РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4934 посетителя онлайн
Новости
5 837 38

Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории по аналогии с Крымом, - Плачков

Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории по аналогии с Крымом, - Плачков

Импорт электроэнергии делает Украину зависимой России, что в конечном итоге выльется в политическую зависимость и даже потерю части территорий.

Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"В 2005 году Путин сказал: газ для Украины будет не $50, а $250 — в 5 раз в один момент. Почему так не сделают с электроэнергетикой? Страна будет сидеть на электрической зависимости и угроза блэкаутов и отключений — она будет делать наших политиков более сговорчивыми и мягкими по решению каких-то вопросов. Это Крым только медленный", - отметил Плачков.

Он подчеркнул, что открытие импорта из России и Беларуси – это часть очень продуманного стратегического плана, который который приведет к потере энергонезвисимости страны. Аналогичную ситуацию Украина переживала с природным газом, когда путем шантажа страна шла России на множество уступок.

"К Крыму готовились долго и к ситуации на востоке была подготовка долго, так вот это идет абсолютно продуманная, целенаправленная, пошаговая реализация проекта электрической зависимости Украины и мы не спрыгнем этой иглы", - отметил Плачков.

Этот план предусматривает, что сначала Россия предоставляет комфортные цены и условия, а по мере увеличения объемов поставок и роста зависимости будет ультимативно устанавливать цену и выдвигать политические требования.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн. 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

Автор: 

Плачков (22) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Москалику, шо значить наоборот? Ти вважаєш, що треба купувати електрику в кацапів? Сказав, як у воду перднув!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:12
+13
Переведите клоунам . На их язык .
показать весь комментарий
23.03.2021 17:10
+13
а ти тіпа сам не бачиш до чого призводить допускання москалів близько до тіла.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переведите клоунам . На их язык .
показать весь комментарий
23.03.2021 17:10 Ответить
Ну Плачков это бандюган со стажем ,если он шо-то просвистел ,значит всё наоборот ...
показать весь комментарий
23.03.2021 17:10 Ответить
Москалику, шо значить наоборот? Ти вважаєш, що треба купувати електрику в кацапів? Сказав, як у воду перднув!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:12 Ответить
Это хрен ахметова, хочет чтобы покупали энергию у ахметова по бешеным ценам, а уголь он уже сам будет покупать у лугандона через россию. Разницы нет, только цена во много раз больше. А надежность тепловой генерации ахметова все этой зимой уже увидели.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:55 Ответить
а ти тіпа сам не бачиш до чого призводить допускання москалів близько до тіла.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:14 Ответить
По поводу бандюгана не могу сказать, а вот то что єто одна из говорящих голов Ахметова, которая находиться у него на зарплате так это точно.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:26 Ответить
Что не так он сказал?
показать весь комментарий
23.03.2021 17:32 Ответить
покупка энергии у ахметова не меньшая угроза Украине, а кроме того цена во много раз больше.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:56 Ответить
кто,плачков или серый волчара?
показать весь комментарий
23.03.2021 17:40 Ответить
Сбрасывайте клована, пока не поздно. Хорошо-бы со скалы.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:12 Ответить
А твоя ли колясочница все это подписала? И устраивала блекауты в 90-х???
показать весь комментарий
23.03.2021 17:12 Ответить
Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории .- Так в том и есть стратегия правящего Украиной кодлана Коломойского. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:14 Ответить
Не приведёт.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:18 Ответить
Если Россия нам продаёт ликтричество вдвое дешевле, чем Ахметка, то не вижу нкаких проблем. Мы и так у Москвы уголь покупаем, из которого эта чурка донецкая нам делает свет и продаёт ещё дороже, чем он же продаёт мудьярам.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:24 Ответить
Ну вы,малороссы,и дерьмо кацапское жрать готовы
показать весь комментарий
23.03.2021 17:39 Ответить
вы, великороссы, предпочитаете сперму Ахметова пить, я уже понял.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:51 Ответить
Україна ніякої російської електроенергії не купуе, від слова "взагалі"...
Російську електроенергію (з Білоруської АЕС) купуе зять Кучми через свое приватне підприемство "Дніпросталь-Енерго".
показать весь комментарий
23.03.2021 17:43 Ответить
Ну так зять Кучмы сам себя уважает, умеет считать бабло и не хочет сосать обрезанный йух донбабвийского татарина, покупая у него электричество с наценкой 400% от себестоимости, пока простые граждане платят за свет в 2 раза дороже, чем венгры, например.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:48 Ответить
Александр Гетштейн 65c856cc
Мы и так у Москвы уголь покупаем, из которого эта чурка донецкая нам делает свет и продаёт ещё дороже, чем он же продаёт мудьярам.

