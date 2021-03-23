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Для выполнения норм по выбросам украинским предприятиям нужны миллиарды гривен и десятки лет, – эксперт

Для выполнения норм по выбросам украинским предприятиям нужны миллиарды гривен и десятки лет, – эксперт

Выполнение норм законопроекта о выбросах для украинских предприятий нереально, для этого необходимы десятки лет и миллиардное финансирование.

 Законопроект должен быть доработан. Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для Интерфакс-Украина.

По словам эксперта, заложенные в законопроекте о промышленных выбросах (№4167) сроки перехода к новым нормативам являются нереальными. Особенно если учесть, что европейские страны проходили этот путь десятки лет, а многие страны восточной Европы, которые стали членами ЕС еще в 90-е годы, до сих пор еще не завершили этот процесс.

"Заложенные в законопроекте сроки перехода украинских предприятий к новым нормативам составляют всего четыре года. Продление этого срока еще на несколько лет выписано очень туманно и отдается на субъективный взгляд чиновника", - написал Каленков. Он также подчеркнул, что предприятия европейских стран получили значительную финансовую поддержку от государства для проведения модернизации, в то время как в нашей стране им приходится рассчитывать исключительно на свои силы.

"Нас же обязывают преодолеть многолетний путь в несколько шагов. Но при этом не говорят, где взять десятки миллиардов евро, необходимые для модернизации", - отметил Каленков. По его мнению, законопроект о выбросах должен предусматривать достаточное время для украинских предприятий на проведение своей модернизации. "Все мы прекрасно понимаем, что наши предприятия не получат десятки миллиардов евро от ЕС. Финансирование от украинского государства мы тоже вряд ли дождемся, хотя на него и не претендуем. Нам нужно рассчитывать только на себя. А значит - брать реальные обязательства",- подытожил Каленков.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке. В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Автор: 

экология (1608) Каленков Александр (99)


