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Новости Коронавирус и карантин
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Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов

Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 23 марта побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксировали только у 594 привитых.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"При вакцинации от COVID-19 бывают побочные реакции. Мы их все фиксируем, мы о них всех говорим. У нас за все время было 594 побочные реакции при вакцинированных 121 922 людях", - рассказал Степанов.

В начале марта глава Минздрава сообщал, что у большинства вакцинированных присутствуют только незначительные аллергические реакции - например, покраснение на месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов. Степанов заверил, что большая часть этих реакций организма на вакцину вполне естественна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин

Глава Минздрава также отметил, что из всех вакцинированных публичные люди составляют всего 1-1,2%. Он заявил, что не доволен темпами вакцинации в Украине. По его мнению, прививать должны вдвое больше - с последующим увеличением.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
594 случая !? а сколько сокрыто случаев !?.. не верю я Степаниде Ковидовне...
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23.03.2021 19:22
+11
и что они по сравнению с курткой за полмиллиона!
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23.03.2021 19:27
+10
Это очень высокий показатель на 121 000 почти 600 побочных реакций. К тому же нам не говорят что это за реакции и сколько летальных исходов из этих 600 случаев.
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23.03.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
ну какбы в пару тысяч раз выше чем в АстреЗенеке.....
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23.03.2021 19:13 Ответить
від кацапського Спутника вже були б смерті...
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23.03.2021 19:37 Ответить
Чтобы были смерти "от вакцины", минздрав их должен официально признать. Куй они это сделают.
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23.03.2021 19:41 Ответить
а чо, норм ідея, давати опитувальник "за кого голосував в 2019", якщо за зeлyпу і слуг то вколювати казламордий Супутник
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23.03.2021 19:42 Ответить
двойную, нет, тройную дозу Супутника в голову!

и надпись фломастером на лбу:
"Больше не балей !"
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23.03.2021 19:50 Ответить
ні, тіки в сраку, там в голові порожнеча і буде бовтатись без діла) а якщо в сраку їм то швидко почне працювати в організмі)))
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23.03.2021 19:52 Ответить
типа здоровья им желаешь ? , це не есть добра идея !
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23.03.2021 20:28 Ответить
Мы не знаем, что и как они регистрируют, 90%, вообще ничего: просто заполняют формы от балды. Пишут покраснение кожи, иногда - температура, так, чтобы цифры в результате получились благополучные. О серьезной побочке никто никогда не узнает.

Выбрали клоунов - жрите.
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23.03.2021 19:40 Ответить
такая статистика в медицине была всегда...такие отписки.
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23.03.2021 21:24 Ответить
от астры - сильная головная боль и ломота в мышцах)) тоже не очень радует особенно у кого мигрень и ревматизм))
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23.03.2021 19:58 Ответить
учитывая что тебя лайкает олежка крыса, то вы оба кацапские боты
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23.03.2021 22:23 Ответить
здесь можно почитать с переводчиком https://nos.nl/artikel/2373913-relatief-veel-bekende-bijwerkingen-na-eerste-prik-met-astrazeneca.html
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24.03.2021 14:24 Ответить
Это векторная хрень. Там в основе вирус ОРВИ, в который встроена часть ДНК ковида. В Пфайзере просто ДНК ковида, на который иммунитет срабатывает. В общем Астразенека такая же штука, как и кацапский спутник. Но пока Пфайзера нет - хоть и такой вариант потянет.
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23.03.2021 19:15 Ответить
ну, ********** ж еще и свои руки их жопы приложили....
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23.03.2021 19:28 Ответить
Там прикол даже не только что руки из жопы. Повторная вакцинация у векторных вакцин может быть проблематичной, иммунитет сработает на основу этой вакцины и забьет ее что называется "на взлете", не позволив организму отреагировать на ДНК ковида, внедренную в эту вакцину.
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23.03.2021 21:52 Ответить
ну то такое, используют вектор от другого вируса. тут вопрос в другом - все, что ни делается в великой казламордии, автоматом должно получать статус "гавно"
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23.03.2021 22:11 Ответить
У Файзера та Модерни вакцина містить мРНК, що кодує невелику ділянку вірусної оболонки.
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23.03.2021 22:17 Ответить
Это очень высокий показатель на 121 000 почти 600 побочных реакций. К тому же нам не говорят что это за реакции и сколько летальных исходов из этих 600 случаев.
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23.03.2021 19:16 Ответить
Так у него это -- "только"!!
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23.03.2021 19:24 Ответить
Побочные реакции, а не смертельные случаи! получили 0,5% от вакцинированных.
Зато 75% получат временный иммунитет во время 3й волны ковида!
Как по мне, то лучше уколоться этим Зенеком. Я бы сделал вакцину, если бы это было возможно.
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23.03.2021 20:37 Ответить
594 случая !? а сколько сокрыто случаев !?.. не верю я Степаниде Ковидовне...
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23.03.2021 19:22 Ответить
від Спутніка користі нуль в кращому випадку...в гіршому - вже б сотня крякунула...
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23.03.2021 19:40 Ответить
подумаешь! 594 каких то там человеков, да вон их сколько!
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23.03.2021 19:24 Ответить
и что они по сравнению с курткой за полмиллиона!
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23.03.2021 19:27 Ответить
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23.03.2021 19:32 Ответить
Ублюдок.
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23.03.2021 19:31 Ответить
Бывают вакцины на основе убитого или ослабленного вируса, это уже прошлый век, в первую очередь, из-за проблем с побочными реакциями.

