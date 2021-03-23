ЕС не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, - Европейская служба внешних связей

В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении представительства по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей по поводу вступления в силу соответствующего указа президента РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является явным нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает этот указ и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это привело к своевольному лишению права собственности", - отмечается в заявлении.

В то же время в Евросоюзе призывают РФ прекратить все нарушения международного права на оккупированном полуострове.

"Европейский Союз продолжит внедрять свою политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе с помощью ограничительных мер", - добавляется в заявлении.

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