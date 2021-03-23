На Одесчине умерла военнослужащая, 21 марта она была вакцинирована от COVID-19, - Медсилы ВСУ
В Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил ВСУ.
"Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцами была сразу вызвана скорая медицинская помощь и сообщено в медицинскую службу воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха.
Указанный военнослужащий, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам начальника медицинской службы воинской части по состоянию на утро 23.03.21 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.
Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно.
Командование Медсил ВСУ просит не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.
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А вот задача родственников и адвоката, будет "нагнуть" кого надо к ответу.
Задумчиво посмотреть в потолок, дымя сигаретой.
Подумать о вечном и пинками погнать инфекцию от себя священного.
Да, и не забыть про виправдане вживання іншомовних слів, по отношению к инфекции, при ритуале изгнания))))
Так-так, вічне з іншомовними словами (чи в іншомовних словах) у кольорових снах !
І тоді вже точно нічого не причепиться ! Ні-ка-да.
Да. В упражнении "Воробушек".
Исходное положение - ноги на ширине плеч, руки на пояснице. Ведро с шампанским, между ног.
Задача. Не сгибая коленей, попытаться отхлебнуть живительного шампанского.
С шоколадом, аналогично.
Слов не будет))))
Не, ну что-то конечно будет. Но это словами будет сложно назвать.))))
На здоровье!
Навіть не можуть уявити подібні тортури.
Господи, ще присниться ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/24/7281014/ В США расследуют внезапную смерть человека после прививки от Covid
https://suspilne.media/109075-u-svejcarii-pisla-seplenna-vid-covid-19-pomerli-16-ludej/ У Швейцарії після щеплення від COVID-19 померли 16 людей
https://www.facebook.com/jdemontreal# atdS1pgt7o nmshghorrsed ·
A ′′ perfectly healthy ′′ medical student lost his life in France last week, a week and a half after receiving a dose of AstraZeneca vaccine.
Степанов, ты был хорошим министром по делам ковидла.
https://censor.net/ru/news/3255106/otstranenie_ot_zanyatiyi_v_shkole_neprivitogo_po_vozrastu_rebenka_zakonno_i_obespechivaet_bezopasnost
Це померлі в січні 2021 року.
Хто понесе відповідальність,Якщо ця вакцина ще набагато збільшить кількість таких померлих?
У мене і перше і друге.
Можна щепитися і непереживати
П.С. Отмечали отъезд?
Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное времяИсточник: https://censor.net/ru/n3255165
А скільки відосиків за той самий час записав Зеленський?
Доза вакцини коштує 5$. Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$. Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
Совпало
Соболезную родным
А тут у женщины уже была гипертония, а они (медики) тупо вкололи и забыли. Ну так в принципе и должно быть. Только в стране с нормальной медициной женщина должна была иметь возможность сразу получить квадифицированную медицину помощь сразу же, после первых признаков ухудшения и если шо, то сразу под томограф и может и в реанимацию.
А у нас:
- томограф 1500 грн.
- в реанимации все места проданы
- подождите до утра, ваш семейный врач спит до обеда...