РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4934 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 113 16

Карантин в Киеве ослабят, если в течение 5 дней будет улучшение ситуации, - КГГА

Карантин в Киеве ослабят, если в течение 5 дней будет улучшение ситуации, - КГГА

С 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", - объяснил замглавы КГГА.

По словам Поворозника, дальнейший пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации. Кабинет министров определил четкие параметры, согласно которым регион входит в "красную" зону и выходит из нее, уточнил первый замглавы КГГА.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право - это остановка общественного транспорта", - сказал Поворозник.

Также читайте: Спецпропуска в транспорте Киева могут ввести в случае ухудшения эпидситуации, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2982) Киев (25516) Поворозник Николай (122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Всі люди повинні носити маски, бо вони можуть когось заразити.
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.

Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:50
+4
не ослаблять а Юлия Мендель
показать весь комментарий
23.03.2021 17:57
+4
Дебілів на планеті Земля зараз налічується близько 70% від загальної кількості. І це ще дуже оптимістичні цифри, тому і проводять над ними такі злочинні соціальні експерименти тепер завдяки ЗМІ та Інтернету вже в світовому масштабі.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему Кличко не читает статистику? Что с ним?
показать весь комментарий
23.03.2021 17:42 Ответить
Там, розказують, медики не фіксують купу випадків захворювань на ковід, щоб зменшити статистику. Так що таким методом це зробити можливо. Он жара прийде (може) - і випадків зменшиться.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:46 Ответить
есть ещё вариант. Если прилетят инопланетяне и заставят носить маски.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:00 Ответить
Всі люди повинні носити маски, бо вони можуть когось заразити.
Всіх чоловіків потрібно каструвати, бо вони можуть когось згвалтувати.
Всім автомобілям треба заборонити пересуватися, бо вони можуть когось збити.
Всі будинки, вищі одного поверху, треба заборонити будувати, бо хтось може випасти з вікна і вбитись.
Всім людям треба заборонити пити, бо можна вдавитись насмерть.

Отаку десь "логіку" підтримують безмізкі істоти.
показать весь комментарий
23.03.2021 17:50 Ответить
Дебілів на планеті Земля зараз налічується близько 70% від загальної кількості. І це ще дуже оптимістичні цифри, тому і проводять над ними такі злочинні соціальні експерименти тепер завдяки ЗМІ та Інтернету вже в світовому масштабі.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:33 Ответить
ты ещё забыл уточнить роль рептилоидов в этом безобразии
показать весь комментарий
23.03.2021 23:02 Ответить
не ослабят - степашка еще в старой куртке ходит за 600К
показать весь комментарий
23.03.2021 17:50 Ответить
Не по теме, но про кацов мало тем в Цензоре последнее времяКарантин у Києві послаблять, якщо протягом 5 днів буде поліпшення ситуації, - КМДА - Цензор.НЕТ 7275
показать весь комментарий
23.03.2021 17:53 Ответить
не ослаблять а Юлия Мендель
показать весь комментарий
23.03.2021 17:57 Ответить
какие прекрасные комментарии
показать весь комментарий
23.03.2021 17:58 Ответить
Фігаро тут, фігаро там!
показать весь комментарий
23.03.2021 17:57 Ответить
Ублюдки! Вони геть вже знущаються з цих людей. А люди як тупе безмозге бидло, понатягували ганчірки на носа і вже навіть не бекають, просто мичать.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:30 Ответить
Кому нужен этот цирк? Транспорт забит, садики работают и прут туда всех подряд больных - здоровых, в школы с понедельника идут. Где у нас локдаун, в каком месте?
показать весь комментарий
23.03.2021 18:35 Ответить
нахер пошли недоразвитые
показать весь комментарий
23.03.2021 18:50 Ответить
Ослабить-ужесточить-ослабить-ужесточить .. и так по кругу... дебилы ***.. ужесточением локдауна-карантина Корону не вылечить !!! Тут нужен комплекс мер и локдаун это одна из них - он нужен только для того чтобы не ********** к куям от аншлага посетителей система минздрава..
показать весь комментарий
23.03.2021 19:11 Ответить
реальный карантин в Украине невозможен по определению. Из-за тупости власти и дебелизма народа.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:05 Ответить
 
 