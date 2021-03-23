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Новости Репрессии в Беларуси
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Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею

Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею

Жители Минска Сергей и Алеся вывесили на окне своей квартиры канадский флаг и белорусский национальный герб "Погоня". После этого силовики забрали Сергея с флагом и арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям должностного лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В августе супружеская пара решила вывесить бело-красно-белый флаг. Он провисел до декабря 2020 года, позже они решили заменить его на канадский флаг из-за преследования за национальную символику. Однако им стал звонить участковый, а во дворе дежурили "тихари" (силовики в штатском). Они просили снять канадский флаг.

По словам Алеси, мужа до ареста поймали на улице "тихари" и отвезли в райотдел.

"Участковый требовал объяснительную на тему, почему у нас висят на окне канадский флаг и "Погоня". Мужчина объяснил это тем, что в январе проходил молодежный чемпионат мира по хоккею, и он болеет за сборную Канады, так и вывесил канадский флаг. А "Погоня" - это для декорирования окна", - рассказала она.

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Через несколько дней силовики снова пришли к ним домой, они забрали Сергея и канадский флаг. Его арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.

Алеся считает дело против мужа сфабрикованным. По ее словам, в протоколе сотрудники милиции написали, что он добровольно сел в машину, однако у райотдела якобы отказался выходить из нее, "опирался ногами и хватался за их форму".

Канадский флаг, из-за которого задержали минчанина, похож цветами и их порядком на белорусский национальный - разница заключается в вертикальном, а не горизонтальном расположении полос. Также канадский флаг содержит посередине кленовый листок, а белорусский национальный -  посередине изображения герба, "Погони".

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Автор: 

Беларусь (7890) Канада (2078) репрессии (2767) флаг (934)


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Топ комментарии
+12
Бацькины опричники из ума выживают... Но финал диктатуры и империй всегда один.
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23.03.2021 17:21
+10
и правильно, нехрен за всяких враждебных буржуев болеть ! там должен быть родной кацапский флаг !
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23.03.2021 17:16
+5
С одичалыми поведешься, сам дикарем станешь То ли дело нацистский флаг скрепных раисян
Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею - Цензор.НЕТ 7882
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23.03.2021 17:41
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и правильно, нехрен за всяких враждебных буржуев болеть ! там должен быть родной кацапский флаг !
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23.03.2021 17:16 Ответить
зачем кацапский, у них есть свой флаг
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23.03.2021 19:00 Ответить
Флаг БССР
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23.03.2021 21:25 Ответить
да нам то какая разница, товарищ?
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24.03.2021 11:06 Ответить
Верно, надо за Луку-хоккеиста болеть.
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23.03.2021 17:20 Ответить
Нет, за Путина - величайшего хоккеиста Вселенной.
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23.03.2021 22:50 Ответить
Бацькины опричники из ума выживают... Но финал диктатуры и империй всегда один.
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23.03.2021 17:21 Ответить
щось явно поменьшало на Цензорі криків, що вся опозиція Білорусі від кремля і хай Лука Мудищев і надалі править...
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23.03.2021 17:27 Ответить
Низззя болеть за Канаду, надо за Бульбандию с бацьком усатым.
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23.03.2021 17:28 Ответить
Канада, введи войска!
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23.03.2021 17:30 Ответить
можно болеть только за сборные БССР и РСФСР
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23.03.2021 17:33 Ответить
С одичалыми поведешься, сам дикарем станешь То ли дело нацистский флаг скрепных раисян
Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею - Цензор.НЕТ 7882
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23.03.2021 17:41 Ответить
У лукавого и его шоблы крыша едет. А не дай бог у кого-то на футболке будет американский флаг или надпись на английском типа California или New York City.
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23.03.2021 17:43 Ответить
За такое выведут в чистое поле, поставят лицом к стенке и пустят пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнил.
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23.03.2021 17:49 Ответить
Я ничего не вывешиваю. Пусть рассада солнышком наслаждается.
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23.03.2021 19:12 Ответить
Отважный ты подлиза
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23.03.2021 19:35 Ответить
За такое в Сибирь нужно, на рудники!
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23.03.2021 19:20 Ответить
Расстрел через подвешивание за йайца!
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23.03.2021 21:22 Ответить
А сосед пусть повесит флаг с свастикой и померяются сроками...
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23.03.2021 21:44 Ответить
Це вже маразм.
Щось подібне було коли помер Брежнєв і прийшов Андропов. Тоді була така мода - прапорець США на задній кишені джинсів. І один товариш, з начальства, прийшов на завод на роботу в таких штанах. Партоорг цеху мало не тріснув від злості - "Тьі же коммунист ! Как ть можеш носить флаг почти что врага !", Смикали того комуніста по кабінетам, навіть перший відділ підключився. На другий день той комуніст прийшов в тих же штанах але вже без прапорця.
Зараз про це смішно згадувати, але тоді жити в такому маразмі було задушливо.
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28.07.2021 00:38 Ответить
 
 