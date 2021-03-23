В храме УПЦ МП провозгласили "анафему" главе ПЦУ митрополиту Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету
В Запорожском храме Украинской православной церкви Московского патриархата решили наложить "анафему" на главу Православной церкви Украины митрополита Епифания и почетного патриарха ПЦУ Филарета.
"Анафема" была провозглашена 21 марта - в день Торжества православия. Видео ее провозглашения опубликовано в соцсетях.
Эту службу отправлял эту службу митрополит УПЦ МП Лука. Он уже не впервые подвергает "анафеме" Филарета, однако в отношении Епифания митрополит УПЦ МП такого еще не делал.
Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пошутил, что Луку, возможно, держат в заложниках.
"Любовь к проклятиям и публичному злословию присуща выступлениям и публикациям этого иерарха в течение длительного времени. Но вдруг все на самом деле является не таким, как кажется? Возможно, кто-то захватил этого владыку в заложники и заставляет его раз за разом писать и заявлять вещи, которые по духу и стилю больше напоминают комсомольскую антирелигиозную агитацию?", - написал представитель ПЦУ.
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Евстратий также добавил, что Лука своими действиями "демонстрирует полную богословскую и каноническую безграмотность, элементарную невоспитанность и психологическую неуравновешенность".
Раскритиковало "анафему" и профильное церковное издание "Духовный фронт Украины". Там считают, что такими действиями Лука превышает свои полномочия и обязанности, а также демонстрирует канонически-правовую неграмотность.
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Ее еще порохня должен был прикрыть!
Но бубочка идет шаг в шаг по стопам своего учителя - сивочолого гетьмана!
Наверно и чубятся только для вида! Чтобы рейтинги подтянуть!
Ну и идите себе .... Со своей методичкой!
Мне зачем это знать?
Пускают на форум всякое гов-но ватное!!!
Еретики и шаманы мацвы, вы хоть Библию читали??? Прафаслафная армия, освящение оружия и убийц, "дебилы б#ля" - гореть вам в аду...
PS: Ещё ортодоксального ***** - в святые! =))))