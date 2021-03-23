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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках

Кабмин обязал жителей

Кабинет Министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 22 марта.

Согласно документу, запрещается "пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

- рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

- памятники культурного и исторического наследия;

- площади, бульвары, проспекты;

- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

- пляжи;

- кладбища;

- другие территории общего пользования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негативный тест для иностранцев и самоизоляция для украинцев, - в Госпогранслужбе рассказали о новых правилах въезда в страну

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине 9 регионов находятся в "красной" зоне карантина: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Напомним, вчера правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Также Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь всем гражданам, в том числе украинцам, необходимо иметь при въезда в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID.

Кабмин (14026) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+54
Бидло тусіло в Буковелі, а я тепер повинен носити маску нв вулиці?
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23.03.2021 15:10
+44
Коронабесие набирает обороты? зачем маска на свежем воздухе?
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23.03.2021 15:11
+37
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках - Цензор.НЕТ 8281
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23.03.2021 15:15
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Страница 3 из 3
Ті идиот. Читить научись.
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24.03.2021 10:27 Ответить
Це вже щось занадто.
Якщо ходити по вулиці в масці, то нехай депутати її теж носять не знімаючи
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23.03.2021 17:36 Ответить
по вулиці там де люди. немає людей - не носи. на город можеш без маски ходити.
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23.03.2021 17:41 Ответить
депутатам не обязательно у них Феофания есть с ИВЛ ами и халявными лекарствами,есть зарплата в конвертах. а у тебя это есть? поэтому и надо носить маски на вулици где скопление сопливого и чихающего народа,хоть шанс и 50/50.
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23.03.2021 18:14 Ответить
та ну не кажи, парочку мерів реально "згоріли" на виборах.
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23.03.2021 18:35 Ответить
тем более. даже бабло иногда не помогает. но у нас народ в основном отважные дебилы,которые расчитывают пропетлять
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24.03.2021 11:14 Ответить
давно так хожу, еще с апреля прошлого года.

Очень жаль что другие так не делали. Может, сейчас уже и маски не нужны были...
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23.03.2021 18:18 Ответить
они никогда не нужны были. Надеюсь у тебя ватно-марлевая-трехслойная и ты ее каждые 2 часа менял?
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23.03.2021 18:20 Ответить
Вопрос целесообразности тут даже НЕ главный.НА КАКОМ ОСНОВАНИИ орган,руководящий экономикой в МИРНОЕ время( военное положение ДО СИХ ПОР не введено?) НАРУШАЕТ МОИ КОНСТУЦИОНЫЕ свободы? Пандемия? ДОКАЖИТЕ ублюдки! Я докажу на цифрах что от отмены скорой медпомощи от давления раз В ТРИДЦАТЬ умирает больше людей! Это для спасения людей или для чего? Тогда спасайте там где больше умирает пид#ры! Детей вакцинировать? Может их и от насморока вакцинировать? Вы реальные твари!
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23.03.2021 18:45 Ответить
До речі, дітей вони переважно не чіпають, їм людські діагнози ставлять при кашлях-соплях. Якщо шось сумнівне - аналіз крові і рентген - все, як і раніше.
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23.03.2021 19:35 Ответить
Наскільки накалякав Карл Волох (таке враження, що ж*** йому приплачують, постійно про ізраїльські концтаборно-фашистські методи розказує), в Ізраїлі влада хоче щеплювати дітей від 9-ти місяців до 16-ти років. Чекає на дозвіл від їхнього МОЗ.
Люди зате розказують, що помирають ті щеплені, які зараз захворіли.
У нас черговий спалах у двох резиденціх для старших людей, яких прищепили в кінці січня. Є померлі і в реанімації.
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23.03.2021 20:07 Ответить
Мабуть таки це та сама жижа "від грипу", якою італійських старих щепили.
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23.03.2021 20:13 Ответить
Тут же усим, що назамовляли, тим і колють.
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23.03.2021 20:26 Ответить
Назва неважлива.
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23.03.2021 20:32 Ответить
Розвіюю всі міфи про пандемію одним лише беззаперечним фактом. Маски не захищають від захворювання, а лише розтягують час та привчають вас до бездумного виконання дебільних вимог! А грошики ви один в одного зрадістю з рук берете і не думаєте, що там хвороботворчих мікроорганізмів стільки і не боїтеся коронавірусу. Чому так?
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23.03.2021 18:45 Ответить
Поздно, Сара, пить боржоми, если почки отвалились.
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23.03.2021 19:15 Ответить
Хтось пробував плавати у масці?
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23.03.2021 19:16 Ответить
Строго по-собачьи получится.
Как мы того и заслуживаем.
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23.03.2021 20:15 Ответить
Чого ви розкричалися ?
Стільки ж самі прикладів наводили про японців, корейців ... кого там іще ...
Як вони стабільно в масочках ходять постійно і скрізь. Живуть в них. Запозичити хотіли.
Вперед. Уряд про вас =подбав= і дав вам шанс.
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23.03.2021 20:03 Ответить
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23.03.2021 20:05 Ответить
Вцепи маску, помоги вовиным швеям!
Нетопутинападёт!
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23.03.2021 20:14 Ответить
Гы...

