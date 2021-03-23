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Депутат ОТГ на Николаевщине во время конфликта с жителями из-за спиленного дерева выстрелил из "травмата" в мужчину, - Нацполиция

Депутат ОТГ на Николаевщине во время конфликта с жителями из-за спиленного дерева выстрелил из

Депутат одной из Николавских ОТГ применил травматический пистолет, защищаясь от местного жителя во время конфликта из-за спиленного дерева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевщины.

22 марта около 21:20 в Первомайское отделение полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.

Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Во время столкновения, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин.

По этому факту отделение дознания проводит досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пистолет полицейские изъяли.

Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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Автор: 

депутат (3314) Николаевская область (2121) Нацполиция (16458) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+14
Не факт. Ведь дерево незаконно спилили местные правонарушители, так что депутат скорее защищался от ОПГ.
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23.03.2021 14:53
+11
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:56
+10
Меньше читайте на ночь савецких газет... На расее при запуске двигателей "вышел" экипаж. Принудительный "выход" экипажа на данном типе активируется переключением тумблера командиром. Так что есть предложение присвоить командору звание героя Украины.
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23.03.2021 14:59
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Депутат одной из Николавских ОПГ, похоже?
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23.03.2021 14:51 Ответить
Не факт. Ведь дерево незаконно спилили местные правонарушители, так что депутат скорее защищался от ОПГ.
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23.03.2021 14:53 Ответить
От ОТГ, то есть от тех кто его выбирал.
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23.03.2021 14:54 Ответить
А де про це написано?Може то депутат пиляв дерево?
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23.03.2021 14:55 Ответить
Написано тут :"где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве."
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23.03.2021 14:58 Ответить
Ну так всё верно, пилить и распиливать в этой стране можно только депутатам.
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23.03.2021 15:35 Ответить
Как Пашинский? 😉
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23.03.2021 15:56 Ответить
Почему как? Разные случаи, к чему их под одну гребенку подводить?
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23.03.2021 15:57 Ответить
И в чем разница? Свой-чужой? Стояли мирно, бабу не трогали, бутылкой не били.
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23.03.2021 16:02 Ответить
Я из новости всех подробностей не увидел. Впрочем - не знаем мы точно всех подробностей и с Пашинским.
Если депутат сделал замечание 4м черным лесорубам о том, что они совершают преступление и на него поперли отбить почки - то он вполне имел право на самозащиту.