Уголь и топливо для АЭС покупать можно, электричество нельзя.
- Чего не смеётесь? Не смешно? Это россия (с)
Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков - Цензор.НЕТ 9157
показать весь комментарий
23.03.2021 17:56 Ответить
Імпорт російської електроенергії в кінцевому підсумку призведе до втрати території за аналогією з Кримом, - Плачков - Цензор.НЕТ 7022
показать весь комментарий
23.03.2021 17:59 Ответить
ахметовские боты-"патриоты" продолжают промывать мозг тупому населению
показать весь комментарий
23.03.2021 17:58 Ответить
То есть покупка российского газа не приведет к потере независимости, а покупка электроенергии приведет? Чем она такая особенная, она что агитирует за россию со все розеток?
показать весь комментарий
23.03.2021 17:28 Ответить
Ну ты или идиот ,или просто козломордый
показать весь комментарий
23.03.2021 17:35 Ответить
Вова, ты прочитай статью ещё раз! Может дойдёт.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:36 Ответить
Статья не обоснована вообще, в отличии от газа сменить поставщика электроэнергии можно весьма быстро, для этого не надо энергетические мосты строить, поэтому влиять на политиков ценами не выйдет. Другое дело отказаться от покупки впринципе, если вместо этого Украина нарастит внутренние мощности и сама будет себя обеспечивать электричеством, такое вложение в свою экономику было бы весьма полезным.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:52 Ответить
особенная тем, что ахметов нагоняет платных ботов разводить "патриотический" срач под высерами своих проплаченных "экспертов".
показать весь комментарий
23.03.2021 18:02 Ответить
Украина не покупает российский газ с 2015 года. Точнее: Украина не имеет дел с российскими продавцами. Мы покупаем реверсный газ - излишки из Европы. Европейский газ - это пул, в который входят: российский, алжирский, норвежский и местный.
показать весь комментарий
23.03.2021 19:35 Ответить
Потому что надо разрисовать и обосцать зекретине,а не пустое здание...
показать весь комментарий
23.03.2021 17:34 Ответить
Як можна взагалі щось брати у насильника??? Твою жінку знасилували, а ти йдеш і в насильника купуєш товар… Бльооо нація без гордості!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:39 Ответить
Вопрос к Ахмэтычу и энергоатому, почему первый из них покупает в рашке уголь, а второй ядерное топливо.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:55 Ответить
Все энергоносители и большая часть ядерного топливо происходит из россии, даже если формально их закупают через другие страны.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:04 Ответить
Ага, а так же к потере территории приведёт покупка топлива для атомных, удобрений, нефтепродуктов.
Под 80% всех наших энергоносителей родом из рашки и если бы у них было желание и возможность - они бы давно устроили у нас апокалипсис.
К примеру они возьмут и перестанут нам топливо для автомобилей поставлять и заставят Беларусь делать тоже самое. У нас через неделю такой кризис настанет, что даже прямое вторжение покажется цветочками.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:24 Ответить
Возможность есть, желания нет. Зачем им это желать в принципе?
показать весь комментарий
23.03.2021 20:19 Ответить
Цей Плачков мутний тіпок. Колись 2005-2006рр був міністром енергетики в "любих друзів".Потім правда з політарени ніби зник і нічим себе не проявляв. Правда зараз у ВРУ є депутатка однофамільниця в опезежопі. Мабуть родичка Плачкова бо місце народження обох с.Криничне Болградський р-н Одеської обл.
показать весь комментарий
23.03.2021 19:59 Ответить
 
 