Видишь, Антип?
Вот оно. "Начнут прививать и будут ослаблять ограничения". Ага-ага...
"Процент привитых маленький". Он-то и вправду маленький. Но он есть.
Попомни мои слова. Нас ждут еще более интересные вещи в плане маркетинга.
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23.03.2021 20:29 Ответить
А может дустом попробовать?
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23.03.2021 20:59 Ответить
Зєлєбобіки знов замість зробити,щось корисне, змусити маршрутників працювати по правилах, йдуть по кретинистичному шляху знущання над пішоходами - Вилупки!!!
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23.03.2021 21:04 Ответить
Сериал "Корона" 1 сезон, 4 серия. Врач говорит девушке, секретарю Черчилля:
"Эти маски ничем не помогают, просто создают видимость того, что правительство что-то делает"
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23.03.2021 21:27 Ответить
Скажут вам дышать через член и прививаться анальным сексом - скопом побежите на "процедуры"... Да, ребятки, с вами каши не сваришь. На одного настоящего десятки тысяч мудил.
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23.03.2021 22:04 Ответить
ты свои фантазии рассказывай только мужу
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24.03.2021 15:15 Ответить
Хоть и «слегка устарело», но - рекомендую ознакомиться: https://censor.net/ru/comments/locate/3234924/01921499-1de7-70c4-95e2-7712368ee52a.А вот и нечто поновее: 22.03.21. «Суд це зробив: можна
маску не носити. Носіння маски - особиста справа кожного» https://www.youtube.com/watch?v=YrHt1KJGbmA ;
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23.03.2021 22:12 Ответить
Сначала шмыгаль хай отменит решение суда основаное на конституции аша что маска не закона а потом пишет свои церкуляры придурок. Наша незнание своих прав и умение пользоваться ими и есть главная наша проблема. Сначала реформа свидомости для выполнения ст.142 143 конституции чтоб стать дееспособными громодянами. Потом только можно громадам сменить всю власть в стране в законый спосиб и жить як заманеться.
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24.03.2021 00:34 Ответить
Украинцы привыкли ходить по улицам без масок. Не понимаю, зачем нужны маски на открытом пространстве? Маразм крепчал и танки наши быстры? Всех в стойло? Так идите на х@р!

https://ua24ua.net/zakroy-lichiko-pochemu-ukraintsam-zapretili-hodit-bez-maski-po-ulitse-i-kak-za-eto-budut-shtrafovat/ Почему украинцам запретили ходить без маски по улице и как за это собираются штрафовать
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24.03.2021 10:29 Ответить
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1942132385951905?__cft__[0]=AZXapbZOoLuQbm2pgS46iANpqDHInNwB82BpNvq633tqZLQn4g2RklH6bNuDvYzxZWhAcguDoeTaKwu8Zeme-JQbqR-z3PwtOeHtSjauHqQETLlXiMr1-RePj5g2GwYV2QI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч
По поводу масок на улицах.

Естественно, это требование никто не будет ни выполнять, ни контролировать, речь не об этом. Давайте подумаем, имеет ли это смысл в принципе.

Меня, конечно, закидают тапками, но я считаю, что имеет. Дело в том, что британский штамм намного более заразен, чем "дикий" прошлогодний. Он передается существенно легче и даже мимолетные контакты с носителем сейчас в разы опаснее, чем раньше.

Во-первых, на оживленной улице невозможно держать дистанцию в пресловутые 1.5 м. За пару минут на вас успеют дыхнуть с десяток человек с достаточно близкого расстояния. Да, контакты мимолетные, по паре секунд, но их много. При такой фоновой заболеваемости как у нас сейчас, вероятность быть "обдышанным" носителем весьма существенна.

Все это очень сильно усугубляется уличной торговлей - в очереди за яблоками у придорожного лотка вероятность заражения не особо отличается от очереди в магазине, но у лотка все без масок.

Во-вторых, если маски обязательны внутри помещений и не обязательны снаружи, то образуются "буферные зоны" у дверей, в которых люди останавливаются чтобы снять или надеть маску. Любая остановка потока - это скопление людей. Предбанники магазинов в этом плане очень показательны - там всегда стоит с десяток растяп, роющихся в карманах в поисках маски. Все они в процессе этих раскопок дышат друг на друга и на проходящих мимо.

