Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, непривитой по возрасту", - говорится в сообщении.

Согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

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В Верховном Суде отмечают, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, вместе с тем, в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов", - подчеркнули в Суде.

В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

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