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В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин

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Руководство политической партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предупредили об исключении, если не будем сохранять партийную дисциплину… еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть, в целом нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий," – отметил Юрчишин во время онлайн-включения на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он добавил, что окончательного решения нет, хотя "есть намек, что, возможно, будет".

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Накануне член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в социальной сети Facebook заявил, что ему якобы сообщили об исключении из партии, но не за участие в акции у Офиса президента 20 марта, а за голосование в Верховной Раде. При этом он подчеркнул, что в связи с этим у него есть "доказательство – протокол политсовета". Кроме того, Юрчишин проинформировал, что партия якобы намерена исключить из своего состава еще нескольких партийцев. "Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее (партию – ред.) создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", – сказал парламентарий.

Позже в пресс-службе партии "Голос" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что политсиыла не принимала в текущем году решений об исключении кого-либо из своих рядов.

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16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).

Как объяснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Устинова после голосования, мнения по законопроекту №5133 во фракции разделились. По ее словам, поддержать направление документа в КС было необходимо, чтобы получить заключение о его несоответствии Основному закону Украины.

исключение (84) Юрчишин Ярослав (158) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+5
Час політичного стриптизу усіх олігархічних тушок.
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23.03.2021 17:38
+5
Та ні, це Пінчук намагається ними гратися руками Кіри Рудик і Ярослава Железняка...
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23.03.2021 17:38
+5
За плохое поведение.

В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7323
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23.03.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Дурачки играются в бирюльки. Хай им Бог допомагає!
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23.03.2021 17:36 Ответить
Та ні, це Пінчук намагається ними гратися руками Кіри Рудик і Ярослава Железняка...
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23.03.2021 17:38 Ответить
Почему пытается? По моему у него это неплохо выходит.
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23.03.2021 18:22 Ответить
Не назвав ще двох "дисидентів": Галину Васильченко і Сергія Рахманіна
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23.03.2021 17:37 Ответить
Час політичного стриптизу усіх олігархічних тушок.
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23.03.2021 17:38 Ответить
"Голос" дуже любив 95 квартал,да і пісочниці рядом.
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23.03.2021 17:40 Ответить
За плохое поведение.

В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7323
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23.03.2021 17:50 Ответить
В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3503
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23.03.2021 17:54 Ответить
Привычка из детства. Ни чего страшного. Пройдет со временем. Главное, что не как у Кивы.
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23.03.2021 17:57 Ответить
а что у кивы? вы ни разу яйца не чесали летом?
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23.03.2021 19:07 Ответить
А вы???
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23.03.2021 19:45 Ответить
Так что у кивы?
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23.03.2021 19:49 Ответить
Буквы читать умеешь???
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23.03.2021 19:57 Ответить
бред "как у кивы" ни о чём не говорит. Русский язык знаешь?
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23.03.2021 20:33 Ответить
К дохтору. Учи буквы.
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23.03.2021 20:36 Ответить
Тебе надо ты и учи.
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23.03.2021 20:44 Ответить
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23.03.2021 20:47 Ответить
.
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23.03.2021 21:08 Ответить
У вас уже или ещё?
Из детства....
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23.03.2021 20:09 Ответить
А у вас???
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23.03.2021 20:12 Ответить
Я понял.
У вас нет яиц и полно козявок.
Всё, как в детстве.
Вопросов больше нет.
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23.03.2021 20:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/475366 , https://censor.net/ru/user/461790. Я понял коллеги из одной палаты.
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23.03.2021 20:22 Ответить
Тяжёлое детство было... Голодное...
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24.03.2021 06:23 Ответить
🤮🤮🤮
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23.03.2021 18:01 Ответить
основания смехотворны( ну что там эрмак профукал набу) Когда то их Голова Кира рассказывала почему она так ненавидит пороха - за деньги, будет навидеть-перестанут платить. Ушел композитор, спонсор дал денег на кААлицию со слугами (маячит перед слугами распад) сменили лидера фракции, ермак хороводит с голосом и бютом, зализняк постепенно покрывается ржавчиной, голос партии стал похожий на голос зеленского, такой же жлобский. Путь такой же как у другой львовской рафинированной фронды, которая сначала блистала а потом перешла на самоокупаемость. Что ни возьми львовское в политике - что рання свобода, что партия мера, что партия композитора - полная самоокупаемость. Делайте взносы, господа.
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23.03.2021 17:51 Ответить
Ну если Юрчишина исключать, то тогда не знаю, с кем они останутся. Лучше бы "певца" исключили. Глядишь и рейтинг бы вырос.
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23.03.2021 17:58 Ответить
С шоуменом, который "вдруг" вспомнил, что снялся в рашенской франшизе. Правда деньги за это не забыл получить за весь отснятый сезон.
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23.03.2021 18:25 Ответить
НАивная...Суд признает всё что бубочка скажет... И это уничтожит единственный независимый следственный институт в стране..Думаю - людям дали денег... А отмазку они придумали...
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23.03.2021 17:59 Ответить
Марионетки , на подтанцовке «слуг дьявола « ***** , специально созданные гнидой пинчуком , чтобы вырвать голоса у ЕС !
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23.03.2021 17:59 Ответить
Судячи з учорашнього ефіру у Пінчука, як зажігал там Геращенко, дніпровський кланолігархомафії не проти допомогти Авакову хоч на вибори піти, хоч при владі зберегтись...
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23.03.2021 18:04 Ответить
щойно стало відомо, чому "зажігал там Геращенко": це була вказівка з ОП (охвістя). Щойно Костянтин Єлісеєв повідомив, що вчора була зустріч д'єрмака з послами G7 в Україні. Він їх просив, щоб їхній резолюції по подіям 20.03.20. біля ОП було згадано Порошенка і ЄвроСолідарність як організаторів...
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23.03.2021 19:20 Ответить
В "Голосі" попередили шістьох депутатів про можливе виключення з політсили за недотримання "партійної дисципліни", - Юрчишин

ПЕРЕКЛАДАЮ.
У ПОЛІТИЧНИХ ІМПОТЕНТІВ ВИМАГАЮТЬ ТВЕРДОСТІ ПЕРЕКОНАНЬ.
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23.03.2021 18:41 Ответить
В своей ненависти к Порошенко, в зародіше похоронили перспективную проукраинскую силу. Ни Порошенко враг Украины, а Путин. И когда вот такие Садомазопомощи или Волосы начинают подменять понятия, они сразу уходят на свалку истории. А Порох был, есть и будет.
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23.03.2021 18:45 Ответить
..так а скоко потом останетси голосящих...??= палтора землекопа..)) - смелые, однако одиночки..)))
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23.03.2021 22:41 Ответить
 
 