В этих же предбанниках всегда находятся банкоматы, терминалы, будочки с батарейками, обменники и т.п. Очередь туда обычно тоже без масок (т.к. охрана магазина находится глубже) и тоже добавляет вероятности "поймать" от случайного носителя.

Это же касается и вестибюлей метро, подъездов домов, лифтов: все это тесные помещения, где скапливаются люди, забежавшие с улицы без масок и неизбежно дышащие друг на друга. Если человек зашел с улицы уже в маске, то все эти места становятся на порядок безопаснее.

В-третьих, банально гораздо проще выработать привычку "перед выходом за порог квартиры надел маску, после прихода домой - снял", чем помнить, что надо заранее натянуть ее перед любым скоплением людей внутри или вне помещения. Ресурс внимания человека сильно ограничен и не надо его лишний раз испытывать.

Естественно, ходить в маске в безлюдном парке или бегать в ней в одиночестве на стадионе - идиотизм. Но тут ключевое слово - в одиночестве. Киевские парки в выходные ничем не отличаются по плотности потока людей от оживленной улицы. Например, по оболонской набережной в воскресенье лично мне комфортнее гулять в маске, чем без нее.

Так что в условиях города требование носить маски повсеместно за пределами частной квартиры - скорее оправданно, чем нет.

Но, повторюсь, это все равно никто не будет ни выполнять, ни контролировать, поэтому все это исключительно академические рассуждения.
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24.03.2021 13:41 Ответить
... .. ... національність ?
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24.03.2021 15:23 Ответить
.Людство ШУКАЄ Істину .... ( з І-нет )...ДОСЛІВНО , -
"Китайська біологічна лабораторія в Ухані належить компанії GlaxoSmithKline, яка (абсолютно випадково) належить компанії Pfizer, в якій (абсолютно випадково) виробляє вакцину проти вірусу, який відбувається з біологічної лабораторії в Ухані, а останню фінансує доктор Фаучи(Зовсім випадково), який робить їй рекламу. GlaxoSmithKline (за випадковим збігом) управляється компанією Black Rock Finances, яка (абсолютно випадково) управляє фінансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), який (за випадковим збігом) обслуговує французьку страхову компанію AXA. Так уже склалося, що Соросу належить німецька компанія Winterthur, яка (абсолютно випадково) побудувала китайську лабораторію в Ухані, і була куплена німецькою страховою компанією Allianz, її акціонером (за випадковим збігом) є Vanguard,який (абсолютно випадково) є акціонером Black Rock, який (за випадковим збігом) управляє центральними банками і розпоряджається приблизно третю глобального інвестиційного капіталу. Black Rock також (абсолютно випадково) є головним акціонером компанії MICROSOFT, яка належить Біллу Гейтсу, який (за випадковим збігом) є акціонером компанії Pfizer, яка (як ви звичайно пам'ятаєте - продає цю чудодійну вакцину) в даний час (зовсім випадково) є першим із спонсорів ВООЗ. Тепер вам напевно набагато зрозуміліше, як мертва кажан, продана на ринку в Китаї заразила цілу планету. (С)
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24.03.2021 15:20 Ответить
Вердикт: Фейк, а https://censor.net/ru/user/461410 - распостранитель фейков

Уханьский институт вирусологии НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ британской фармацевтической компании Glaxo. Очередная теория заговора рушится с первого предложения. Часть пунктов рассылки - полностью ложна, часть построена на мнимых связях с целью ввести читателя в заблуждение. Рассылка по всей видимости переведена с английского, также она распространялась на испанском и итальянском.
 Подробно:
Кому принадлежит китайская биологическая лаборатория в Ухане и почему написанное в рассылке - ложь
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/fejk-biolaboratoriya-v-uxane-prinadlezhit-glaxo-i-svyazana-s-gejtsom-i-sorosom/ .
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24.03.2021 17:30 Ответить
.. повторно ---- НАЦІОНАЛЬНІСТЬ об"явіть .. і досить ..
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24.03.2021 18:51 Ответить
Повторно(с) для упоротого "типа" українця:
Уханьский інститут вірусології, як не дивно, - китайський а не англійський
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24.03.2021 19:33 Ответить
..хех .. ото ти ....... ... НЕ сміши Людей ...
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24.03.2021 19:35 Ответить
... зверніть УВАГУ Громадяни які ще ресурси РОЗГАНЯЮТЬ паніку ...ЦН - НЕ українська платформа .. то най собі на голові " стоять " .. в ІГНОР зомбо ..
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24.03.2021 18:56 Ответить
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