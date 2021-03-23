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Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Сегодня, 23 марта, Печерский суд Киева избрал круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения в отношении участника акции протеста под Офисом президента Украины Влада Сорда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы с адвокатом будем обжаловать решение, но ничего в принципе не изменилось, потому что кроме как на акции мы никуда и не выезжали с женой. Мы на дому работаем", - отметил Сорд у здания Печерского суда.

 По словам адвоката Дмитрия Мазурка, потерпевших не было, телесных повреждений также не было и назвал подозрение абсолютно необоснованным.

Также адвокат сообщил, что Сорду избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

В Фейсбук активист Сергей Стерненко сообщил: "Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло".

"Мусоров, которые убивают и насилуют людей, а также татаровых-ермаков-портновых, которые разрушают наше государство, только повышают и наделяют большими полномочиями", - возмущен Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Человек не стекло, его не заменишь": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержу задержанного под ОП Сорда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна во время акции возле ОП, установлены и будут отвечать по закону, - Геращенко. ВИДЕО

Автор: 

протест (5857) суд (25092) Стерненко Сергей (394) Офис Президента (1797) Сорд (8)


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Топ комментарии
+47
а коли ми побачимо у суді державних зрадників та спонсорів тероризму - мертвечука, козака, рабіновича та іншу мразоту?
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23.03.2021 15:42
+32
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3952
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23.03.2021 15:48
+26
Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов.
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23.03.2021 15:45
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Правила форума Совет форумчан
а коли ми побачимо у суді державних зрадників та спонсорів тероризму - мертвечука, козака, рабіновича та іншу мразоту?
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23.03.2021 15:42 Ответить
Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов.
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23.03.2021 15:45 Ответить
18c49еее !
Ну от чого ти знову лижеш дупу владі ?????
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23.03.2021 15:52 Ответить
Совсем охренел? Или читать разучился? Или все, кто пишет о срежиссированном шоу и провокаторах Авакова -- лижут зад власти? Совсем кукухой тронулся?
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23.03.2021 16:08 Ответить
18с49ееееее
ти дермиш саму сутність ПРОТЕСТУ !

А я -за протести,як ЗЕ -мовчить !
ШОУ - ЦЕ НЕ ПРОТЕСТ !
Шоу робить ОП !
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23.03.2021 16:12 Ответить
Протест -- это Майдан, когда рядом витрины дорогих магазинов и кафе стояли целехенькие. И вот это протест.

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3366
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6236
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23.03.2021 16:22 Ответить
И это протест, а не та херня

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8143
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6840
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23.03.2021 16:27 Ответить
18с49еее
звичайно ! Те що ти зараз показуєшь-це також протести !
Відчеплюсь і повірю,що не бавовна ,як скажеш,що ШОУ 20.02. спровокували в ОП і МВС !
І ,як що ти - за ПОДІТВ"ЯЗНІВ !
А ще скажи :ПАЛЯНИЦЯ !
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23.03.2021 17:12 Ответить
20.02 не было. 20.03 было. Шоу действительно спровоцировали и режиссировали у Авакова. Просто организаторам нужно включать мозги и делать все по уму, чтобы не попадаться в подобную элементарную ловушку в будущем. И я сам имел все шансы стать полит или не полит заключенным в 2014 году, если бы Майдан не победил.
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23.03.2021 17:57 Ответить
И чуть не забыл -- ПАЛЯНИЦЯ.
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23.03.2021 17:58 Ответить
Мир
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23.03.2021 18:01 Ответить
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23.03.2021 18:07 Ответить
так під охвісом було два шоу. він має на увазі саме те шоу, яке дискридитує протестувальників як ото намальована після акція свастика.
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23.03.2021 17:21 Ответить
по його коментам незрозуміло -наш він чи подоляківський ? татаровський ?
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23.03.2021 17:28 Ответить
ну не вміє людина висказатись. ти у німцях то не зустрічав?
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23.03.2021 17:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/427783 "Это шоу под ОП затевалось совсем для другого. Как-раз чтобы отвлечь от поставленных тобою вопросов"

