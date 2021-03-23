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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский подписал закон об упрощении доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму

Зеленский подписал закон об упрощении доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, который парламент принял 4 марта 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице", - говорится в сообщении

Норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенным в АР Крым и городе Севастополе, рассматриваются общими судами города Киева, остается действующей.

Читайте: Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему

"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - подчеркнули в ОП.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Крым (26377) суд (25092) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+7
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6085
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23.03.2021 21:24
+4
Теперь жители Крыма будут иметь такой же лёгкий доступ к правосудию, как Рифмастер, Другарь, Кузьменко, Стерненко... рраз - и получили доступ...Только о людях заботится зеля... Самому -то ему ...а так же ермаку с братишкой, министрам воришкам оохх, как труден доступ к правосудию... как и правосудию до них.....но зеля - всё для других ....
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23.03.2021 21:31
+4
як вам сусідство цих двох постів?
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8306
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23.03.2021 21:35
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Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6085
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23.03.2021 21:24 Ответить
Не думаю что крымчане будут в восторге от реалий украинского правосудия. Хотя если сравнивать с беспределом в Мордоре и в оккупированном Крыму тогда конечно. Но решение даже самого справедливого суда, для кацапов всего лишь никчемная бумажка
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23.03.2021 21:30 Ответить
В Крыму не только кацапы живут.
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23.03.2021 21:41 Ответить
И как это отражается на верховенстве права? Решение любого суда на Расеи имеет больший вес, чем суд ЕСПЧ. Можно подумать, что за поребриком уважают права украинцев или крымских татар
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23.03.2021 22:52 Ответить
Теперь жители Крыма будут иметь такой же лёгкий доступ к правосудию, как Рифмастер, Другарь, Кузьменко, Стерненко... рраз - и получили доступ...Только о людях заботится зеля... Самому -то ему ...а так же ермаку с братишкой, министрам воришкам оохх, как труден доступ к правосудию... как и правосудию до них.....но зеля - всё для других ....
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23.03.2021 21:31 Ответить
А громадянам України, які платять податки у державний б'юджет, розбудовують державу, спрощеного доступу до правосуддя не треба дозволити? Не заслужили?
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23.03.2021 21:31 Ответить
Також дозволити подавати позови з інших областей в херсонські суди? А навіщо?
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23.03.2021 21:37 Ответить
На тебе щогла падала? До чого тут херсонсьеі суди? Краще вже у німецькі. Ти ж у німецькі подаєш. Нє?
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24.03.2021 05:38 Ответить
Закон дає можливість жителям окупованого півострова звертатися в будь-який суд Херсонської області для розгляду цивільної справи або клопотати про передачу справи в такий суд при розгляді в судах міста Києва - це і є спрощене правосуддя для кримчан. Тобі теж таке потрібно, чи аби зайвий раз понити про зраду?
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24.03.2021 08:27 Ответить
Боцман, ти в курсі, що для інших громадян України для доступу до правосуддя, навіть щоб подати апеляцію, потрібно заплатити суму в розмірі середньої пенсії? Коли я кажу по спрощений доступ, я маю на увазі відміну цих дурних сум. Щоб доступ був не лише в лвгархів, а й у пенсіонерів. І херсонська суди тут нідочого. Хоча звідки тобі, служвму Крігсмаріне про таке знати. У вас там, на Дойчфатерлчнді справді доступ спрощений.
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24.03.2021 09:50 Ответить
Доступ для правосудія! Регочу, не можу...Де правосудіє? Який доступ? Знущається жартівник!
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23.03.2021 21:31 Ответить
роботун.. любо дорого....
главное - очень дорого
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23.03.2021 21:32 Ответить
як вам сусідство цих двох постів?
Зеленский подписал закон об упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8306
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23.03.2021 21:35 Ответить
Доступ до правосіддя,в країні де відсутнє правосуддя ,як таке !!!)))
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23.03.2021 21:37 Ответить
Лучше бы подписал Закон о защите всех граждан Украины от такого "правосудия"!
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23.03.2021 21:41 Ответить
Альтернативная подсудности дел - это конечно, смешно. Закон точно не конституционный. Но если он начнёт работать, то нужно установить в законе, что только для жителей Крыма, сохранивших свои украинские паспорта.
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23.03.2021 21:45 Ответить
А когда ЗП не платится 3 месяца это в ЕСПЧ????!!! Адвокатов сделайте бесплатных, что бы обращения могли сделать!!! Слабо????! Есть такое что работники в шахте работали год, без ЗП, постановление суда нашего есть по выплате ЗП, но не выполняется, уже год. Это куда?! .
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23.03.2021 21:45 Ответить
Не могу понять, нашенький безнадежно тупой или идиот, причем он в этом не виноват, таких много, причем среди них есть миллионеры, виноваты те73% была, которые сделали из него, на нашу беду, презом.
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23.03.2021 21:49 Ответить
Якби в Україні було правосуддя-Зеленський,Єрмак Аваков і Степанов сиділи б у в'язниці! Немає правосуддя-є група мерзотників що створюють "зону" з цілої держави за зразком сусіднього "Мордору"!
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23.03.2021 21:51 Ответить
Правосуддя? Ні на орді, ні в Україні його немає...
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23.03.2021 22:15 Ответить
А разве для других украинцев он уже есть? Доступ к "правосудию"..? Правосудие в Украине звучит как "коммунизм на горизонте".
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23.03.2021 22:16 Ответить
доступ к правосудию граждан Украины(?) - доступ к днепр. воде , воду бочкамЫ собрался в фо.Крым возить...
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24.03.2021 05:24 Ответить
тут в Украине нету нормального доступа да и правосудия...
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24.03.2021 09:54 Ответить
 
 