Главные новости 23 марта: новые подозрения за протест под ОП, рекорд смертей от коронавируса

Силовики предъявили еще одно подозрение за протест под ОП и обещают, что их будет больше, Сорда отправили под домашний арест, из "Голоса" могут выгнать шестерых депутатов, Мендель подала декларацию - главные новости 23 марта.

Подозрения за субботний протест на Банковой

О подозрении сообщили лидеру организации "Гонор" Сергею Филимонову. Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство. Подозрение было вручено без присутствия адвоката. Юрист Маси Найем считает, что делом Филимонова власти хотят запугать общество.

Задержанного ранее за протесты под Офисом Президента ветерана Влада Сорда суд сегодня выпустил из СИЗО и отправил под круглосуточный домашний арест.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко говорит, что подозрений будет еще больше. Согласно опубликованному им видео, в ближайшее время подозрения могут получить еще 5 человек.

Из "Голоса" могут выгнать 6 депутатов

Политсовет партии постановил, что Ярослав Юрчишин, Александра Устинова, Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль нанесли вред репутации партии, проголосовав за проект постановления №5133 вместе со "слугами народа". По словам Юрчишина, его и других людей из этого списка предупредили об исключении, если они не будут соблюдать партийную дисциплину. Устинова считает, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных.

COVID-19: рекорд смертей и обязательные маски в красной зоне

В Украине установлен рекорд смертей от коронавируса за сутки: умерли 333 человека. Британский штамм фиксируют уже по территории всей страны. "Красную" зону карантина расширяют: в нее войдет Львовская область, в Днепре также вводят усиленные ограничения.

В "красной" зоне граждане обязаны будут носить на улицах и в парках маски.

Декларация Мендель

Пресс-секретарь президента заработала в 2020 году 684 тыс. гривен и задекларировала новый автомобиль Suzuki Vitara. Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.