Астразенека - шаг номер два, это вообще левый вирус (аденовирус обезьяны), замаскированный под корону.

В организме он не размножается, но, увы, в отдельных случаях организм реагирует на него так же, как на корону: люди ловят тромбоз. Иногда - умирают.

Вакцинируйтесь пфайзером.
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23.03.2021 19:32 Ответить
Пфайзер откатов не дает..
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23.03.2021 19:35 Ответить
загляньте на https://vaers.hhs.gov/, пфайзер також має немало поганих наслідків
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23.03.2021 19:36 Ответить
Не того уровня наслідки. Пфайзер/модерна - лучшие вакцины на сегодня.
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23.03.2021 19:43 Ответить
Ви подивилися дані? Смерті вже на тисячі пішли тільки в США. Але "після" не означає "внаслідок", звичайно
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23.03.2021 19:54 Ответить
та я не про наслідки, а про "страшну таємницю", по якій ціні була закуплена вакцина... так думаю, на куртку вистачило....
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23.03.2021 19:44 Ответить
Ага, примерно 300 раз Или на 300 курток, если все по $20000
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23.03.2021 19:46 Ответить
крыса, все уже поняли что ты укриномовный кацапский тролль
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23.03.2021 23:46 Ответить
хрена себе.. так это убийство украинцев..!
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23.03.2021 19:32 Ответить
кацапе, росіян якщо не ДЖО доконає , так Спутнік доб"є
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23.03.2021 19:43 Ответить
Они спутник фактически не производят. Только на экспорт, как политический проект.
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23.03.2021 19:44 Ответить
И бегают с ним по всему миру c упоротостью распостранителей "Гербалайфа"!
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23.03.2021 19:51 Ответить
А разве кацапы могут вакцинироваться не отечественной, то есть рос. вакциной? То, что они пользуются своей вакциной, но с другой этикеткой, ничего не меняет
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23.03.2021 19:56 Ответить
як показує практика, зазвичай, повідомляється лише до 5% усіх побічних реакцій напряму від вакцини, інші списуються на стрес, погане самопочуття тощо
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23.03.2021 19:35 Ответить
Какая то ни к чёрту не годная реклама вакцин против вирусакороны
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23.03.2021 19:36 Ответить
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23.03.2021 19:45 Ответить
Пздць! І це заявляє ВІН офіційно?!
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23.03.2021 19:37 Ответить
Осложнения у одного человека это трагедия конкретной семьи. Осложнения у сотен это просто статистика. Степашка вакцинирование шмурдяком, вредность которого официально признана в цивилизованых странах, тобой рассматривается как трагедия или статистика. Почему твоя братия пиаря "на личном примере" инъекции витаминов под видом вакцинации так упорно уклоняется от простого доказательства истиной заботы о здоровье украинцев надежности и безопасности вакцинации путем принятия закона о компенсации в случае осложнений у вакцинируемого?!!!
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23.03.2021 19:46 Ответить
Интереснее узнать,какой она дает имунный ответ,то,что она не очень вредная,это хорошо,а вот где информация про пользу?
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23.03.2021 19:59 Ответить
Нужна статистика есть ли среди тяжёлобольных те ,кто прошёл вакцинацию и какой
именно вакциной.
Но такой информации нет.
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23.03.2021 21:38 Ответить
а шо це за побочное явление в синем костюме
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23.03.2021 20:00 Ответить
Побічні реакції на вакцину CoviShield в Україні зафіксовано у 594 щеплених, - Степанов - Цензор.НЕТ 6945
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23.03.2021 20:08 Ответить
https://thehill.com/policy/healthcare/544442-astrazeneca-may-have-included-outdated-data-on-vaccine-trial-officials-say AstraZeneca may have included outdated data on vaccine trial, officials say (TheHill)
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23.03.2021 22:08 Ответить
Це якийсь триндець. Це нікчемне опудало Степанов придбало якусь "бодягу", а не вакцину CoviShit (Кові-лайно), у якої побічних ефектів у десятки разів більше чим має бути у випадку нормальних вакцин. Що вони там придбали? Можливо, кацапський "Новічок-V"???
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23.03.2021 20:11 Ответить
вакцина тестируется 15 лет и тогда вырисовывается картина маслом , но старт многообещающий,цветочки с ягодками потом.
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23.03.2021 20:12 Ответить
Не совсем так. традиционные вакцины от четырёх лет .
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23.03.2021 21:39 Ответить
ДЕТЕЙ ПРИВИВАЮТ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ЗАПУГИВАЮТ ИХ РОДИТЕЛЕЙ.
Прививание детей - самый прибыльный бизнес как для производителей вакцин, так и для врачей.

