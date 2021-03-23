Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 23 марта побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксировали только у 594 привитых.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"При вакцинации от COVID-19 бывают побочные реакции. Мы их все фиксируем, мы о них всех говорим. У нас за все время было 594 побочные реакции при вакцинированных 121 922 людях", - рассказал Степанов.

В начале марта глава Минздрава сообщал, что у большинства вакцинированных присутствуют только незначительные аллергические реакции - например, покраснение на месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов. Степанов заверил, что большая часть этих реакций организма на вакцину вполне естественна.

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Глава Минздрава также отметил, что из всех вакцинированных публичные люди составляют всего 1-1,2%. Он заявил, что не доволен темпами вакцинации в Украине. По его мнению, прививать должны вдвое больше - с последующим увеличением.