Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Сегодня, 23 марта, Печерский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения в отношении участника акции протеста под Офисом президента Украины Влада Сорда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы с адвокатом будем обжаловать решение, но ничего в принципе не изменилось, потому что кроме как на акции мы никуда и не выезжали с женой. Мы на дому работаем", - отметил Сорд у здания Печерского суда.

По словам адвоката Дмитрия Мазурка, потерпевших не было, телесных повреждений также не было и назвал подозрение абсолютно необоснованным.

Также адвокат сообщил, что Сорду избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

В Фейсбук активист Сергей Стерненко сообщил: "Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло".

"Мусоров, которые убивают и насилуют людей, а также татаровых-ермаков-портновых, которые разрушают наше государство, только повышают и наделяют большими полномочиями", - возмущен Стерненко.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

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