Детям, которым рекомендуется ТОЛЬКО грудное молоко до шести месяцев и старше по причине того, что их хрупкий организм не может принимать другую пищу, вводят 30 доз, включая ревакцинации, мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
Вакцины содержат тяжелые металлы, канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, контаминированную сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
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23.03.2021 20:23 Ответить
у вакцині антибіотики? шось нове...
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23.03.2021 20:53 Ответить
Виктор, вы хоть пробовали почитать Инструкции к вакцинам?


Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная (Meals, mumps and rubella virus vaccine live attenuated)
ИНСТРУКЦИЯ
….
Вспомогательные вещества:
сорбитол 5%, желатин 2.5%, НЕОМИЦИНА B сульфат ≤2.5 мкг.

Неомици́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA антибиотик из группы аминогликозидов, представляет собой смесь антибиотиков неомицина А, В и С, продуцируемых Streptomyces fradiae. выпускается в виде сульфата.
Парентерально неомицин не используется, так как высоко токсичен для почек и слухового нерва.
Парентерально - это прежде всего инъекции и ингаляции.
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24.03.2021 12:05 Ответить
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (АКДС-вакцина) (Pertussis vaccine, diphtheria-tetanus adsorbed (DTP vaccine))
Инструкция по применению

.....

Вспомогательные вещества: МЕРТИОЛЯТ 100 МКГ (КОНСЕРВАНТ)

Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, - ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация https://ru.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
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24.03.2021 12:12 Ответить
Имовакс Полио суспензия д/ин. по 0,5 мл (1 доза) в предвар. запол. шпр. №1 з голк.
Инструкция
Допоміжні речовини: АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД, натрію хлорид та вода для ін'єкцій.
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24.03.2021 12:19 Ответить
а не прививайтесь кацапськими вакцинами. беріть пфайзер!
і взагалі, передайте своїм друзям кацапам, щоб не прививались взагалі. ні від чого.
хунта і біндєри їх у цьому цілком підримують
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25.03.2021 11:40 Ответить
А кто прививается кацапскими вакцинами?
На фиг они нам сдались? Их нет в Украине и зачем нам обсуждать вообще кацапские вакцины? Зачем вы о них говорите?
И что значит БЕРІТЬ ПФАЙЗЕР.
Где и за какие шиши взять, не подскажете?
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25.03.2021 13:58 Ответить
неоміцин.
"Механізм його бактерицидної дії полягає в зв'язуванні з 30S-субодиницею рибосоми бактерії, що спричиняє помилки при зчитуванні інформації, що міститься в мРНК, а також припинення ініціації синтезу білків..."
в даному випадку, це речовина, яка не прибила бацилам (ЖИВИМ бацилам у вакцині) можливість розмножуватись. тому організм тренується лише на тій кількості бактерій чи вірусів, які потрапили в організм з дозою вакцини. доза розрахована так, щоб не призвести до захворювання, але потренувати імунітет.
можливо... неоміцин і можна якось видалити з вакцини, після того як він зробив свою справу. але підозрюю, що це не просто. і що це може зробити вакцину недоступно дорогою.
але! 2,5 мікрограми - це в ТИСЯЧІ разів менша концентрація аніж в лікарських формах, які застосовуються для лікування людей.
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25.03.2021 11:37 Ответить
"але потренувати імунітет"?

