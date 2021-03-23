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В храме УПЦ МП провозгласили "анафему" главе ПЦУ митрополиту Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету

В храме УПЦ МП провозгласили

В Запорожском храме Украинской православной церкви Московского патриархата решили наложить "анафему" на главу Православной церкви Украины митрополита Епифания и почетного патриарха ПЦУ Филарета.

"Анафема" была провозглашена 21 марта - в день Торжества православия. Видео ее провозглашения опубликовано в соцсетях.

Эту службу отправлял эту службу митрополит УПЦ МП Лука. Он уже не впервые подвергает "анафеме" Филарета, однако в отношении Епифания митрополит УПЦ МП такого еще не делал.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пошутил, что Луку, возможно, держат в заложниках.

"Любовь к проклятиям и публичному злословию присуща выступлениям и публикациям этого иерарха в течение длительного времени. Но вдруг все на самом деле является не таким, как кажется? Возможно, кто-то захватил этого владыку в заложники и заставляет его раз за разом писать и заявлять вещи, которые по духу и стилю больше напоминают комсомольскую антирелигиозную агитацию?", - написал представитель ПЦУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Евстратий также добавил, что Лука своими действиями "демонстрирует полную богословскую и каноническую безграмотность, элементарную невоспитанность и психологическую неуравновешенность".

Раскритиковало "анафему" и профильное церковное издание "Духовный фронт Украины". Там считают, что такими действиями Лука превышает свои полномочия и обязанности, а также демонстрирует канонически-правовую неграмотность.

В храме УПЦ МП провозгласили анафему главе ПЦУ митрополиту Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету 01

Автор: 

религия (899) УПЦ МП (1561) УПЦ КП (532) Филарет (517) церковь (1323) Евстратий Зоря (95) Епифаний (346) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+94
У сатанистов-гундяйцев сезонное обострение
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23.03.2021 23:53
+53
Судя по рылу-майор фсб максимум.
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23.03.2021 23:57
+39
Скільки можна терпіти цей сатанат?!
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23.03.2021 23:54
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Досить вже писати УПЦМП, есть РПЦ
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24.03.2021 09:40 Ответить
лука (офіцер фсб) - отримав наказ, він його і виконав, а думати, вірно це не вірно - воно не привикло.
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24.03.2021 10:12 Ответить
Какая разница, пусть как хотят так и называются. Оставим их в покое. Лучше и спокойнее будет
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24.03.2021 10:14 Ответить
Усе , що треба знати про Московський Патріархат
У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету - Цензор.НЕТ 1428
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24.03.2021 11:28 Ответить
Слава богу, цей скреповик здох. За життя відмітився епохальною фразою:
"https://www.youtube.com/watch?v=lUw7psAjix0&t=372s Играть в шахматы - это все равно, что взять топор и убить соседа. " ©
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24.03.2021 16:38 Ответить
Я знал одного ветерана войны, которіый принял сан священника. У него было не меньше, а может и больше потому что был Герой Сов Союза, летчик истребитель
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24.03.2021 17:47 Ответить
Почему украинцы еще читают о какой то там УПЦ МП?
Ее еще порохня должен был прикрыть!
Но бубочка идет шаг в шаг по стопам своего учителя - сивочолого гетьмана!
Наверно и чубятся только для вида! Чтобы рейтинги подтянуть!
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24.03.2021 11:31 Ответить
Пішов в смердючу мокшандію. Нову методичку отримав!
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24.03.2021 11:48 Ответить
Ой ржу не могу!!!
Ну и идите себе .... Со своей методичкой!
Мне зачем это знать?
Пускают на форум всякое гов-но ватное!!!
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24.03.2021 13:56 Ответить
Это мне напоминает пословицу: "Яйцо, курицу учит"! Ведь расиськие церквя под Киевом! И ни кто вам автокефалии не давал! Можете вычеркнуть слово "Православие"! Блин "церковь" ************. =)
Еретики и шаманы мацвы, вы хоть Библию читали??? Прафаслафная армия, освящение оружия и убийц, "дебилы б#ля" - гореть вам в аду...
PS: Ещё ортодоксального ***** - в святые! =))))
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24.03.2021 12:07 Ответить
Хйло√0 казало, що ру.православіє ближче до ісламу)))
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24.03.2021 12:43 Ответить
Наклали анафему? Вибухами пуканів українських ватників у рясах задоволений.

У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету - Цензор.НЕТ 9295
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24.03.2021 16:33 Ответить
Слуги московського антихриста ні на що більше, крім анафем, прокльонів і злослів'я, не здатні
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24.03.2021 17:09 Ответить
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