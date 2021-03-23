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Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика

Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене -

Бывший министр транспорта Николай Рудьковский, которого обвиняют в похищении тогдашнего главы "Нафтогазвидобування", ныне нардепа СН Олега Семинского, утверждает, что Семинский и Шуфрич пытались давить на него, пока он сидел в тюрьме в РФ, но не смогли этого сделать, потому что не обладают авторитетом в криминальных кругах.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет", - рассказал Рудьковский.

При этом, по его словам, Семинский и Шуфрич пытались давить на него в заключении как через следователей, так и через российских правоохранителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО

"Когда Шуфрич и Семинский пытались на меня воздействовать через "смотрящих" за тюрьмой, у них ничего не получилось почему? Потому что они не понимали основ. Если по отношению к порядочному мужику есть те, кто воровали, то бишь, "крысы", используя поганых русских ментов, давят на порядочного мужика, то воры или даже порядочные жулики с ним даже за один стол не сядут, потому что это последнее позорное дело", - пояснил Рудьковский.

"Мне следователи и другие приходящие, которые ко мне приходили, говорили, что решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине - и расследование пойдет по другому пути", - добавил он.

Рудьковский также отметил, что, по его мнению, в отдельных вопросах "в тюрьме больше порядка и честности, чем вокруг".

Также на Цензор.НЕТ: Платные камеры уже принесли бюджету 3 млн грн, отремонтировано 39 бесплатных камер в СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

"Я бы даже сказал, для многих из нашей жизни, учитывая то, что многие не попадают в армию, избегают любыми путями, тюрьма пошла бы на пользу", - считает экс-министр.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн.

Автор: 

россия (95502) Рудьковский Николай (340) тюрьма (823) Шуфрич Нестор (952) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+54
Рудьковский прав - шуфрич конченная мразь и враг Украины
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23.03.2021 21:48
+52
в том что Шуфрич и Семинский ссучились, в этом я с Рудьковским согласен
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23.03.2021 21:40
+39
о, чувачок вже нормально ботає па фєні
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23.03.2021 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Это ппц.
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23.03.2021 21:38 Ответить
***** сказал ****** ,что они ссучились
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24.03.2021 08:36 Ответить
а гівно може лише про гівно.... , дивна річ навіть у шоколаді гівно залишається лише гівном.
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24.03.2021 10:17 Ответить
Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика - Цензор.НЕТ 3612
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24.03.2021 12:39 Ответить
Причем здесь шоколад ,еще Порошенко сюда приплети. Это министр транспорта в уряде януковича ,продажная ***** вместе с морозом ,которые взяли деньги и кинули Ющенко с коалицией.
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24.03.2021 12:45 Ответить
Саша, тут не бровь, а в око... Якраз твій петюньчик -рошеновський почав розвалювати каоліцію... Ну дюже йому хотілось стати головою ВР, а по каоліційній домовленості головою мав стати якраз Мороз...
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24.03.2021 17:20 Ответить
Морозу заплатили 340000000 долл ,рыги ,для сравнения - это средний бус с деньгами .Говорили вроде делили всей фракцией. вот и понятно от куда у социалистов и коммунистов ,такие средства . Миллион тому ,сему .....А Мороз тварь ,продался Овощю . И то ,что сей час происходит ,может, последствия той продажной сделки.Не пустили бы рыгов во власть ,может и повернулось все подругому.
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24.03.2021 22:34 Ответить
о, чувачок вже нормально ботає па фєні
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23.03.2021 21:38 Ответить
Рудьковский прав - шуфрич конченная мразь и враг Украины
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23.03.2021 21:48 Ответить
Я "ахреневаю" - "крыса" "крыс "крысами" назвал...
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24.03.2021 01:33 Ответить
Как и сам Рудьковский.
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24.03.2021 08:34 Ответить
Такая же крыса и сам рудьковский! Не забуду когда эта тварь перепрыгнула в команду Овоща, оно вылезло выступать перед рыговским антимайданом и попыталось синелобых завести кричалкой "Разом нас багато, нас не подолати"... У синелобых языки прилипли... ну ни асилили они помаранчевую кричалку... Рудько свалил с трибуны Эта тварь - вор и предатель по жизни!
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24.03.2021 08:51 Ответить
Ровный пацан, дело гутарит)))
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23.03.2021 22:51 Ответить
в том что Шуфрич и Семинский ссучились, в этом я с Рудьковским согласен
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23.03.2021 21:40 Ответить
Суки зсучились? А то як?
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23.03.2021 21:43 Ответить
якщо вони суки, то зсучились раніше, стали ******
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23.03.2021 21:46 Ответить
"мужик" Рудьковський
скрєпно
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23.03.2021 21:41 Ответить
по фене "ссучился", а на литературном языке сейчас это "стал токсичным"
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23.03.2021 21:41 Ответить
Рудьковский научился разбираться в сортах дерьма, к чему бы это?
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23.03.2021 21:42 Ответить
От що тюрма кацапська робить))
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23.03.2021 21:45 Ответить
ага в понятих
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23.03.2021 21:47 Ответить
Я напомню украинцам, что так называемые "плёнки Мельниченко", включал на магнитофоне в зале Рады именно Рудьковский. Только никаких плёнок не было, а была вмонтированная чекистами в кабинет, еще при Щербицком, аппаратура.
Опубликование записей сделало Президента Кучму нерукопожатым на Западе и тогда сорвало вхождение Украины в НАТО!!!

