РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5195 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 140 10

Более 300 тыс. украинцев записались на вакцинацию от COVID-19 через "Дію". ИНСТРУКЦИЯ

Более 300 тыс. украинцев записались на вакцинацию от COVID-19 через

На сегодняшний день 326 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через электронное приложение "Дія".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой транформации.

"Минцифра и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в электронном приложении "Дія". Минцифра разработала техническую часть предоставления услуги регистрации. На сегодня 326 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию. В мобильном приложении "Дія" - 275356, на портале "Дія" - 25947, а через контакт центр МЗ - 25 033 украинцев", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав

Записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно:

На портале "Дія" - инструкция:

В приложении "Дія" (обновить приложение до последней версии, чтобы услуга была доступна) - инструкция:

Через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19

Также читайте: Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка

вакцина (3815) карантин (16729) Минцифры (316) Дія (423) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Ковід трохи зменшить популяцію ідіотів. Розвелось їх забагато останні часи
показать весь комментарий
23.03.2021 18:55
+2
Половина вже переболіли, тому поділи прогноз на 2, половина не хоче вакцинуватись, іще на 2, вийде 2,5 роки плюс мінус. Зе математика.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:57
+2
Треба ще врахувати, що вакцинованих через 9 місяців треба знову вакціонувати.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вікно Овертона та скриня Пандори. Відкриті.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:46 Ответить
Ковід трохи зменшить популяцію ідіотів. Розвелось їх забагато останні часи
показать весь комментарий
23.03.2021 18:55 Ответить
Якщо нас будут вакцінувати такими темпами, а саме 10000 у день, то 38 млн українців будуть вакцінувати 10 років!!!
показать весь комментарий
23.03.2021 18:54 Ответить
Половина вже переболіли, тому поділи прогноз на 2, половина не хоче вакцинуватись, іще на 2, вийде 2,5 роки плюс мінус. Зе математика.
показать весь комментарий
23.03.2021 18:57 Ответить
Треба ще врахувати, що вакцинованих через 9 місяців треба знову вакціонувати.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:12 Ответить
А в Україні вже 2-3 нових штамма "корони", на яких ця вакціна незрозуміло як діє...
показать весь комментарий
24.03.2021 06:58 Ответить
Очікувано срок імунітету внаслідок вакцинації складає до 6-12 місяців, якщо взагалі подіє, бо гарантії нема. Тому кожному можна записатися ще й на наступний рік, щоб не одна черга була, а 2-3.
показать весь комментарий
23.03.2021 19:01 Ответить
Бате шырнули эту вакцину, два дня потом отходил, температура была под 38. Но в прочем ничего удивительного, там основа - вирус вроде ОРВИ с добавлением части ДНК ковидлы. Мне уже будет спокойней, даже если заражусь - заживет как на собаке, главное никого особо не заражу.
показать весь комментарий
23.03.2021 19:07 Ответить
Я записался дней 15 назад, интересно в этом году очередь дойдет?😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
23.03.2021 19:15 Ответить
Цікаво, хто придумав слово "щеплюватись"??? - Чому не "щепитись"?
показать весь комментарий
24.03.2021 02:49 Ответить
 
 