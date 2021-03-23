ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей
В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении представительства по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей по поводу вступления в силу соответствующего указа президента РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является явным нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает этот указ и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это привело к своевольному лишению права собственности", - отмечается в заявлении.
В то же время в Евросоюзе призывают РФ прекратить все нарушения международного права на оккупированном полуострове.
"Европейский Союз продолжит внедрять свою политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе с помощью ограничительных мер", - добавляется в заявлении.
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Цим самим Путін нічим не спровоковано, але добровільно, сам відкрив ящик Пандори!!!
Цей же "меч" Україні слід і повернути проти нього самого та його країни, її громадян...
Як кажуть- "Не було щастя, та Нещастя -допомогло)...
І як розумну та асиметричну відповідь (спровоковану росією) - Україна мала б негайно заборонити володіти ЛЮБИМИ активами в Україні росії та її громадянам!
Якщо росіяни не передадуть Україні не продадуть на протязі одного місяця свої права на активи українцям, таке майно окупантів за рішенням суду в Україні вилучатимуть (експропріюватимуть) . Вилучені активи передаватимуть українській державі або міській владі.
И продать не могут - на фиг ни кому не нужна
А большая часть власти за 30 лет обзавелась квартирами и домами в Крыму
Вот и ищут на кого теперь переписать своё имущество в раше или какую нибудь тещу в гражданство РФ толкают
в общем ес в последнее время вконец охамел и постоянно лезет со своим уставом в суверенные дела иных государств