Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 23 марта побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксировали только у 594 привитых.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"При вакцинации от COVID-19 бывают побочные реакции. Мы их все фиксируем, мы о них всех говорим. У нас за все время было 594 побочные реакции при вакцинированных 121 922 людях", - рассказал Степанов.
В начале марта глава Минздрава сообщал, что у большинства вакцинированных присутствуют только незначительные аллергические реакции - например, покраснение на месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов. Степанов заверил, что большая часть этих реакций организма на вакцину вполне естественна.
Глава Минздрава также отметил, что из всех вакцинированных публичные люди составляют всего 1-1,2%. Он заявил, что не доволен темпами вакцинации в Украине. По его мнению, прививать должны вдвое больше - с последующим увеличением.
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и надпись фломастером на лбу:
"Больше не балей !"
Выбрали клоунов - жрите.
Зато 75% получат временный иммунитет во время 3й волны ковида!
Как по мне, то лучше уколоться этим Зенеком. Я бы сделал вакцину, если бы это было возможно.
Астразенека - шаг номер два, это вообще левый вирус (аденовирус обезьяны), замаскированный под корону.
В организме он не размножается, но, увы, в отдельных случаях организм реагирует на него так же, как на корону: люди ловят тромбоз. Иногда - умирают.
Вакцинируйтесь пфайзером.
именно вакциной.
Но такой информации нет.
Прививание детей - самый прибыльный бизнес как для производителей вакцин, так и для врачей.
Детям, которым рекомендуется ТОЛЬКО грудное молоко до шести месяцев и старше по причине того, что их хрупкий организм не может принимать другую пищу, вводят 30 доз, включая ревакцинации, мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
Вакцины содержат тяжелые металлы, канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, контаминированную сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная (Meals, mumps and rubella virus vaccine live attenuated)
ИНСТРУКЦИЯ
….
Вспомогательные вещества:
сорбитол 5%, желатин 2.5%, НЕОМИЦИНА B сульфат ≤2.5 мкг.
Неомици́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA антибиотик из группы аминогликозидов, представляет собой смесь антибиотиков неомицина А, В и С, продуцируемых Streptomyces fradiae. выпускается в виде сульфата.
Парентерально неомицин не используется, так как высоко токсичен для почек и слухового нерва.
Парентерально - это прежде всего инъекции и ингаляции.
Инструкция по применению
.....
Вспомогательные вещества: МЕРТИОЛЯТ 100 МКГ (КОНСЕРВАНТ)
Тиомерсал, широко известный в США как thimerosal, - ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства.
Фармацевтическая корпорация https://ru.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
Инструкция
Допоміжні речовини: АЛЮМІНІЮ ГІДРОКСИД, натрію хлорид та вода для ін'єкцій.
і взагалі, передайте своїм друзям кацапам, щоб не прививались взагалі. ні від чого.
хунта і біндєри їх у цьому цілком підримують
На фиг они нам сдались? Их нет в Украине и зачем нам обсуждать вообще кацапские вакцины? Зачем вы о них говорите?
И что значит БЕРІТЬ ПФАЙЗЕР.
Где и за какие шиши взять, не подскажете?
"Механізм його бактерицидної дії полягає в зв'язуванні з 30S-субодиницею рибосоми бактерії, що спричиняє помилки при зчитуванні інформації, що міститься в мРНК, а також припинення ініціації синтезу білків..."
в даному випадку, це речовина, яка не прибила бацилам (ЖИВИМ бацилам у вакцині) можливість розмножуватись. тому організм тренується лише на тій кількості бактерій чи вірусів, які потрапили в організм з дозою вакцини. доза розрахована так, щоб не призвести до захворювання, але потренувати імунітет.
можливо... неоміцин і можна якось видалити з вакцини, після того як він зробив свою справу. але підозрюю, що це не просто. і що це може зробити вакцину недоступно дорогою.
але! 2,5 мікрограми - це в ТИСЯЧІ разів менша концентрація аніж в лікарських формах, які застосовуються для лікування людей.
Так и дотреновутся до аутоимунных заболеваний, когда затренированный, задерганный 20-ю вмешательствами иммунитет перестает понимать где друг, а где враг и начинает уничтожать уже собственный организм. Его же, извините, постоянно надрачивают на борьбу
Начинается аутоиммунное заболевание, которое не лечится. Жить вы будете , но погано и на таблетках. Будете усмирять собственный иммунитет.
Ну и каждый организм индивидуален. И то что одному проходит почти не заметно у другого вызывает болезнь, инвалидность, а то и летальный исход.
Здесь нужен подхот к каждому, обследование, пройтись по всем противопоказаниям!
