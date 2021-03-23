Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах будут только злостных нарушителей, - МВД

В Министерстве внутренних дел пообещали штрафовать за отсутствие защитной маски на улице только злостных нарушителей.

Об этом сообщил замдиректора департамента коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Тракало заверил, что работа правоохранителей не будет направлена на наказание либо штрафование граждан.

"Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих", – рассказал он.

При этом представитель МВД подчеркнул, что злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", – подчеркнул он.