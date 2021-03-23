Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею

Жители Минска Сергей и Алеся вывесили на окне своей квартиры канадский флаг и белорусский национальный герб "Погоня". После этого силовики забрали Сергея с флагом и арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям должностного лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В августе супружеская пара решила вывесить бело-красно-белый флаг. Он провисел до декабря 2020 года, позже они решили заменить его на канадский флаг из-за преследования за национальную символику. Однако им стал звонить участковый, а во дворе дежурили "тихари" (силовики в штатском). Они просили снять канадский флаг.

По словам Алеси, мужа до ареста поймали на улице "тихари" и отвезли в райотдел.

"Участковый требовал объяснительную на тему, почему у нас висят на окне канадский флаг и "Погоня". Мужчина объяснил это тем, что в январе проходил молодежный чемпионат мира по хоккею, и он болеет за сборную Канады, так и вывесил канадский флаг. А "Погоня" - это для декорирования окна", - рассказала она.

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Через несколько дней силовики снова пришли к ним домой, они забрали Сергея и канадский флаг. Его арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.

Алеся считает дело против мужа сфабрикованным. По ее словам, в протоколе сотрудники милиции написали, что он добровольно сел в машину, однако у райотдела якобы отказался выходить из нее, "опирался ногами и хватался за их форму".

Канадский флаг, из-за которого задержали минчанина, похож цветами и их порядком на белорусский национальный - разница заключается в вертикальном, а не горизонтальном расположении полос. Также канадский флаг содержит посередине кленовый листок, а белорусский национальный - посередине изображения герба, "Погони".

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