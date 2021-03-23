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Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд

Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, непривитой по возрасту", - говорится в сообщении.

Согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

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В Верховном Суде отмечают, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, вместе с тем, в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов", - подчеркнули в Суде.

В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственную итоговую аттестацию отменили, чтобы поставить в равные условия тех, кто учился дистанционно в "красных" зонах, - Шкарлет

Автор: 

Верховный Суд (1097) образование (2264) прививка (191) школа (3013)


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Топ комментарии
+23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#

ну кагбы суд, видать, не читал статью 2: Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Решение Верховного, по сути, начало сегрегации. Следующий шаг - ограничение каких-то конституционных прав людей в зависимости от прививки ковишитом или еще чем-то там.
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23.03.2021 17:31
+18
антипрививочники, вы идите в свои антипрививочные школы ! веганы ведь ходят в свои веганские рестораны, и считают это нормальным... почему вы не считаете нормальным учиться, или проводить время со своими единомышленниками, отдельно от большинства, которое не согласно с вашей точкой зрения ?
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23.03.2021 18:04
+16
нема там ніякої небезпеки. Якщо всі шеплені, а один нещеплений, то ніхто не має шансу підчепити ні від кого болячку. Проблема висосана з пальця. У України стільки проблем, починаючи з лоха-*********** і корумпованого наскрізь урядом, що тертя щодо вакцинації видаються найменшою з проблем. Тим більше, що є категорія дітей і людей, яких, в силу фізіології, вакцинувати протипоказано.
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23.03.2021 17:42
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Страница 4 из 4
Трудно вести цивилизованный диалог с дебилом, у которого цивиллизованые страны отождествляются с нашей реальностью. Тем то все стремятся приехать ьечиться из цивилизованных стран к нам. А банки буквально ломятся от инвестиционных поступлений. Чудо наивное ты когда нибудь лечился в наших стационарах (кроме психиатрического)? Нет конечно если нажраться антидепрессантов и догнать транквилизаторами то и помойка покажется 5 звездочным отелем. Чудо ты всезнающее вообще представляешь, что подразумевается под фразой мед.показания?! Разъясни мне "рвачу" эксудативный диатез у ребенка в анамнезе осложненый бронхиальной астмой это противопоказания или нет? А если у ребенка не диагносцированная алиментарная аллергия, то можно делать прививку? А теперь простой вопрос в погоне за статистикой охвата вакцинацией педиатр проигнорирует или нет сомнительные риски? Предвижу ответ:Да. А если тот же педиатр будет знать, что в случае осложнения у ребенка из за поверхносто собраного анамнеза согласно (к сожалению НЕ ПРИНЯТОГО закона) он из своего кармана а не из средств налогоплательщиков,будет выплачивать компенсацию осложнения он будет игнорировать указаными состояниями? Опять же ответ очевиден " Нет". Тебе подопытному даже представить сложно какие суммы выплачивают в упомянутых тобой странах за вред причиненый ненадлежащим врачеванием. Я еще раз попытаюсь достучаться в твою извилину речь не идет о вреде или пользе вакцинации, а о механизме несчасных семей пострадавших из за бездумного шабаша. Мне это напоминает прыжки с самолета одни прыгают с парашютом, другие в точности копируя их с рюкзаком.
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23.03.2021 20:15 Ответить
