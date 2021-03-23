Импорт российской электроэнергии в конечном итоге приведет к потере территории по аналогии с Крымом, - Плачков
Импорт электроэнергии делает Украину зависимой России, что в конечном итоге выльется в политическую зависимость и даже потерю части территорий.
Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.
"В 2005 году Путин сказал: газ для Украины будет не $50, а $250 — в 5 раз в один момент. Почему так не сделают с электроэнергетикой? Страна будет сидеть на электрической зависимости и угроза блэкаутов и отключений — она будет делать наших политиков более сговорчивыми и мягкими по решению каких-то вопросов. Это Крым только медленный", - отметил Плачков.
Он подчеркнул, что открытие импорта из России и Беларуси – это часть очень продуманного стратегического плана, который который приведет к потере энергонезвисимости страны. Аналогичную ситуацию Украина переживала с природным газом, когда путем шантажа страна шла России на множество уступок.
"К Крыму готовились долго и к ситуации на востоке была подготовка долго, так вот это идет абсолютно продуманная, целенаправленная, пошаговая реализация проекта электрической зависимости Украины и мы не спрыгнем этой иглы", - отметил Плачков.
Этот план предусматривает, что сначала Россия предоставляет комфортные цены и условия, а по мере увеличения объемов поставок и роста зависимости будет ультимативно устанавливать цену и выдвигать политические требования.
Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн. 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
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Російську електроенергію (з Білоруської АЕС) купуе зять Кучми через свое приватне підприемство "Дніпросталь-Енерго".
Мы и так у Москвы уголь покупаем, из которого эта чурка донецкая нам делает свет и продаёт ещё дороже, чем он же продаёт мудьярам.
Уголь и топливо для АЭС покупать можно, электричество нельзя.
- Чего не смеётесь? Не смешно? Это
россия(с)
Под 80% всех наших энергоносителей родом из рашки и если бы у них было желание и возможность - они бы давно устроили у нас апокалипсис.
К примеру они возьмут и перестанут нам топливо для автомобилей поставлять и заставят Беларусь делать тоже самое. У нас через неделю такой кризис настанет, что даже прямое вторжение покажется цветочками.