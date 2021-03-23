Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории по аналогии с Крымом, - Плачков

Импорт электроэнергии делает Украину зависимой России, что в конечном итоге выльется в политическую зависимость и даже потерю части территорий.

Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"В 2005 году Путин сказал: газ для Украины будет не $50, а $250 — в 5 раз в один момент. Почему так не сделают с электроэнергетикой? Страна будет сидеть на электрической зависимости и угроза блэкаутов и отключений — она будет делать наших политиков более сговорчивыми и мягкими по решению каких-то вопросов. Это Крым только медленный", - отметил Плачков.

Он подчеркнул, что открытие импорта из России и Беларуси – это часть очень продуманного стратегического плана, который который приведет к потере энергонезвисимости страны. Аналогичную ситуацию Украина переживала с природным газом, когда путем шантажа страна шла России на множество уступок.

"К Крыму готовились долго и к ситуации на востоке была подготовка долго, так вот это идет абсолютно продуманная, целенаправленная, пошаговая реализация проекта электрической зависимости Украины и мы не спрыгнем этой иглы", - отметил Плачков.

Этот план предусматривает, что сначала Россия предоставляет комфортные цены и условия, а по мере увеличения объемов поставок и роста зависимости будет ультимативно устанавливать цену и выдвигать политические требования.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн. 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.