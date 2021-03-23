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Новости Коронавирус и карантин
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Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах будут только злостных нарушителей, - МВД

Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах будут только злостных нарушителей, - МВД

В Министерстве внутренних дел пообещали штрафовать за отсутствие защитной маски на улице только злостных нарушителей.

Об этом сообщил замдиректора департамента коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Тракало заверил, что работа правоохранителей не будет направлена на наказание либо штрафование граждан.

"Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих", – рассказал он.

При этом представитель МВД подчеркнул, что злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", – подчеркнул он.

Автор: 

карантин (16729) маска (166) штраф (1285) Тракало Ярослав (44) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А что означает "злостный нарушитель"?
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23.03.2021 22:16
+10
Штрафувати за відсутність маски в громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 4575
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23.03.2021 22:31
+8
А якщо я же вакцинувався, то я повинен носити маску і дзвіночок в носі чи вже ні?
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23.03.2021 22:17
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Это как женщине обясеили сегодня, сколько у вас отбросов, это полиция?
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23.03.2021 22:13 Ответить
Шмыгаль забыл сказать, что через десять лет мы построим свою колонию на Марсе. А к 2050 году каждая украинская семья будет жить при развитом Шмыгализме и Зеленолизме
Мнения / Общество 23-мар, 17:099 1 097 0

"Шмыгаль заявил о планах Украины стать полноправным членом ЕС через 5-10 лет. Премьер-министр отметил, что для воплощения этой цели необходимо реализовать ряд важных реформ в системе правосудия и борьбе с коррупцией", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза.

"А ещё Шмыгаль забыл сказать, что через десять лет мы построим свою колонию на Марсе. Уже через 15 лет в каждой семье будет свой телепорт, а к 2050 году каждая украинская семья будет жить при развитом Шмыгализме и Зеленолизме.

С*уко, пусть он вначале покажет где созданные в мае 2020 года новые 500 000 рабочих мест, которые он обещал. А его шеф пусть расскажет, когда там наступает конец эпохи бедности и у кого?

Например, та же Лизонька Богуцкая до пришествия в ВР жаловалась, что не может заплатить за коммунальные услуги, мол денег нет. А теперь не жалуется. И любитель "кусочков пирога" Юрченко специализировался на кражах пива "Старопрамен". 4 бутылки за раз из магазина "Каштан", что по адресу Большая Васильковская, 92.

А теперь его уже на этом не ловят. Видимо денег у него теперь достаточно. Его теперь НАБУ ловит на коррупции. У парня таки жизнь частично наладилась. Видимо, у "слуг" и окружения Зеленского, похоже конец эпохи бедности и наступил. А вот у всех остальных...

Так что очередная ложь Шмыгаля меня не удивляет. Врал, врёт и ничего иного у него не выходит. А может он под воздействием каких-то наркотических средств такие галлюцинации видит? А может и не только он? Проверьте его. Ничем иным я его слова объяснить не могу", - завершает Береза.
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23.03.2021 22:14 Ответить
А что означает "злостный нарушитель"?
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23.03.2021 22:16 Ответить
Та це мабуть той, хто поліціянтам покаже оце https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987# рішення суду судді Н. П. Янчук. І в їхньому розумінні твої дії будуть виглядяти, як бикування.
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24.03.2021 07:50 Ответить
Суд вважає, що п.1, п.10 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_01_27/pravo1/KP200641.html?pravo=1 постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності.

\\ тому зараз,у відсутності законних підстав заставити носити маски ефективнішим видається викинути довбо..ба з маршрутки і колективно відпи..дити.
бо він МОЖЕ СТАНОВИТИ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ БАГАТЬОХ.
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24.03.2021 09:44 Ответить
Таке агресивне ставлення до адекватних громадян можливо і є мета тих хто хоче встановити суцільну тюрму. Я не думаю, що Ви вже пережрав свободи, і згодні лізти в ярмо. З намордника все починається. Який доречі не дає певного захисту. А в більшості випадків - шкоду здоров'ю.
Щодо "колективно відпи..дити" - до цого ніколи не дійде. В нас народ розумніший, ніж у вас на кацапщині...
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24.03.2021 12:09 Ответить
СУПЕР!
Люто плюсую !
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24.03.2021 17:35 Ответить
А якщо я же вакцинувався, то я повинен носити маску і дзвіночок в носі чи вже ні?
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23.03.2021 22:17 Ответить
Тільки дзвіночок
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24.03.2021 07:50 Ответить
а если 17 тыщ нема - садить будут ? или расстреливать ?
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23.03.2021 22:23 Ответить
Главное, чтобы наркоту не предлагали, мало ли кто там ходит в форме
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23.03.2021 22:28 Ответить
в форме ходят ублюдки
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24.03.2021 09:48 Ответить
это как у мусоров отдельные закон в минздрава свои? В Минздраве объяснили, когда в "красной зоне" маску на улице можно не носить В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.
То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску. если человек идет по улице сам не нужно одевать маскуhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/23/7287639/
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23.03.2021 22:27 Ответить
т.е. они еще и учет будут вести... зашибись
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23.03.2021 22:28 Ответить
Штрафувати за відсутність маски в громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 4575
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23.03.2021 22:31 Ответить
лучше б маньяков педофилов ганяли...
нашли блин "злостных" )))) за год скоро маски к пастям прирастут))) сдирать с кожей будем)))
и потом - "общественное место" - понятие растяжимое...(помните как одинокого полуголого мужика в парке 10-12 копов по воде ганяли))))) штраф требовали на месте заплатить))) а он к плавкам карманы не пришил)))) и документы не взял)))
но маски носить надо - в транспорте-магазине-библиотеке-дискотеке...
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23.03.2021 22:39 Ответить
Так маньяков и педофилов ещё искать надо, а тут работы - непочатый край. ))
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23.03.2021 22:46 Ответить
отут Вы правы....карать легче чем искать ))))
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23.03.2021 22:49 Ответить
АЗІЯ НОСИТЬ..
і носила до ковід..Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 6033
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24.03.2021 09:45 Ответить
а если действительно документов нет- приехали в райотдел , их по дороге в кармане не появилось , будут бить по пальцам шоб я руки разжал , или ствол бравые бойцы воевавшие за народ будут к голове приставлять -говори ска фамилию типа , так ?
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24.03.2021 09:53 Ответить
ну для початку постанова повинна бути десь опублікована
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23.03.2021 22:47 Ответить
А взагалі у Кабміну не має повноважень такі постанови приймати, тому діє

