Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика

Бывший министр транспорта Николай Рудьковский, которого обвиняют в похищении тогдашнего главы "Нафтогазвидобування", ныне нардепа СН Олега Семинского, утверждает, что Семинский и Шуфрич пытались давить на него, пока он сидел в тюрьме в РФ, но не смогли этого сделать, потому что не обладают авторитетом в криминальных кругах.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет", - рассказал Рудьковский.

При этом, по его словам, Семинский и Шуфрич пытались давить на него в заключении как через следователей, так и через российских правоохранителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО

"Когда Шуфрич и Семинский пытались на меня воздействовать через "смотрящих" за тюрьмой, у них ничего не получилось почему? Потому что они не понимали основ. Если по отношению к порядочному мужику есть те, кто воровали, то бишь, "крысы", используя поганых русских ментов, давят на порядочного мужика, то воры или даже порядочные жулики с ним даже за один стол не сядут, потому что это последнее позорное дело", - пояснил Рудьковский.

"Мне следователи и другие приходящие, которые ко мне приходили, говорили, что решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине - и расследование пойдет по другому пути", - добавил он.

Рудьковский также отметил, что, по его мнению, в отдельных вопросах "в тюрьме больше порядка и честности, чем вокруг".

Также на Цензор.НЕТ: Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

"Я бы даже сказал, для многих из нашей жизни, учитывая то, что многие не попадают в армию, избегают любыми путями, тюрьма пошла бы на пользу", - считает экс-министр.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн.