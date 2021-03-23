Рудьковский: Семинский и Шуфрич по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика
Бывший министр транспорта Николай Рудьковский, которого обвиняют в похищении тогдашнего главы "Нафтогазвидобування", ныне нардепа СН Олега Семинского, утверждает, что Семинский и Шуфрич пытались давить на него, пока он сидел в тюрьме в РФ, но не смогли этого сделать, потому что не обладают авторитетом в криминальных кругах.
Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.
"Если взять Семинского и Шуфрича, то по-фене они - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Сотрудничали с правоохранителями российскими - значит, они с##чились. И поэтому никто из порядочных людей с ними ни за руку не здоровается, ни за стол не сядет, иметь дела не будет", - рассказал Рудьковский.
При этом, по его словам, Семинский и Шуфрич пытались давить на него в заключении как через следователей, так и через российских правоохранителей.
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"Когда Шуфрич и Семинский пытались на меня воздействовать через "смотрящих" за тюрьмой, у них ничего не получилось почему? Потому что они не понимали основ. Если по отношению к порядочному мужику есть те, кто воровали, то бишь, "крысы", используя поганых русских ментов, давят на порядочного мужика, то воры или даже порядочные жулики с ним даже за один стол не сядут, потому что это последнее позорное дело", - пояснил Рудьковский.
"Мне следователи и другие приходящие, которые ко мне приходили, говорили, что решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине - и расследование пойдет по другому пути", - добавил он.
Рудьковский также отметил, что, по его мнению, в отдельных вопросах "в тюрьме больше порядка и честности, чем вокруг".
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"Я бы даже сказал, для многих из нашей жизни, учитывая то, что многие не попадают в армию, избегают любыми путями, тюрьма пошла бы на пользу", - считает экс-министр.
Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн.
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скрєпно
Опубликование записей сделало Президента Кучму нерукопожатым на Западе и тогда сорвало вхождение Украины в НАТО!!!
Так же Рудьковский имеет непосредственное отношение к действиям Александра Мороза, по развалу Помаранчевой коалиции, что привело в кресло Премьер-министра Януковича.
Экс-социалист Рудьковский, очень похоже является давним агентом Кремля.
Все они мрази , включая и Рудьковского
рассуждай, не рассуждай, а система ФСБ выросла из традиций КГБ..
это нужно помнить!
фсб работает так, как всегда работало это зверье из быдла.
ничего не меняется.
Почему?
потому что после 1917 года было уничтожено приблизительно 50 000 000, если посчитать террор, Гражданскую, Голодомор. ВОВ.
а еще - почему? Потому что они жрать хотят больше и лучше других.
помнишь. скандал с выпуском фсбешников? Когда они по Москве на десятках геликах проехались... Это такие у них представления о службе)) Они за это кому угодно матку вывернут))
какие после этого будут "люди"? Это просто двуногие представители животного мира.
а на воле - ничего личного, только бизнес))
Маасковский сиделец гонит по понятиям на кремлевских крыс
А шуфрича з подільником - вслід за ним. Щоб не сумував дуже.
трон - взагалі епічно ще тре' було корону з хлібного мякіша зробити
Порядочные люди по фене не ботают и по воровским понятиям не живут.
Вор порядочным человеком быть не может по определению.
Так и хочется спросить любителей этой зелёной мрази - вы кого в депутаты, болваны, понавыбирали!
- Они по-фене - "крысы", потому что "крысили" у порядочного мужика. Думали меня под шконку загнать. Ну ничего, у меня фраерок знакомый в СБУ есть - Баканов. Мы с ним этих крыс ща так на перо поставим, шо мало не покажется. Падлы, мля, вы у меня кишками рыгать будете!
(Занавес)
и он -авторитет? Вот это приплыли...