Оккупационный суд приговорил крымского татарина Аблямитова к 6 годам за участие в "украинском нацбатальоне"

Оккупационный суд в Крыму 23 марта проговорил крымского татарина Меджита Аблямитова к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по обвинению в участии в батальоне им. Номана Челибиджихана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сторона обвинения просила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.

Напоминаем, 19 августа 2020 г. ФСБ России заявила, что задержала жителя Кировского района Крыма, которого подозревают в участии в "украинском националистическом батальоне". По информации следствия, крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Ранее в Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами вооруженного формирования "Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.

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