Тешить себя только - а вдруг пронесет как-то не хочется. А тем более , если это твой ребенок.
Он может буде один из тысяч, но тебе уже никогда не станет легче от этого
§ Надо добиваться таких положений , вписанных в ЗАКОН
§ о проведении обязательного диагностического обследования ребенка, чтобы ответить на вопросы: нужно ли и можно ли прививать конкретного ребенка;
§ о неукоснительном соблюдении всех противопоказаний к введению любой вакцины: дошли до полного абсурда - противопоказания перечисляются, а диагностики нет;
§ о праве отказа родителей от прививок в случае, если их ребенок не обследован, т. е. не подготовлен к проведению этой медицинской процедуры;
§ об установлении юридической и материальной ответственности врача, производящего введение препарата (или другого медицинского работника), за причинно-следственные осложнения, вызванные непосредственным воздействием или провоцируемые прививкой, а также ответственности государства;
§ О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ ИММУНИЗАЦИЕЙ УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА ИЛИ ВЗРОСЛОГО.Чтобы потом несчастные родители не вымаливали помощь для своего ребенка у всех, кого только можно.
Тоже и по отношению к взрослым!
Пусть находят деньги для того, чтобы обследовать человека перед вакцинацией.
Пусть несут ответсвенность, если они этого не делают!
И государство, если оно хочет массовой вакцинации, пусть будет готово также поддержать человека материально, если он заболел или стал инвалидом в результате вакцинации.
Кстати есть такой проект закона, но лежит в Раде годами и никто его не собирается ни обсуждать, ни принимать
Наши чиновники живут в другом измерении, хорошо живут и им на нас наплевать
А журналисты наши, это самые настоящие проститутки: никаких вопросов лишних!
За что заплатили, про то и спрашивают.
в корень проблем с вакцинами ,не разобрались в сути ,поэтому и вопросы задают очень
поверхностные ,не серьёзные ,не профессиональные.,иногда просто стыдно слушать.
Многие врачи утверждают, что болезни в детстве нужны для тренировки иммунной системы. Подавляя эти болезни, мы оставляем иммунную систему неразвитой, провоцируя появление различных аутоиммунных расстройств, таких как диабет и артрит, которые сегодня приобрели эпидемический характер.Вакцины подавляют природный иммунитет, и организм лишается своих природных антител
Стимулируя выработку только гуморального иммунитета, вакцины вызывают дисбаланс во всей иммунной системе, что приводит к угрожающему увеличению аутоиммунных расстройств
остановила эпидемию оспы.
Прививки должны быть индивидуальными и рационально применяемыми. Совершенно необходимо диагностическое иммунологическое обследование до и после этого медицинского и очень небезобидного вмешательства. Нельзя беспредельно накапливать избыточные антитела - их избыток приводит к аутоиммунным процессам.
Отюда и "помолодевшие" АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МОЛОДЁЖИ: РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАССТРОЙСТВО НЕРВНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ И СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ, А СРЕДИ НИХ - ДЕТСКИЙ ЛЕЙКОЗ.
Иммунная система не выдерживает "планового натиска", она ломается, функции её извращаются, она "сбивается с курса", предписанного природой, человек становится более уязвимым к простуде, аллергенам, онкозаболеваниям... Растёт аллергия среди малышей - есть ли теперь такие дети, которые бы не страдали аллергическими заболеваниями?!
Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова
http://www.klumbamam.ru/statji/rebenok/esche-odno-mnenie-privivkah-pismo-onkoimmunologa/
Иммунная система - тонкий сбалансированный механизм и, подобно другим системам, подвержена расстройству. В результате постоянного раздражения - стимуляции вакцинами, она вместо того чтобы охранять организм, губит собственные клетки за счет накопления антител, за счет аутоиммунных процессов и функционального изменения свойств клеток.
Запас лимфоцитов постепенно истощается, и организм оказывается беззащитным перед различными антропогенными факторами. Человек стареет раньше своего времени.
Я абсолютно убеждена, что вся онкология начинается с негативной перестройки иммунной системы с последующим угнетением её функций как результата "сверхнагрузки".
Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова
http://www.klumbamam.ru/statji/rebenok/esche-odno-mnenie-privivkah-pismo-onkoimmunologa/
Если тебя интересует исключительно фамилия, то о чем с тобой говорить?
А вот те, кто интересуются сутью и хотят знаний, могут почитать.
Через 2 месяца была призвана в ряды Краснознаменного Балтийского флота.
Фмнскую кампанию служила во второй бригаде подводных лодок КБФ, затем в Рижском военном госпитале
Вера Владимировна Городилова окончила аспирантуру, в 1958 году защитила докторскую диссертацию, в 1960 получила звание профессора, затем звание заслуженного деятеля науки РСФСР
Работала с 1949 года в Московском научно-исследовательском онколюгическом институте им. П.А. Герцена.
25 лет была заместителем директора этого института по научной работе, являлась руководителем лаборатории клинической ИММУНОЛОГИИ опухолей.
Имеет свыше 200 научных работ.
Подготовила 15докторов наук и 32 кандидата.
В течении десяти лет была депутатом Моссовета и четыре года членом исполкома Моссовета.
В течении 20лет являлась вице-президентом общества дружбы СССР- Швейцарии, главным ученым секретарем Всесоюзного общества онкологов
http://spirovoshkola8.narod.ru/index/vera_vladimirovna_gorodilova/0-32
Господин Президент!
В апреле 1991 года Верховный Совет Российской Федерации принял закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Закон введен в действие Вашим указом, стоит Ваша подпись. Однако статья 24 п. 5 этого закона "Об обязательных прививках" принята поспешно, без предварительного обсуждения в печати, и многие специалисты, прежде всего иммунологи, генетики и др., были лишены возможности высказать свое мнение.
Депутаты, которые проголосовали за тотальный охват прививками, по-видимому, не знают о стратегии и методологии иммунопрофилактики в других странах, а также о составе некоторых отечественных вакцин, предназначенных для системы поголовного охвата детского населения нашей страны.
Разумные, грамотные возражения других депутатов не были учтены.
Между тем, все модификации отечественной вакцины против https://1796web.com/glossary/k002.htm коклюша , дифтерии и https://1796web.com/glossary/s002.htm столбняка (АКДС, АКДС-М, АДС-М, АД) содержат формальдегид и ртутную соль - https://1796web.com/glossary/m003.htm мертиолят (последняя с предупреждением от фирм "не для лекарств") - пестициды во вполне определяемых количествах, опасных для взрослого.
И такая "вакцина" вводится инъекционно грудным детям трижды в первые полгода жизни. Известно, что технология приготовления и состав АКДС в разных странах различна.
Известно и другое: дети, прошедшие полный курс вакцинации отечественной АКДС, тем не менее, болеют и коклюшем, и дифтерией... Такое же положение и с вакцинацией против https://1796web.com/glossary/t001.htm туберкулеза .
Мы располагаем материалами, неопровержимо доказывающими, что введение этого химико-биологического конгломерата, именуемого "вакциной", вызывает большое количество осложнений, в значительной степени повышает чувствительность организма ребенка к существующему интенсивному загрязнению окружающей среды. Послепрививочные реакции на АКДС неоднозначны и обильны.
ИНОГДА ЕЕ ВВЕДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВНЕЗАПНУЮ СМЕРТЬ РЕБЕНКА.
Вакцинация в нашей стране проводится абсолютно неграмотно, без предварительного диагностического обследования, а следовательно и без учета противопоказаний, которых к введению АКДС - 16, БЦЖ - 9 и т. д. В других странах, на опыт которых так любят ссылаться функционеры от управления медициной, каждый гражданин с рождения обследован на иммунологический статус, имеет паспорт иммуностатуса и генетическую карту, которые позволяют грамотно ответить на вопросы: можно ли и нужно ли вводить любую вакцину каждому конкретному ребенку. Другими словами, https://1796web.com/glossary/e001.htm эффективная вакцинопрофилактика зависит не только от качества препарата, но и от качества организма. Что же касается здоровья наших детей в стране, переживающей социальные и экономические потрясения, к тому же на фоне тяжелейшей экологической обстановки, об этом и говорить не приходится. А еще отсутствует контроль за качеством жизнеобеспечивающих систем организма ребенка. К этому добавим бесправное, насильственное инъецирование вакцин, без разрешения родителей, начинающееся с роддомов!
Минздравовские чиновники пользуются абсолютной юридической неграмотностью населения и ставят заслон инфекционным болезням исключительно организмами детей. Это неправильно и преступно! Вместе с тем, перед организованным силовым, приказным давлением родители бессильны: детей не принимают в ясли, детские сады, не выписывают рецепты на детское питание, чинят и другие насилия.
Сейчас стало известно, что Верховный Совет намерен принять закон "О https://1796web.com/glossary/v002.htm вакцинации ", который должен еще более жестко закрепить требование поголовного охвата прививками. Система массовости в этой области медицины со многими неизвестными в здоровье каждого ребенка, тем более в нынешних условиях, это вакцинальный Чернобыль. Такой подход к проведению профилактических прививок - профилактического мероприятия, оказывает негативное воздействие, нарушающее физическую, психическую и социальную целостность человека.