дядя, я понимаю, что в психиатрическом диспансере тебе комфортно..... не понимаю другого, кто разрешил тебе к компу подходить? ты же социально опасный. или это такое поощрение, по-блату, как для "коллеги"?
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23.03.2021 20:25 Ответить
Социально опасны идиоты которые не понимая сути проблемы корчат из себя знатоков. Я понимаю ты сидишь на ставке бота и тебе глубоко .... на проблемы других. Есть заказ как пес предано облаешь любого. Трудно достучаться в голову которая пустая, но все же попытаюсь. Речь не идет о том надо или нет прививаться. Луи Пастер доказал надо и весь жизненый опыт тому доказательство (оспа,коклюш,дифтерия, тиф ит.д.) Речь юродивый о том, что нельзя бездумно копировать ЧУЖИЕ ОШИБКИ. О том, что у гражданина должна быть гарантия (компенсация материальная) на случай ослоюнений, а тем более возникших от халатности мед.работников. Нельзя превращать наших сограждан (а тем более детей) в изоев. Ведь следуя по этому пути мы прийдем к тому, что без справки, чипа или еще какой нибудь ..... ты не сможешь за хлебом выйти в магазин, или будешь его посещать в определенное время. Вообще у тебя собственное мнение есть или холопам оно не положено. Хотя да такие как ты в свое время были стукачами и рьяно строчили доносы на "врагов народа" подтверждением твоя фраза о "социальной опасности".
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23.03.2021 20:45 Ответить
дядя, по количеству и объему написанного тупого дерьма, легко понять, кто "работает" на ставке бота и выполняет антисоциальный заказ.... еще и чипы приплел.., ты может еще и "православием головного мозга" страдаешь?
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23.03.2021 20:57 Ответить
Я так понимаю в пустой голове здравый смысл не водится. Поэтому нет смысла продолжать общение. В завершение хочу в очередноф раз подчеркнуть мое личное мнение. Прививка нужна! Она защитит от осложнений, снизит летальные риски! Это аксиома! Речь идет совершено о другом, защищая человека от возможного заражения он ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕН от возможных осложнаний вызваных как латентными заболеваниями так и халатности персонала! Простой пример как у нас проводится вакцинация. Возникла эпидситуация необходимо в течении недели провести прививку. В манипуляционном кабинете шаблонные вопросы о температуре, аллергии и ряд других. Раньше было такое понятие как ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ когда каждый год даже здоровые люди проходили обследование и представь себе узнавали о патологии которая являлась противопоказанием к вакцинации. Сейчас же человек попадает в поле зрения семейного врача только с определенными жалобами (когда становится невмоготу). Многие продолжают жить даже не подозревая о "мине замедленого действия" кторую детанирует вакцинация. Отсюда и статистика осложнений и это далеко не объективная. Главная заповедь врача "НЕНАВРЕДИ!". Вот именно она нарушается при бездумной погоней за количеством вакцинированых. Качество, надежность той или иной вакцины это отдельный вопрос. Как остается без ответа многие другие, как например почему фиксируются повторные случаи заболевания, почему переболевший и имеющий иммунитет не застрахован от вируса мутанта и наконец почему вакцина снимает все эти риски. Мнение по этому поводу выссказали ведущие вирусологи, к счастью они недосягаемы для всезнающих ботов.
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23.03.2021 21:17 Ответить
ого строчишь, маугли... целые старницы выдаешь на гора... по тупости наверное думаешь, что кто то может тратить время на чтение твоего мусора? с твоими "талантами" можно писать разную хрень для домохозяек и скучающих дев... для трезвомыслящих и нормальных людей твои ущербные опусы не интересные.
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23.03.2021 21:25 Ответить
