Более 300 тыс. украинцев записались на вакцинацию от COVID-19 через "Дію". ИНСТРУКЦИЯ

На сегодняшний день 326 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через электронное приложение "Дія".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой транформации.

"Минцифра и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в электронном приложении "Дія". Минцифра разработала техническую часть предоставления услуги регистрации. На сегодня 326 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию. В мобильном приложении "Дія" - 275356, на портале "Дія" - 25947, а через контакт центр МЗ - 25 033 украинцев", - сказано в сообщении.

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Записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно:

На портале "Дія" - инструкция:

В приложении "Дія" (обновить приложение до последней версии, чтобы услуга была доступна) - инструкция:

Через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19

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