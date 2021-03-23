Суд по делу об убийстве Шеремета продолжил исследование доказательств, Антоненко доставлен на заседание
Сегодня, 23 марта Шевченковский районный суд Киева продолжил слушание по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Фигурант дела - музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко – доставлен на судебное заседание. Суд исследует 4 том материалов дела. В частности, судом исследуются материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов.
На предыдущее заседание Антоненко не был доставлен из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были обеспечить конвоирование, слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции.
Как ожидается, защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения содержащегося под стражей Антоненко.
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А потім кажуть що це слідство і суд самі себе затягують і "ось вже скільки тримають людину в СІЗО"
А С А В !!!!