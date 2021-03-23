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Новости
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За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов

За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть в первую очередь борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тыс. человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев", - говорит Герасимов.

"Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни - это печальный антирекорд. В то же время, в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от ковида с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств. Из-за своего непрофессионализма и дилетантизма Зеленский на данный момент не только тотально проиграл мировую конкуренцию за вакцины, но и завалил борьбу с коронавирусом внутри государства - один Буковель чего стоит ", - отметил сопредседатель фракции "ЕС".

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство для обслуживания Зеленского. Этот орган должен рассматривать важнейшие вопросы безопасности государства", - убежден Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживаем проведение внеочередного заседания Рады, но только при условии рассмотрения важных вопросов, - заявление "ЕС"

"О внеочередном заседании парламента: в связи с критической ситуацией с эпидемией коронавируса - требуем от монобольшинства и лично Зеленского прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере ", - отметил Герасимов.

Он также настаивает на включении в повестку дня парламента Постановления оппозиции 4105 о создании ВСК по расследованию государственной измены на самом высоком уровне при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.

"Наконец необходимо принять постановление № 5100 о прекращении политически мотивированных преследований граждан, чтобы снизить градус напряжения в обществе. Потому что людей возмущает несправедливость власти, которая является ничем иным как политическими репрессиями против патриотов ", - резюмирует Герасимов.

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Автор: 

внеочередное заседание (262) Герасимов Артур (312) Европейская Солидарность (1051) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5699
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23.03.2021 18:43
+12
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6380
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23.03.2021 18:53
+10
чемпион борьбы с короной тупо уморит украинцев...и это вина зесрань ,которая вопила,что хочет не профессионалов у власти
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23.03.2021 18:45
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За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5699
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23.03.2021 18:43 Ответить
Зелёные мародёры могут до трупов на улицах дохороводиться
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23.03.2021 18:45 Ответить
головне щоб трупи були на вулицях в масках
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23.03.2021 19:12 Ответить
чемпион борьбы с короной тупо уморит украинцев...и это вина зесрань ,которая вопила,что хочет не профессионалов у власти
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23.03.2021 18:45 Ответить
За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6380
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23.03.2021 18:53 Ответить
Степанова, Зеленского, Подоляка, Ермака - ПОД СУД!!!!
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23.03.2021 18:47 Ответить
В усьому винний Порошенко. Йди геть, розбійнику!

За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее процента населения - это полный провал власти, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3881
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23.03.2021 18:47 Ответить
Слава Богу, что так мало завезли шмурдяка! Бедный Степанов, какие убытки....
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23.03.2021 18:59 Ответить
А на що можна очікувати коли цей Кабмін не має програми діяльності, його вже давно пора переформатувати, а не костантувати постійні "провали".
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23.03.2021 19:05 Ответить
Кабмин в условиях монобольшинства монобыдла -- это продолжение рук Бени и Зели. От смены кукол шапито не перестанет быть им.
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23.03.2021 19:12 Ответить
Да эти "куклы" уже "приелись". Кем-то уже было сказано здесь на форуме, что аж тошнит.
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23.03.2021 21:56 Ответить
Сколько раз зекретин менял тот кабмин...может дело в морде,т е в зекретине?
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23.03.2021 19:20 Ответить
Действительно можно считать, что проблема комплексная.
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23.03.2021 21:52 Ответить
Все потому,что наша власть не может предвидеть наперед,спланировать,подготовиться противодействовать и тд...Она реагирует на вызовы уже по факту.Поэтому и решения принимаются на ходу, в таком паническом состоянии, отсюда и результаты.
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23.03.2021 19:27 Ответить
какое у него приятное честное лицо.
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23.03.2021 20:51 Ответить
это полный провал

Кому провал.А кому-то нал.
Мировая афера мирового капитала. А разругались на дележке денег.
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23.03.2021 21:13 Ответить
это полный провал

Кому провал.А кому-то нал.
Мировая афера мирового капитала. А разругались на дележке денег.
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23.03.2021 21:15 Ответить
"Хуже не будет"
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23.03.2021 22:55 Ответить
 
 