Так и дотреновутся до аутоимунных заболеваний, когда затренированный, задерганный 20-ю вмешательствами иммунитет перестает понимать где друг, а где враг и начинает уничтожать уже собственный организм. Его же, извините, постоянно надрачивают на борьбу
Начинается аутоиммунное заболевание, которое не лечится. Жить вы будете , но погано и на таблетках. Будете усмирять собственный иммунитет.
Ну и каждый организм индивидуален. И то что одному проходит почти не заметно у другого вызывает болезнь, инвалидность, а то и летальный исход.
Здесь нужен подхот к каждому, обследование, пройтись по всем противопоказаниям!
Тешить себя только - а вдруг пронесет как-то не хочется. А тем более , если это твой ребенок.
Он может буде один из тысяч, но тебе уже никогда не станет легче от этого
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25.03.2021 14:08 Ответить
Мы должны не грызться друг с другом ,а бороться с чиновниками вместе за свое право не быть бесправными подопытными кроликами
§ Надо добиваться таких положений , вписанных в ЗАКОН

§ о проведении обязательного диагностического обследования ребенка, чтобы ответить на вопросы: нужно ли и можно ли прививать конкретного ребенка;

§ о неукоснительном соблюдении всех противопоказаний к введению любой вакцины: дошли до полного абсурда - противопоказания перечисляются, а диагностики нет;

§ о праве отказа родителей от прививок в случае, если их ребенок не обследован, т. е. не подготовлен к проведению этой медицинской процедуры;

§ об установлении юридической и материальной ответственности врача, производящего введение препарата (или другого медицинского работника), за причинно-следственные осложнения, вызванные непосредственным воздействием или провоцируемые прививкой, а также ответственности государства;

§ О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ ИММУНИЗАЦИЕЙ УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА ИЛИ ВЗРОСЛОГО.Чтобы потом несчастные родители не вымаливали помощь для своего ребенка у всех, кого только можно.
Тоже и по отношению к взрослым!
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25.03.2021 14:18 Ответить
Я надеюсь вы не жалеете чиновников, которые отводят глаза, когда надо помочь.Они получают несоизмеримые с нами зряплаты и не только.
Пусть находят деньги для того, чтобы обследовать человека перед вакцинацией.
Пусть несут ответсвенность, если они этого не делают!
И государство, если оно хочет массовой вакцинации, пусть будет готово также поддержать человека материально, если он заболел или стал инвалидом в результате вакцинации.

Кстати есть такой проект закона, но лежит в Раде годами и никто его не собирается ни обсуждать, ни принимать

Наши чиновники живут в другом измерении, хорошо живут и им на нас наплевать
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25.03.2021 14:24 Ответить
Это Вы об инновационных вакцинах ,или о традиционных ,белковых ?
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23.03.2021 21:42 Ответить
Побічні реакції на вакцину CoviShield в Україні зафіксовано у 594 щеплених, - Степанов - Цензор.НЕТ 3470
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24.03.2021 00:58 Ответить
Діду, от чого вам не хватає? Тюрми?
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24.03.2021 01:55 Ответить
Это вы к чему?
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24.03.2021 12:20 Ответить
За месяц вакцинации, 120 000 человек привили, а этот выродок интервью дает.
А журналисты наши, это самые настоящие проститутки: никаких вопросов лишних!
За что заплатили, про то и спрашивают.
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23.03.2021 20:27 Ответить
О журналистах. Я думаю ,что даже те ,кто не продажные ,не вникли
в корень проблем с вакцинами ,не разобрались в сути ,поэтому и вопросы задают очень
поверхностные ,не серьёзные ,не профессиональные.,иногда просто стыдно слушать.
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23.03.2021 21:49 Ответить
Вакцины содержат сыворотку крови не только шимпанзе и других обезьян, но также и коров, свиней, кур, лошадей, и даже человеческую сыворотку крови и ткани, извлеченные из абортированных эмбрионов.
Многие врачи утверждают, что болезни в детстве нужны для тренировки иммунной системы. Подавляя эти болезни, мы оставляем иммунную систему неразвитой, провоцируя появление различных аутоиммунных расстройств, таких как диабет и артрит, которые сегодня приобрели эпидемический характер.Вакцины подавляют природный иммунитет, и организм лишается своих природных антител

