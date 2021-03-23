Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках

Кабинет Министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 22 марта.

Согласно документу, запрещается "пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

- рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

- памятники культурного и исторического наследия;

- площади, бульвары, проспекты;

- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

- пляжи;

- кладбища;

- другие территории общего пользования.

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Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине 9 регионов находятся в "красной" зоне карантина: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Напомним, вчера правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Также Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь всем гражданам, в том числе украинцам, необходимо иметь при въезда в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID.