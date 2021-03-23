Отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся, - Верховный Суд
Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.
"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, непривитой по возрасту", - говорится в сообщении.
Согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".
В Верховном Суде отмечают, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, вместе с тем, в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".
"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов", - подчеркнули в Суде.
В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.
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Чем же могут навредить компоненты вакцин? И тимеросал, и соли алюминия, представляют собой органические соединения тяжелых металлов (ртути и алюминия). Известно, что данные металлы оказывают негативное влияние на нейроны головного мозгаи могут провоцировать развитие некоторых заболеваний у взрослых и детей. Так алюминий в организме человека может вызывать болезнь Альцгеймера, синдром хронической усталости.
Тимеросал у детей, наряду с алюминием может провоцировать развитие такого заболевания как аутизм.
Негативный эффект от употребления малых доз тяжелых металлов проявляется через довольно длительное время (у детей быстрее в силу несовершенства защитных структур и развития организма),
Источник: http://grippozus.ru/158-vliyanie-komponentov-vakcin-konservantov-i-adyuvantov-timerosala-i-soley-alyuminiya-na-zdorove.html
По поводу ртути - вообще высосаная херня из пальца, которую особенно смешно слышать от жителя страны, где люди едва доживают до 65 лет изза повальных сердечно-сосудистых проблем и болезней ЖКТ вкупе со смогом, алкоголем и курением
вот тут читайте про ртуть и просвещайтесь:
https://www.who.int/immunization/newsroom/thiomersal_information_sheet/ru/
«Я - автор вакцины, но не могу утверждать, что она совершенно, полностью безвредна. Прежде, чем наступать таким образом на инфекции следует спросить у людей:хотят ли они идти по этому пути?
Известны ли им и все "ЗА" и "ПРОТИВ"?
Как хотите, но обязанность cохранить жизнь дает нам одно ПРАВО - ЗНАТЬ!. А я пока не знаю, что лучше…»
Япония приняла закон, запрещающий вакцинацию АКДСдетей до двухлет и случаев СВДС в Японии не стало
Медицинская правда «Вакцинация - подрыв здоровья нации»
http://ruslekar.info/Vaktsinatsiya--podriv-zdorovya-natsii-896.htm
"ви, діду, десь чарку #обнули, чи укололись харашо" (с)
Например АКДС расшифровывается
адсорбированная коклюшно-дифтерийно-Столбнячная вакцина.
Хотя препарат от столбняка является анатоксином.
Но что это меняет в нашем споре за и против повальной без разбору иммунизации?
БРЕД ! Если ты привит, то чего боишься не привитых ! По моему суд осознанно стал на сторону "медицинской" мафии и чиновнического беспредела !
Это их право.
Но у других родителей тоже должны быть права относительно СВОЕГО ребенка.
Они понимают, что вмешательство в имунную систему ребенка - это очень серьезно. И они понимают, что не дай Бог с ребенком что-то случится, они вместе с этим ребенком будут никому не нужны.
И чем грызться без толку, лучше бы все добивались, чтобы ребенка перед прививкой тщательно обследовали, а в случае, не приведи Господь, после прививки ребенок пострадает, он получал компенсацию за утерянное злоровье. А его родители не стояли с протянутой рукой о помощи.
То же самое будет со сферой услуг, высшим образованием и транспортом.
Можете уже начинать организовывать поселения в тайге.
Ви вже записалися на Ковішілд ?
Так на що тоді записалися ?
І коли перше щеплення ?
1. Через дию.
2. Через портал.
3. По телефону.
Еще раз для тех, кто в танке:
1. При записи нет выбора или указания вакцины.
2. При записи есть указание категории вакцинации.
3. Дата вакцинации не указывается.
Поскольку к первым трем категориям я не отношусь, то, скорее всего, не скоро.
Есть возможность отказаться, когда уже звонят, если не устраивает вакцина.
Расчитываю вакцинироваться только Пфайзером.
Не выйдет в госочереди - сделаю это за свой счет в частной клинике.
Не выйдет в Украине - вакцинируюсь в Болгарии.
Поэтому очередь на вакцинацию - это только один из запасных вариантов.
И это лучше, чем сидеть, мазать сопли по жлобской необразованной морде и ждать очередь на кладбище.
А тут не так. Людина не знає, чим її колотимуть, поки не опиниться перед медпрацівником у день призначеного рандеву. Коли дають папірчик на підпис і дістають ампулу.
Чи можна тоді відмовитися - не в курсі.
Запису жодного нема - лише по категоріях і черзі встановленій урядом (з того, що читаю).
Напишете тоді, мені було б цікаво.
Вже не нервуватимете так. А маску далі носитемете ?
А когда родители отказываются от вакцинопрофилактики для своих детей от болезней, ряд из которых буквально 100-150 лет назад косили народ миллионами - это "их право", которое "нужно уважать".
Я не подопытный кролик и имею право знать какой препарат мне собираются вводить.
Мне должны дать Инструкцию к вакцине, чтобы я мог с ней ознакомиться и внимательно изучить состав и противопоказания.
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Стаття 12. Маркування лікарських засобів
ДО КОЖНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ, ДОДАЄТЬСЯ ІНСТРУКЦІЯ про застосування лікарського засобу, яка повинна містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.
Я нигде пока не видел Инструкции к Ковишилду. Я нигде пока не слышал, что кого-то перед прививкой хоть элементарно обследовали.
Я ничего не знаю о гарантии компенсации, если я пострадаю от вакцины!
Детям, которым рекомендуется ТОЛЬКО грудное молоко до шести месяцев и старше по причине того, что их хрупкий организм не может принимать другую пищу, вводят 30 доз, включая ревакцинации, мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
Вакцины содержат тяжелые металлы, канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, контаминированную сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
Ще добавляют наноалюміній для більш кращої реакції організма на щеплення. Читати треба про вакцини, а не теоріями маятись...
бо без неї неможливо зберегати вакцину
И да, если хочешь, чтобы оппонент признал ошибку - всегда полезно начинать аргументацию со слова "дебил". Очень помогает. )
А если будешь любознательным, узнаешь и еще много другого, которое тебя сильно удивит
Не знати состав вакцин і сперечатись це може тільки дебіл робити.
"Живиє" вакцини, що ти мелеш "дохтор".
Ну а "знакомые и единомышленники" рано или поздно добьются уничтожения коллективного иммунитета. И когда их ребенок будет задыхаться от дифтерии, возможно, многое переоценят. Если, конечно, всё-таки есть какие-то мозги, чтоб переоценивать.
А вообще, если вас интересует суть вопроса по существу, то вас не будет интересовать домен, а то из чего состоит прививка.
А состав прививки и противопоказания к ней абсолютно не зависят от ру или не ру
А вот от "ковида" - это будет военное преступление.
непривитый ребенок в первую очередь сам подвергается опасности и чтобы его защитить, его приходится изолировать от учебного процесса.
PZDC - Дожилися, липових справок побільшає
И скажу вам по секрету, что больше всего липовых прививок у врачей и их детей.Они немножко больше знают
Инструкция
….
Вспомогательные вещества:
сорбитол 5%, желатин 2.5%, НЕОМИЦИНА B сульфат ≤2.5 мкг.
Неомици́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA антибиотик из группы аминогликозидов, представляет собой смесь антибиотиков неомицина А, В и С, продуцируемых Streptomyces fradiae. выпускается в виде сульфата.
Парентерально неомицин не используется, так как ВЫСОКО ТОКСИЧЕН для почек и слухового нерва.
Парентерально - Это прежде всего инъекции и ингаляции.
Вспомогательные вещества: МЕРТИОЛЯТ 100 МКГ (КОНСЕРВАНТ)
Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, - ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация https://ru.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
Инструкция
Допоміжні речовини: АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД, натрію хлорид та вода для ін'єкцій.
Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следы неомицина и бычьей телячьей сыворотки из питательных сред MRC-5.
Вкладыш к еще одной вакцине Priorix-Tetra (MMRV) от компании GlaxoSmithKline также открыто перечисляет использование клеток абортированных человеческих эмбрионов в своей вакцине:
Каждый штамм вируса отдельно продуцируется либо в клетках куриного эмбриона (паротит и корь), либо в диплоидных клетках MRC-5 человека (краснуха и ветряная оспа).
http://tmchorev.ru/publishing/2018/v-vaktsini-dobavlyayut-rakovie-geni-cheloveka.html
Беременность была прервана законно - правда, по другим причинам, а https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients#human-cell-strains не с целью производства вакцин.
С тех пор ученые неоднократно тиражировали и клонировали эти клетки.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-vatikane-nazvali-ispolzovanie-vakciny-ot-covid-19-moralno-priemlemym
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney),
клетки эмбрионов человека.