Стимулируя выработку только гуморального иммунитета, вакцины вызывают дисбаланс во всей иммунной системе, что приводит к угрожающему увеличению аутоиммунных расстройств
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23.03.2021 20:28 Ответить
а ви впевнені, шо не шкідливо палити таке міцне?
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23.03.2021 20:56 Ответить
Вакцина вакцине рознь. К примеру ,была и та ,так сказать ,коровья ,что
остановила эпидемию оспы.
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23.03.2021 21:51 Ответить
Вакци́на - от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. VACCINUS - «коровий». Так что вакцины все "коровьи"
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24.03.2021 12:39 Ответить
Так - так! Особливо добре тренують дитячий організм такі хвороби як поліомеліт, оспа та правець. Судячии з написаного в тебе був менінгіт, але лікуватись ти не поспішав.
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23.03.2021 22:11 Ответить
Помощь в "исправлении" здоровья детей должна быть и разумно-индивидуальной, и очень осторожной.
Прививки должны быть индивидуальными и рационально применяемыми. Совершенно необходимо диагностическое иммунологическое обследование до и после этого медицинского и очень небезобидного вмешательства. Нельзя беспредельно накапливать избыточные антитела - их избыток приводит к аутоиммунным процессам.


Отюда и "помолодевшие" АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МОЛОДЁЖИ: РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАССТРОЙСТВО НЕРВНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ И СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ, А СРЕДИ НИХ - ДЕТСКИЙ ЛЕЙКОЗ.

Иммунная система не выдерживает "планового натиска", она ломается, функции её извращаются, она "сбивается с курса", предписанного природой, человек становится более уязвимым к простуде, аллергенам, онкозаболеваниям... Растёт аллергия среди малышей - есть ли теперь такие дети, которые бы не страдали аллергическими заболеваниями?!
Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова
http://www.klumbamam.ru/statji/rebenok/esche-odno-mnenie-privivkah-pismo-onkoimmunologa/
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24.03.2021 12:54 Ответить
Разбалансированная иммунная система "не замечает" неповинующихся клеток, вышедших из-под её контроля, перерождающихся в опухолевые из-за искажённых функций макрофагального звена и, в целом, лимфоцитов. Я не встретила ни одной работы отечественных авторов, которая бы ответила на вопрос: что происходит с тимусом после БЦЖ... после десяти-двенадцатилетнего "поствакцинального напряжения", в стадии полового созревания подростков?
Иммунная система - тонкий сбалансированный механизм и, подобно другим системам, подвержена расстройству. В результате постоянного раздражения - стимуляции вакцинами, она вместо того чтобы охранять организм, губит собственные клетки за счет накопления антител, за счет аутоиммунных процессов и функционального изменения свойств клеток.
Запас лимфоцитов постепенно истощается, и организм оказывается беззащитным перед различными антропогенными факторами. Человек стареет раньше своего времени.
Я абсолютно убеждена, что вся онкология начинается с негативной перестройки иммунной системы с последующим угнетением её функций как результата "сверхнагрузки".
Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова
http://www.klumbamam.ru/statji/rebenok/esche-odno-mnenie-privivkah-pismo-onkoimmunologa/
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24.03.2021 12:54 Ответить
Кацапсинка, думку прохвесора із РАН (кцапськой какадемії маразму), зверни в трубочку, та засунь собі в ...
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24.03.2021 13:11 Ответить
А по сути есть что сказать?
Если тебя интересует исключительно фамилия, то о чем с тобой говорить?
А вот те, кто интересуются сутью и хотят знаний, могут почитать.
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24.03.2021 14:48 Ответить
По суті чого? По суті маразму, що написала фейкова професорка, фейкової академії? Може ти ще запропонуєш написи на паркані коментувати?
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24.03.2021 18:54 Ответить
Вера Владимировна Городиловав 1933году поступилав первый Московский медицинский институт, который окончила с отличием в 1938году
Через 2 месяца была призвана в ряды Краснознаменного Балтийского флота.
Фмнскую кампанию служила во второй бригаде подводных лодок КБФ, затем в Рижском военном госпитале
Вера Владимировна Городилова окончила аспирантуру, в 1958 году защитила докторскую диссертацию, в 1960 получила звание профессора, затем звание заслуженного деятеля науки РСФСР
Работала с 1949 года в Московском научно-исследовательском онколюгическом институте им. П.А. Герцена.
25 лет была заместителем директора этого института по научной работе, являлась руководителем лаборатории клинической ИММУНОЛОГИИ опухолей.
Имеет свыше 200 научных работ.
Подготовила 15докторов наук и 32 кандидата.
В течении десяти лет была депутатом Моссовета и четыре года членом исполкома Моссовета.
В течении 20лет являлась вице-президентом общества дружбы СССР- Швейцарии, главным ученым секретарем Всесоюзного общества онкологов