А вот и подтверждение
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5431
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23.03.2021 19:21 Ответить
Нормально.
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23.03.2021 15:44 Ответить
тобі, зебіл, ще прилетить - коли ми вашу владу знесемо. Ти вже зараз ховайся...
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23.03.2021 15:47 Ответить
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
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23.03.2021 15:54 Ответить
Да не мечты)просто мы раскрашивать и сцать будем на зелю,а не на здание
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23.03.2021 16:32 Ответить
Мы - это кто?
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23.03.2021 18:04 Ответить
"МЫ" - это наверное союз баб-извращенок.
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24.03.2021 10:49 Ответить
Вот и правильно.
Он же писатель, пусть сидит и пишет.
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23.03.2021 15:44 Ответить
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7367
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23.03.2021 15:50 Ответить
Так это же жизненное кредо пэтрушки)))
Не путай!
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23.03.2021 15:53 Ответить
Якого вбивцю посадив Зєля?
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23.03.2021 15:55 Ответить
Да неужели? Сколько тысяч ветеранов Порох посадил? Список дашь?
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23.03.2021 16:05 Ответить
не тебе толстому недоумку решать и делать выводы.Твое дело -скулить по-зеленому на форумах за тазик похлебки.
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23.03.2021 16:29 Ответить
ти як совкова вчилка.
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23.03.2021 17:22 Ответить
Зачем он это делал? Зачем???
Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 298
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23.03.2021 15:46 Ответить
Синдром толпы,которой Авакян дал на это добро
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23.03.2021 15:48 Ответить
Что он должен был с ними сделать?
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23.03.2021 15:53 Ответить
Должен был оставить охрану,чтоб у толпы людей не было соблазна стать под двери
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23.03.2021 16:30 Ответить
Якесь скло хиле, говняне. А закупляли його мабуть по ціні "мерса", як броньоване. Он скло в вікні кабінета колишнього генпрокурора навіть витримало "постріл із тепловізора".
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23.03.2021 18:18 Ответить
лишив свободы за разбитое стекло...
Дома у себя пусть бьет сколько угодно. американцам еще расскажите, что они выдвигают обвинение людям, которые "просто зашли в Капитолий", клоуны, мля...
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23.03.2021 15:47 Ответить
Так рассказали,но американцы (почему интересно ?))обвинили авакяна а провокации толпы людей...
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23.03.2021 15:50 Ответить
Ага источник этой информации ноу нейм телеграмм канал бабуся галя на скамейке?
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23.03.2021 15:52 Ответить
А Ермак так с тобой по ТВ и поделился -источник нормальный,ещё ни разу не сбрехал
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23.03.2021 15:55 Ответить
Да, фейк чистой воды. Даже на этом ресурсе его не выложили.
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23.03.2021 15:55 Ответить
А кто тебе будет это выкладывать?но может ты мне хоть одно осуждение Шапитолия от Запада покажешь)))
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23.03.2021 15:59 Ответить
Щоб ви знали: «жовтоблакитний» троль постить з Донецька.
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23.03.2021 16:17 Ответить
жовто...
Тебе мусора в чат десантували ????
А С А В
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23.03.2021 15:55 Ответить
Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 547
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23.03.2021 15:47 Ответить
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6669
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23.03.2021 15:51 Ответить
Отобрать у авакяна Оскар!оно вместо Капитолия поставило фильм про Шапитолий -таланта никакого...да и "актеры по неволе" на Капитолий совсем были не мотивированы
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23.03.2021 15:53 Ответить
Що блть? Та тут максимум під особисте зобов'язання.
Теж мені важке уголівне пріступління, трясця...
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23.03.2021 15:48 Ответить
Да-да особисте, а стерненке - волю 😂
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24.03.2021 09:11 Ответить
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3952
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23.03.2021 15:48 Ответить
Один за всіх і всіх до одного...
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23.03.2021 15:49 Ответить
Бубочка обіделось... Воно - лох.
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23.03.2021 15:50 Ответить
Вначале быдлуем, а потом "ой мы не такие".
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23.03.2021 15:51 Ответить
https://censor.net/ua/user/455230