Так же Рудьковский имеет непосредственное отношение к действиям Александра Мороза, по развалу Помаранчевой коалиции, что привело в кресло Премьер-министра Януковича.

Экс-социалист Рудьковский, очень похоже является давним агентом Кремля.
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24.03.2021 19:03 Ответить
шантажисты приходили к Рудьковскому "помирись с Шуфричем и мы прекратим сфабрикованное расследование"
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23.03.2021 21:45 Ответить
Шуфрич крыса, это ППЦ
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23.03.2021 21:45 Ответить
Репортаж із психлікарні якийсь...
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23.03.2021 21:46 Ответить
Рудьковський став фахівцем "по понятіям" і зоновським романтиком!
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23.03.2021 21:46 Ответить
"інсинуаціям - ні, махінаціям - ні, понятіям - ні, ні брехні!"
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23.03.2021 21:59 Ответить
Гринджоли форевер!
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23.03.2021 22:19 Ответить
вже стільки років минуло, а актуальність цих гасел тільки зростає...
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23.03.2021 22:27 Ответить
Навіщо українцям вдаватись в розбірки цих бандитів, які змагаються за право грабувати надра, що належать всьому народу України? Їм усім місце на нарах, і хай там між собою розбираються, хто криса, хто ссучився, і т. д..
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23.03.2021 21:48 Ответить
100 баллов
Все они мрази , включая и Рудьковского
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23.03.2021 21:56 Ответить
Рудьковский еще и похуже многих из них.
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24.03.2021 19:04 Ответить
А про откосившего четырежды он тоже прав
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23.03.2021 21:51 Ответить
Напомнило: "Ровно я шел по жизни. И мне одинаково, с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с Президентом, и с вором"
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23.03.2021 21:53 Ответить
те, що гебня тримає Шуфрича міцно за яйця, зрозуміло без всіляких Рудьковських
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23.03.2021 21:53 Ответить
3 сорта говна между собой поссорились.
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23.03.2021 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Fokeu3qUzTU Сюрприз для путіна - новий директор ЦРУ

Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика - Цензор.НЕТ 7571
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23.03.2021 21:58 Ответить
Та шо ж це за оп твою ять?!?! Вони що, як на московії, хочуть фєню зробити другою державною? Чи це тіло вважає, що у нас все населення "ботає по фєнє"??? Це лайно хоче до себе поваги і співчуття? То най іде у лук'янівку чи ще кудись туди ж і там "ботає"...
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23.03.2021 21:58 Ответить
эта крыса Рудьковский 100% завербован ФСБ.. без вербовки его бы не выпустили..
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23.03.2021 21:59 Ответить
так гепеу рассуждало. если из плена, живой, то обязательно предатель.
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23.03.2021 22:20 Ответить
нее, дружок!.. ФСБ именно так и работает..
рассуждай, не рассуждай, а система ФСБ выросла из традиций КГБ..
это нужно помнить!
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23.03.2021 22:26 Ответить
не все из плена завербованные. Иначе думать быть тем самым гебистом, вертухаем.
фсб работает так, как всегда работало это зверье из быдла.
ничего не меняется.
Почему?

