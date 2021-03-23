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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационный суд приговорил крымского татарина Аблямитова к 6 годам за участие в "украинском нацбатальоне"

Оккупационный суд приговорил крымского татарина Аблямитова к 6 годам за участие в

Оккупационный суд в Крыму 23 марта проговорил крымского татарина Меджита Аблямитова к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по обвинению в участии в батальоне им. Номана Челибиджихана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сторона обвинения просила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.

Напоминаем, 19 августа 2020 г.  ФСБ России заявила, что задержала жителя Кировского района Крыма, которого подозревают в участии в "украинском националистическом батальоне". По информации следствия, крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Ранее в Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами вооруженного формирования "Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.

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Крым (26377) приговор (1216) репрессии (2767) крымские татары (2717)


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Я все понимаю, но... Ну хоть какой то инстинкт самосохранения у человека должен быть? Как можно было попереться обратно?
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23.03.2021 23:53 Ответить
тут его клован зеленский с авакяном на пару посадили бы ...
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24.03.2021 08:44 Ответить
Свободу герою!
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24.03.2021 00:50 Ответить
не слышал такого батальона
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24.03.2021 02:27 Ответить
по сути в Украине всё тбсели гниды судьи, такие же мрази, как и в крыму,

всех судей уволить !
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24.03.2021 08:45 Ответить
Крым в плену.Ложь,подозрение,доносы,сплошные заборы,грабеж предприятий,уничтожение природы,чеченская мафия,переселение сотни тысяч голодной колорадский кацапня.Большая ж--па.
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24.03.2021 17:50 Ответить
 
 