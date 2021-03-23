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Новости Коронавирус и карантин
12 070 22

12 украинцев погибли с начала года в Египте: двое от COVID-19, - посол

12 украинцев погибли с начала года в Египте: двое от COVID-19, - посол

Украинский фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня Юрий Юрасюк умер от COVID-19 на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, его тело при содействии посольства Украины завтра будет репатриировано на родину.

Это вторая смерть нашего соотечественника от коронавируса из 12 летальных исходов, которые случились в Египте с гражданами Украины с начала года, сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В Египет еженедельно прибывает около 10 тыс. украинских туристов. С начала года, в Египте, к сожалению, зафиксировано 12 случаев смертей граждан Украины, официально признано, что две смерти вызваны ковидом, одна из них - это смерть Юрия Юрасюка", - сказал дипломат.

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Посол отметил, что не все наши соотечественники по состоянию здоровья легко переносят акклиматизацию и "температурные качели", а волонтер Юрасюк имел еще и сопутствующие хронические заболевания.

Микитенко рассказал, что у волонтера был диагностирован коронавирус на третий день после его прибытия в начале марта вместе с семьей - женой и двумя дочерьми - на отдых в Шарм-эль-Шейх, а 5 марта Юрасюк попал на лечение в инфекционное отделение госпиталя Sharm International Hospital.

"К сожалению, болезнь быстро прогрессировала, и 19 марта Юрий Юрасюк умер", - отметил посол.

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Он заверил, что с момента поступления информации о госпитализации Юрасюка посольство Украины поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой и страховой компанией, которая его обслуживала, а 20 марта в Шарм эль-Шейх прибыл украинский консул Олег Прензелевич для предоставления Ольге Юрасюк необходимой помощи.

Микитенко также сообщил, что трагическая смерть нашего соотечественника имела большой резонанс среди руководства Египта - 20 марта в посольстве Украины со словами соболезнования звонили многочисленные египетские чиновники. Египетская сторона также взяла на себя все расходы по уплате медицинских услуг за лечение Юрасюка, по пребыванию Ольги Юрасюк с сестрой в Египте, а также расходы, связанные с доставкой тела умершего в Украину.

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"Посольство на данный момент завершило необходимые процедуры относительно репатриации гроба с телом Юрия Юрасюка в Украину. Он прибудет в международный аэропорт "Борисполь" 24 марта в 8.20 по киевскому времени. По личной просьбе О. Юрасюк посольство установило контакт с директором ирпенской ритуальной службы, который будет заниматься встречей гроба с телом в аэропорту "Борисполь"", - сообщил Микитенко.

Комментируя сообщение в Фейсбуке одной женщины-комментатора с обвинениями, что государство бросило своего гражданина за рубежом один на один и ее обращение по этому поводу к руководителям Украины разного уровня, посол отметил, что Ольга Юрасюк, с которой он несколько раз общался по телефону, никаких претензий к посольству не озвучивала, а все вопросы, несмотря на ее вполне понятное моральное состояние, решались "нормально и спокойно".

Юрий Юрасюк родился в 1981 году, жил в Ирпене Киевской области, работал детским стоматологом. С начала вооруженного конфликта на Донбассе в качестве волонтера помогал украинской армии.

Египет (772) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сьогодні подав заявку і одразу вакцинувався ковішилдом. 3 години назад. Поки що політ нормальний.
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23.03.2021 15:59
+2
Мені 40 років, підприємець, по спискам 3-я категорія. Просто відкрили ампулу, і хтось відмовився, мені подзвонили, і сказали, їхати прямо зараз на вакцинацію. Ось і все. Сьогодні записався на вакцинацію і одразу провакцинували.
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23.03.2021 17:25
+2
Да, воюют с Зеленым Змием.
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23.03.2021 17:44
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А остальные ? Пьяные амфибии , наверное ?
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23.03.2021 15:47 Ответить
А действительно, от чего другие?
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23.03.2021 15:47 Ответить
а какая разница?
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23.03.2021 16:15 Ответить
да просто интересно, от чего можно помереть сидя в отеле, да еще в таких количествах?
Там что, война?
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23.03.2021 17:04 Ответить
Да, воюют с Зеленым Змием.
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23.03.2021 17:44 Ответить
Сьогодні подав заявку і одразу вакцинувався ковішилдом. 3 години назад. Поки що політ нормальний.
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23.03.2021 15:59 Ответить
Все будет нормально.
Завтра отпишись )
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23.03.2021 16:14 Ответить
На второй день состояние усталости, немного болят суставы, температуры нет. В целом нормально, решил взять сегодня отгул, но если сильно надо, то можно и на работу. Короче, жить можно. Ничего страшного.
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24.03.2021 09:34 Ответить
Удачи )
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24.03.2021 09:57 Ответить
Ви зі списку першогергових категорій, чи просто так?
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23.03.2021 16:42 Ответить
Мені 40 років, підприємець, по спискам 3-я категорія. Просто відкрили ампулу, і хтось відмовився, мені подзвонили, і сказали, їхати прямо зараз на вакцинацію. Ось і все. Сьогодні записався на вакцинацію і одразу провакцинували.
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23.03.2021 17:25 Ответить
Есть еще наивные люди думающие и разгар ковида проскочить и Египет (Буковель и т.п.) посетить, та еще рулетка.
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23.03.2021 16:03 Ответить
А більше нема куди, Єгипет, Турція і різні Занзибари, от і виходить 10 000 на тиждень тільки в Єгипет.
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23.03.2021 16:08 Ответить
Украина сейчас - это даже не рулетка, это - полный 3.14здец.
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23.03.2021 16:59 Ответить
это ты к чему?
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23.03.2021 17:05 Ответить
К вопросу о короне в Украине
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28.03.2021 11:21 Ответить
Ты это пишешь, сидя в Украине, или в Челябинске?
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23.03.2021 17:48 Ответить
Тебе какое дело?
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28.03.2021 11:22 Ответить
Коли ч відпочивав у Шармі, один чоловік зробив сину на п'ятнадцятиріччя подарунок-турпоїздку. Танцював на дискотеці, пішов у номер і помер. Там таке часто відбувається.
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23.03.2021 17:49 Ответить
 
 