потому что после 1917 года было уничтожено приблизительно 50 000 000, если посчитать террор, Гражданскую, Голодомор. ВОВ.
а еще - почему? Потому что они жрать хотят больше и лучше других.
помнишь. скандал с выпуском фсбешников? Когда они по Москве на десятках геликах проехались... Это такие у них представления о службе)) Они за это кому угодно матку вывернут))
какие после этого будут "люди"? Это просто двуногие представители животного мира.
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24.03.2021 08:50 Ответить
Он агент с гораздо раньшего времени, еще с тех времен (а может и раньше), когда возле Мороза бегал.
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24.03.2021 19:05 Ответить
клетчатый из амурного чинуши стал матерым уголовником по понятиям, ботающим по фене) верните его туда же без бабла не пару лет и увидите как он опустится....
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23.03.2021 21:59 Ответить
ага))) Просто ппц якийсь
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23.03.2021 22:01 Ответить
А хіба не правий Рудьковський про тих хто, говорив, шо ті хто косив від арміі, в'язниця пішла б на користь?
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23.03.2021 22:04 Ответить
Щурячя метушня !!! ))))
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23.03.2021 22:08 Ответить
И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет,Источник: https://censor.net/ru/n3255155 Хотілося б почути від вас виродки визначення та значення поняття - нормальна людина.....
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23.03.2021 22:16 Ответить
А з рудьковським, який викрав успішного бізнесмена і тримав три роки на підвалі, можна руку подавати і сидіти за одним столом?
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24.03.2021 05:50 Ответить
конечно удивительно, что только в тюрьме можно встретить порядочного человека))
а на воле - ничего личного, только бизнес))
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23.03.2021 22:17 Ответить
Пацан в теме, век воли не видать!
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23.03.2021 22:17 Ответить
И да, Шуфрича надо форшмануть и запарафинить. За это как за гнилой беспредел ни один порядочный бродяга не спросит, гадом буду. Жизнь ворам, фарту масти, ОПЗЖ - зуём по пасти!
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24.03.2021 19:36 Ответить
Воистину зуём по пасти, аминь!
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24.03.2021 20:47 Ответить
Щурфрич
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23.03.2021 22:18 Ответить
Это какая то новая разновидность Гади?
Маасковский сиделец гонит по понятиям на кремлевских крыс
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23.03.2021 22:20 Ответить
Гниль понтовая этот Рудьковский.
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23.03.2021 22:25 Ответить
наблатыкался)))
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23.03.2021 22:29 Ответить
Ага! Тепер, виходить, Рудьковський в авторитеті. Що ж... тоді йому нема чого боятися у буцегарні. Цього разу в українській.
А шуфрича з подільником - вслід за ним. Щоб не сумував дуже.
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23.03.2021 22:43 Ответить
https://youtu.be/-xrSxWVCt_0 Чомусь оце згадав ...
трон - взагалі епічно ще тре' було корону з хлібного мякіша зробити
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24.03.2021 19:22 Ответить
так авторитетно кукарекает, под блатного косит. а на деле фантик - мурчащий барыга.
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23.03.2021 23:00 Ответить
А, доречи, скільки вже часу Шуфрича не п...дили, хто в курсі ???
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23.03.2021 23:01 Ответить
До речі, там ніби Рудьковський зізнався, що Шуфрич дав п...ди йому...
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23.03.2021 23:29 Ответить
всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод ... рудьковские, шуфричи, медведчуки, ермаки, шефиры и прочие клоуны, волей тупоголового неразборичивого избирателя, попавшие в разряд "Ылиты" все это тот политический мусор, не избавившись от которого наша страна никогда не станет в один ряд с цивилизованными странами хотя бы восточной Европы типа Литвы или Польши, не говоря уже о "старой Европе"...
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23.03.2021 23:01 Ответить
++++++++++++
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24.03.2021 05:48 Ответить
"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет"

