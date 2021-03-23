Наемники РФ нарушили гарантии безопасности и обстреляли Тарамчук во время разминирования, - СЦКК

22 марта Украинская сторона СЦКК зафиксирован факт срыва оккупантами гарантий безопасности, предоставленных для обследования зданий и прилегающих территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов в населенных пунктах Березовое и Тарамчук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"За час до окончания времени гарантий, из района населенного пункта Ясное, что на временно оккупированной территории Донецкой области, прозвучало около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении Тарамчука. К счастью, никто из гражданских работников, сотрудников ГСЧС и военнослужащих ВСУ не пострадал. Запланированные работы были немедленно прекращены", - говорится в сообщении.

Также сообщается об очередных фактах глушения беспилотников СММ ОБСЕ со стороны наемников РФ.

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Так, 20 марта, выполняя два отдельных полета вблизи Веселого, что в 21 км от Донецка, БПЛА малого радиуса действия миссии ОБСЕ каждый раз подвергался воздействию помех. А 21 марта беспилотник ОБСЕ подвергся помехам сигнала GPS, когда пролетал над участком разведения в районе населенного пункта Петровское, что на неподконтрольной правительству Украины территории. В тот же день, на оккупированной части Луганской области произошло препятствование работе БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Веселогоровки.