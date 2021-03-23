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Суд по делу об убийстве Шеремета продолжил исследование доказательств, Антоненко доставлен на заседание

Суд по делу об убийстве Шеремета продолжил исследование доказательств, Антоненко доставлен на заседание

Сегодня, 23 марта Шевченковский районный суд Киева продолжил слушание по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Фигурант дела - музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко – доставлен на судебное заседание. Суд исследует 4 том материалов дела. В частности, судом исследуются материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов.

На предыдущее заседание Антоненко не был доставлен из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были обеспечить конвоирование, слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции.

Как ожидается, защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения содержащегося под стражей Антоненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание по делу об убийстве Шеремета перенесли на 23 марта

Автор: 

суд (25092) убийство (6484) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+12
«Суд» сів в шпагат між громадянами, що стоять на стороні правди та сцикуна із шоблою, які пропіарились на зфальшованих «доказах» та запроторюють своїх опонентів за грати
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23.03.2021 15:16
+6
Аваков чорт !!!
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23.03.2021 15:11
+6
судьи мрази
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23.03.2021 15:44
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а Лїр стрімить зараз з-під печерного суду
https://www.facebook.com/eugene.lir/videos/2016341945172645
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23.03.2021 15:08 Ответить
Аваков чорт !!!
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23.03.2021 15:11 Ответить
что за глупость, к чему эти детские обзывалки
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23.03.2021 15:23 Ответить
Валюша ! Іди до мамки !
А С А В
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23.03.2021 15:37 Ответить
А это разве детские? Президент так называл депутата, когда грозился позвонить Баканову. Он что - ребенок?
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23.03.2021 15:41 Ответить
Тетя Валя, лепите пельмени! Эпистолярный жанр-не ваше!
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23.03.2021 16:08 Ответить
У тебя учитель - василий иосифович?
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23.03.2021 16:29 Ответить
БИОРУС
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23.03.2021 16:25 Ответить
интересно, что там называется доказательствами..., взрыв конечно был, но, по-моему, надо рассматривать причастность к взрыву именно этого человека, а не то, что взрыв имел место...
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23.03.2021 15:12 Ответить
А ДЕ ПОКАЗИ ПРО БІЛОРУСЬКИ СПЕЦСЛУЖБИ.
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23.03.2021 15:15 Ответить
В рюкзаках Авакова.
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23.03.2021 15:33 Ответить
слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции

А потім кажуть що це слідство і суд самі себе затягують і "ось вже скільки тримають людину в СІЗО"
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23.03.2021 15:14 Ответить
«Суд» сів в шпагат між громадянами, що стоять на стороні правди та сцикуна із шоблою, які пропіарились на зфальшованих «доказах» та запроторюють своїх опонентів за грати
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23.03.2021 15:16 Ответить
Насправді на громадян, які стоять за правду, суду глибоко начхати. Тому шпагат там між ОПою, яку контролюють Єрмак/Портнова і американськими санкціями за неправосудні рішення, які не дадуть повною мірою насолодитися зробленим баблом.
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23.03.2021 15:29 Ответить
Скоро будет 7 или 8 судов одновременно..Повеселились -прослезились.
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23.03.2021 15:33 Ответить
І протести будуть !!!!
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23.03.2021 15:36 Ответить
Свободу Політв"язням !
А С А В !!!!
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23.03.2021 15:34 Ответить
судьи мрази
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23.03.2021 15:44 Ответить
Уверен, суд во всем разберется! Тем более суд присяжных.
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23.03.2021 16:02 Ответить
пепхтерев, высер ватный! Ты и на цензор уже влез смердеть?! Иди бояры хлебни и роги шлифуй!
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23.03.2021 16:11 Ответить
"Розібратися" вони вміють, та вот після їхніх "розборок" починаються інші "розборки" біля будівль держустанов.
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23.03.2021 17:45 Ответить
то есть все эти антиукраинские судьи будут судить дальше?
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23.03.2021 17:56 Ответить
Для этих ушлёпков люди ничто ! Ломают судьбы из-за понтов.... А Юля - она же уникальный детский кардиохирург ! Если там ещё из-за них ребёнок ушёл на небо , не дождавшись операции - гореть им в аду...
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23.03.2021 20:26 Ответить
 
 