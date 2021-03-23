РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4934 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 084 25

5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск

5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск

Штраф в размере 5 тыс. фунтов стерлингов англичанам, пытающимся выехать за границу без уважительной причины, должен вступить в силу на следующей неделе в рамках новых законов о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Со следующей недели запрет на выезд из Великобритании станет особым законом, подкрепленным угрозой штрафа.

Согласно нынешнему плану по ослаблению ограничений, самые ранние даты, когда люди в Англии могут уехать за границу на отдых, будет 17 мая.

Однако очередной всплеск случаев Covid в континентальной Европе, а также медленное распространение вакцин по всей Европе поставили под сомнение возобновление зарубежных поездок.

В настоящее время разрешенные законом причины для поездки за границу включают работу, волонтерство, образование, медицинские потребности, а также посещение свадеб или похорон.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что ограничения на выезд за границу для отдыха необходимы для защиты от ввоза большого количества случаев и новых вариантов.

Также читайте: Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании

Автор: 

Великобритания (4951) карантин (16729) отдых (389) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск - Цензор.НЕТ 9424
показать весь комментарий
23.03.2021 17:07
+8
Ну как? Нравится? Всяко можно было предположить, кроме такого, верно? Твари давят так, что дышать, в буквальном смысле- становится невозможно. Табурет из под ног пока не вышибли, но веревочка затягивается! Что, не так??? Впереди- лето, всех объявят "красной зоной" и заставят намордники носить, просто на улице. И... и всё- звиздец всем.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:13
+8
скот загоняют в стойло
показать весь комментарий
23.03.2021 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такое могли придумать только дебилы.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:03 Ответить
Здуріли.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:04 Ответить
99.9% едут зубы лечить .
показать весь комментарий
23.03.2021 17:06 Ответить
ГУЛАГ.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:06 Ответить
5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск - Цензор.НЕТ 9424
показать весь комментарий
23.03.2021 17:07 Ответить
Ну как? Нравится? Всяко можно было предположить, кроме такого, верно? Твари давят так, что дышать, в буквальном смысле- становится невозможно. Табурет из под ног пока не вышибли, но веревочка затягивается! Что, не так??? Впереди- лето, всех объявят "красной зоной" и заставят намордники носить, просто на улице. И... и всё- звиздец всем.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:13 Ответить
Обстановка в Мариуполе вообще не изменится! Вам звиздец уже лет 100 как
показать весь комментарий
23.03.2021 20:08 Ответить
У нас бы уже орали об ущемлении Свобод и Европрав)
показать весь комментарий
23.03.2021 17:20 Ответить
Народ протестует там и так. Когда поймут что все это бессмысленно протесты будут очень большие.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:20 Ответить
Потому что это и есть - НАРУШЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД !
ЛИЧНО МНЕ ПЛЕВАТЬ НА СТРАНУ и КОГО УГОДНО, если оно и они нарушают мои права и свободы !
показать весь комментарий
23.03.2021 19:34 Ответить
Блин шо опять домой мне поеду!(((((
показать весь комментарий
23.03.2021 17:30 Ответить
Ты- домой не поедешь, я- на работу. У каждого свои проблемы, нерешаемые проблемы, надо уточнить. Я- уточняю: у нас, у всех- нерешаемые проблемы. Нас просто уничтожат.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:32 Ответить
Да и хрен с вами Какой от вас толк?
показать весь комментарий
23.03.2021 20:09 Ответить
Так разрешение можно взять онлайн. Придумайте себе причину и езжайте. У меня знакомая смылась домой пару дней назад под видом "на свадьбу родсвенников"
показать весь комментарий
23.03.2021 19:14 Ответить
дурите бабу Лизу?! а она заботится о вас, смердах и холопах!
показать весь комментарий
23.03.2021 20:10 Ответить
Я хочу поехать с семьёй и детьми уже год как не ездил,не слышал за онлайн заявки но особо то не охота обманывать.Да и по приезду надо будет сидеть на карантине 19 дней не понятно ещё дома или в отеле?В Украине сейчас полный писец с ковидоммкуда ехать да ещё и с детьми? Прийдеться ждать пока снимут ограничения.Спасибо за подсказку.
показать весь комментарий
23.03.2021 20:59 Ответить
скот загоняют в стойло
показать весь комментарий
23.03.2021 17:42 Ответить
Це конспірологія. Цензор, вдягни шапочку з фольги.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:54 Ответить
сиди на бутлыке молча, неудачный ребенок врачей
показать весь комментарий
23.03.2021 20:11 Ответить
Ковідофашизм з концтаборами.
показать весь комментарий
23.03.2021 19:42 Ответить
Дерьмократия во всей красе.
Ын обзавидуется.
показать весь комментарий
23.03.2021 20:42 Ответить
Цікаво, де скоріше народ повстане і кишки випустить ковідодрочерам? Невже ж такого не станеться?
показать весь комментарий
23.03.2021 21:18 Ответить
Прародитель парламентаризма и демократии Великобритания превращает себя в страну - тюрьму для собственных граждан. И всего 25 комментариев по этому поводу. Вот сделала бы так рашка, то очень оригинальных и остроумных шуток и фотожаб по поводу сидения на бутылках здесь было-бы до утра!
показать весь комментарий
24.03.2021 01:05 Ответить
 
 