Дело Шеремета: Суд продлил на 2 месяца меру пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Андрей Антоненко остаётся под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.
Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела. Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.
На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.
Следующее судебное заседание по существу обвинения состоится 30 марта в 14.00, согласно ранее утвержденному графику.
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И путь завалит кучей снега
Смелее делай шаг назад
Он очень важен для разбега
Обов'язково треба визначитись з тим, хто буде натомість. А як ще?
Хто, якщо не Зєля? Є відповідь? Нема? Тому про протести рано навіть думати.
Звільнення всіх політв'язнів
Відставка Авакова і Венидиктової
Судова реформа.
Відставка зеленського поки не є офіційною вимогою протесту, але скоро може стати.
На кого міняти ? На будь якого кандидата від ЄС або Голос.
Якщо їм пощастить там сховатись😠
- В морге переоденут. Мы пришли судить тебя по закону гор.
За то, что ты хотел опозорить наш род, ты умрешь, как подлый шакал.
- Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!
- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита, честью сестры и памятью предков
- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди.
Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.
- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?
Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче.
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXOjVJOUO2iguQFRSr9xxyg1NmRLoSdQTYRfRTFwHfbCja2-AIjfQkQYr83sNNWBXa7wb4ukGyyiSwvh1T3Kut5f_RE8JPCjmoFkWbQD70kMVAmaJ8ystgMwn0j6DOEdHw&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Прокурора,которого летом с ПОЛИЧНЫМ,СО СНЯТИЕМ НА ВИДЕО поймали на взятке в СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ восстановили на работе..
Сколько уже можно мучить не в чем неповинных людей !?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 44 мин. ·
Ця влада не має ні моралі, ні совісті, ні елементарної поваги до Закону.
Андрія Антоненка залишили під вартою.
Ріфф 468 днів у застінках СІЗО.
Майже півтора роки тримають у в'язниці безневинну людину. Без доказів.
В той час влада вже прямо таврує українців неофашистами та неонацистами. В той час Медведчук/Козак/Марченко і вся «підсанкційна» рать гуляє по парламенту.
В той час «татарови» при посадах.
Сьогодні влада ще раз переплюнула всі можливі червоні лінії. І по Антоненку, і по подіях під ОП, і по «позачергових засіданнях, і по всьому іншому..
Шкода людей і шкода років, які викинуті в смітник...
А сколько нужно ? Пятнадцать лет хватит ?