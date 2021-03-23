Крестный ход на 3 тыс. человек: УПЦ МП могут привлечь к ответственности

В Запорожье правоохранители зарегистрировали сообщение о нарушении карантинных требований во время Крестного хода, в котором приняли участие около 3 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Запорожской области.

"Зарегистрировано сообщение о нарушении карантинных требований. В данном направлении продолжается проверка. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности", - отметили в полиции.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух во время брифинга заявил, что накануне религиозного мероприятия встречался с представителями различных церквей, в том числе и УПЦ (МП).

"Проговорили, что мы власть демократична, что нужно соблюдать карантинные требования и надо с ответственностью относиться к пожилым людям, которых было большинство. Если будет решено, что были нарушения, то те, кто организуют такие мероприятия, будут к ответственности привлечены", - сказал Старух.

Он также добавил, что видел фотографии Крестного хода, на которых видно, что многие верующие были без масок.

Ранее сообщалось, что аналогичный Крестный ход провели в Харькове.

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