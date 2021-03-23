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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ нарушили гарантии безопасности и обстреляли Тарамчук во время разминирования, - СЦКК

Наемники РФ нарушили гарантии безопасности и обстреляли Тарамчук во время разминирования, - СЦКК

22 марта Украинская сторона СЦКК зафиксирован факт срыва оккупантами гарантий безопасности, предоставленных для обследования зданий и прилегающих территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов в населенных пунктах Березовое и Тарамчук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"За час до окончания времени гарантий, из района населенного пункта Ясное, что на временно оккупированной территории Донецкой области, прозвучало около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении Тарамчука. К счастью, никто из гражданских работников, сотрудников ГСЧС и военнослужащих ВСУ не пострадал. Запланированные работы были немедленно прекращены", - говорится в сообщении.

Также сообщается об очередных фактах глушения беспилотников СММ ОБСЕ со стороны наемников РФ.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине

Так, 20 марта, выполняя два отдельных полета вблизи Веселого, что в 21 км от Донецка, БПЛА малого радиуса действия миссии ОБСЕ каждый раз подвергался воздействию помех. А 21 марта беспилотник ОБСЕ подвергся помехам сигнала GPS, когда пролетал над участком разведения в районе населенного пункта Петровское, что на неподконтрольной правительству Украины территории. В тот же день, на оккупированной части Луганской области произошло препятствование работе БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Веселогоровки.

Автор: 

ОБСЕ (4877) обстрел (27114) Донбасс (26956) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
террористы нарушили гарантии безопасности? как такое может быть? Зрадокоандувач видосик срочно
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23.03.2021 19:17
+14
Кацапы они такие - им веры нет.....Вот днями ООН передал им координаты больницы в Сирии - мол не вздумайте шарахнуть по ней !!! Там дети, старики, раненные.. И что вы думаете!? Через 2 дня они таки ****** по ней !!! Куча жертв . т.д. и т.п. .. И это уже они так делают ТРЕТИЙ раз !! ...Вспомнилось как с пол-года назад после аналогичной ситуации снимают на видео сирийского мальчика (всего в крови) и он говорит - Вот попаду к Аллаху и я все расскажу ему что тут руские делают-творят с нами!(почти дословный перевод)
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23.03.2021 19:20
+9
Обстрел из Ясного! А при Порохе наши ползучим наступлением взяли Ясное под огневой контроль, как и Докучаевск, заняв высоты на терриконе.
Значит ЗЕленое сцыкло и там "развело" наши войска.
Когда дед рассказывал что в 1917-м 73% повелись на бред большевиков- я удивлялся. Теперь уже не удивляюсь.
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23.03.2021 19:39
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террористы нарушили гарантии безопасности? как такое может быть? Зрадокоандувач видосик срочно
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23.03.2021 19:17 Ответить
Україна виконує накази Козака ?
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23.03.2021 19:17 Ответить
Кацапы они такие - им веры нет.....Вот днями ООН передал им координаты больницы в Сирии - мол не вздумайте шарахнуть по ней !!! Там дети, старики, раненные.. И что вы думаете!? Через 2 дня они таки ****** по ней !!! Куча жертв . т.д. и т.п. .. И это уже они так делают ТРЕТИЙ раз !! ...Вспомнилось как с пол-года назад после аналогичной ситуации снимают на видео сирийского мальчика (всего в крови) и он говорит - Вот попаду к Аллаху и я все расскажу ему что тут руские делают-творят с нами!(почти дословный перевод)
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23.03.2021 19:20 Ответить
Kavkaz Center
У Турции терпение на исходе или еще нет? МИД Турции вызвал посла России Ерхова в связи с русскими бомбжками гражданских объектов в т.ч. больницы в Сирии. Турция выразила свою "обеспокоенность и беспокойство по поводу имевших место инцидентов". Убийство детей это "инцидент"?!
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23.03.2021 20:27 Ответить
А зачем разминировать ? Что бы кормильцы при наступлении на нашу территорию не спотыкались ?
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23.03.2021 19:29 Ответить
что б сепары за укро-пенсиями не подрывались
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23.03.2021 19:34 Ответить
ну так начните уважать себя - не разминируйте, раз по вас стреляют и нарушают какие-то мифические гарантии от террористов...
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23.03.2021 19:37 Ответить
Гундосый нарик их называет «повстанцы « ,у путлера в очке он видит «мир» , 🐏🐑73% коллаборантов , под предводительством зелёной гниды , сознательно хотят капитулировать и делают все для этого , все назначенцы клоуна - Ермак , Татаров , портнов ,деркач , баканов …. работают на террористов *****
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23.03.2021 19:50 Ответить
Обстрел из Ясного! А при Порохе наши ползучим наступлением взяли Ясное под огневой контроль, как и Докучаевск, заняв высоты на терриконе.
Значит ЗЕленое сцыкло и там "развело" наши войска.
Когда дед рассказывал что в 1917-м 73% повелись на бред большевиков- я удивлялся. Теперь уже не удивляюсь.
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23.03.2021 19:39 Ответить
Так большевики которые сделали революцию ,а затем истезали конц.лагерями и голодом украинский народ в большинстве своем были не лоха земляками,забыли историю на выборах 19 года! Только сралин смог превзойти их по жестокости отношения к людям.
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24.03.2021 08:56 Ответить
Вірити кацапам все одно, що обирати клоуна президентом.
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23.03.2021 19:40 Ответить
Терористи порушили "гарантії безпеки" ой вей
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23.03.2021 19:43 Ответить
Им потом будет стыдно.
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23.03.2021 19:44 Ответить
не смешно , убивают - смелых , лучших по настоящему !
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23.03.2021 19:53 Ответить
///
В результате происшествия с самолётом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой погибли три человека.
В Минобороны уточнили, что на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии направилась комиссия ВКС России, которая установит причины инцидента.

Агентство со ссылкой на силовые структуры региона отмечает, что среди погибших, по предварительным данным, был командир полка, сидевший на месте инструктора.
С 20 марта в регионе учения Ту-22М3. Как сообщалось, по легенде экипажам бомбардировщиков необходимо было вывести технику из-под внезапного удара, а затем, прорвав оборону условного противника, имитировать ответный удар.///
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23.03.2021 19:57 Ответить
Получить знатный подсрачник и сдохнуть . Символично и скрепно !
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23.03.2021 22:02 Ответить
Удивляет реагация (как говорил мой покойный брат Сергей) на такое сообщение. Только 17 откликнувшихся... Должны быть миллионы украинцев, готовых убить дикого медведя, посягающего на нашу Родину, Матерей, Отцов и Детей!
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23.03.2021 21:14 Ответить
Доктрина зеленского, ермака - посмотреть в глаза путину.
План Б - поговорить с лидерами нормандской группы по отдельности, болтовня страусов.
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23.03.2021 21:34 Ответить
Сепары стреляют каждый день, убивают и калечат наших солдат, а у идиотов "перемирие" и разминирование...
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24.03.2021 08:38 Ответить
 
 