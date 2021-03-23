Зеленский подписал закон об упрощении доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, который парламент принял 4 марта 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице", - говорится в сообщении

Норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенным в АР Крым и городе Севастополе, рассматриваются общими судами города Киева, остается действующей.

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"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - подчеркнули в ОП.