Наемники РФ нарушили гарантии безопасности и обстреляли Тарамчук во время разминирования, - СЦКК
22 марта Украинская сторона СЦКК зафиксирован факт срыва оккупантами гарантий безопасности, предоставленных для обследования зданий и прилегающих территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов в населенных пунктах Березовое и Тарамчук.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"За час до окончания времени гарантий, из района населенного пункта Ясное, что на временно оккупированной территории Донецкой области, прозвучало около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении Тарамчука. К счастью, никто из гражданских работников, сотрудников ГСЧС и военнослужащих ВСУ не пострадал. Запланированные работы были немедленно прекращены", - говорится в сообщении.
Также сообщается об очередных фактах глушения беспилотников СММ ОБСЕ со стороны наемников РФ.
Так, 20 марта, выполняя два отдельных полета вблизи Веселого, что в 21 км от Донецка, БПЛА малого радиуса действия миссии ОБСЕ каждый раз подвергался воздействию помех. А 21 марта беспилотник ОБСЕ подвергся помехам сигнала GPS, когда пролетал над участком разведения в районе населенного пункта Петровское, что на неподконтрольной правительству Украины территории. В тот же день, на оккупированной части Луганской области произошло препятствование работе БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Веселогоровки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Турции терпение на исходе или еще нет? МИД Турции вызвал посла России Ерхова в связи с русскими бомбжками гражданских объектов в т.ч. больницы в Сирии. Турция выразила свою "обеспокоенность и беспокойство по поводу имевших место инцидентов". Убийство детей это "инцидент"?!
Значит ЗЕленое сцыкло и там "развело" наши войска.
Когда дед рассказывал что в 1917-м 73% повелись на бред большевиков- я удивлялся. Теперь уже не удивляюсь.
В результате происшествия с самолётом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой погибли три человека.
В Минобороны уточнили, что на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии направилась комиссия ВКС России, которая установит причины инцидента.
Агентство со ссылкой на силовые структуры региона отмечает, что среди погибших, по предварительным данным, был командир полка, сидевший на месте инструктора.
С 20 марта в регионе учения Ту-22М3. Как сообщалось, по легенде экипажам бомбардировщиков необходимо было вывести технику из-под внезапного удара, а затем, прорвав оборону условного противника, имитировать ответный удар.///
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.