Мы считаем, что принятию закона "О вакцинации" в нашей стране должны предшествовать положения: о проведении обязательного диагностического обследования ребенка, чтобы ответить на вопросы: нужно ли и можно ли прививать конкретного ребенка; о неукоснительном соблюдении всех противопоказаний к введению любой вакцины: дошли до полного абсурда - противопоказания перечисляются, а диагностики нет; о праве отказа родителей от прививок в случае, если их ребенок не обследован, т. е. не подготовлен к проведению этой медицинской процедуры; об установлении юридической и материальной ответственности врача, производящего введение препарата (или другого медицинского работника), за причинно-следственные осложнения, вызванные непосредственным воздействием или провоцируемые прививкой, а также ответственности государства; о выплате денежной компенсации за нанесенный https://1796web.com/glossary/i001.htm иммунизацией ущерб здоровью ребенка или взрослого.
Мы просим Вас, господин Президент, воспользоваться Вашим правом и добиться принятия представленных нами положений, которые узаконены в любом другом государстве. Иначе система тотальных прививочных кампаний, проводимых в нашей стране, как была, так и останется четкой демонстрацией нарушения Хельсинкской декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка.
Призываем Вас остановить своей властью действие статьи 24, п. 5 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на том основании, что этот пункт не доработан, представлен очень однобоко и, следовательно, не обеспечивает благополучия населения.
Академик, педиатр Колосов Д. В.
Генетик, к.б.н., ст.н.с. ВНМГЦ Подугольникова О. А.
Руководитель лаборатории клеточной феногенетики Кухаренко В. И.
Зав. лабораторией клинической иммуногенетики, МОНИКИ, д.м.н. Федорова К. И.
Вирусолог, к.б.н. Червонская Г. П.
Микробиолог, профессор Кравченко А. Т.
Врач-гигиенист Планкина И. В.
Онкоиммунолог, профессор Городилова В. В.
Правовед, д-р юр.н. Левченко В. И.
Я пишу не для тебя, а для людей способных думать и анализировать. Для людей, которые вникают в суть вопроса. Для людей, которые хотят знать.
AstraZeneca https://www.aap.com.au/are-aborted-babies-being-used-for-a-covid-19-vaccine/ использовала для разработки препарата клеточную линию HEK 293, которая https://fullfact.org/online/foetal-cells-covid-vaccine/ происходит от абортированного плода из Нидерландов (1973 год).
Беременность была прервана законно - правда, по другим причинам, а https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients#human-cell-strains не с целью производства вакцин.
С тех пор ученые неоднократно тиражировали и клонировали эти клетки.https://hromadske.ua/ru/posts/v-vatikane-nazvali-ispolzovanie-vakciny-ot-covid-19-moralno-priemlemym
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) открыто перечисляют некоторые из вакцин, которые используют эти "человеческие диплоидные" клетки, включая Twinrix (вакцина против Гепатита A / Гепатита B), ProQuad (против кори, эпидемического паротита, краснухи и вируса ветряной оспы) и Varivax (против ветряной оспы).
Опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов http://xn----8sbeyxgbych3e.ru-an.info/ США (FDA) листы-вкладыши к вакцинам, такие как этот вкладыш для вакцины Varivax, также открыто признают использование прерванных линий клеток зародыша человека, таких как MRC-5:
Продукт также содержит остаточные компоненты клеток MRC-5, включая ДНК и белок, а также следы неомицина и бычьей телячьей сыворотки из питательных сред MRC-5.
Вкладыш к еще одной вакцине Priorix-Tetra (MMRV) от компании GlaxoSmithKline также открыто перечисляет использование клеток абортированных человеческих эмбрионов в своей вакцине:
Каждый штамм вируса отдельно продуцируется либо в клетках куриного эмбриона (паротит и корь), либо в диплоидных клетках MRC-5 человека (краснуха и ветряная оспа).
http://tmchorev.ru/publishing/2018/v-vaktsini-dobavlyayut-rakovie-geni-cheloveka.html
При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney),но в самой вакцине этой линии нет, сообщил сегодня руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.
Речь идет о клетках, которые получены из человеческих абортированных эмбрионов, поэтому против их применения выступает Русская православная церковь.
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека
Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
https://rg.ru/2021/02/11/sozdateli-sputnika-v-otvetili-na-zapros-rpc-o-komponentah-vakciny.html
Для розуміння:
За перший місяць в Ізраілі вакциновано - 2,64 млн. (28,7% населення)
Великобританія - 6,57 (9,6%)
США отримали по 1 дозі - 18,5 млн. (5,6%)
Італія - 1,34 (2,2%)
Германія - 1,62 (1,9%)
Франція - 1,0 (1,5%)
ЭТО ДОХ-Я!