http://spirovoshkola8.narod.ru/index/vera_vladimirovna_gorodilova/0-32
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25.03.2021 13:22 Ответить
Обращение к президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину
Господин Президент!
В апреле 1991 года Верховный Совет Российской Федерации принял закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Закон введен в действие Вашим указом, стоит Ваша подпись. Однако статья 24 п. 5 этого закона "Об обязательных прививках" принята поспешно, без предварительного обсуждения в печати, и многие специалисты, прежде всего иммунологи, генетики и др., были лишены возможности высказать свое мнение.
Депутаты, которые проголосовали за тотальный охват прививками, по-видимому, не знают о стратегии и методологии иммунопрофилактики в других странах, а также о составе некоторых отечественных вакцин, предназначенных для системы поголовного охвата детского населения нашей страны.
Разумные, грамотные возражения других депутатов не были учтены.
Между тем, все модификации отечественной вакцины против https://1796web.com/glossary/k002.htm коклюша , дифтерии и https://1796web.com/glossary/s002.htm столбняка (АКДС, АКДС-М, АДС-М, АД) содержат формальдегид и ртутную соль - https://1796web.com/glossary/m003.htm мертиолят (последняя с предупреждением от фирм "не для лекарств") - пестициды во вполне определяемых количествах, опасных для взрослого.
И такая "вакцина" вводится инъекционно грудным детям трижды в первые полгода жизни. Известно, что технология приготовления и состав АКДС в разных странах различна.
Известно и другое: дети, прошедшие полный курс вакцинации отечественной АКДС, тем не менее, болеют и коклюшем, и дифтерией... Такое же положение и с вакцинацией против https://1796web.com/glossary/t001.htm туберкулеза .
Мы располагаем материалами, неопровержимо доказывающими, что введение этого химико-биологического конгломерата, именуемого "вакциной", вызывает большое количество осложнений, в значительной степени повышает чувствительность организма ребенка к существующему интенсивному загрязнению окружающей среды. Послепрививочные реакции на АКДС неоднозначны и обильны.
ИНОГДА ЕЕ ВВЕДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВНЕЗАПНУЮ СМЕРТЬ РЕБЕНКА.
Вакцинация в нашей стране проводится абсолютно неграмотно, без предварительного диагностического обследования, а следовательно и без учета противопоказаний, которых к введению АКДС - 16, БЦЖ - 9 и т. д. В других странах, на опыт которых так любят ссылаться функционеры от управления медициной, каждый гражданин с рождения обследован на иммунологический статус, имеет паспорт иммуностатуса и генетическую карту, которые позволяют грамотно ответить на вопросы: можно ли и нужно ли вводить любую вакцину каждому конкретному ребенку. Другими словами, https://1796web.com/glossary/e001.htm эффективная вакцинопрофилактика зависит не только от качества препарата, но и от качества организма. Что же касается здоровья наших детей в стране, переживающей социальные и экономические потрясения, к тому же на фоне тяжелейшей экологической обстановки, об этом и говорить не приходится. А еще отсутствует контроль за качеством жизнеобеспечивающих систем организма ребенка. К этому добавим бесправное, насильственное инъецирование вакцин, без разрешения родителей, начинающееся с роддомов!
Минздравовские чиновники пользуются абсолютной юридической неграмотностью населения и ставят заслон инфекционным болезням исключительно организмами детей. Это неправильно и преступно! Вместе с тем, перед организованным силовым, приказным давлением родители бессильны: детей не принимают в ясли, детские сады, не выписывают рецепты на детское питание, чинят и другие насилия.
Сейчас стало известно, что Верховный Совет намерен принять закон "О https://1796web.com/glossary/v002.htm вакцинации ", который должен еще более жестко закрепить требование поголовного охвата прививками. Система массовости в этой области медицины со многими неизвестными в здоровье каждого ребенка, тем более в нынешних условиях, это вакцинальный Чернобыль. Такой подход к проведению профилактических прививок - профилактического мероприятия, оказывает негативное воздействие, нарушающее физическую, психическую и социальную целостность человека.
Мы считаем, что принятию закона "О вакцинации" в нашей стране должны предшествовать положения: о проведении обязательного диагностического обследования ребенка, чтобы ответить на вопросы: нужно ли и можно ли прививать конкретного ребенка; о неукоснительном соблюдении всех противопоказаний к введению любой вакцины: дошли до полного абсурда - противопоказания перечисляются, а диагностики нет; о праве отказа родителей от прививок в случае, если их ребенок не обследован, т. е. не подготовлен к проведению этой медицинской процедуры; об установлении юридической и материальной ответственности врача, производящего введение препарата (или другого медицинского работника), за причинно-следственные осложнения, вызванные непосредственным воздействием или провоцируемые прививкой, а также ответственности государства; о выплате денежной компенсации за нанесенный https://1796web.com/glossary/i001.htm иммунизацией ущерб здоровью ребенка или взрослого.
Мы просим Вас, господин Президент, воспользоваться Вашим правом и добиться принятия представленных нами положений, которые узаконены в любом другом государстве. Иначе система тотальных прививочных кампаний, проводимых в нашей стране, как была, так и останется четкой демонстрацией нарушения Хельсинкской декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка.
Призываем Вас остановить своей властью действие статьи 24, п. 5 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на том основании, что этот пункт не доработан, представлен очень однобоко и, следовательно, не обеспечивает благополучия населения.
Академик, педиатр Колосов Д. В.
Генетик, к.б.н., ст.н.с. ВНМГЦ Подугольникова О. А.
Руководитель лаборатории клеточной феногенетики Кухаренко В. И.
Зав. лабораторией клинической иммуногенетики, МОНИКИ, д.м.н. Федорова К. И.
Вирусолог, к.б.н. Червонская Г. П.
Микробиолог, профессор Кравченко А. Т.
Врач-гигиенист Планкина И. В.
Онкоиммунолог, профессор Городилова В. В.
Правовед, д-р юр.н. Левченко В. И.
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25.03.2021 13:40 Ответить
Як я вже писав, менінгіт, тобі, потрібно було лікувати вчасно, не довелось би страждати ідіотизмом, хоча ти, вочевидь, не страждаєш, ти насолоджуєшся.
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28.03.2021 20:57 Ответить
Олександр Рем, по сути ты не сказал ни слова и у тебя единственный аргумент -" сам дурак"
Я пишу не для тебя, а для людей способных думать и анализировать. Для людей, которые вникают в суть вопроса. Для людей, которые хотят знать.
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29.03.2021 12:35 Ответить
Згідно ефекта Даннінга-Крюгера, доводити щось тобі - марна справа, не зрозумієш. Добре, напишу для інших. Згідно рекомендацій ВОЗ, вакцинація, єдиний спосіб запобігання багатьох невиліковних та тяжких хвороб, а також запобігання епідемій. Негативний вплив вакцинації, на імунну систему людини, не доведено жодним світовим науковим центром, та жодним вченим зі світовим імям, окрім декількох совкових комуняк-маразматиків. А нагадай мені пять світових совкових досягнень в царині медицини? чи може хочаб одного совкового Нобелівського лауреата? Немає таких? То чому, взагалі, прислухатись до белькотіння неуків? Ідіоти, на шталт тебе, вже спричинили епідемію кору в Україні, тому що читали таких же невігласів як і ти. Прізвища невігласів ти перерахував вище, можеш сміливо і себе записати туди.
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29.03.2021 19:21 Ответить
ты где столько абортированных эмбрионов взял для производства вакцин?
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24.03.2021 01:57 Ответить
Клетки абортированных эмбрионов клонируют.

