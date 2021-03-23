Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Андрей Антоненко остаётся под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела. Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Следующее судебное заседание по существу обвинения состоится 30 марта в 14.00, согласно ранее утвержденному графику.