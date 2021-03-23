Депутат ОТГ на Николаевщине во время конфликта с жителями из-за спиленного дерева выстрелил из "травмата" в мужчину, - Нацполиция

Депутат одной из Николавских ОТГ применил травматический пистолет, защищаясь от местного жителя во время конфликта из-за спиленного дерева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевщины.

22 марта около 21:20 в Первомайское отделение полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.

Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Во время столкновения, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин.

По этому факту отделение дознания проводит досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пистолет полицейские изъяли.

Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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