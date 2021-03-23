На Одесчине умерла военнослужащая, 21 марта она была вакцинирована от COVID-19, - Медсилы ВСУ

В Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня, в Одесской области, за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцами была сразу вызвана скорая медицинская помощь и сообщено в медицинскую службу воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха.

Указанный военнослужащий, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам начальника медицинской службы воинской части по состоянию на утро 23.03.21 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

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Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Командование Медсил ВСУ просит не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.

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