53 Ответить
она и так есть законодательно оформленная
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23.03.2021 16:58 Ответить
Чушь
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23.03.2021 20:50 Ответить
Нужно не забывать и о том, что именно медики зачастую сами являются причиной -за что их бьют !
Так как отказывая в помощи или давая помощь поздно, не полностью или некомпетентно - медики ставят под угрозу жизни и здоровье тех, кто нуждался в их помощи ! И в этих случаях люби, на мой взгляд вправе как минимум набить морду такому "медику"! Спокував тем самым того к выполненению своих обязанностей, тем более, что иногда перенести "ожидания" смертельно опасно !
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23.03.2021 17:02 Ответить
От 5 до 15!!
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23.03.2021 17:06 Ответить
Відморожені...!
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23.03.2021 20:49 Ответить
Ну так, представники медичної і фармакологічної мафії нині є недоторканими...
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23.03.2021 20:53 Ответить
Зебілоїди чимчикують шляхом створення дискримінаційного поля...
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23.03.2021 20:56 Ответить
Столичный стоматолог подозревается в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, путем навязывания пациентам ненужных процедур, - прокуратура
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23.03.2021 21:01 Ответить
 
 