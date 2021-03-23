За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть в первую очередь борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тыс. человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев", - говорит Герасимов.

"Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни - это печальный антирекорд. В то же время, в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от ковида с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств. Из-за своего непрофессионализма и дилетантизма Зеленский на данный момент не только тотально проиграл мировую конкуренцию за вакцины, но и завалил борьбу с коронавирусом внутри государства - один Буковель чего стоит ", - отметил сопредседатель фракции "ЕС".

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство для обслуживания Зеленского. Этот орган должен рассматривать важнейшие вопросы безопасности государства", - убежден Герасимов.

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"О внеочередном заседании парламента: в связи с критической ситуацией с эпидемией коронавируса - требуем от монобольшинства и лично Зеленского прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере ", - отметил Герасимов.

Он также настаивает на включении в повестку дня парламента Постановления оппозиции 4105 о создании ВСК по расследованию государственной измены на самом высоком уровне при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.

"Наконец необходимо принять постановление № 5100 о прекращении политически мотивированных преследований граждан, чтобы снизить градус напряжения в обществе. Потому что людей возмущает несправедливость власти, которая является ничем иным как политическими репрессиями против патриотов ", - резюмирует Герасимов.

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