Карантин в Киеве ослабят, если в течение 5 дней будет улучшение ситуации, - КГГА
С 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - объяснил замглавы КГГА.
По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в "красную" зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.
"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - сказал Поворозник.
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Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.
Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.