А себя к какой категории относишь, раз не только читаешь, а еше и откликаешься. Без стеснения демонстрируя свою глупость? Так и думал - к началу эволюционной лестницы человечества.
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23.03.2021 21:35 Ответить
с чего ты взял, что я читаю твою дурь? первых две строчки, да. чтоб понять твою глупость.
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23.03.2021 21:44 Ответить
Ну вот ты сам себе поставил диагноз. Человек способный осилить только две строчки и по ним определить суть написаного.... правильно. Возвращайся в палату и попытайся осилить еще пару строк. Может тогда снизойдет на тебя прозрение в главном вопросе бытия: "Что появилось раньше яйцо или курица ?" Никогда не перехожу на личности с больными, но ты ведь таковым себя не считаешь, поэтому общаюсь на языке хама.
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23.03.2021 21:51 Ответить
"умник", это природа человека ограждать себя от тупой и не нужной информации. изучай психологию, лапоть от медицины.
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23.03.2021 22:15 Ответить
Я смотрю, у тебя нет ни единого внятного и аргументированного ответа на те аргументы которые тебе пишут люди, сплошные переводы стрелок !
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23.03.2021 21:29 Ответить
Врач, который должен объяснять невигласам пользу вакцинации, сам невиглас, говорит об обратном... - жах!!!!!!!
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23.03.2021 20:34 Ответить
Абсолютно вірно, чого бояться вколоті незрозуміло. Ми вільні люди і ніякої загрози не для кого нестаємо. Розумію ще владу вони на цьому відкати отримують. Фірми які виробляють вакцину взагалі напряму гроші отримують. Чого вакциновані збудились?
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23.03.2021 20:55 Ответить
Насильно впаривают свои голимые шмурдяки,на которых наварились не хило
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23.03.2021 18:35 Ответить
Прививки мають бути від дійсно небезпечних для життя людини хвороб, але ці вакцини мають бути перевірені та визнані і мати ефективність не менше 99% і мінімум побічної дії близької до нуля. А не так як нам зараз напарюють фуфломіцин з ефективністю як вони говорять 70-75 % тривалістю дії до 90 днів та ще й з побічними ефектами, які не менш небезпечні за те проти чого вакцинують. Та ще й проводять як ми бачимо випробування не на мишах чи мавпах, бо ми мабуть вже такі стали гуманні, що почали зразу експериментувати та випробовувати на двоногих, безщхвостих прямоходячих приматах. Та ще й роблять це за їхні гроші.
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23.03.2021 18:43 Ответить
зачем антипрививочникам вообще учиться в школе? Их родителя-долбоебы научат всему, они же самые умные
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23.03.2021 19:01 Ответить
ДЛБ родители прививочники, которые без малейших сомнений и серьезного обследования своего чада, готовы впрыснуть ему в кровь любой химический состав вкупе со со ртутью и алюминием
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23.03.2021 20:17 Ответить
есть какие то факты по поводу ртути, алюминия и т.д.? На каком основании вы решили что вы умнее и лучше владеете темой, чем ВООЗ с более чем 100летним опытом вакцинаций. Напомню что первая вакцина была создана и начала применяться в 1796 году. Чтото незаметно что люди стали после этого меньше жить и чаще умирать от инфекций
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23.03.2021 20:28 Ответить
Какие факты, что ртуть и алюминий есть в составе прививок? Так они там есть. Читайте инструкции к вакцинам.
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23.03.2021 20:33 Ответить
гранитные плиты в метро фонят не хуже чем асфальт в Чернобыле. Не ездите в метро, не приближайтесь к памятникам
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23.03.2021 20:37 Ответить
Ти з Місяця? Там в тих ******** щепленнях все, що хочеш. І багато є досліджень. Тема не до кінця переконлива, але нові щеплення мають проблемні прояви, які можуть бути віддалені в часі.
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23.03.2021 21:50 Ответить
Факти будуть? Чи знову посилання на статейки зі срунету від якихось "лижних інструкторів"?
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24.03.2021 16:09 Ответить
кожен обирає своє. Ти вважаєш їхбезпечними? Застосовуй.
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24.03.2021 18:17 Ответить
Адъюванты - вещества, замедляющие высвобождение антигенов из вакцин и усиливающие выработку антител в организме. В производстве вакцин в качестве адъюванта обычно используется гидрат окиси алюминия.
Чем же могут навредить компоненты вакцин? И тимеросал, и соли алюминия, представляют собой органические соединения тяжелых металлов (ртути и алюминия). Известно, что данные металлы оказывают негативное влияние на нейроны головного мозгаи могут провоцировать развитие некоторых заболеваний у взрослых и детей. Так алюминий в организме человека может вызывать болезнь Альцгеймера, синдром хронической усталости.
Тимеросал у детей, наряду с алюминием может провоцировать развитие такого заболевания как аутизм.
Негативный эффект от употребления малых доз тяжелых металлов проявляется через довольно длительное время (у детей быстрее в силу несовершенства защитных структур и развития организма),
Источник: http://grippozus.ru/158-vliyanie-komponentov-vakcin-konservantov-i-adyuvantov-timerosala-i-soley-alyuminiya-na-zdorove.html
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23.03.2021 20:40 Ответить
В срунеті й не таке можна накопати...
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24.03.2021 16:10 Ответить
а чем вас так пугает алюминия фосфат? Чем он например хуже натрия ацетата или магний сульфатнитрогидрата? Почему вы решили ********* до солей алюминия? Вы химик, биолог или кто вы вообще?
По поводу ртути - вообще высосаная херня из пальца, которую особенно смешно слышать от жителя страны, где люди едва доживают до 65 лет изза повальных сердечно-сосудистых проблем и болезней ЖКТ вкупе со смогом, алкоголем и курением
вот тут читайте про ртуть и просвещайтесь:
https://www.who.int/immunization/newsroom/thiomersal_information_sheet/ru/
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23.03.2021 20:47 Ответить
факты высосанные... или вылизанные с ковидной дупы... с тупыми антивакцинаторами полемизировать нет смысла, они упоротые и дубовые... - материал для естественного отбора.
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23.03.2021 20:37 Ответить
Гастон Рамон - создатель дифтерийного анатоксина
«Я - автор вакцины, но не могу утверждать, что она совершенно, полностью безвредна. Прежде, чем наступать таким образом на инфекции следует спросить у людей:хотят ли они идти по этому пути?
Известны ли им и все "ЗА" и "ПРОТИВ"?
Как хотите, но обязанность cохранить жизнь дает нам одно ПРАВО - ЗНАТЬ!. А я пока не знаю, что лучше…»
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23.03.2021 20:44 Ответить
1976 - д-р Джонас Солк, создатель полиовакцины, сообщает, что вакцина с живым вирусом, использующаяся с 1960 года - единственная причина заболеваний полиомиелитом с 1961 года.
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23.03.2021 20:45 Ответить
1982 - установлено, что АКДС вызывает у младенцев синдром внезапной детской смерти (СВДС).
Япония приняла закон, запрещающий вакцинацию АКДСдетей до двухлет и случаев СВДС в Японии не стало
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23.03.2021 20:46 Ответить
Врачи Франции издают монографию "Вакцинация - медицинская ошибка века" и называют расширенную программу иммунизации (РПИ) ВОЗ - "дьявольским упорством ВОЗ…"


Медицинская правда «Вакцинация - подрыв здоровья нации»
http://ruslekar.info/Vaktsinatsiya--podriv-zdorovya-natsii-896.htm
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23.03.2021 20:47 Ответить
І знову срунет...

"ви, діду, десь чарку #обнули, чи укололись харашо" (с)
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24.03.2021 16:13 Ответить
По сути есть что сказать?
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25.03.2021 01:26 Ответить
Діду, а ви знаєте різницю анатоксину і вакцини? чи для вас це вшистко єдно?
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23.03.2021 21:39 Ответить
Я что-то писал про анатоксин?
Например АКДС расшифровывается
адсорбированная коклюшно-дифтерийно-Столбнячная вакцина.

Хотя препарат от столбняка является анатоксином.
Но что это меняет в нашем споре за и против повальной без разбору иммунизации?
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25.03.2021 01:34 Ответить
"индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей" "

БРЕД ! Если ты привит, то чего боишься не привитых ! По моему суд осознанно стал на сторону "медицинской" мафии и чиновнического беспредела !
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23.03.2021 19:39 Ответить
Прививочники вакцинируют своих детей даже не читая Инструкции к вакцинам, это их право не знать и ничего не требовать от вакцинаторов обследования своих детей перед вакцинацией. Играют в русскую рулетку- авось моего ребенка пронесет.
Это их право.
Но у других родителей тоже должны быть права относительно СВОЕГО ребенка.
Они понимают, что вмешательство в имунную систему ребенка - это очень серьезно. И они понимают, что не дай Бог с ребенком что-то случится, они вместе с этим ребенком будут никому не нужны.
И чем грызться без толку, лучше бы все добивались, чтобы ребенка перед прививкой тщательно обследовали, а в случае, не приведи Господь, после прививки ребенок пострадает, он получал компенсацию за утерянное злоровье. А его родители не стояли с протянутой рукой о помощи.
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25.03.2021 01:48 Ответить
объясните каким образом не привитый ребёнок опасен для привитого!?
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23.03.2021 19:53 Ответить
гипотетическая ситуация - у меня двое детей, один вакцинирован, второй еще слишком мал и не достиг возраста вакцинации. Первый сходил в школу и принес инфекцию, которой заразил 2го не привитого. В ситуации когда вакцинировано было бы 100% населения - эта ситуация невозможна, как например в случае с оспой, которую и победили поголовной вакцинацией в свое время
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23.03.2021 20:31 Ответить
У вас есть право - не вести старшего в школу. раз у вас в семье есть риск ! Ваш риск- не должен ограничивать сои права и мои свободы !
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23.03.2021 21:34 Ответить
той, що щеплений не є хворим. отже він , скоріш за все, не може переносити інфекцію. Не треба робити поспішні висновки в яких імовірно порушена логіка.
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23.03.2021 21:54 Ответить
из вашего примера я понял что школу надо запретить посещать вакцинированным! бо носят на себе всякую заразу и всё таки хотелось бы услышать ответ на вопрос, чем опасен НЕ вакцинированный для вакцинированного!? а не наоборот
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24.03.2021 09:48 Ответить
в принципе я понял что вы хотели сказать, но пример с оспой совершенно не корректен! это респираторный вирус и победить его прививками совершенно не возможно как и вирус гриппа к примеру, а миллиарды потрачены и разойдутся по карманам паразитов, в прямом смысле этого слова, они и есть настоящий вирус! а от ковида ваш ребёнок просто посопливет в 99% случаях, за то "борцы" с ковидом доведут до нищеты и голода миллиарды людей.
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24.03.2021 10:29 Ответить
не корректен? вы хотя бы историей поинтересовались...
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24.03.2021 16:16 Ответить
Привет антиваксерам.

То же самое будет со сферой услуг, высшим образованием и транспортом.
Можете уже начинать организовывать поселения в тайге.
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23.03.2021 20:06 Ответить
Добрий день.
Ви вже записалися на Ковішілд ?
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23.03.2021 20:25 Ответить
Я записался на вакцинацию. Записи на Астразенеку (Ковишилд) не существует.
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24.03.2021 08:37 Ответить
А через Дію, як пишуть ?
Так на що тоді записалися ?
І коли перше щеплення ?
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24.03.2021 14:00 Ответить
Есть 3 способа:
1. Через дию.
2. Через портал.
3. По телефону.

Еще раз для тех, кто в танке:
1. При записи нет выбора или указания вакцины.
2. При записи есть указание категории вакцинации.
3. Дата вакцинации не указывается.
Поскольку к первым трем категориям я не отношусь, то, скорее всего, не скоро.
Есть возможность отказаться, когда уже звонят, если не устраивает вакцина.
Расчитываю вакцинироваться только Пфайзером.
Не выйдет в госочереди - сделаю это за свой счет в частной клинике.
Не выйдет в Украине - вакцинируюсь в Болгарии.

Поэтому очередь на вакцинацию - это только один из запасных вариантов.
И это лучше, чем сидеть, мазать сопли по жлобской необразованной морде и ждать очередь на кладбище.
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24.03.2021 16:02 Ответить
Сподіваюся, що про танк і морду - то Ви не мене мали на увазі.

А тут не так. Людина не знає, чим її колотимуть, поки не опиниться перед медпрацівником у день призначеного рандеву. Коли дають папірчик на підпис і дістають ампулу.
Чи можна тоді відмовитися - не в курсі.
Запису жодного нема - лише по категоріях і черзі встановленій урядом (з того, що читаю).

