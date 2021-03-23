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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Широкино и Авдеевки, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Широкино и Авдеевки, - пресс-центр ОС

С начала суток, 23 марта, зафиксированы три обстрела украинских позиций со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевка российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Бандеровцы уже в логове фашизма
Від початку доби найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Широкиного та Авдіївки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7651
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23.03.2021 18:21 Ответить
 
 