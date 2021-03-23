От двух до двенадцати лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков

Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду законопроект № 5124, которым предусматривается установление уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Комитета в Facebook.

"Угроза убийством будет караться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет", - сказано в сообщении.

Как сообщил председатель Комитета Михаил Радуцкий, сейчас в Украине в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта.

Отмечается также, что с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников скорой становится все больше.

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