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Топ комментарии
+4
Надо помочь Ахметову,а то обидится и закроет предприятия.
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23.03.2021 15:34
+3
Ну так почему не начинали в 2000?
Тянули по самое не могу?
Олигархи влаживали в дворцы а не очистители?
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23.03.2021 15:09
+3
Бида, прийдеться продать пару яхт, и любовницу не за что будет содержать на Мальдивах)
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23.03.2021 15:10
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Правила форума Совет форумчан
То есть здоровье нации, как бы пафосно это не звучало, намного дешевле?
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23.03.2021 15:08 Ответить
Начнем с того, а есть-ли здоровье у нации? Второе - а заботится-ли государство о здоровье нации? Достаточно и этих вопросов , а если мало, то берите пример с тех, кто о своем здоровье уже позаботился.)))
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23.03.2021 20:34 Ответить
Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено...
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23.03.2021 22:13 Ответить
Как бы это пафосно ни звучало, но здоровье это как раз-таки штука не бесплатная. Раньше здоровье у всех было офигенное и жили до 40. Зато экология идеальная. У прогресса свои минусы.
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23.03.2021 22:36 Ответить
Ну так почему не начинали в 2000?
Тянули по самое не могу?
Олигархи влаживали в дворцы а не очистители?
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23.03.2021 15:09 Ответить
Влаживали, влаживают и будут влаживать! Доколе?!
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23.03.2021 15:36 Ответить
Может потому что в 2000 половина предприятий в Украине закрылась? А в следующие 20 лет ещё половина?
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23.03.2021 22:37 Ответить
Вы брехло и тролль!
У вас нет ни одной подтверждающей статистики, что именно в 2000х закрылась половина промышленных предприятий!
Если хотите пиз-ть - вам на рашка ТВ!
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24.03.2021 11:00 Ответить
А вы просто неадекват. Или один из тех дурачков, который дальше Киева не выезжал и не видел, что творилось в регионах. Люди теряли работу и сидели без зарплаты. Рассказывать он мне будет про статистику.
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24.03.2021 12:56 Ответить
БАЛАБОЛКА!!!!
И БРЕХЛО!
Фактов и цифр у вас нет!!!!
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24.03.2021 13:54 Ответить
Бида, прийдеться продать пару яхт, и любовницу не за что будет содержать на Мальдивах)
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23.03.2021 15:10 Ответить
Ну да, Ахметову куда лучше вместо очистки своих предприятий купить виллу за 200 млн. евро. А государсту закрыть на это глаза!
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23.03.2021 15:12 Ответить
То есть ахметкины предприятия об экологии думать не желают, они приватизировали доходы, а расходы национализировали. Переходить к нормальным экологичным нормативам якобы нереально, а вот травить людей можно. , ограничиваясь, в лучшем случае, покупкой томографа в больницу для онкобольных, которые получили свои заболевания именно от плохой экологии , а ,часто, и просто словами о большой заботе
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23.03.2021 15:12 Ответить
Для початку треба інший експерт.
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23.03.2021 15:13 Ответить
"Украінскіє прєдпріятія" - це здебільшого старе совкове обладнання, з якого вижимають останні соки. Відсутність системного підходу др розвитку виробництва, незацікавленість у модернізації та бажання набити кармани баблом, використовуючи низькооплачувану робочу силу - це справжня причина цієї " проблєми".
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23.03.2021 15:17 Ответить
У олігархів вже були у розпорядженні десятки років і сотні мільярдів вимитих з держбюджету коштів. Якщо їх щось ге влаштовує - потрібно проводити реприватизацію
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23.03.2021 15:18 Ответить
Реприватизированная Криворожсталь сейчас отлично загибается в руках иностранного инвесотра))
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23.03.2021 22:48 Ответить
Всім би ТАК "загібаться"...
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24.03.2021 00:49 Ответить
Как травили людей при совке, так и сейчас продолжают
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23.03.2021 15:20 Ответить
Не можешь провести модернизацию, значит не умеешь управлять предприятием в конкретных условиях. Выход прост - продавай.
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23.03.2021 15:26 Ответить
"Все мы прекрасно понимаем, что наши предприятия не получат десятки миллиардов евро от ЕС. Финансирование от украинского государства мы тоже вряд ли дождемся, хотя на него и не претендуем. Нам нужно рассчитывать только на себя. А значит - брать реальные обязательства" - тобто як засирати довкілля то не треба ні від кого чекати дозволу, а як припинити срати і прибрати за собою, то треба щоб хтось за це заплатив.
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23.03.2021 15:31 Ответить
Какие десятки миллиардов? В мариуполе 100 млн дол. стоило. Достаточно обновить ключевые заводы, их немного, штук 10 и сразу во много раз улучшится воздух.
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23.03.2021 15:33 Ответить
Надо помочь Ахметову,а то обидится и закроет предприятия.
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23.03.2021 15:34 Ответить
Миллиардов нет, пол-века тоже. Значит ничего делать не будем.
Пусть все вымрут или станут калеками?
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23.03.2021 16:19 Ответить
знаем мы этого эксперта-оправдателя миллиардеров.
ничо, нехай раскошеливаются.
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23.03.2021 16:51 Ответить
погодь маленько, раскошелятся. Только кабмин еще немножко тарифы для тебя подкорректирует, цены чуток на жратву приподнимут, налог европейский введут, а потом посмотрим кто быстрее раскошелится. Для справки - в Польше подоходный = 18%. Так что 5% с тебя еще драть можно на евроинтеграцию.)))
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23.03.2021 20:40 Ответить
так це ж власність олігархів, що нарощують свої длходи у рази кожного року мільярдами...
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23.03.2021 17:22 Ответить
Ну то як нема мільярдів - значить банкрот.
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23.03.2021 18:32 Ответить
для модернизации предприятий нужны ресурсы - время, деньги, поддержка государства. не может быть резких и чудесных превращений, чтобы отойти от совка и дойти до Европы, надо много усилий
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23.03.2021 20:31 Ответить
Нищеброды из себя не перестают корчить высокоразвитых европейцев и продолжают понты колотить на евроинтеграции. А лохам забывают случайно сказать, что в Европе для экологического перехода промышленникам государства выделяют милиарды евро. А что наши? А наши у корыта ждут чтоб не нажраться, а нагрестись.)))
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23.03.2021 20:37 Ответить
Объективно - Европе понадобилось 50-60 лет, чтоб прийти к тому, что мы видим сейчас. И колоссальные вложения денег. При этом они продолжают свой путь даже сейчас. Т.е. нам, чтоб их догнать нужны десятки лет, при условии, что будет хватать ресурсов и денег.
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23.03.2021 22:31 Ответить
 
 