Вначале быдлуем, а потом "ой мы не такие". Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7648
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23.03.2021 15:57 Ответить
ну це нормальні, визнати не правоту не кожному совку під моральну силу.
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23.03.2021 17:25 Ответить
ага с одинаковыми дудками, плакатом и желетки, за 100 грн в час хоть стояли?
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24.03.2021 13:58 Ответить
Бубочко ващє нє вдупляє, де воно... Може вже пора цього зєльоного ідійота утілізірувать?!)
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23.03.2021 16:00 Ответить
зеЛя/потртнов/ермак и другие мрази будет в тюряге!
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23.03.2021 16:05 Ответить
вонючее зелёное болото устроила квакуха Зеля - усЬо будет ква-ртал
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23.03.2021 16:06 Ответить
Непочатий край роботи для судів.
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2885
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23.03.2021 16:10 Ответить
Точная аналогия!
Разбили и разбежались.
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23.03.2021 16:22 Ответить
за такое пятнадцать лет скоро будут давать
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23.03.2021 16:31 Ответить
Ещё когда ленины стояли, слышал разговор двух парней с Новоград Волынска говорили ,что в городе подорвали памятник членину и подрывателю дали срок 7 лет, за то что рядом в исполкоме стёкла вылетели, потом памятник через год завалили, а парень досиживал 5лет
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23.03.2021 16:23 Ответить
кацапы всегда ищут визитку Яроша,а зесрань -визитку Порошенко...так и живём)
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23.03.2021 16:26 Ответить
На Рівненщині прокурор для того щоб усунути незручну для себе суддю, за кілька днів до судового засідання склав на її ім'я заповіт, щоб потім заявити їй у зв'язку з цим відвід. © страничка судьи-порохобота
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23.03.2021 16:30 Ответить
та місцях немає справжніх порохоботів із старої ***********. вони всі там перекотиполе.
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23.03.2021 17:27 Ответить
да конечно...
угу. можно пример переобувшегося порохобота?
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23.03.2021 18:18 Ответить
ужос, прям хуже 37-го года, караул, спасите-помогите.
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23.03.2021 16:48 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/451566922773934?__cft__[0]=AZVdKhXrOwlRXPr4nV_QEuHWNsgjI3ZkFX464NwnUdgXu9UQHtt1GMYj57BR-bQObd-N95ZKuhfqIG4dyEaFxPndtEVlFQN_sML7e--0uI35sI_1QVvxyhNGMxMGUurFBZI&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·

Сегодня Послы БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ пришли к руководителю офиса Президента-Ермаку и заявили ему о том,что ОБЩЕСТВО уже устало ждать РЕФОРМ,а особенно СУДЕЙСКУЮ РЕФОРМУ и МИРНЫЕ протесты в связи с этими ожиданиями в купе с посадкой НЕВИНОВНЫХ,будут только усиливаться.Ермак же не найдя,что ответить по РЕФОРМАМ,заявил Послам о том,что не считает последний протест МИРНЫМ.Посол Франции с изумлением спросил Ермака-А кто же ПОСТРАДАЛ при этом протесте,который Вы называете НЕ МИРНЫМ??На что НЕДАЛЕКИЙ Ермак ответил-пострадала ТАБЛИЧКА)))Послы не смотря на свой статус ДРУЖНО ЗАСМЕЯЛИСЬ и удалились.......А я бы хотел Ермаку сказать-Вот если в фильме подтвердится причастность офиса Президента к ПРЕДАТЕЛЬСТВУ по ВАГНЕРОВЦАМ,тогда вы увидите в РЕАЛЬНОСТИ,далеко НЕ МИРНЫЙ протест...Я очень рад тому,что ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ Мир понимает какие процессы происходят в Украине и стал на сторону НАРОДА...
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23.03.2021 17:28 Ответить
А что, и видео есть с приходом послов под ОП?
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23.03.2021 18:09 Ответить
Постраждала табличка на 2 млн.грн. Є шанс фонду Порошенка "по приколу" проявити доброчинність "постраждалим".
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23.03.2021 18:27 Ответить
https://www.facebook.com/olga.khudetska?__cft__[0]=AZWutEHXXBt-2aqrqgxzQLVeVf_zxbWonq88Cvj8u45gTsLcLCBtWQSmL_zQFnVqR_wCHCrir_K9LIUpY7nnRW7YEsdzAjxWWmuQ0xvTt9_zXJuY6sDNx0h9E6s48OYcjTIVIOznmQN-FmiEIZm1vvoRoF5b2ktVz9VWIVGBkL1btrMTW05FQ5pMpufK40dI-UA&__tn__=-UC%2CP-y-R Olga Khudetska

Не пройду повз відосік Антона Геращенка, бо цю нефахову антидержавницьку дичину неможливо витримати.

1. Називати ПІБ підозрюваних ніякий Антон Геращенко і ніякі відосіки МВС не можуть.

"Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом".

- це ч.4 ст 296 ЦК - Цивільного кодексу. Номер повністю збігається з статтею Кримінального кодексу "*********" - теж ч.4 296 (ККУ), яку клеють підозрюваним, такий збіг.

2. Окрім імені, інші персональні дані (дату народження наприклад) - не можна поширювати без згоди особи, окрім як у випадках, визначених законом (їх тут немає), і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. (ч.2 ст 13 Закону про захист персональних даних)

3. Звичайно, що не може представник влади безпідставно, без рішення суду стверджувати, що конкретно ця людина щось там обмалювала чи зробила, тим більше вчинила кримінальний злочин.

