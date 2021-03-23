Третья волна коронавируса будет намного тяжелее для системы здравоохранения Украины, - Степанов

Ситуация с заполненностью коек в ковид-больницах и количеством госпитализаций с коронавирусом является напряженной в Украине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Третья волна будет намного тяжелее для системы здравоохранения и наших медиков. Мы готовились к ней, закладывали соответствующие риски. Сегодня на брифинге я констатировал ощутимое увеличение госпитализаций. Однако дело не только в агрессивности "британца". Понимая ответственность перед людьми, мы сознательно идем на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины", - уточнил министр.

Он добавил что по возможности медики госпитализируют пациентов до появления тяжелого состояния, чтобы иметь возможность спасти как можно больше украинцев.

"И наша стратегия позволяет удерживать самые низкие показатели смертности в Европе на миллион населения. Именно поэтому есть запас прочности, который позволит стране пережить очередную волну пандемии", - подытожил он.

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