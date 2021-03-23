В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин
Руководство политической партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предупредили об исключении, если не будем сохранять партийную дисциплину… еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть, в целом нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий," – отметил Юрчишин во время онлайн-включения на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом он добавил, что окончательного решения нет, хотя "есть намек, что, возможно, будет".
Накануне член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в социальной сети Facebook заявил, что ему якобы сообщили об исключении из партии, но не за участие в акции у Офиса президента 20 марта, а за голосование в Верховной Раде. При этом он подчеркнул, что в связи с этим у него есть "доказательство – протокол политсовета". Кроме того, Юрчишин проинформировал, что партия якобы намерена исключить из своего состава еще нескольких партийцев. "Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее (партию – ред.) создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", – сказал парламентарий.
Позже в пресс-службе партии "Голос" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что политсиыла не принимала в текущем году решений об исключении кого-либо из своих рядов.
16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).
Как объяснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Устинова после голосования, мнения по законопроекту №5133 во фракции разделились. По ее словам, поддержать направление документа в КС было необходимо, чтобы получить заключение о его несоответствии Основному закону Украины.
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Из детства....
У вас нет яиц и полно козявок.
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