5 тыс. фунтов штрафа отдыхающим за границей: Британия планирует ужесточить ограничения на отпуск

Штраф в размере 5 тыс. фунтов стерлингов англичанам, пытающимся выехать за границу без уважительной причины, должен вступить в силу на следующей неделе в рамках новых законов о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Со следующей недели запрет на выезд из Великобритании станет особым законом, подкрепленным угрозой штрафа.

Согласно нынешнему плану по ослаблению ограничений, самые ранние даты, когда люди в Англии могут уехать за границу на отдых, будет 17 мая.

Однако очередной всплеск случаев Covid в континентальной Европе, а также медленное распространение вакцин по всей Европе поставили под сомнение возобновление зарубежных поездок.

В настоящее время разрешенные законом причины для поездки за границу включают работу, волонтерство, образование, медицинские потребности, а также посещение свадеб или похорон.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что ограничения на выезд за границу для отдыха необходимы для защиты от ввоза большого количества случаев и новых вариантов.

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