На Пашинского перла не группа лиц, а один человек, но если была угроза жизни и здоровью Пашинского - он также имел право на самооборону. Есть, правда, существенный нюанс в нашем законодательстве по поводу превышения допустимых границ самообороны - если на тебя нападает группа лиц - эта статья не работает в принципе (пределов допустимой самообороны в таком случае не существует), а вот если один человек - работает и нужно доказывать, что человек был вооружен, что была опасность для жизни и тд.
Впрочем - если вы упомянули Пашинского для того, чтобы оправдать его - то я не помню, чтобы наезжал, что мол Пашинского нужно за это закрыть - у Пашинского есть другие, реальные грехи перед Украиной, а не тот случай со стрельбой.
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23.03.2021 16:37 Ответить
Вы, шариков, глупость говорите, и что самое главное- делаете это абсолютно безапелляционно. Считаете себя умнее всех, втирая мне ерунду про ук.
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24.03.2021 00:21 Ответить
Если вы, Шариков, чего-то не понимаете - это не означает, что непонятное вами - глупость. Скорее это означает, что сам глупы.
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24.03.2021 08:39 Ответить
Не зная ук, писать чушь, да клиника.
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24.03.2021 09:54 Ответить
Почему не зная? У нас в УК четко написано, что при защите от нападения группы лиц не сущетвует пределов допустимой самообороны. Я это лично читал в УК
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24.03.2021 09:56 Ответить
Этих лесорубов скоро все будут наказывать .
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23.03.2021 14:54 Ответить
Шоб не наказывали пилять нужно не в лесу, а в на центральной улице городе, как у нас в Полтаве. И потом воткнуть какую-то веточку взамен...
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23.03.2021 15:06 Ответить
НА РОССИИ УПАЛ И РАЗБИЛСЯ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-22 М)))
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23.03.2021 14:56 Ответить
Меньше читайте на ночь савецких газет... На расее при запуске двигателей "вышел" экипаж. Принудительный "выход" экипажа на данном типе активируется переключением тумблера командиром. Так что есть предложение присвоить командору звание героя Украины.
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23.03.2021 14:59 Ответить
Наверно командир тайный правый сек и у него нашли 12 килограм визиток Яроша.
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23.03.2021 15:51 Ответить
..ну на героя -круто вата... - а мендаль точно нада выписать..)))
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23.03.2021 22:17 Ответить
Я як раз самогоночки налив собі. Недарма, значить. То, мабуть, чуйка.
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23.03.2021 14:59 Ответить
Деревья на Николаевщине -раритет.Они там так трудно растут.
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23.03.2021 14:59 Ответить
Они растут как надо. И деревья пилят так, шо аж ну. Жаль деревьев. Но с другой стороны, говоря о частном секторе, учитывая цены на уголь, люди вынуждены покупать вот такие дрова с украденных деревьев. Потому что работы нет, нет и никакой перспективы.
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23.03.2021 15:39 Ответить
Срубят все деревя суховеи выдуют чорнозем, а на юге они (суховеи) зверские каки то. И фермерству кирдык. Так что спасибо Зеленскому за рынок земли.
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23.03.2021 19:56 Ответить
як Шарій
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23.03.2021 15:02 Ответить
Депутат ОТГ на Миколаївщині під час конфлікту з жителями через спиляне дерево вистрілив із "травмата" в чоловіка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8607
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23.03.2021 15:06 Ответить
ОТГ это что? Особая террористическая группировка?
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23.03.2021 15:11 Ответить
Об'єднана Територіальна Громада .
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23.03.2021 15:20 Ответить
Барчук,дали трішки влади,злигалось з такими самими,вже воно по людям стріляє.Щось порушили викликай поліцію,в неї є повноваження для цього.А так, ці хай за дерево відповідають,а цей підпанок за стрільбу по людях.
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23.03.2021 15:11 Ответить
Вони, якби, його трішки пом'яти хотіли. Поки ждав би, то було б не трішки.
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23.03.2021 15:34 Ответить
Интересно, чейный депутат?
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23.03.2021 15:12 Ответить
То, что сейчас творят "местные жители" в посадках требует особого внимания. Скоро деревьев не будет!
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23.03.2021 15:21 Ответить
Резинка то фигня. Пашинский боеым в ногу Химикусу стрелял и то оправдали.
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23.03.2021 15:34 Ответить
В ногу же. А мог и в голову. Это всё потому, что власть беспокоится за нарид.
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23.03.2021 16:01 Ответить
Жаль что из травмата и не в голову.
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23.03.2021 16:07 Ответить
Аналогичная ситуация как я вынес в Одессе мусорное ведро престарелых родителей в урну на Дерибасовской...до мусорного контейнера не менее 300-400м и за это взимаются деньги "вывоз мусора"...и когда я вылил помои в урну на Дерибасовско нашлись ***** черти умные -заумные начали быковать..типа как мне не стыдно..здесь люди ходят..это тебе не кацапетовка...и причем агрессивно...грабли начало протягивать...учить начало тиапа "альтфатер есть" пришлось дать по яйцам и и в челюсть... там вопли куча клоунов начала звонить в полицию...благо обошлось... пришлось уходить...
===========
Точно так же и с деревом...уголь дорогой, дрова еще веселей...чем топить????!!! Но появилось умное-заумное у которого охраняемая территория в лесной зоне, оплату за охрану, отопление он украл у таких как спилили дерево...и решил поучить людей которые еле еле сводят концы с концами... праведник нашелся блин ((((
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23.03.2021 16:51 Ответить
Ну ти точно з кацапетовкі.
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23.03.2021 17:48 Ответить
если бы в Украине работала правоохранительная система - полиция и суды и законодательство было как в нормальных цивилизованных странах - вопрос решился бы просто:
свидетели позвонили в полицию, тебя ублюдка из хацапетовки берут под белы рученьки с твоим мусором, ты сидишь ночь в сизо, а наутро платишь штраф в сумму твоего месячного заработка, а потом месяц убираешь мусор по всей улице, которую ты решил засрать.

Всего делов.
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23.03.2021 18:08 Ответить
там заготовки дров из дуба и акации йдут полньм ходом и давно, пилят все и усьо и кому нужно *******
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23.03.2021 19:47 Ответить
Та ты шо)))))) Скоро там все срубят и хреново станет и тем кто рубал и тем кто дахував)))))))
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23.03.2021 20:09 Ответить
вже років з 20 йде заготівля в лісосмугах повз залізничні колії, так сказати розчищення, це я тобі по секрету, яка газофікація в тих районах знаєш і чим обігріваються?
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25.03.2021 15:33 Ответить
Міг би і я-ця відстрелити цим мудакам і було б правильно
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23.03.2021 17:46 Ответить
Деревя в Николаевской обл. действительно тяжело растут. И постоянные засухи, там уже жаль не людей ,а растительность.
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23.03.2021 19:53 Ответить
а не там то ти себе пожалів ?
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23.03.2021 19:57 Ответить
Не не там,а тут.)))))))
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23.03.2021 20:07 Ответить
Я кочевник вообще то.))))))
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23.03.2021 20:08 Ответить
монгол шуудан?
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25.03.2021 15:34 Ответить
Нарушителей было четыре, депутат один и он защищался от бандитов. Или если депутат, то должен был ждать когда они его убьют. По закону - нарушителей под суд за дерево и хулиганство, депутату вернуть пистолет и выразить благодарность, что бережет народную собственность
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23.03.2021 23:05 Ответить
по твоєму дупутат то є народ?
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25.03.2021 15:38 Ответить
 
 