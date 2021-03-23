В храме УПЦ МП провозгласили "анафему" главе ПЦУ митрополиту Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету

В Запорожском храме Украинской православной церкви Московского патриархата решили наложить "анафему" на главу Православной церкви Украины митрополита Епифания и почетного патриарха ПЦУ Филарета.

"Анафема" была провозглашена 21 марта - в день Торжества православия. Видео ее провозглашения опубликовано в соцсетях.

Эту службу отправлял эту службу митрополит УПЦ МП Лука. Он уже не впервые подвергает "анафеме" Филарета, однако в отношении Епифания митрополит УПЦ МП такого еще не делал.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пошутил, что Луку, возможно, держат в заложниках.

"Любовь к проклятиям и публичному злословию присуща выступлениям и публикациям этого иерарха в течение длительного времени. Но вдруг все на самом деле является не таким, как кажется? Возможно, кто-то захватил этого владыку в заложники и заставляет его раз за разом писать и заявлять вещи, которые по духу и стилю больше напоминают комсомольскую антирелигиозную агитацию?", - написал представитель ПЦУ.

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Евстратий также добавил, что Лука своими действиями "демонстрирует полную богословскую и каноническую безграмотность, элементарную невоспитанность и психологическую неуравновешенность".

Раскритиковало "анафему" и профильное церковное издание "Духовный фронт Украины". Там считают, что такими действиями Лука превышает свои полномочия и обязанности, а также демонстрирует канонически-правовую неграмотность.