Депутат ОТГ на Николаевщине во время конфликта с жителями из-за спиленного дерева выстрелил из "травмата" в мужчину, - Нацполиция
Депутат одной из Николавских ОТГ применил травматический пистолет, защищаясь от местного жителя во время конфликта из-за спиленного дерева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевщины.
22 марта около 21:20 в Первомайское отделение полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги.
Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Во время столкновения, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин.
По этому факту отделение дознания проводит досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пистолет полицейские изъяли.
Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
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Если депутат сделал замечание 4м черным лесорубам о том, что они совершают преступление и на него поперли отбить почки - то он вполне имел право на самозащиту.
На Пашинского перла не группа лиц, а один человек, но если была угроза жизни и здоровью Пашинского - он также имел право на самооборону. Есть, правда, существенный нюанс в нашем законодательстве по поводу превышения допустимых границ самообороны - если на тебя нападает группа лиц - эта статья не работает в принципе (пределов допустимой самообороны в таком случае не существует), а вот если один человек - работает и нужно доказывать, что человек был вооружен, что была опасность для жизни и тд.
Впрочем - если вы упомянули Пашинского для того, чтобы оправдать его - то я не помню, чтобы наезжал, что мол Пашинского нужно за это закрыть - у Пашинского есть другие, реальные грехи перед Украиной, а не тот случай со стрельбой.
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Точно так же и с деревом...уголь дорогой, дрова еще веселей...чем топить????!!! Но появилось умное-заумное у которого охраняемая территория в лесной зоне, оплату за охрану, отопление он украл у таких как спилили дерево...и решил поучить людей которые еле еле сводят концы с концами... праведник нашелся блин ((((
свидетели позвонили в полицию, тебя ублюдка из хацапетовки берут под белы рученьки с твоим мусором, ты сидишь ночь в сизо, а наутро платишь штраф в сумму твоего месячного заработка, а потом месяц убираешь мусор по всей улице, которую ты решил засрать.
Всего делов.