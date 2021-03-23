РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5904 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 623 14

ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей

ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей

В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении представительства по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей по поводу вступления в силу соответствующего указа президента РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является явным нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает этот указ и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это привело к своевольному лишению права собственности", - отмечается в заявлении.

В то же время в Евросоюзе призывают РФ прекратить все нарушения международного права на оккупированном полуострове.

"Европейский Союз продолжит внедрять свою политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе с помощью ограничительных мер", - добавляется в заявлении.

Читайте также: Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко

Автор: 

запрет (1707) земля (1947) Крым (26377) путин владимир (31252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
И правельно. Ведь у зеленского там есть недвижимость, хотя ленка сказала, что мечтает о собственном жилье, по этому поснимала люстры и посбивала все золото на гос. даче в конче заспе
показать весь комментарий
23.03.2021 16:34
+3
Я так думаю, що в чЛєнки є громадянство фєдєрації.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:35
+3
Бред какой-то! ***** уже 7 лет как насрать, что вы (ЕС) что-то не признаете и подтирается вашей обеспокоенностью!!! Нах в такое дерьмо вступать, если оно не способное защищать и бороться за свои идеалы! Жлоб всегда растопчет добро, если оно не умеет защищаться!
показать весь комментарий
23.03.2021 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И правельно. Ведь у зеленского там есть недвижимость, хотя ленка сказала, что мечтает о собственном жилье, по этому поснимала люстры и посбивала все золото на гос. даче в конче заспе
показать весь комментарий
23.03.2021 16:34 Ответить
Я так думаю, що в чЛєнки є громадянство фєдєрації.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:35 Ответить
ОпоЧЛенка :

ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей - Цензор.НЕТ 6249
показать весь комментарий
23.03.2021 16:40 Ответить
Путін своїм указом заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!

Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...

Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...

І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!

Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:31 Ответить
зеленского. как гражданина России, указ не касается
показать весь комментарий
23.03.2021 20:33 Ответить
И что ? Обеспокоенность тысячелетия ?
показать весь комментарий
23.03.2021 16:35 Ответить
С 1 апреля украинцы не имеют права владеть недвижимостью в Крыму .
И продать не могут - на фиг ни кому не нужна
А большая часть власти за 30 лет обзавелась квартирами и домами в Крыму
Вот и ищут на кого теперь переписать своё имущество в раше или какую нибудь тещу в гражданство РФ толкают
показать весь комментарий
23.03.2021 16:36 Ответить
Мидавно мали забрати все,чим володіють московити на наших територіях. А ми ходимо з засцяними штаньми і стукаємо у двері говномісів з Європи. Треба діяти упереджено.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:36 Ответить
Протидія дуже проста - заборонити фірмам та громадянам РФії мати в Украйні нерухомість, землю, бізнес.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:45 Ответить
***** уже везде не признают и куй на него ложат, какой там указ))) Байден даже по телефону побрезговал поговорить.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:37 Ответить
Щось мені підказує, що власникам земельних ділянок в Криму від цього не легше. Хоча більшість з них вже давно отримали російські паспорти і мають подвійне громадянство.
показать весь комментарий
23.03.2021 16:38 Ответить
Бред какой-то! ***** уже 7 лет как насрать, что вы (ЕС) что-то не признаете и подтирается вашей обеспокоенностью!!! Нах в такое дерьмо вступать, если оно не способное защищать и бороться за свои идеалы! Жлоб всегда растопчет добро, если оно не умеет защищаться!
показать весь комментарий
23.03.2021 16:39 Ответить
ЕС может признавать или не признавать указы президента РФ по желанию, до этого никому в РФ нет дела, особенно смешно получилось возмущение ес на ответные санкции Китая, как же он посмел выразить недовольство, а не принять смиренно и пообещать исправиться

в общем ес в последнее время вконец охамел и постоянно лезет со своим уставом в суверенные дела иных государств
показать весь комментарий
23.03.2021 19:42 Ответить
 
 