Напишете тоді, мені було б цікаво.
Вже не нервуватимете так. А маску далі носитемете ?
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24.03.2021 17:58 Ответить
Читай Конституцію України, ,,дискрімінація заборонена за будь якою ознакою'' , ане московську.
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24.03.2021 02:07 Ответить
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
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24.03.2021 08:36 Ответить
Вам ще Горбачов казав , не ходити зі своїм уставом в чужий монастир.
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24.03.2021 17:27 Ответить
Все правильно. Когда какие-то сектанты (по типу свидетелей Иеговы) по "религиозным" понятиям отказывают своим детям в жизнеспасающих процедурах (переливание крови, пересадка органов, операции) - их лишают родительских прав через суд. И общество тоже считает их долбанутыми.
А когда родители отказываются от вакцинопрофилактики для своих детей от болезней, ряд из которых буквально 100-150 лет назад косили народ миллионами - это "их право", которое "нужно уважать".
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23.03.2021 20:10 Ответить
у ********* тоже есть права)) но желательно чтобы они ими пользовались изолированно от адекватных людей. А заодно еще можно отказаться от сотовой связи и электричества. Ведь кого то может ток определенной мощности и не убьет, а их ребеночка может и убить
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23.03.2021 20:34 Ответить
У меня есть желание ЗНАТЬ ЧТО будут колоть ИМЕТЬ РЕАЛЬНЫЕ гарантии безопасности и эффективности ! И меть 1000% гарантии компенсации и бесплатного лечения от последствий вакцинации ! А так же у меня должно быть право выбора вакцыны и согласится или отказаться от них - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ !
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23.03.2021 21:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/321626, стопроцентно с вами согласен!
Я не подопытный кролик и имею право знать какой препарат мне собираются вводить.
Мне должны дать Инструкцию к вакцине, чтобы я мог с ней ознакомиться и внимательно изучить состав и противопоказания.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ


Стаття 12. Маркування лікарських засобів

ДО КОЖНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ, ДОДАЄТЬСЯ ІНСТРУКЦІЯ про застосування лікарського засобу, яка повинна містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.
Я нигде пока не видел Инструкции к Ковишилду. Я нигде пока не слышал, что кого-то перед прививкой хоть элементарно обследовали.
Я ничего не знаю о гарантии компенсации, если я пострадаю от вакцины!
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25.03.2021 02:07 Ответить
Какой Смысл прививок тогда, когда привитый ребенок все равно в опасности. Во первых антипрививочники покупают справки это раз. Второе привитые дети могут на игровых площадках на тренировках общаться с непривитыми.... а не только в школе )
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24.03.2021 16:12 Ответить
ДЕТЕЙ ПРИВИВАЮТ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЗАПУГИВАЮТ ИХ РОДИТЕЛЕЙ.
Детям, которым рекомендуется ТОЛЬКО грудное молоко до шести месяцев и старше по причине того, что их хрупкий организм не может принимать другую пищу, вводят 30 доз, включая ревакцинации, мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
Вакцины содержат тяжелые металлы, канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, контаминированную сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
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23.03.2021 20:39 Ответить
Ну ти вже не ********** так, до 1,5 роки включно згідно календаря вакцинації нараховується 20 доз, якщо рахувати їх окремо. А у випадку використання багатокомпонентних вакцин сумарна кількість щеплень може бути навіть менше 10.
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24.03.2021 16:23 Ответить
Отличное решение. С антипрививочниками только так и можно - иначе будут до бесконечности рассказывать, как дети от вакцинации становятся аутистами, как зловещие фармацевтические корпорации добавляют в вакцины ртуть, и т. д.
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23.03.2021 21:29 Ответить
Ти дебіл? У вакцини і так добавляють ртуть для консервації щоб вона довго зберігалась.
Ще добавляют наноалюміній для більш кращої реакції організма на щеплення. Читати треба про вакцини, а не теоріями маятись...
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24.03.2021 12:34 Ответить
Милейший, вам давно не мыли рот с мылом, и вы потеряли способность корректно выражаться? В вакцинах раньше применялось безопасное соединение ртути, но теперь и от него стараются избавиться. Про алюминий я ничего не писал.
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24.03.2021 13:06 Ответить
Так ти все таки дебіл як що не визнаєш свою помилку, ртуть нікуде не поділась
бо без неї неможливо зберегати вакцину
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24.03.2021 21:37 Ответить
Дурик, если я и ошибся, то только в том, что думал, будто сейчас вообще не используются соединения ртути при производстве вакцин. Но хранить вакцины без этого вовсе не "неможливо" - во-первых, ртутные консерванты никогда не добавлялись в живые вакцины, во-вторых, в США детские вакцины производятся без них с 2001 года.

