Жителя Минска арестовали на 15 суток за канадский флаг в окне: Объяснил, что болеет за сборную Канады по хоккею
Жители Минска Сергей и Алеся вывесили на окне своей квартиры канадский флаг и белорусский национальный герб "Погоня". После этого силовики забрали Сергея с флагом и арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям должностного лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
В августе супружеская пара решила вывесить бело-красно-белый флаг. Он провисел до декабря 2020 года, позже они решили заменить его на канадский флаг из-за преследования за национальную символику. Однако им стал звонить участковый, а во дворе дежурили "тихари" (силовики в штатском). Они просили снять канадский флаг.
По словам Алеси, мужа до ареста поймали на улице "тихари" и отвезли в райотдел.
"Участковый требовал объяснительную на тему, почему у нас висят на окне канадский флаг и "Погоня". Мужчина объяснил это тем, что в январе проходил молодежный чемпионат мира по хоккею, и он болеет за сборную Канады, так и вывесил канадский флаг. А "Погоня" - это для декорирования окна", - рассказала она.
Через несколько дней силовики снова пришли к ним домой, они забрали Сергея и канадский флаг. Его арестовали на 15 суток якобы за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.
Алеся считает дело против мужа сфабрикованным. По ее словам, в протоколе сотрудники милиции написали, что он добровольно сел в машину, однако у райотдела якобы отказался выходить из нее, "опирался ногами и хватался за их форму".
Канадский флаг, из-за которого задержали минчанина, похож цветами и их порядком на белорусский национальный - разница заключается в вертикальном, а не горизонтальном расположении полос. Также канадский флаг содержит посередине кленовый листок, а белорусский национальный - посередине изображения герба, "Погони".
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Щось подібне було коли помер Брежнєв і прийшов Андропов. Тоді була така мода - прапорець США на задній кишені джинсів. І один товариш, з начальства, прийшов на завод на роботу в таких штанах. Партоорг цеху мало не тріснув від злості - "Тьі же коммунист ! Как ть можеш носить флаг почти что врага !", Смикали того комуніста по кабінетам, навіть перший відділ підключився. На другий день той комуніст прийшов в тих же штанах але вже без прапорця.
Зараз про це смішно згадувати, але тоді жити в такому маразмі було задушливо.