Полицейские на Киевщине сообщили о подозрении так называемому "смотрящему" одной из исправительных колоний

За установление и распространение преступного влияния на территории учреждения заключенному грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, мужчина осужден за разбой к 9 годам лишения свободы. С 2015 года он отбывал наказание в одной из исправительных колоний Киевской области. Своим неповиновением соблюдать установленные правила поведения и поддержкой "воровских" традиций получил авторитет среди других осужденных. Впоследствии получил статус так называемого "смотрящего" по спецучреждению.

Криминальный "авторитет" назначал своих доверенных лиц в колонии организовал поставки запрещенных предметов на закрытую территорию, распределял так называемый "общак" и решал конфликты между другими заключенными. Кроме того, обеспечил схему незаконного сбыта наркотиков в колонии и лично принимал решение, кто из заключенных получит запрещенній "товар".

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Вчера, 22 марта, на основании полученных доказательств, следователи областного управления полиции по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры сообщили "авторитету" о подозрении в установлении и распространении преступного влияния в учреждении отбывания наказаний - ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание от девяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Документирование противоправной деятельности фигуранта проводилось с участием сотрудников Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

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