AstraZeneca https://www.aap.com.au/are-aborted-babies-being-used-for-a-covid-19-vaccine/ использовала для разработки препарата клеточную линию HEK 293, которая https://fullfact.org/online/foetal-cells-covid-vaccine/ происходит от абортированного плода из Нидерландов (1973 год).
Беременность была прервана законно - правда, по другим причинам, а https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients#human-cell-strains не с целью производства вакцин.
С тех пор ученые неоднократно тиражировали и клонировали эти клетки.https://hromadske.ua/ru/posts/v-vatikane-nazvali-ispolzovanie-vakciny-ot-covid-19-moralno-priemlemym
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24.03.2021 13:17 Ответить
Не является тайной тот факт, что вакцины обычно разрабатываются с использованием клеток абортированных человеческих эмбрионов, известными как MRC-5 и WI-38.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) открыто перечисляют некоторые из вакцин, которые используют эти "человеческие диплоидные" клетки, включая Twinrix (вакцина против Гепатита A / Гепатита B), ProQuad (против кори, эпидемического паротита, краснухи и вируса ветряной оспы) и Varivax (против ветряной оспы).
Опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов http://xn----8sbeyxgbych3e.ru-an.info/ США (FDA) листы-вкладыши к вакцинам, такие как этот вкладыш для вакцины Varivax, также открыто признают использование прерванных линий клеток зародыша человека, таких как MRC-5:
Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следы неомицина и бычьей телячьей сыворотки из питательных сред MRC-5.
Вкладыш к еще одной вакцине Priorix-Tetra (MMRV) от компании GlaxoSmithKline также открыто перечисляет использование клеток абортированных человеческих эмбрионов в своей вакцине:
Каждый штамм вируса отдельно продуцируется либо в клетках куриного эмбриона (паротит и корь), либо в диплоидных клетках MRC-5 человека (краснуха и ветряная оспа).
http://tmchorev.ru/publishing/2018/v-vaktsini-dobavlyayut-rakovie-geni-cheloveka.html
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24.03.2021 13:34 Ответить

