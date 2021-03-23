С начала суток наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Широкино и Авдеевки, - пресс-центр ОС
С начала суток, 23 марта, зафиксированы три обстрела украинских позиций со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевка российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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Люцифер
показать весь комментарий23.03.2021 18:21 Ответить Мне нравится 1
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