Стаття 60 Конституції
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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23.03.2021 22:48 Ответить
не в этой стране
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24.03.2021 09:50 Ответить
носити маску час епідемії -злочинний наказ?
чомусь стає зрозуміло ,чому ми вийшли на четверте місце у Європі за кількістю смертей.
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24.03.2021 09:54 Ответить
якщо закон чи постанова протирічить Конституції, він є незаконним
це елементарно, як 2+2=4
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24.03.2021 09:55 Ответить
не за кількістю смертей, а за кількістю фальшивих діагнозів, виставлених безпідставно
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24.03.2021 09:56 Ответить
"ольгінський" зі свічкою над кожним ліжком стояв ..визначив фальшивість всіх діагнозів
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24.03.2021 09:57 Ответить
https://cormandrostenreview.com/report/

плр-тестами визначати дІагноз "ковід" не можна, симптомів унікальних немає
тобто давно відому пневмонію називають ковідом
за що лікарі отримують доплати
https://nszu.gov.ua/novini/za-likuvannya-**********-z-covid-19-medichni-zakladi-otrimal-300
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24.03.2021 10:00 Ответить
так якщо правда, що ота тьотка, яку вдарив поліціянт, злостна порушниця, то її треба штрафонуть. чи поліціянтовий удар надав їй індульгенцію? поліціянт виконував свою роботу, лише перевисив повновження, і його звільнили. а казе нічо не виписали. ну класика шкільної норми.
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23.03.2021 22:53 Ответить
ти розумієш, що постанова не має зворотньої сили?
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23.03.2021 23:11 Ответить
а тіпа до постанови не було такої ж.
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23.03.2021 23:27 Ответить
ні, не було, була про громадські споруди
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23.03.2021 23:30 Ответить
коли вірус і пандемія виходять із під контролю (а поки вони більше менш контрольован завдяки розвинутсті і наявності медицини) ти маєш хвіст трубою. але як тільки буде усе без контролю, ти ж перший візьмеш ружжо і будеш стріляти у кожного, хто до тебе наблизиться.
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24.03.2021 01:18 Ответить
а транда отримала по морді як раз у громадській споруді. а не на вулиці. https://censor.net/ua/video_news/3254981/politseyiskyyi_kilka_raziv_udaryv_jinku_v_kyyivskomu_supermarketi_video
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24.03.2021 01:23 Ответить
в Україні немає карантину, вчи закони, бо так і здохнеш неучем
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24.03.2021 01:58 Ответить
є постанови, їх достатньо.
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24.03.2021 02:41 Ответить
Лахта Сокілко.. а чи не пора тобі попи..дувати на..уй у бан ?
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24.03.2021 09:55 Ответить
точка зору дегенерата мене не цікавить, далі ігнор
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24.03.2021 09:57 Ответить
якщо так, то так
але зараз усе під контролем брехливих політиків, немає вірусу, пандемії, від ліжка відмовився
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24.03.2021 01:57 Ответить
ну да, брехливі політики напхали людей у лікарні, хоронять їх. а їх потім відкопують чи хер з ними? покажи заяву на відмову від ліжка. а то ******** являєшся.
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24.03.2021 02:43 Ответить
до 2020 року лікарні були пусті і ніхто не вмирав?
а може тобі ще ключі дати від квартири, де гроші лежать?
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24.03.2021 09:42 Ответить
вірю.Багато різних ідіотів у світі є.
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24.03.2021 09:49 Ответить
і та незаконна
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23.03.2021 23:32 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !! Черговаий пук в калюжу !!!))))
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23.03.2021 22:53 Ответить
Всіх загнали по зонам, та будуть штрафувать по 17000, а в тюрягах евроремонти,нарди та макарони. Заманюють корупціонерів.
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23.03.2021 23:17 Ответить
Сначала черезвычайное положение а без этого это злочинный неказ за который надо судить. Шмыгаля и компанию.
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24.03.2021 00:43 Ответить
Уже год носят тряпки на лице, но характеристики этих "средств защиты" прописать не додумались(FP3?N95?). Желательно тестировать силовиков перед выходом на службу, членов кабмина ректальными китайскими тестами на антиген ковид.Сунул квач в зад - тест отрицательный иди работай. Может постановить носить зеленые "звезды" ковида? Переболел один раз- одна зеленая звезда, два раза-две зеленые звезды и т.д.Чем бы кабмин не тешился.
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24.03.2021 01:29 Ответить
а ще я би штрафував за будівельні маски з клапаном "на видих"..Штрафувати за відсутність маски у громадських місцях будуть тільки злісних порушників, - МВС - Цензор.НЕТ 5019
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24.03.2021 09:48 Ответить
 
 