4. Особливо, якщо показують нам при цьому незрозумілу особу в темному мішкуватому одязі, непридатну навіть до опізнання на повсякденному рівні, не кажучи вже про точність, необхідну для потреб кримінальної справи, відповідні хоча б експертизи. Але в першу чергу - рішення суду.

5. Слідство на етапі вручення підозр, але керівництво правоохоронних органів вже повідомляє про те, кого воно бачить винним і стверджує однозначно їх вину. Подібні твердження є впливом на суд та суспільство.

6. Але головне - це вплив на слідчих Нацполіції, яким профільне міністерство подає чіткий сигнал про те, яким має бути результат розслідування (підозра - це не результат, якщо що, це тільки перші кроки і вони можуть бути у хибних напрямках як щодо кваліфікації події так і щодо осіб, яким ці вчинки приписуються). На жаль, на практиці нацполіція ще більше залежна від МВС ніж на папері, тому вплив тут однозначний.

7. Сама форма подачі, де якісь теорії, версії та припущення МВС подаються як доконаний факт, підсилюються тенденційною відеонарізкою та лунають у ствердній формі від високих посадових осіб - це один в один повторення історії з підозрюваними у справі Шеремета. Це створення образу винного без доведеної вини.

8. Зверніть увагу, що відеонарізка - без вказання автора, до речі. Комунікації влади, на які ми заслужили.

9. Окремо ще зауважу - нагадування про домедичну допомогу на випадок, якщо "намір щодо мирного протесту не буде збігатись з бажаннями поліції" - у відео наведено як нібито підтвердження попередньої організації і спланованості розмальовки фасаду і решти дискотеки. Серйозно? перша допомога як доказ? Захист від можливих необгрунтовано жорстких дій поліції - як доказ спланованості? Не нагадує, коли у дворах Хрещатика жорстоко добивали майданівців, якщо виявляли на них захисне спорядження?

10. "Вони хотіли тільки насильства та крові" та інші подібні написи вперемішку між блимаючими кадрами - це комунікація фахових правоохоронців? Замість з'ясувати що відбулось і як це варто кваліфікувати, профільне відомство буде бавитись в телепатію і художні засоби?

Коротше, справи кепські. Замість правоохоронної організації фахівців,які б вміли і могли розслідувати злочини проти громадян та держави - шайка політично вмотивованих клепальників відео, які переслідують кого їм треба засобами кримінальної юстиції тоді, коли їм треба, а не тоді коли каже закон.

А якщо раптом потрібно розслідувати спарвжній злочин і ніяк не можна від цього відкрутитись - починається призначення підходящих по типажу з тих, хто був довкола.
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23.03.2021 18:47 Ответить
не в этой стране ) вот это все работает если адвокату хорошо заплачено, и он работает , а если вы сидите в клетке в сизо и адвоката у вас нет , то это все слушать никто не будет . ну если за вас не приедут уважаемые люди договариваться
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23.03.2021 20:11 Ответить
Вибрати декілька жертв і повісити на неї все що можна, в нормальних країнах це називають репресіями.
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23.03.2021 19:38 Ответить
А де той що фінансує терроризм?Аваков тільки встигав нейтралізовувати террористів,а тому хто фінансував навіть підзру не об'вили.
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23.03.2021 22:19 Ответить
Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого під ОП активіста Сорда, - Стерненко - Цензор.НЕТ 917
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24.03.2021 00:23 Ответить
опісля Порошенка...
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24.03.2021 10:14 Ответить
Как и предполагалось - домашний арест. И как и предполагалось активист не мог не прийти на митинг без ножа, митинг то мирный.
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24.03.2021 09:09 Ответить
То виходить, що тепер кожного, хто десь розбив скло будуть садити під домашній арешт (а може не домашній)? А ті, що зробили держзраду будуть гуляти та вчити як жити? Це точно мабуть буде янек-2.
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24.03.2021 10:21 Ответить
Ну дайте хулигану 15 суток! Пускай он, за свой счет, застеклит двери и прекратите этот цирк! Вандализм?! ОП - это же не мавзолей и не памятник!
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24.03.2021 10:30 Ответить
Що наш печерський,що мацковський басманний- один чорт...
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24.03.2021 10:35 Ответить
""Мусоров, которые убивают и насилуют людей, .............только повышают и наделяют большими полномочиями" - вообще-то ему место в сумасшедшем доме.
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24.03.2021 10:51 Ответить
 
 