Порядочные люди по фене не ботают и по воровским понятиям не живут.
Вор порядочным человеком быть не может по определению.
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24.03.2021 00:06 Ответить
да все вы там дырявые.вас по всем раскладам пора на шишку.
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24.03.2021 00:24 Ответить
Следовательно пора обоих кончить.
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24.03.2021 01:05 Ответить
не согласен что Шуфрич и Семинский ссучились потому как они и были ******
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24.03.2021 01:07 Ответить
Ребята, вот вы тут все обсуждаете Рудьковского, а никого не смущает, что Семинский, про которого он рассказывает, обыкновенный уголовник, а сейчас аж целый народный депутат от Слуги народа, сидит в парламенте и пишет законы, по которым нам с вами приходится жить? Это не сюр?
Так и хочется спросить любителей этой зелёной мрази - вы кого в депутаты, болваны, понавыбирали!
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24.03.2021 01:16 Ответить
Семинский "обикновенний уголовник", бо викрадений сидів 3 роки у підвалі і світу білого не бачив? Та ви головою поїхали.
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24.03.2021 06:00 Ответить
"порядочные жулики" - пожалуй додам в копилку.
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24.03.2021 02:54 Ответить
рудьковский воровал будучи министром по понятиям . а вот шуфрич крыса -- хотел отжать честно наворованное --- вот ***** гнойный
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24.03.2021 05:46 Ответить
Кто бы говорил Рудьковский,а он забыл как за государственный счет летал в Париж с проститутками? А он забыл как он перекрашивался из одной партии в другую.Теперь этот герой всплыл ,наверное деньги закончились ,решил в политику податься
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24.03.2021 06:53 Ответить
Вы рожу Шуфрича видели? Там же все написано большими буквами.
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24.03.2021 07:26 Ответить
Мразь
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24.03.2021 08:05 Ответить
"порядного мужика", *****, мужики на росіі, а він типа аторитет на кацапії кримінальний, чи мужик, нехай визначиться.
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24.03.2021 08:11 Ответить
Одні щурі навколо
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24.03.2021 08:42 Ответить
Шо шуфрич шо рудьковский достойны того что бы выбить с под ног табуретку)))
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24.03.2021 09:26 Ответить
"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы"
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24.03.2021 09:41 Ответить
Как то мало их всех знаю, а вот этого Шуфрича мелькающего то там то сям и дающего сранькоментарии видел и слышал не раз. То что это крыса видно и без Рудьковского
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24.03.2021 09:48 Ответить
я тоже так думал, что это всё цырк для народ. Так что https://ugona-net.com.ua/avtomobilnue-protivougonnue-kompleksu/ вот вам и ответ на все вопросы.
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24.03.2021 09:59 Ответить
"Я бы даже сказал, для многих из нашей жизни....тюрьма пошла бы на пользу" Список фракции СН, пятой колонны и олигархических групп прилагается.
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24.03.2021 10:14 Ответить
Малюська не зможе забезпечити ВІП-камерами. Доведеться по-чеченськи в ямах тримати.
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24.03.2021 11:06 Ответить
Авторитетным паханом стал...
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24.03.2021 10:20 Ответить
Мене цікавить, три роки в погребі Семинський не при Порошенку сидів? А тепер на "бідного" Рудьковського "стрілки" переводять.
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24.03.2021 11:03 Ответить
Ублюдки кончєні.Причому абсолютно всі,хто фігурує в данній статті.
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24.03.2021 11:04 Ответить
Розкрита таємниця, чому Байден не телефонує Зе: " по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет",Источник:https://censor.net/ru/n3255155
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24.03.2021 11:16 Ответить
У шуфрича на пиці написано що він щур,бог шельму мітить...
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24.03.2021 12:28 Ответить
Рудьковський: Семінський і Шуфрич по фені - "криси", тому що "крисили" у порядного мужика - Цензор.НЕТ 9554
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24.03.2021 12:29 Ответить
Эта крыса,,шуфрич,что при янике,что при опзж всегда крысятничал.На зоне наверняка его бы трюмачали..И там его бы воспренимали за петуха,Уважаемые его держали бы на расстоянии.А он по крысячи там из шкуры лез,чтобы в доверие войти, как он делает на гражданке.
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24.03.2021 13:06 Ответить
Екс-соціаліст Рудьковський про "крис" - "слугу" Семінського та ПРига Шуфрича:
- Они по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Думали меня под шконку загнать. Ну ничего, у меня фраерок знакомый в СБУ есть - Баканов. Мы с ним этих крыс ща так на перо поставим, шо мало не покажется. Падлы, мля, вы у меня кишками рыгать будете!
(Занавес)
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24.03.2021 13:24 Ответить
Это он намекает,что страна должна жить по зоновским законом,
и он -авторитет? Вот это приплыли...
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24.03.2021 13:40 Ответить
"порядочные люди". мда........
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24.03.2021 17:52 Ответить
Тут дешевый зехер не проканает. Всех надо ставить на правило и спросить как с гадов, падла буду.
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24.03.2021 19:24 Ответить
четко рамсы раскидал, уважаю...
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24.03.2021 20:03 Ответить
 
 