И да, если хочешь, чтобы оппонент признал ошибку - всегда полезно начинать аргументацию со слова "дебил". Очень помогает. )
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24.03.2021 22:44 Ответить
Мист, возьми и чем спорить прочитай инструкции к вакцинам и там ты найдешь и ртуть (мертиолят) и алюминий, а антибиотики.
А если будешь любознательным, узнаешь и еще много другого, которое тебя сильно удивит
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25.03.2021 02:11 Ответить
БО ти дебіл , класичний дебіл, дебіл зі своєї волі.
Не знати состав вакцин і сперечатись це може тільки дебіл робити.
"Живиє" вакцини, що ти мелеш "дохтор".
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25.03.2021 14:25 Ответить
Ясно, весеннее обострение. )) Больной, наберите в гугле "живые вакцины", и больше не пропускайте прием успокоительных.
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25.03.2021 14:54 Ответить
Ось і полікуйся свома "живии" вакцинами профєсор
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25.03.2021 17:55 Ответить
Хлопче, наступного разу коли будеш в руках тримати ртутний термометр, подумай двічі, чи воно тобі треба.
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24.03.2021 16:24 Ответить
Ще один?
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24.03.2021 21:38 Ответить
Не путай ртуть в термометрес той ртутью, которая поступит к тебе в кровь вместе с прививкой.
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25.03.2021 02:13 Ответить
Ахах )) Какой тогда Смысл прививок если они не защищают ??? Ведь с непривитым кроме детской площадке и т.д. привитый может учиться в школе. У меня знакомые и их единомышленники просто купили доки о прививках своим детям... И после таких законов начинаешь думать что они правы. Прививки минимум непомогают!
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24.03.2021 16:16 Ответить
А с чего вы взяли, что они не защищают? Благодаря вакцинации победили оспу, заставили отступить корь, столбняк, полиомиелит, и вдруг - вакцины не защищают. Видать, непуганое поколение выросло.

Ну а "знакомые и единомышленники" рано или поздно добьются уничтожения коллективного иммунитета. И когда их ребенок будет задыхаться от дифтерии, возможно, многое переоценят. Если, конечно, всё-таки есть какие-то мозги, чтоб переоценивать.
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24.03.2021 17:53 Ответить
одно то что у 90% всех источников антивакциночной информации уши торчат из ру домена - говорит о том что их жестоко ******* в неокрепший мозг. У этой секты нет аргументов, только вера. Я могу смело говорить что они долбоебы на примере моей двоюродной сестры, которая в свое время повелась на всю эту ахинею про ртути и алюминии в вакцинах и заговоре фармацевтов со старшим сыном, и потом 5 лет в итоге работали на врачей, леча последствия своего скудоумия и самоуверенности. На младшем сыне решили не экспериментировать, и он абсолютно здоров, привит, и не имеет никаких подобных проблем, какие были у старшего
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23.03.2021 21:57 Ответить
Не хотите ру.домена, читайте европейские журналы на английском там много статей на эту тему
А вообще, если вас интересует суть вопроса по существу, то вас не будет интересовать домен, а то из чего состоит прививка.
А состав прививки и противопоказания к ней абсолютно не зависят от ру или не ру
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25.03.2021 02:17 Ответить
Вакцинации против кори, ветрянки, полиомиелита и т.д. - безусловно, нужны.
А вот от "ковида" - это будет военное преступление.
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23.03.2021 23:40 Ответить
Бред! Непривитый только себя нарожает на небезопасность ! Или я чего то не понимаю!
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24.03.2021 02:02 Ответить
почему бред? все верно. и если прочитать то, что написано в статье, то все становится понятным: "Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка."
непривитый ребенок в первую очередь сам подвергается опасности и чтобы его защитить, его приходится изолировать от учебного процесса.
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24.03.2021 16:00 Ответить
Нарожает? Рожать собрались?
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25.03.2021 02:18 Ответить
Нарушение конституции
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24.03.2021 08:41 Ответить
Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, Источник: https://censor.net/ru/n3255106

PZDC - Дожилися, липових справок побільшає
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24.03.2021 12:31 Ответить
Кстати вы правы, у меня есть некоторые знакомые антипрививочники. У них липовые прививки у детей...
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24.03.2021 16:10 Ответить
И что , как детишки? Заболели уже всеми мыслимыми и немыслимыми болячками от которых есть вакцины.
И скажу вам по секрету, что больше всего липовых прививок у врачей и их детей.Они немножко больше знают
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25.03.2021 02:21 Ответить
Какой СМЫСЛ тогда прививок ??? Если привитый ребенок, все равно в опасности, на спорт площадке и где угодно может общаться с непривитым.....
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24.03.2021 16:08 Ответить
Небезпека є завжди, але її може бути менше або більше. Це все одно, що їздити за кермом непристебнутим, виправдовуючи це тим, що у вас може влетіти вантажівка і тоді той ремінь буде до сраки...
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24.03.2021 16:27 Ответить
Так чего ему, привитому бояться? Он то привитый! Гуляй и радуйся.
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25.03.2021 02:22 Ответить
Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная (Meals, mumps and rubella virus vaccine live attenuated)
Инструкция
….
Вспомогательные вещества:
сорбитол 5%, желатин 2.5%, НЕОМИЦИНА B сульфат ≤2.5 мкг.
Неомици́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA антибиотик из группы аминогликозидов, представляет собой смесь антибиотиков неомицина А, В и С, продуцируемых Streptomyces fradiae. выпускается в виде сульфата.
Парентерально неомицин не используется, так как ВЫСОКО ТОКСИЧЕН для почек и слухового нерва.
Парентерально - Это прежде всего инъекции и ингаляции.
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25.03.2021 02:41 Ответить
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (АКДС-вакцина) (Pertussis vaccine, diphtheria-tetanus adsorbed (DTP vaccine)) Инструкция по применению
Вспомогательные вещества: МЕРТИОЛЯТ 100 МКГ (КОНСЕРВАНТ)
Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, - ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация https://ru.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
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25.03.2021 02:42 Ответить
Имовакс Полио суспензия д/ин. по 0,5 мл (1 доза) в предвар. запол. шпр. №1 з голк.
Инструкция
Допоміжні речовини: АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД, натрію хлорид та вода для ін'єкцій.
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25.03.2021 02:43 Ответить
Не является тайной тот факт, что вакцины обычно разрабатываются с использованием клеток абортированных человеческих эмбрионов, известными как MRC-5 и WI-38. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) открыто перечисляют некоторые из вакцин, которые используют эти "человеческие диплоидные" клетки, включая Twinrix (вакцина против Гепатита A / Гепатита B), ProQuad (против кори, эпидемического паротита, краснухи и вируса ветряной оспы) и Varivax (против ветряной оспы). Опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов http://xn----8sbeyxgbych3e.ru-an.info/ США (FDA) листы-вкладыши к вакцинам, такие как этот вкладыш для вакцины Varivax, также открыто признают использование прерванных линий клеток зародыша человека, таких как MRC-5:
Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следы неомицина и бычьей телячьей сыворотки из питательных сред MRC-5.
Вкладыш к еще одной вакцине Priorix-Tetra (MMRV) от компании GlaxoSmithKline также открыто перечисляет использование клеток абортированных человеческих эмбрионов в своей вакцине:
Каждый штамм вируса отдельно продуцируется либо в клетках куриного эмбриона (паротит и корь), либо в диплоидных клетках MRC-5 человека (краснуха и ветряная оспа).
http://tmchorev.ru/publishing/2018/v-vaktsini-dobavlyayut-rakovie-geni-cheloveka.html
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25.03.2021 02:43 Ответить
AstraZeneca https://www.aap.com.au/are-aborted-babies-being-used-for-a-covid-19-vaccine/ использовала для разработки препарата клеточную линию HEK 293, которая https://fullfact.org/online/foetal-cells-covid-vaccine/ происходит от абортированного плода из Нидерландов (1973 год).
Беременность была прервана законно - правда, по другим причинам, а https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients#human-cell-strains не с целью производства вакцин.
С тех пор ученые неоднократно тиражировали и клонировали эти клетки.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-vatikane-nazvali-ispolzovanie-vakciny-ot-covid-19-moralno-priemlemym
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25.03.2021 02:45 Ответить
Речь идет о клетках, которые получены из человеческих абортированных эмбрионов, поэтому против их применения выступает Русская православная церковь.
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney),
клетки эмбрионов человека.
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25.03.2021 02:46 Ответить
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