При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney),но в самой вакцине этой линии нет, сообщил сегодня руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.

Речь идет о клетках, которые получены из человеческих абортированных эмбрионов, поэтому против их применения выступает Русская православная церковь.
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека
Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
https://rg.ru/2021/02/11/sozdateli-sputnika-v-otvetili-na-zapros-rpc-o-komponentah-vakciny.html
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24.03.2021 15:03 Ответить
Цей міністр-спікер багато чого говорить, але не виконує прямих обов'язків. За місяць, як в Україні почали вакцінацію, по одній дозі одержали 121928 чол. (0,29%), ще 300 тис. записались і хочуть вакцинуватись. Якщо орієнтуватись на кращі приклади країн, вакцину вже повинні були одержати півмільона громадян, тобто 1,2% всього населення.
Для розуміння:
За перший місяць в Ізраілі вакциновано - 2,64 млн. (28,7% населення)
Великобританія - 6,57 (9,6%)
США отримали по 1 дозі - 18,5 млн. (5,6%)
Італія - 1,34 (2,2%)
Германія - 1,62 (1,9%)
Франція - 1,0 (1,5%)
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23.03.2021 21:01 Ответить
Заберите у него калькулятор...
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23.03.2021 21:37 Ответить
Только не куртку!
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23.03.2021 22:02 Ответить
2,05%....
ЭТО ДОХ-Я!
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24.03.2021 11:35 Ответить
Для новорожденного ребенка весом в 3 кг это совсем не до-.... .
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24.03.2021 14:51 Ответить
 
 